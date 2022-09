Aubameyang tar den "fördömda" tröjan

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mail toppar med en av de sista värvningarna i natt: Chelseas Pierre-Emerick Aubameyang. Anfallaren plockar tröja nummer 9. Ett vågat val i Chelsea. ”Folk i Chelsea säger till mig att det vilar en förbannelse över det numret”, sa Tuchel så sent som i augusti. Torres, Falcao, Morata, Higuaín, Lukaku… listan kan göras ännu längre över spelare som misslyckats med 9 på ryggen av den blå tröjan. Bryter han förbannelsen kan tröjan kanske läggas till Aubameyangs tatueringar. Där finns han redan i sin tröja nummer 14 i Arsenal. Chelsea fick under natten också klart med Denis Zakaria på lån med köpoption från Juventus, medan Billy Gilmour lämnade för Norwich. Nottingham Forest ”vinner” på sitt sätt sommarfönstret. Klubben värvade 21 spelare. Det kunde blivit fler. Både Michy Batshuayi och Serge Aurier var på gång under Deadline Day, men avtalen gick inte igenom.

Daily Telegraph räknar pengar. Två miljarder pund, nästa 25 miljarder kronor. Så mycket har Premier League-klubbarna spenderat i sommarfönstret. Ett rekord. Ironiskt nog sammanföll avslutningen av fönstret det med att den brittiska handelskammaren i går kväll förutspådde att Storbritannien går in i recession innan årets slut. Chelsea toppar spenderarlistan med 260 miljoner pund (3,2 miljarder kr) före Manchester United 20 milj pund (2,6 miljarder kr). Manchester City satte i stället försäljningsrekord. Klubben drog in 196 miljoner pund (2,4 miljarder kr) i sommar.

Daily Express gör en ”High Five”. Manchester United är plötsligt uppe på femte plats i Premier League (1-0 mot Leicester). Inte nog med det. Erik ten Hag tycks ha satt mittbacksparet. Lisandro Martínez och Raphaël Varane glänste igen. Båda får 8 av 10 av i betyg Manchester Evening News, högst av alla. Det Harry Maguire och än mer Victor Nilsson Lindelöf får räkna med biroller. Lägst betyg av Unitedspelarna i går? Anthony Elanga, 5.

The Athletic visar att det fortfarande snackas om Alexander Isak efter Newcastledebuten. Matchen mot Liverpool analyseras. TalkSport-experten Jason Cundy är redan frälst, ”Under kommande år kommer han att vara värd 100 miljoner pund”, menar han. Och Chronicle går händelserna i förväg och menar att Isaks framgång kan bana vägen för andra stora spelare till Newcastle. ”Javisst, om spelare kommer hit och det går bra, så banar det vägen för andra”, säger tränare Eddie Howe. Isak fick en lårkaka mot Liverpool men väntas kunna göra hemmadebut mot Crystal Palace i morgon.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport rankar sin vana trogen Serie A-klubbarnas sommarfönster. Högst betyg får Juventus och Roma, båda 8 av 10. Di María ohc Dybala hålls fram som exempel på utmärkta värvningar. Spezia bottenrankas med 5 i betyg – Albin Ekdal till trots. Ändå tillhör förstasidan Inter med ”Mål av Inzaghi”. Tränaren ses som Deadline Day-vinnare då han fick Francesco Acerbi som han önskat, samtidigt som han fick behålla Milan Skriniar, som PSG drog i. Daily Mail uppmärksammade på sportettan i går att Erling Haaland gjort mål med var elfte bollberöring. GdS tycks följa upp det. Tidningen uppger att två i de stora ligorna är Juventus Dusan Vlahovic med ett mål med var 22:a bollberöring. Inför helgens förmodade laguppställningar kan noteras att GdS tror att Isak Hien redan spelat till en startplats i Hellas Verona. Hemmamatch mot Sampdoria väntar.

Corriere dello Sport ser lite annorlunda på sommarfönstret. Visserligen är Roma även här i topp med 8 av 10. Men närmast efter här är Milan och Napoli med 7,5. Juve får bara 7. I botten är Sampdoria med 4,5.

TuttoMercatoWeb noterar att Parma förstärkt med en svensk. Det är Peter Amoran, 18, som ansluter från Östersunds FK. Det bekräftar Lega B. Backen har spelat 13 matcher för ÖFK i Superettan i år. I går blev en annan svensk också klar för Serie B. Målvakten Johan Guadagno lämnade FC Köpenhamn för Pisa.

SPANIEN

Diario AS placerar ut några av de sena värvningarna i La Liga på förstasidan till rubriken ”Nu är det slut”. Enligt AS spendera klubbarna 490 miljoner euro, cirka 5,3 miljarder kronor, i sommarfönstret. Barcelona är överlägsen etta med 153 milj euro, vilket motsvarar 31 procent av La Liga-klubbarnas totala köp. Robert Lewandowski och Jules Koundé sticker ut.

Sport ropar belåtet ut ”Värvade!”. Det är Barça två sista spelare i sommarfönstret: Marcos Alonso och Hector Bellerín. I Marcos Alonsos fall blir värvningen officiell först i dag, efter att kontraktet med Chelsea avslutats. Tidningen listar sedan Barças alla transferaktiviteter under sommaren. Under sista dagen lämnade Aubameyang, Abde, Braithwaite och Dest. I Braithwates fall uppger tidningen att Barça bara behövde betala 400 000 euro i kompensation för att riva kontraktet. Dansken har nu skrivit på för Espanyol.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att ”Spelet är över”, transfermarknaden är stängd. Tidningen uppmärksammar fallet Bamba Dieng, som var överens med Leeds, ångrade sig och tog inte privatplanet PL-klubben fixat fram, valde Nice, men läkarundersökningen misslyckades och han blev kvar i Marseille. Det finns kryphål, övergången är ännu inte utesluten. Men mest av allt synar L’Equipe PSG. Det blev ”en bitter Deadline Day”, som tidningen skriver. Le Parisien instämmer. Visserligen blev klubben av med en uppsjö spelare de sista dagarna, men Keylor Navas blev kvar. Det kan påverka klimatet i klubben. Gianluigi Donnarumma är uttalad förstamålvakt och klubben hade varit tydlig att det inte fanns plats för båda den här säsongen också. Dessutom misslyckades PSG trots den upptrappade jakten att få Milan Skriniar till klubben. Ett plan stod till och med redo i Lombardiet och väntade. Interbacken var topprioritet. Till detta kan läggas friktion som uppstod mellan sportslige rådgivaren Luis Campos och Antero Henrique, som skulle vara klubbens förhandlare. Plats ges också till damerna, som möter BK Häcken Champions League-kvalet. Noterbart: Jens Cajuste är avstängd för Reims mot Lens på söndag. Mittfältaren blev utvisad i senaste matchen.

Les Violets och Sport.fr är några av de franska medier som uppger att Malmö FF får tre miljoner euro, ca 32 milj kr, för Veljko Birmancevic, som blev klar för Toulouse under torsdagen. La Depêche du Midi har ingen siffra. Kvällsposten uppgav under torsdagen 50 milj kr.

TYSKLAND

Sky Sport pratar med Bayern Münchens sportchef Hasan Salihamidzic, som hade en lugn torsdag. ”Det är alltid bra att inte behöva agera och värva spelare på Deadline Day. Jag är inget fan av att värva en-två spelare sista dagen. Jag är väldigt nöjd med hur vi skött det i den här klubben”, säger Salihamidzic. Han får fråga om spelare som tackade nej till Bayern. ”Jag kan inte minnas någon”, säger Salihamidzic.

Kicker tror det är bänken som gäller för Bundesligasvenskarna i helgen. Emil Forsberg väntas efter cupstarten återvända till bänken (Frankfurt-Leipzig, lördag), Mattias Svanberg väntas få sitta kvar på den (Wolfsburg-Köln, lördag), liksom Jordan Larsson (Stuttgart-Schalke, lördag). Sebastian Andersson då? Känning i knä igen, inget spel. Och ingen flytt. Ännu. En som bytte klubb under torsdagen var Marko Johansson. Bochum lånar HSV-målvakten.