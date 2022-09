Roy Keane: ”Jag är trött på Artetas ursäkter”

Headlines Blogg

ENGLAND

Sky Sports hör frustrerade röster i Arsenal efter förlusten på Old Trafford (1-3 mot Manchester United). ”Svårt att acceptera”, säger tränare Mikel Arteta om Arsenalmålet i första halvlek som dömdes bort efter VAR-granskning. ”Aldrig en frispark”, fyller Martin Ødegaard i. Arteta tyckte också Arsenal ”långa stunder dominerade” och hade förtjänat mer. Det får Sky Sports expert Roy Keane att reagera. ”Jag är trött på deras ursäkter. Arteta är en dålig förlorare – det är vi alla – men han måste ge lite kredd till Manchester United och det gör han aldrig”, säger Keane, ”Varje gång de förlorar en match, så handlar det om vad de eller domaren inte gjorde bra, sluta leta ursäkter”. Däremot håller Keane med om att Martinellis målet i första halvlek borde godkänts.

ANNONS

Daily Mail kan konstatera att det är en Anthony ut, en Antony in i United. Antony (Matheus dos Santos) ersatte Anthony Elanga. Och det är så det lär förbli. Inte nog med att den dyra brassen gjorde mål i sin debut, tränare Erik ten Hag beskriver Antony som ”den felande länken”. Han får 7 av 10 i betyg i Daily Mail. Men Christian Eriksen glänste mest. Han får 9. Dansken vann den nordiska matchen i stor stil – Arsenals Martin Ødegaard får bara 5. Eriksen är med i BBC Sports Omgångens lag. Football Insider hävdar för övrigt att United betalar Eriksen 43 miljoner pund för tre år – 200 000 pund i veckan i lön plus en sign-on-bonus som påstås ha varit på tolv miljoner pund.

The Athletic uppdaterar söndagens uppgift om att Diego Costa är aktuell att plockas in i Wolves sedan stackars nyförvärvet Sasa Kalajdzic dragit korsbandet. Nytt är att The Athletic nu uppger att den 33-årige anfallaren redan har en läkarundersökning planerad hos Wolves på tisdag. Diego Costa gjorde sig ett namn i Premier League under sin tid i Chelsea 2015-2017. Han är utan kontrakt sedan i januari.

ANNONS

The Sun hävdar att Crystal Palace planerar att lägga ett bud på Connor Gallagher i januari. Chelseamittfältare gjorde ett succéartat lån hos Palace förra säsongen. 22-åringen spelade den senaste matchen från start i Chelsea, men har hård konkurrens. Evertontränaren Frank Lampard är ute efter Man Citys back Taylor Harwood-Bellis, lagkapten i det engelska U21-landslaget. Harwood-Bellis är för närvarande utlånad till Burnley

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport fortsätter att ge ägarskiftet i Milan stort fokus. Men Rafael Leão stjäl också rubriker. Gazzetta dello Sport påpekar att portugisen nu är värd över 100 miljoner euro, men att Milan måste skynda att förlänga. De närmaste veckorna kan bli avgörande. Ett femårskontrakt ligger på bordet. Rafael Leão vill ha sju miljoner euro om året. Hans nuvarande kontrakt går ut 2024. Söndagen blev en bra svenskdag i Serie A. GdS utbrister ”vilken fajter” om Isak Hien. Han debuterade i startelvan när Hellas Veronas tog första ligasegern (2-1 mot Sampdoria). Hien får 6,5 av 10 i betyg. Samma betyg får Emil Holm, som startade för Spezia (2-2 mot Bologna)

ANNONS

Corriere dello Sport häpnar. ”Vilken smäll, Mou”. Roma åkte på oväntat storstryk (0-4 mot Udinese). ”Jag förlorar hellre en match med 4-0 än förlorar fyra matcher med 1-0”, säger Mourinho. Han berömde motståndarna lag, men adderade lite sarkasm när han fortsatte: ”Även ungarna är perfekta där, jag vill också ha sådana bollpojkar. Och den här domaren hade en perfekt profil för ett lag som Udinese på hemmaplan”. Om anfallsstjärnan Tammy Abrahams axelskada säger Mourinho: ”Det är inte så illa som den Zaniolo hade, det verkar inte vara någonting större”.

SPANIEN

Marca blickar mot Champions League, mot Luka Modrics hundrade Europamatch och jakt på sin sjätte Champions League-buckla med klubben. Antoine Griezmanns situation uppmärksammas på nytt. Återigen släpptes fransmannen på planen först med en halvtimme kvar av matchen. Helt i linje med Atléticos plan att inte låta honom spela mer än 45 minuter i 50 procent av matcherna, för att slippa köpa honom från Barça för 40 miljoner euro efter säsongen. Enligt Cadena Cope har Barcelona försökt se om det är juridiskt möjligt att göra på det viset, men enligt Marca och Mundo Deportivo kan Barça inget göra. Atlético är inte tvingade att låta honom spela. Isak Jansson får för övrigt fina två stjärnor av tre för sin insats för Cartagena i andra divisionen, men det blev förlust (0-1 mot Burgos).

ANNONS

Cadena SER menar att Real Madrid är nöjd med Eden Hazards attityd och form. Men det finns ett problem och det är stort: inom Real Madrid anser att han inte återhämtat sig som fotbollsspelare efter alla skador. I nuvarande skick är han inte ens bänkmaterial. ”På kort sikt ser man ingen lösning”, lägger SER till.

Diario AS hävdar att Iago Aspas strålande insatser i Celta Vigo gör att förbundskapten Luis Enrique tvingas fundera på en plats för 35-åringen inför VM. Aspas har inte spelat i landslaget sedan 2019. Aspas är bästa spanska målskytt under 2022. Marca har för övrigt honom i dag inte bara med honom i Omgången lag i La Liga utan utser honom också till Omgångens spelare.

Sport kallar helt enkelt Robert Lewandowski ”Mister Gol”. Tidningen frossar i Barcelonas nya skyttekungen. Han är ”En nummer 9 så som gud tänkt den”. Det är rubriken på en krönika av Adrià Fernández. Han skriver, ”Barça har äntligen en nummer 9 så som gud tänkt den. Tiderna när Samuel Eto’o, Zlatan Ibrahimovic och Luis Suárez bar nummer 9 är sedan länge förbi. Robert är kallad att markera en era som kamerunaren och uruguayanen”, menar Fernández, inte som Ibrahimovic med andra ord.

ANNONS

Mundo Deportivo har också en ”Livsfarlig” Lewandowski som frontfigur på dagens tidning. En för dagen livsfarlig anfallare var annars en annan ex-Barcelonaspelare, Martin Braithwaite. Dansken fick med ett segermål en drömdebut i Espanyol (1-0 mot Athletic).

Super Deporte ser Toni Latos hand på Valencias storseger (5-1 mot Getafe). Tränaren Gennaro Gattuso ger honom udda lovord. ”Han är otrolig och har mycket ödmjukhet. Min dotter är mycket ung, hon är 18 år, men den idealiske mannen är en kille som Toni”, säger han.

FRANKRIKE

L’Equipe gör en separat artikel på Kasper Schmeichel. Dansken svårigheter i Nice fortsätter. På söndagen svarade han för en tabbe (0-1 mot Monaco) och får 3 av 10 i betyg. Innan avspark presenterade Nice ytterligare ett nyförvärv från Premier League: Ross Barkley. Mittfältaren var utan klubb efter att kontraktet med Chelsea rivits. Mittfältaren blir Nices tolfte nyförvärv. L’Equipe följer också upp den Bamba Diengs fortsatta klubbstrul. På Deadline Day nobbade han Leeds för att skriva på för Nice, men läkarundersökningen gick dåligt och han var tillbaka i Marseille. I helgen fick han en livlina av Royal Antwerp. Men Dieng har nu nobbat – trots att han är tredje-/fjärdeval i Marseilles anfall. Det belgiska transferfönstret stänger på torsdag. Lionel Messi är med i L’Equipes Omgångens lag och argentinaren ligger nu delad tvåa, med Florian Sotoca (Lens), i listan över högsta snittbetyg i Ligue 1 med 7,0. Överlägsen ett är Neymar med 7,80. Även Kylian Mbappé är med i Omgångens lag. Han ligger fyra i snittbetyg med 6,80. ”Med Messi, Neymar och Mbappé i harmoni – lycka till med att stoppa PSG”, som rubriken är på en krönika i The Times i dag, inför Champions League.

ANNONS

France Info kommer med nya avslöjande i ”Pogbaffären”. Paul Pogba ska i polisförhör ha medgett att han betalt en form av ”häxdoktor”. Men det var inte för en besvärjelse mot Kylian Mbappé, som hans bror Mathias påstått, utan för att hjälpa en hjälporganisation för barn i Afrika. Paul ska också ha sagt att han övertygad om att hans bror agerar under press från utpressarna. Mathias ska i samband med Pauls övergång ha skrivit ett meddelande, ”Du bör tänka på oss nu när du fått din sign-on-bonus”. Paul Pogba ska ha bytt telefonnummer två gånger men förgäves. Frankrikes idrottsminister, Amélie Oudéa-Castéra, låter hälsa att hon är ”uppmärksam” på utvecklingen av affären och dess eventuella konsekvenser för landslaget.

TYSKLAND

Kicker har inte med några svenska i Omgångens elva varken för Bundesliga eller Zweite Bundesliga. Men tidningen har i alla fall med en svensk i en kommande startelva: Kicker tror att Emil Forsberg startar för RB Leipzig i morgondagens Champions League-premiär mot Sjachtar. Forsbergs spelmöjligheter framöver kan också gynnas av Dani Olmos frånvaro. Spanjoren blir borta fyra-sex veckor.

ANNONS

Bild känner Julian Nagelsmann på pulsen och en av få saker han inte gillar är frågor om Bayern München saknar Robert Lewandowski. ”Den frågan existerar bar för att ni frågar om dem”, svarar Nagelsmann kort. Bild pekar på 56 chanser de två senaste matcherna och bara två mål. ”En målskytt som Lewandowski som garanterat mål är inte lätt att ersätta. Det upptäcker Bayern nu”, menar ex-tränaren Felix Magath. Sadio Mané har ändå glänst som nyförvärv. Och han gjorde det än mer under söndagen. Mané stannade på den öppna träningen och skrev autografer i 105 minuter, klockar Bild in, och menar att senegalesen skrev ungefär 1 000 autografer.

ÖVRIGT

Washington Post (USA) uppmärksammar att Christian Benteke brände en straff (se klipp här) i sin hemmadebut för DC United (0-0 mot Colorado Rapids). Men det var ändå inget mot missen från Javier Hernández för LA Galaxy. Sex minuter in på tilläggstid vid ställningen 2-2 mot Sporting Kansas väljer ”Chicharito” att göra en panenka. En fullständigt misslyckad panenka (se nedan). Han hade dessförinnan gjort Galaxys båda mål – varav en på straff.

ANNONS