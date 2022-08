Italienska uppgifter: Bad Djurgården vila Hien

Headlines Blogg

ITALIEN

L’Arena, Veronatidningen, skriver att Hellas Verona bad Djurgården att inte riskera Isak Hien i matchen i går (2-3 mot Apoel) med tanke på 3-0-övertaget efter första matchen. Tidningen menar att ett avgörande möte om en övergång för mittbacken väntas i dag. L’Arena anger övergångssumman till 3,7 miljoner euro och kontraktet för Hien till fyra år. Gazzetta dello Sport uppmärksammar i dag Besiktas intresse för 23-åringen. Men tidningen slår samtidigt fast att Hellas Verona är favorit att värva Hien. Här anges den sammanlagda övergångssumman till fyra miljoner euro.

La Gazzetta dello Sport svarar på The Times uppgifter att Rafael Leão är i Chelseas blickfång: ”Leão rör man inte”. Tidningen menar att det inte finns en chans att Milan säljer portugisen. De vill inte ens förhandla. Om inte Londonklubben kommer med ett galet bud på 150 miljoner euro. Leão trivs dessutom i Milan. Klubbens tidigare sportchef Zvonimir Boban intervjuas på nästa uppslag. En av frågorna från GdS är, ”Början på klättringen till toppen var när du tog tillbaka Zlatan Ibrahimovic för att ändra på klubbens mentalitet. Gör Zlatan rätt som spelar vidare?”. Boban: ”Nej, det är inte bra, men jag förstår varför han vill fortsätta för jag vet hur han tänker. Alla vi Milanfans kommer att var honom evigt tacksamma. Du sa det bra: med Zlatan förändrades allt, han förändrade allt. Ibra är unik”. Om grannklubben Inter skriver GdS att Trevoh Chalobah är förstaval som back, men Chelsea kräver tre miljoner euro i låneavgift. Plan B är Lazios Francesco Acerbi, medan Manuel Akanji ses som ett alltför komplicerat alternativ.

Calciomercato uppger att förhandlingarna om Emil Roback förvisso gäller lån men också med en köpoption. Sky Sport Italia skrev i går att FC Nordsjælland var i långt gångna samtal om Milansvensken.

Corriere dello Sport drar stort att Arkadiusz Milik är ”den utvalde” av Juventus. Den polske anfallaren blir ”vice-Vlahovic”. Memhpis Depay blir för dyr. Avtalet med Marseille uppges vara lån för två miljoner euro med köpoption på åtta milj euro. Sky Sport Italia har samma uppgifter. Däremot uppger tv-kanalen att Juve får konkurrens om en annan måltavla. Roma är nu också ute efter PSG-mittfältaren Leandro Paredes.

ENGLAND

Daily Telegraph häpnar över storleken på Todd Boehlys fickor. Chelsea har i sommar redan köpt spelare för 180 miljoner pund. Trots är dagens huvudrubrik ”Chelsea bjuder 130 miljoner pund för två spelare”. Det är 70 miljoner pund för Wesley Fofana. Ett bud som Leicester snabbt nobbade. Klubbens tränare Brendan Rodgers berättar också att Fofana skickats ned till U23-laget sedan han inte dykt upp på a-lagets träning. Får man tro tabloiduppgifter får Fofana inte igenom sin vilja om en flytt. Chelsea ska enligt The Sun nu ha gett upp mittbacken. Det andra budet som Telegraph nämner är 60 miljoner pund (inklusive bonusar) för Anthony Gordon. 21-åringen vill göra flytten. Everton överväger budet. Enligt TalkSport vill Everton ha Connor Gallagher eller Armand Broja på lån som del av ett avtalet. Även West Ham är enligt The Sun intresserad av att låna Gallagher.

Evening Standard krokar i med en annan spelare på väg ut från Chelsea. Callum Hudson-Odoi är nära ett lån till Bayer Leverkusen. Newcastle, Southampton och Dortmund var också intresserade av 21-åringen, som hamnat i Thomas Tuchels frysbox. I går sålde Chelsea Emerson Palmieri till West Ham.

Daily Mirror följer upp ett ämne som behandlades i Headlines redan i går. ”Harry, röd och begraven”. Efter Lisandro Martinez och Raphaël Varanes succé mot Liverpool är lagkapten Harry Maguires plats i Man United i fara. Mirror menar att Maguire också är orolig för hur det påverkar hans VM-chanser. Daily Mail har som största rubrik att ”Petade Maguire kommer att slåss för sin framtid” och inte begära att lämna klubben. Maguire lär i alla fall vara före Victor Nilsson Lindelöf i hackordningen. Samtidigt har tränare Erik ten Hag stigit i graderna hos spelarna. Inte bara på grund av segern men för att han själv deltog i strafflöpningen på 13,8 kilometer som han beordrade i förra veckan. Mirror uppger vidare, med hänvisning till en källa, att Ten Hag inför matchen kopierade elaka tidningsrubriker om United och satte upp på väggarna på Uniteds träningskomplex och i omklädningsrummet, för att peppa spelarna. Även statistik som visade hur dåligt United stod sig mot andra lag hängdes upp.

The Times uppgifter från tisdagen om Financial Fair Play-bestraffningar väcker stor uppmärksamhet runt om i Europa. Anledningen är att fler klubbar pekas ut. Enligt Uefas FFP för 2020/2021 väntas PSG och Marseille få böter, medan Inter och Roma också väntas straffas med transferrestriktioner. Även Juventus och Barcelona ligger pyrt till, och har vägrat FFP-diskussioner. Bakgrunden där är den pågående tvisten klubbarna, tillsammans med Real Madrid, har med Uefa om Super League. Sammanlagt väntas tio klubbar bestraffas. Cirka 20 klubbar, inklusive Arsenal, har försetts med varningsflagg för 2021/2022.

The Guardian ger störst plats åt Jill Scotts avsked. Det ges också plats åt det tunga beskedet för Ann-Katrin Berger. Chelseamålvakten har fått tillbaka sköldkörtelcancer. Lagkamraten Magdalena Eriksson skriver i sociala medier: ”Vår hjälte. Vi är med dig varje steg på vägen”. Bergers målvaktskollega Zecira Musovic: ”Det är därför vi är ett lag, vi fixar det här tillsammans”. Djurgårdsmålvakten Hedvig Lindahl: ”Du kämpar ner det här också!”.

Birmingham Mail har spelarbetygen efter Aston Villas seger i ligacupen (4-1 mot Bolton). Men var är svenskarna? Både Robin Olsen och Ludwig Augustinsson väntades spela. Men det visar sig att Augustinsson har en mindre knäskada och Olsen…han fick sitta på bänken igen.

The Athletic lägger märke till en annan svensk avbytare. Pontus Jansson stod större delen av andra halvlek vid sidan av planen under Brentfords match (2-0 mot Colchester). Han skrek uppmuntrande ord till lagkamraterna men hamnade också i dispyt med fjärdedomaren över att han stod där han stod och inte värmde upp (se klipp här). Jansson hoppade aldrig in.

SPANIEN

Mundo Deportivo sätter i sin regionalutgåva för Gipuzkoa rubriken: ”Håller fast vid Isak”. Tidningen menar att Alexander Isak fortsätter att vara Real Sociedads spets. ”Även om Real Madrid och Barcelona haft honom under uppsikt så finns inga tecken på att det gör slag i saken, trots att hans värde sjunkit till 30 miljoner euro”. MD välkomnar honom tillbaka som målskytt igen men lägger till att ”La Real utesluter inte ett köp av en anfallare vid hans sida”.

Cadena Cope uppger att Chelseas bud till Barcelona för Pierre-Emerick Aubameyang är på 15 miljoner euro plus bonusar. För lite, tycker Barça. Men klubben behöver sälja Aubameyang för att kunna registrera Jules Koundé, särskilt när Memphis Depays flytt till Juventus ser ut att gå om intet. På tal om affärer mellan Barça och Chelsea, så uppger Cope att Barcelona har Celta Vigos vänsterback Javi Galán som plan B om värvningen av Marcos Alonso inte går i lås.

Sport har allt fokus på kvällens stora duell, Barcelona mot Manchester City. Sport sätter rubriken ”Mycket mer än en match”, inspirerad av Barças motto. Matchen, mitt under brinnande säsong, är till förmån för ALS-forskning. Både Barça och City väntas ställa upp med ordinarie lag (se förmodade startelvor). Sport hävdar vidare att Barça erbjuder Dortmund ett byte: Sergiño Dest mot Thomas Meunier.

L’Esportiu väljer i stället att ge förstasidan åt en ”Fest på Johan”. Barças damer vann stort i säsongsgenrepet på Estadi Johan Cruyff (6-0 mot Montpellier). En av målskyttarna var Fridolina Rolfö med en vacker nick (se målet här). Drygt 5 000 åskådare fanns på plats.

FRANKRIKE

L’Equipe frågar sig, ”Payet avbytare för resten av karriären?”. Det kommer som en direkt uppföljning på att anfallsstjärnan i juni sa att han är ”Marseillespelare för resten av karriären” – men nu är fast på bänken under Igor Tudor. Andra nyheter: Eric Bailly väntas till Marseille under förmiddagen för läkarundersökning. Han lånas in från Manchester United med köpoption. Rennes har nyligen nobbat ett bud på 45 miljoner euro från Newcastle för Martin Terrier. I stället förlänger anfallaren ett år till med Rennes, till 2026. Moussa Dembélé har nobbat ett sista kontraktsförslag från Lyon och väntas lämna på fri transfer nästa sommar.

Le Parisien berättar att PSG:s sportsliga rådgivare Luis Campos är rasande på Antero Henrique, som lägger sista handen på spelare som ska ut ur klubben. Försäljningarna och utlåningarna står stilla. Spelarna är också förvånade. Leandro Paredes, Keylor Navas, Idrissa Gueye och Ander Herrera är några av spelarna som väntar otåligt. Men i Herreras fall ser en lösning ut att vara klar. 33-åringen kompenseras för att riva kontraktet. Enligt Cadena SER sent på tisdag kväll, väntas Herrera till Bilbao i dag för att skriva på för Athletic Club. Enligt Marca är kontraktet till 2024. På tal om PSG, så skriver Le Parisien även att damlaget är på väg att värva nederländska landslagsmittfältaren Jackie Groenen från Manchester United.

Midi Libre uppger att Nîmes väntar ett bud på Niclas Eliasson från…Egypten. Klubben är inte specificerad och budet ännu inte konkret. Tidigare har Atenklubben AEK uppgetts intresserad av svensken, som vill byta miljö.

TYSKLAND

SportBild tar i veckans nummer bland annat upp varför Cristiano Ronaldo ville till Dortmund. CL-spel, storpublik och det faktum att Bundesliga är den enda stora liga (sorry Ligue 1) han inte spelat i, anges som orsaker. Bild berättar att Bayern München lagt ett bud på 24 miljoner euro på Konrad Laimer, varav fyra milj euro i bonusar. Men RB Leipzig nobbade budet. Mittfältaren blir nu kvar till nästa sommar, då hans kontrakt går ut.

Express skönjer en vändning för Sebastian Andersson. Anfallaren är plötsligt med i bilden i Köln igen. ”Jag måste säga att Sebastian visat sig på en hög nivå på träningarna och är helt konkurrenskraftig efter Bröndby-historien”, säger sportchefen Jens Keller, ”Fortsätter han så här kan han förstås vara ett alternativ igen”. Efter den misslyckade Bröndby-övergången har inga nya fasta bud dykt upp. ”Det är välkänt att vi skulle uppfylla Sebastians önskan om ett lämpligt alternativ dök upp”, säger Keller. 31-åringens höga lön anses vara ett hinder för en övergång, och Köln skulle troligtvis tvingas kompensera honom.

ÖVRIGT

De Telegraaf (Nederländerna) instämmer i Eindhovens Dagblad-uppgifterna häromdagen: Jesper Karlsson är alternativ för PSV Eindhoven om Cody Gakpo säljs till Manchester United. AZ vill ha närmare 20 miljoner euro. Det skulle i så fall göra svensken till PSV:s dyraste spelare någonsin. Det var också De Telegraaf som förra veckan uppgav att AZ redan nobbat bud på 15 miljoner euro från Celta Vigo och Bournemouth.

Daily Record (Skottland) uppger att Sead Haksabanovic redan är på plats i Glasgow och har besökt Celtics träningsanläggning. Tränare Ange Postecoglou har redan medgett att en affär är nära.

BT (Danmark) skriver att den danska landslagsläkaren Morten Boesen på nytt räddat ett liv på Parken. Det var Boesen som fanns på plats när Christian Eriksen fick hjärtstopp under EM. Den här gången var det en 24-årig FC Köpenhamn-supporter som fick hjärtstopp under CL-mötet med Trabzonspor förra veckan. Supportrar uppmärksammade snabbt det inträffade, och Boesen tillsammans med två andra från FCK:s läkarstab lyckades få liv i mannen igen.