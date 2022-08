Väntar på Isak in i det sista - 75 minuter före avspark

Headlines Blogg

ENGLAND

The Times följer upp Newcastles iver att få Alexander Isak i spel mot Liverpool i kväll. Klubben är beredd att vänta till 75 minuter före avspark på svenskens arbetstillstånd. Det är då det officiella laget måste lämnas in till Premier League. Isak reser med till Merseyside. Tränare Eddie Howe fick på tisdagen frågan om Isaks chanser att få debutera. ”Jag hoppades desperat på det. Vi är i händerna på andra människor”, säger Howe. Han preciserade också att Emil Krafth blir borta ”sex till nio månader” på grund av korsbandsskadan. Ainsley Maitland-Niles kan plockas in som ersättare. Därmed bör Krafth vara tillgänglig för landslaget först till EM-kvalet som inleds i slutet av mars nästa år. På annat håll skriver The Times att Premier League kommer att införa restriktioner på transfers och löner, i linje med Uefas nya finansiella regelverk.

Daily Express beskriver Chelsea senaste bakslag som en ”Tuch down” (1-2 mot Southampton). The Sun har ”Soft Tuch”. Båda funkar. Chelsea landade hårt på sydkusten och tränare Thomas Tuchel tycker hans mannar är för mjäkiga. ”Det är för enkelt att få oss ur kurs, för enkelt att vinna tacklingar, för enkelt att sätta sig på oss. Vi är inte tuffa nog att vinna dessa matcher på bortaplan. Det var lite samma historia i Leeds”, säger Tuchel. Som om Chelseaspelarna inte fått nog så blev ett klipp viralt där en Southamptonmaskot trollar Cesar Azpilicueta (se klipp här) – på samma sätt som en Chelseamaskot en gång gjorde med Steven Gerrard (se klipp här).

Manchester Evening News noterar att Victor Nilsson Lindelöf är tillbaka i träning med United. Tidningen påpekar att svensken nu är fjärdeval på mittbackspositionen men också ett välbehövligt tillskott med tanke på det späckade spelschemat framöver. Cristiano Ronaldo uppger fortsatt vilja lämna United, men tränade med ett leende, antecknar MEN. The Sun påstår samtidigt att United tror att värvningarna av Casemiro och Antony ska imponera så pass på Cristiano Ronaldo att han vill stanna.

iSport gör störst rubrik på Jürgen Klopps reaktion på att Scott Parker fått sparken efter Liverpools 9-0 på Bournemouth i helgen. ”Ofattbart”, säger Klopp, ”När jag hörde om det kände jag att det är i sådan här ögonblick som man förstår hur viktigt det är med rätt ägare”.

Daily Telegraph toppar med att Ajax tränare Alfred Schreuder tycker United betalar ”galna” pengar genom köpet av Antony. Det är mycket transfermarknad i tidningen. Nykomlingen Fulham hoppas göra fyra värvningar innan fönstret stänger i morgon: Willian (utan klubb), Layvin Kurzawa (PSG), Justin Kluivert (Roma) – men arbetstillståndet kan stoppa nederländaren – samt Bamba Dieng (Marseille). Manchester United må ha släppt intresset för Cody Gakpo, men enligt Telegraph har Everton och Leeds anslutit till jakten på 23-åringen. PSV Eindhoven har tidigare i veckan nobbat ett bud på 25 miljoner euro från Southampton. Vidare är Manchester City nära att värva Manuel Akanji från Dortmund.

BBC Radio Sheffield pratar med ex-MFF:aren Anel Ahmedhodzic efter två mål för Sheffield United (4-0 mot Reading). ”Edin Dzeko har inspirerat mig!”, säger mittbacken, och hyllar sin landslagskollega. ”Efter i kväll tror jag att jag är en center”, säger Ahmedhodzic och skrattar. Mer från Championship: Ken Sema utgick skadad för Watford (2-1 mot Middlesbrough). ”Vi tror inte det är så allvarligt men vi får vänta och se”, säger tränare Rob Edwards.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport slår fast att ”Inter är tillbaka” (3-1 mot Cremonese). Barella, med ett mål och en assist, lyste starkast (7,5 av 10 i betyg). Men tränare Simone Inzaghi är inte nöjd – med transfermarknaden. Han får frågan om han är bekymrad över att Bayer Leverkusen uppges på väg att köpa Robin Gosens. ”Det vet jag ingenting om. Jag är bekymrad över att vi saknar en back”, säger Inzaghi. Bäst att inte påminna om att PSG inte gett upp Milan Skriniar ännu. Grannen Milan hade större problem på planen. Bara oavgjort (0-0 mot Sassuolo) och den poängen räddade målvakten Mike Maignan, som var bäst i Milan (7/10). Mer Milan: Wilgot Marshage var framträdande när Primaveralaget vann i går. 18-åringen gjorde ett mål (se målet här) och får fint betyg av Milannews (7/10). Lukas Björklund gjorde ett inhopp. Tillägg 09.10: Emil Roback är nu officiellt klar för FC Nordsjælland. Sky Sport Italia-journalisten Gianluca Di Marzio var först att berätta att lånet var på gång.

TuttoMercatoWeb var först ut med att Pisa är nära att värva målvakten Johan Guadagno från FC Köpenhamn. Senare kom även danska Tipsbladet med uppgifter om att klubbarna förhandlar om den 19-åriga svensken. Ingen av källorna nämner om det gäller lån eller köp. Pisa ligger för närvarande på 18:e plats i Serie B.

Corriere dello Sport ropar ut att ”Dybala bestämmer”. Efter klar seger i går (3-0 mot Monza) sitter Roma högst upp på Serie A-tronen och CdS placerar kronan på Paolo Dybalas huvud. Det blev två mål i går kväll och argentinaren har nu gjort 100 mål i Serie A. På frågan om vilket som är hans favoritmål svarar Dybala, ”Nästa mål”. CdS belönar honom med 8 av 10 i betyg. Samma betyg får han i Gazzetta dello Sport.

Tuttosport konstaterar att det är ”Klart med Paredes”. PSG-mittfältaren lånas in med köpoption på 15+5 miljoner euro, som blir obligatorisk om vissa mål uppnås. I dag väntar läkarundersökning i Paris. På tal om Juve: Linda Sembrant är uttagen i Omgångens lag av förbundet.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo har fokus på Barcelonas transferfönster. ”En kamp mot klockan”, skriver Sport, med bild på Marcos Alonso och Pierre-Emerick Aubameyang. Den första ska in från Chelsea, den andre ska ut till Chelsea. Londonklubben sägs ha höjt budet till 20 miljoner euro. Sergiño Dest, Abde Ezzalzouli, Martin Braithwaite, Miralem Pjanic och Thomas Meunier är fortsatta frågetecken. Däremot stannar Frenkie De Jong och troligen även Memphis Depay, skriver Sport. MD, liksom L’Equipe i Frankrike, uppmärksammar att Atlético för tredje matchen i rad lät Antoine Griezmann spela mindre än 30 minuter. L’Equipe betonar att det inte är tränare Diego Simeones val utan på order av klubbledningen, som vill undvika att behöva köpa fransmannen. Atlético har en klausul i lånet med Barcelona som binder klubben att köpa Griezmann om han spelare mer än 45 minuter i 50 procent av matcherna under det tvååriga lånet. Under första säsongen gjorde Griezmann det under 81 procent av matcherna, därav de halvtimmeslånga inhoppen nu.

Marca och AS uppmärksammar båda schismen i damlandslaget, där storspelare vill att förbundskaptenen ska avgå. Marca berättar vidare att Real Madrid-spelarnas bonus efter liga-, Champions League- och Supercup-titlarna är 900 000 euro brutto per spelare (450 000 euro netto).

Estadio Deportivo, Sevillatidningen, plockar loss uttrycket ”rey muerto, rey puesto” – ”Konungen är död, länge leve konungen”. Bara ”Rey Puesto” används i rubriken för att välkomna nyförvärvet Adnan Januzaj, som nu är på plats i Sevilla. Men det finns också en ”rey muerto”, för Lucas Ocampos ska lämna klubben för att ersätta Antony i Ajax (övergångssumma: 23 miljoner euro plus tre milj euro i bonusar) – om nu inte övergången kollapsar. Danske anfallaren Kasper Dolberg från Nice väntas också ansluta till Sevilla i dag.

El Correo uppmärksammar att Iñaki Williams rekord är i fara. Athletic-stjärnan har spelat smått osannolika 236 ligamatcher i rad, sedan april 2016. Nu har han en fotledsskada och är ett frågetecken inför matchen mot Espanyol på söndag.

FRANKRIKE

L’Equipe dubbar Marseilles tränare ”Tudor, storhertigen från Split”. OM delar ligaledningen och L’Equipe skriver att den omsusade kroaten ”inte lämnar någon likgiltig – särskilt inte hans spelare”. I kväll väntar match mot Clermont. I den senaste turen av ”Pogbaffären” anklagar Mathias Pogba i en ny video sin bror Paul för att ”förstöra familjen” och även för att vilja se Mathias ”antingen i fängelse eller död”. Han vidhåller att Paul ägnat sig åt ”trollkonst”, som enligt tidigare uppgifter ska ha riktats mot Kylian Mbappé. Han förnekar samtidigt utpressning mot Paul. RMC Sport skriver också att polisen i samband med utredningen nu hört brödernas mamma, Yeo Moriba. Chelsea vill göra en ny jätteaffär, men den här gången på damsidan. PSG:s storstjärna Grace Geyoro säger till L’Equipe, ”Jag har en fot i PSG, en fot i Chelsea”. Tidningen har tidigare berättat att PSG nobbat ett världsrekordbud på 500 000 euro, men 25-åringen vill vidare, till London. ”Jag har haft några möten med klubbledningen och förklarat min önskan att lämna”, säger Geyoro. I slutraderna i en notis i papperstidningen kan man läsa om övergången för Amar Abdirahman Ahmed från AIK till Troyes.

Le Parisien ser det röra på sig rejält i PSG. Fabián Ruiz är klar och Carlos Soler är nära. Klubben jagar fortsatt en back. Enligt Foot Mercato har klubbpresident Nasser Al-Khelaïfi själv tagit taktpinnen för att få till en övergång för Milan Skriniar från Inter. Al-Khelaïfi ska diskutera med Inters president Steven Zhang.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung firar en storseger för RB Leipzig i cupen (8-0 mot Teutonia Ottensen). Återvändaren Timo Werner kniper rubriker efter sitt hattrick. Men Emil Forsberg spelade fram till två av målen och satte själv ett. Efter alla skriverier fick han äntligen starta. ”Självklart är jag inte glad när jag inte får spela, men vi har haft bra samtal”, säger Forsberg. Det har till och med spekulerats i en flytt innan transferfönstret stänger. ”Hur mycket tid har vi på oss? (skratt). Jag känner mig väldigt hemma här, jag stannar”, säger Forsberg.

Bild har mer RB Leipzig. Chelsea är inte ensam i jakten på mittbacken Josko Gvardiol. Manchester City ska enligt tidningen ha fått ett bud på 80 miljoner euro nobbat av RB Leipzig för några veckor sedan. Transferjournalisten Fabrizio Romano skrev på tisdag kväll att Chelsea lagt ett bud på 90 miljoner euro. Och transferjournalisten Nicolò Schira, som häromdagen var allra först med uppgifter om bud från Chelsea, skriver att Londonklubben ökat sitt bud till 100 milj euro. Men RB Leipzigs vd Oliver Mintzlaff säger att Gvardiol stannar. ”Vi antar att han inte bara spelar med oss denna säsong utan också nästa”, säger Mintzlaff till Bild. Både City och Chelsea sägs vilja säkra upp den 20-årige kroaten till nästa sommar. Gvardiol har kontrakt till 2026. Två spelare som går motsatt väg, från England till Tyskland: Schalke lånar Sander van den Berg från Liverpool och Bayer Leverkusen lånar Callum Hudson Odoi från Chelsea. Övrigt: Oscar Vilhelmsson missar minst en match (Arminia Bielefeld) med en fotledsskada, rapporterar Darmstadt.

ÖVRIGT

BT (Danmark) skriver att FC Köpenhamn gör den dyraste värvningen till danska ligan någonsin. FCK är överens med Trabzonspor om att köpa anfallaren Andreas Cornelius. Kostnaden är enligt BT sex miljoner euro, motsvarande 65 milj kr. Därmed blir det heller inget med Krzysztof Piatek. Samtidigt uppger tidningen att anfallaren Pep Biel säljs till Olympiakos, också det för sex miljoner euro.