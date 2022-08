Unitedspelarna hoppades på Cristiano Ronaldo-flytt

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mirror tar fasta på en uppgiften i Mark Ogdens text om Cristiano Ronaldo för ESPN. En källa uppger att en majoritet av lagkamraterna i United gladdes när det i juli blev känt att Cristiano Ronaldo ville lämna klubben. Portugisen hade, som det beskrivs, blivit ”a pain in the ass”. Möjligheterna att Cristiano Ronaldo lämnar minskar däremot, enligt italienska uppgifter är Napoli-spåret snårigt (se under Italien).

Daily Mail ser det som en uppmaning från Antonio Conte: förläng Harry Kanes kontrakt. Tottenhamtränaren fick frågan om klubben försökte hitta vägar att förlänga anfallarens kontrakt, som går ut 2024. ”Min uppfattning är bara en av en miljon uppfattningar, som försöker få klubben, som säger till klubben, ’förläng kontraktet med Harry Kane’”, svarade Conte och log. Conte försökte också lägga band på den tidiga entusiasmen efter den lyckade ligastarten. Italienaren menar att Tottenham behöver ”minst två transferfönster till för att nå samma nivå” som topplagen.

Manchester Evening News noterar att Antony plåtats på Manchester Uniteds träningsanläggning Carrington inför 84 miljoner pund-övergången. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano genom 22-åringen läkarundersökning i går utan problem. Han kommer att presenteras som ny Unitedspelare i dag. Dessutom värvar United målvakten Martin Dubravka från Newcastle för fem miljoner pund. Sedan drar United av rapporter att döma igen sitt fönster.

Chronicle tittar nervöst på klockan. Den tickar snabbt fram mot onsdag. Då möter Newcastle Liverpool och klubben väntar ängsligt på att få klartecken för Alexander Isak. Ett arbetstillstånd. ”Vi hoppas på det. Vi har väntat på det de senaste dagarna. Tyvärr kom det inte i dag”, sa tränare Eddie Howe i går.

Daily Telegrapgh skriver att Chelseas övergångsförsök med Pierre-Emerick Aubameyang fått pausas efter det brutala rånet mot anfallaren. Klockan tickar. Londonklubben är fortfarande inte överens med Aubameyang (som vill ha ett treårskontrakt) eller Barcelona (som vill ha 25,6 milj pund).

The Guardian samlar en rad andra transferuppgifter. Som att Lucas Paquetá nu är klar för West Ham, Nottingham har presenterat Renan Lodi – klubben 18:e nyförvärv – och Wesley Fofana genomgått läkarundersökning med Chelsea. Till det kan adderas Times uppgift om att PSG är intresserad av N’Golo Kanté igen. Dagsfärskt är Fabrizio Romano uppger att Tottenham diskuterat lån med köpoption för Daniel James med Leeds. Även Everton har gjort en förfrågan.

Football Insider hävdar att Aston Villa har ett ”starkt intresse” för Brightons tränare Graham Potter, och hänvisar till sina källor. Steven Gerrard kan sitta löst i Aston Villa. Intresse finns också för Mauricio Pochettino.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport köper inte uppgifterna om att skadade Romelo Lukaku ”bara” missar Inters matcher mot Cremonese, Milan och eventuellt Bayern München. Tidningarna skriver att Lukaku lär missa sex matcher och inte vara tillbaka förrän i oktober. Dagens Milanuppdatering är att Malick Thiaw är klar, att Aster Vrnackx kan bli det i dag samt att Zlatan Ibrahimovic fick positiva besked på läkningen efter operationen. Siktet är fortsatt inställt på comeback i början av 2023. Tidningen uppmärksammar att Thierry Henry gör som Cesc Fabregas och blir delägare i Serie B-klubben Como.

La Repubblica säger nej, det blir inget med Cristiano Ronaldo i Napoli. Portugisen vill inte till Italien. Affären med Victor Osimhen går om intet. Gazzetta dello Sport har samma besked men annan utformning. Spåret har svalnat, agenten Jorge Mendes har desperat letat andra adresser. Men förgäves. Det mesta talar för att Cristiano Ronaldo är fast i United. Men Corriere dello Sport går emot och säger att Napoli-CR7 inte är över ännu. Och Il Mattino uppger att Mendes erbjudit Napoli Cristiano Ronaldo på gratis lån – utan att Victor Osimhen skulle ingå i avtalet.

SPANIEN

Super Deporte använder frasen ”Trevligt att du kunde komma” för att hälsa Edinson Cavani välkommen. Uruguayanen kan behövas. Ett uddlöst Valencia föll hemma (0-1 mot Atlético). ”Cavani vet redan sitt uppdrag”, konstaterar tidningen. Samtidigt uppger Cadena Cope att PSG försöker värva lagkaptenen Carlos Soler. Den franska klubben är beredd att betala 15-17 miljoner euro för Valenciamittfältaren. Ett officiellt bud väntas inom kort.

Mundo Deportivo och Sport har fokus på måndagens stora snackis. MD: ”Aubameyang-chock”. Sport: ”Utsatt för väpnat rån”. Efter överfallet i hemmet bor nu familjen Aubameyang på hotell. De uppges efter omständigheter må bra och Barcelona har ställt psykologer till deras förfogande. Rac1 berättar mer om överfallet. Både Pierre-Emerick och hans fru fick ta emot slag från rånarna, men fick bara lätta skador. Paret ville inte uppsöka sjukhus. De tvingades under rånet ligga en timme på marken. Allt skedde inför ögonen på barnen. Rånet var välplanerat och rånarna talade italienska sinsemellan. Det var andra gången Aubameyang hade inbrott i hemmet denna sommar. Första gången var familjen inte hemma. Både Frenkie De Jong och Memphis Depay reste till England i går. Båda har ryktats till Manchester United. Och både har Manchester United i sikte. Men det är inte för någon övergång. De ska på Donny van de Beeks bröllop, förklarar MD. Vilket kan tyckas märkligt. Bröllop mitt i veckan, mitt under säsongen? Tidningen välkomnar sedan tillbaka Alexander Sørloth till Real Sociedad, ”version 2.0”, men norrmanen är inte enda anfallare på väg in. Real Sociedad pressar på för att köpa Umar Sadiq från Almería – som transferspecialisten Fabrizio Romano ser mer som ersättare till Alexander Isak. Enligt AS har Real Sociedad lagt ett bud på 20 miljoner euro. Almería vill ha 25-30 milj euro.

Marca och AS använder båda i dag förstasidan till att hylla U20-damerna som vann VM tidigt på måndag morgon, spansk tid. ”Världen vid sina fötter”, skriver exempelvis Marca, och låter dem fylla även baksidan på tidningen. Marca skriver vidare att Atlético förnekar samtal med Tottenham om Yannick Carrasco, som Daily Telegraph påstått. Och för den som vill ha den belgiska yttern är det utköpsklausulen på cirka 60 miljoner euro som gäller, låter Marca hälsa.

FRANKRIKE

L’Equipe toppar med ”Pogbaffären”. Den riskerar att spilla över på landslaget. Inte bara för att utpressningsaffären mot Paul Pogba berör landslagsmittfältaren, utan också för att Kylian Mbappé namngetts i den. Situationen oroar intern inom landslaget, menar L’Equipe. Som Headlines nämnde i går ska Pauls bror Mathias Pogba ha påstått att Paul anlitat en marbut för att kasta en förbannelse över Mbappé, vilket Paul helt ska ha nekat till i polisförhör. Frågan är om det finns något videobevis, vilket Mathias hävdat. RMC Sport infogar lite ny information i härvan. Paul Pogba ska ha betalat utpressarna nästan 100 000 euro, vilket var långt ifrån de 13 milj euro de krävde. Från transfermarknaden rapporterar L’Equipe bland annat att Lyons Tino Kadewere, ex-Djurgården, nu är klar för Mallorca på lån.

Le Parisien konstaterar att Fabian Ruíz anländer till PSG i dag för att slutföra övergången från Napoli (23 miljoner euro). Men en back väntas också värvas innan transferfönstret stänger på torsdag. Enligt tidningen har PSG ännu inte gett upp Milan Skriniar. Interbacken är prioritet. PSG vill ogärna betala mer än 55 miljoner euro men kan inkludera en spelare. Monacos Axel Disasi har också nämnts som en möjlig backvärvning men några hjul har inte satts i rullning. Goal däremot hävdar att PSG är överens med Disai och att Monaco vill ha 50 milj euro. I fokus i Le Parisien är också att bli av med Keylor Navas (till Napoli), Leandro Paredes (till Juventus), Idrissa Gueye (till Fulham), Abdou Diallo (möjligen Aston Villa) och Mauro Icardi (till Turkiet). Julian Draxler och Rafinha ser däremot ut att bli kvar. Det finns inga förslag och PSG vill i nuläget inte riva kontrakten, vilket spelarna önskat.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung följer upp situationen med Emil Forsberg. I går uppgav tidningen att svensken var ”extremt besviken och arg” över den bristfälliga speltiden. Bara 17 minuter på fyra ligamatcher, påpekar Bild, och lyfter liksom LVZ i går frågan om en flytt till och med är möjlig innan transferfönstret stänger. Men RB Leipzig tränaren Domenico Tedeseco avfärdar det helt, och säger att risken är ”noll komma noll”. Ett möte om Forsbergs situation ska också ha hållit på måndagen med involverade parter, bland annat RB Leipzigs vd Oliver Mintzlaff och Forsberg agent Hasan Cetinkaya. De ska ha lämnat mötet på god fot. Det späckade spelschemat anses också bli en naturlig lösning. Forsberg väntas starta i cupmatchen mot Teutonia Ottensen i kväll.

Sky Sport noterar beskedet från Bayern München sent på måndag kväll: sportchefen Hasan Salihamidzic har förlängt kontraktet till 2026. ”Salihamdzic har gjort ett strålande jobb”, säger klubbordförande Herbert Hainer i ett uttalande. Sky Sport uppger vidare att Joshua Zirkzee har klarat av läkarundersökningen hos Bologna och kommer att presenteras under tisdagen. Bayern München får 8,5 milj euro plus en milj euro efter 25 matcher. Den tyska klubben har även 50 procent vid vidareförsäljning samt en återköpsklausul på den 21-årige anfallaren.

Bild skriver om Callum Hudson Odoi som genomgått läkarundersökning hos Bayer Leverkusen och väntas presenteras i dag. 21-åringen kommer på lån från Chelsea utan köpoption.På annat håll undrar tidningen, ”Är Barcelona världens farligaste klubb?”. Det har inte med att Barça är ovillig att betala lön att göra. Bild radar i stället upp tio fall de senast fyra åren där spelare utsatts för rån eller inbrott. Senast drabbades Pierre-Emerick Aubameyang natten till måndag.

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) ger förstås rubrik till Emil Hansson som ”räddade Heracles”. Han gjorde båda målen, det sista en läckert skruvad boll på tilläggstid (2-2 mot MVV). Samuel Armenteros gick den här gången mållös av planen. Heracles hade tre raka segrar i den nederländska andra divisionen inför matchen. I den högsta divisionen är Amin Sarr fortsatt en av de mest tongivande spelarna. Heereneveen-svensken kom inte med i Omgångens lag denna vecka men ligger fortfarande på delad nionde plats i AD:s lista av betygssnitt med 6,75 av 10. Heerenveen är inte rädda att förlora Sarr under de sista dagarna av transferfönstret. ”Det verkar inte troligt”, säger klubbens tekniske direktör Ferry de Haan till Omrop Fryslan. Det finns i dagsläget inget konkret intresse. ”Inte direkt från klubbar, men från människor utifrån, men vi är inte öppna för det heller”, säger han.

Gazzetta (Grekland) lyssnar till AEK:s nyförvärv Niclas Eliasson. ”Jag hoppas vi kan vinna ligan och ta oss ut i Europa igen”, säger den nyanlände svensken till AEK TV. I går blev övergången från Nîmes klar, värd två miljoner euro.

UOL Esporte (Brasilien) uppger att Willlian återvänder till England. Den 34-årige mittfältaren är muntligen överens med Fulham. En officiell bekräftelse kan komma under tisdagen. Willlian har tidigare spelat i Chelsea och Arsenal. Senaste klubbadress var Corinthians, där kontraktet nyligen revs. Willian skriver på för ett år med Fulham.