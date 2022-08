Cristiano Ronaldo slår tillbaka: ”Lögner i medierna”

Headlines Blogg

ENGLAND

The Sun slår fast att ”This can’t carry Ron” medan Daily Mirror föreslår”Hit the road Ron”. Man United-tränaren Erik ten Hag är villig att skicka ut Cristiano Ronaldo efter all turbulens. Det är bara den senaste av många uppgifter om den portugisen den senaste tiden. Själv kommenterar Cristiano Ronaldo skriverierna om honom i ett svar på Instagram. ”Sanningen kommer fram i en intervju om några veckor. Medierna sprider lögner. Jag har en anteckningsbok och av 100 nyheter om mig de senaste månaderna så var bara fem korrekta”, skriver Cristiano Ronaldo. Tillbaka till Ten Hag. The Sun-journalisten Tom McDermott skriver på Twitter att Unitedtränaren ”för närvarande inte planerar att lämna klubben, men om inte saker och ting förändras är känslan att han kan begära det”. The Times Alysson Rudd säger att Ten Hag ”ser ut som om någon som gjort sitt största misstag i karriären” (även i Headlines-podden).

ANNONS

Sky News uppmärksammar att den inte helt okände entreprenören Elon Musk i natt skrev på Twitter, ”Förresten, jag köper Manchester United, varsågoda”. Uttalandet skapade stor uppståndelse, inte minst i sociala medier. Ett flertal önskemål om att skicka underpresterande Unitedspelare till Mars hann framföras…innan Musk skrev att det var ett skämt.

Manchester Evening News har två ”exklusiva” nyheter i att Joel Glazer vill behålla Cristiano Ronaldo samt att United jagar Moussa Dembélé, Lyonanfallaren.

Daily Telegraph har mer Man United. Klubben sägs ha gett upp Adrien Rabiot (L’Equipe är inte så säker på det, se under Frankrike) och kastar nu lystna blickar på Casemiro. 50 miljoner pund kan läggas på bordet. Men spanska uppgifter gör gällande att Real Madrid inte är intresserad av att sälja och brasilianaren inte intresserad av att flytta. Moisés Caicedo är ett annat alternativ. Telegraph uppger vidare att Newcastle är intresserad av fyra Chelseaspelare: Conor Gallagher, Christian Pulisic, Callum Hudson Odoi och Armando Broja. Klubben har bett Chelsea om att hållas informerad om någon av dem är på väg bort. Newcastle kan inte värva flera spelare och kan bara låna en spelare. Telegraph har också uppgiften att Leicester är en av flera klubbar som är intresserad av Lyonmålvakten Emma Holmgren. Arsenal uppges nu mycket nära att värva Lina Hurtig från Juventus, även om övergångssumman inte blir drygt 100 000 pund som rapporterats. Även Gazzetta dello Sport rapporterar att ”bara detaljer återstår”.

ANNONS

Daily Mail toppar med ”Dele dumpad”. Everton är beredd att släppa Dele Alli till Besiktas. På sportettan finns också en annan av tisdagens stora nyheter. Dödshoten mot Joachim Andersen kan bli ett polisärende. Dansken har fått hundratals hot, sedan Liverpools Darwin Núñez visats ut efter att ha skallat Andersen. Och så en klar affär: Brighton har hittat sin ersättare till Marc Cucurella. Klubben har köpt Pervis Estupiñán från Villarreal. Vänsterbacken har uppgetts kosta cirka 14 miljoner pund plus bonusar.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport uppger att Ángel Di María blir borta i upp till en månad (20-30 dagar). Argentinaren gjorde mål i sin ligadebut i helgen men fick senare lämna planen skadad. Sedan tidigare är en annan stor sommarvärvning skadad, Paul Pogba. Napolis nyförvärv Khvicha Kvarats-khelia gjorde stor succé i ligadebuten i helgen. Så pass att GdS i dag i rubrikform anammat georgierns nya smeknamn, ”Kvaradona”. Ajax mittback Perr Schuurs väntas till Turin i dag för att att skriva på för Torino. Övergångssumman landar på nio miljoner euro plus bonusar och en vidareförsäljningklausul på 15 procent. Men Torino är ute efter ytterligare en mittback. Enligt tv-kanalen Dazn vänder Torino nu fokus till Djurgårdens Isak Hien. En överenskommelse är ”inte klar men nära”. GdS skriver att John Björkengren är en av spelarna på väg bort från Lecce. I juli uppgavs Reggina intresserad av den 23-årige mittfältaren.

ANNONS

Corriere dello Sport uppger att Victor Nilsson Lindelöf fortsatt är ett alternativ i Romas jakt på mittback. Svensken väntas inte få så mycket speltid i Manchester United. Detsamma gäller Eric Bailly, som Roma också är intresserad av. Men Bailly anses svårare att värva. CdS skriver att United värderar Lindelöf till 15 miljoner euro men att ett lån också skulle kunna vara aktuellt. På tal om Roma: Elin Landström missar Champions League-mötet med Glasgow City på torsdag. Roma meddelar att hon testat positivt för covid.

SPANIEN

Marca toppar tidningen med att ”United jagar i Madrid”. Den engelska klubben är inte bara ute efter Casemiro. Även João Félix är av intresse. Representanter för United ska under tisdag kväll ha träffat representanter för portugisen i Madrid. United ska också ha meddelat Atlético de Madrid sina intentioner att värva João Félix, men för döva öron. Ytterligare försök att locka Casemiro och João Félix väntas de kommande dagarna.

ANNONS

Sport och Mundo Deportivo har båda Juan Foyth på förstasidan. Barcelona är i samtal med högerbackens agent. Men Villarreal vill inte ha en euro mindre än de 42 miljoner euro som finns i 24-åringens utköpsklausul. MD menar att Barça kan inkludera spelare i en deal. Ez Abde, som Villarrealtränaren Unai Emery gillar, är ett aktuellt namn. Sport påpekar sedan att Barças plan innan fönstret stänger fortsatt är en ny högerback, en ny vänsterback (sannolikt Marcos Alonso) och så Bernardo Silva. Sport noterar vidare att Barcelonas damer ”förlorade en match de förtjänade att vinna” i Womens French Cup (1-2 mot Bayern München). Fridolina Rolfö hoppade in efter paus. Samma sak för Hanna Glas i Bayern.

El Chiringito TV uppger att det ”bara är frågan om timmar” innan Ander Herrera är klar för Athletic Club. PSG har gett grönt ljus.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe lägger tyngdvikten i dagens tidning på alla förändringar i Olympique de Marseille: tränare, spelare, positioner. På annat håll skriver tidningen att Adrien Rabiot och Manchester United ännu inte är ett avslutat kapitel, som Manchester Evening News påstår. Förhandlingar pågår fortfarande, men parterna står en bra bit ifrån varandra om lönen. L’Equipe summerar sedan Nice fortsatta värvningsambitioner med att klubben ”försöker låna Nicolas Pépé från Arsenal, vill köpa Ben Brereton från Blackburn och fortsatt hoppas på Edinson Cavani”. Foot Mercato hävdar att Pépé tilltalas av att spela för Nice.

RMC Sport har två Ligue 1-spelare på väg till Premier League. Enligt radiokanalen är Lyon-mittfältaren Houssem Aouar nu överens med Nottingham Forest. Övergångssumman väntas landa på cirka 15 miljoner euro. West Ham är överens med PSG om backen Thilo Kehrer. Tysken är i London för läkarundersökning. Det har spekulerats i en transfer värd 16 miljoner euro.

ANNONS

Midi Libre hör Nîmes tränare Nicolas Usaï säga att ”det ligger i allas intresse” att Niclas Eliasson får lov att lämna klubben. 26-åringen påstås vilja bort och ska ha ett erbjudande från Atenklubben AEK, som dock ännu inte lagt något bud till Nîmes. Enligt Midi Libre har Eliassons kontrakt förlängts till 2024.

TYSKLAND

SportBild följer upp Jamal Musialas framfart. Enligt Tranfemarkt är den 19-årige Bayern München-stjärnan värderad till 65 miljoner euro, med en uppåtgående pil. Men fotbollsprofilen och experten Lothar Matthäus värderar honom betydligt högre. ”I mina ögon är Musiala redan värd mer än 100 miljoner euro. Han är viktig i både Bayern och landslaget. Han gör skillnad och fler och fler mål. Om någon skulle försöka köpa honom nu skulle övergångssumman antagligen vara 150 miljoner euro. Men det är oavsett inte möjligt. Han är klubbens framtid”, säger Matthäus. 19-åringen ses som en möjlig startspelare i VM.

ANNONS

Sky Sport hävdar med bestämdhet att Max Eberl blir ny sportchef i RB Leipzig, trots att vd Oliver Mintzlaff under tisdagen sa att inget är klart ännu. Klubben har inlett säsongen svagt. Emil Forsberg-agenten Hasan Cetinkaya bidrog till turbulensen med att i Bild beklaga sig över sin klients bristande speltid. Tag 24 skriver om en ”kris i klubben” och är inte förvånad över ryktet om Aston Villas intresse. Cetinkaya har redan sina spelare Ludwig Augustinsson och Robin Olsen där. Sky Sport hävdar vidare att Branimir Hrgota (Greuther Fürth) i dagsläget är favorit att ersätta Anthony Modeste i Köln.

ÖVRIGT

Tipsbladet (Danmark) konstaterar att FCK:s nyförvärv Mathew Ryan direkt tog målvaktshandskarna från Karl–Johan Johnsson (2-1 mot Trabzonspor). Tränare Jess Torup säger att han ”inte hade några tvivel” att välja den rutinerade australiern före svensken. Mer lyckosam var Viktor Claesson som spelade från start, gjorde ett mål och kvitterar ut 4 av 6 i betyg.

ANNONS

Record (Portugal) följer upp uppgifter i spanska AS i går om att Dortmund skulle vara ute efter Cristiano Ronaldo. Enligt Record, som hänvisar till en källa nära portugisen, är både Dortmund och Sporting uteslutet.