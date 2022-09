"Fruktar det värsta för Augustinsson"

Headlines Blogg

Adresseavisen (Norge) följer upp knäskadan på Jonathan Augustinsson. Han fick lämna Rosenborgs match på bår (1-2 mot Haugesund). ”Det är så tråkigt. Vi fruktar det värsta. Det är för tidigt att svartmåla, men han hade väldigt ont”, säger Rosenborgs tränare Kjetil Rekdal. VG påminner om att 26-åringens tid i Rosenborg trasats sönder av skador. Sedan Augustinsson kom i december 2020 har det bara blivit 16 matcher.

Scottish Sun (Skottland) uppger att Carl Starfelt missar Sveriges Nations League-matcher mot Serbien och Slovenien i slutet av september. Celticbacken ådrog sig en knäskada förra helgen och blir borta månaden ut, enligt tidningen.

A Bola (Portugal) toppar dagens förstasida med rubriken ”Detta är inte fotboll”. En tioårig pojke tvingades ta av sig sin Benficatröja i bortamatchen mot Famalicão. Han fick sedan sitta utan tröja. Fallet har väckt starka känslor. Det finns inga generella direktiv för ligan som reglerar om bortalagets tröjor får bäras på läktare.

BT (Danmark) nickar imponerat åt Randers, som efter nio omgångar fortsatt är obesegrat (2-2 mot Bröndby). Hugo Andersson får fina 4 stjärnor av 6 i betyg, Adam Andersson och målvakten Patrik Carlgren får 3. Simon Hedlund i Bröndby hängs ut som matchens flopp. ”Han får en svära och sucka över besluten har tar på planen”, skriver BT, och ger anfallaren 2 i betyg.

ENGLAND

Daily Mirror stillar svältfödda Premier League-fans hunger med ”Game on”. På fredag är ligan tillbaka. Sedan kommer reservationerna. Och de är inte få. Mirror själv nämner att Londonmatcher kan vara ett frågetecken på grund av de ansträngda polisresurserna i samband drottning Elizabeth II:s begravning. Arsenals match mot PSV Eindhoven i Europa League på torsdag är i fara. Champions League-mötet Rangers-Napoli har redan bytt dag. Både Telegraph och The Times skriver vidare att regeringsmöten med de stora sporterna i dag kan avgöra hur kommande Premier League-omgång artar sig, med Londonmatcher i störst fara.

Daily Mail får på förstasidan med de första orden från Thomas Tuchel efter att ha fått sparken i Chelsea, ”Jag är förkrossad”. Tidningen betygsätter sedan Chelseaspelarna, ”vars dåliga form ledde till att Tuchel fick sparken”. Hakim Ziyech får sämst betyg (skala A-F). Han får ett E för inledningen på säsongen. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly och Connor Gallagher får D. Ingen får A.

The Times hävdar att Ange Postecoglou i Celtic är en ”stark kandidat” att ta över tränarposten i Brighton efter Graham Potter. Daily Telegraph uppgav i helgen att Kjetil Knutsen och Roberto De Zerbi var två andra starka kandidater. Brighton har ingen brådska. Nästa Premier League-match är först den 1 oktober.

The Sun hävdar att Man United-spelare tror att Cristiano Ronaldo kommer att göra ett nytt försök att flytta redan i januari. Tidningen uppgav i helgen också att Unitedspelare föredrar Marcus Rashford i anfallet framför portugisen. Samtidigt uppmärksammar Daily Mail – och inte minst franska medier – att kritik riktas mot Cristiano Ronaldo för ett foto han lagt upp på Instagram. Det är en bild på honom själv tillsammans med den kontroversielle psykologen Jordan Peterson.

Chronicle uppmärksammar ESPN-experten och tidigare Newcastle-målvakten Shaka Hislop. Han är imponerad av Alexander Isak. ”Jag måste säga att jag blivit positivt överraskad av hans start, sättet han gjorde sitt mål. Om Isak lyckas göra ytterligare 15 mål under resten av säsongen så vore det riktigt bra, och jag tror han kan göra 15 mål till”, säger Hislop.

ITALIEN

Corriere dello Sport kände att det var en ”Elchock för Juve”. Laget hämtade upp 0-2 till 2-2 på tilläggstid, och i den allra sista av dessa minuter gjorde Milik till synes ett segermål på en hörna. Men det dömdes bort av VAR för offside (2-2 mot Salernitana). Att döma av bilder som cirkulerar upphävde Candreva en offside. Kanske var det bara poetisk rättvisa för att Juve spelade i rosablå tredjeställ – på hemmaplan. Hur som helst, tumult uppstod hur som helst i samband med beslutet. Milik, Cuardado och även tränare Max Allegri blev utvisade. Även Federico Fasio i Salernitana såg rött. Allegri ville inte kommentera det kontroversiella domslutet. I stället sa han, ”En comeback som denna ger oss styrka att ta oss an matchen på onsdag på rätt sätt”. Då väntar Benfica i Champions League.

La Gazzetta dello Sport har förstås också ”Bråk efter VAR” i topp. Men inne i tidningen finns en notis om Zlatan Ibrahimovic. Det handlar dels om svenskens besök på F1-tävlingen på Monza i går, men också om hans framtida kalender. Från och med början av nästa vecka återvänder Ibra permanent till omklädningsrummet. Då börjar rehabträningen på Milanello. Det dröjer däremot ännu ett tag till han hänger på laget till fotbollsplanen. Comebackmålet är sedan tidigare satt till januari 2023. Efter att ha kunnat lapa i sig beröm för de inledande insatserna, blir det bakläxa för Isak Hien efter Hellas Veronas förlust i går (0-2 mot Lazio). Hien får skulden för första mål och betyget 5 av 10. Bara Josh Doig, ett annat nyförvärv, får lika lågt.

SPANIEN

Marca bytte förstasida i natt, till Carlos Alcaraz som vann US Open. Innan dess regerade Real Madrid. Livet leker för mästarklubben. Det blev en närmast patenterad vändning och ett par riktigt läckra mål (4-1 mot Mallorca). Det var Real Madrids sjunde raka seger av sju möjliga i en tävlingsmatch den här säsongen, men det saknas ändå inte kontroverser. Vinícius har kritiserats för sitt uppträdande på plan genom filmningar, överdrivet firande etc. Men Carlo Ancelotti tar honom i försvar. ”Vinícius behöver inte ändra attityd, jag tycker han har mycket respekt för motståndare och domare”, säger Real Madrid-tränaren. Många noterade också Marco Asensios frustration. Han reagerade ilsket när han fick värma upp men inte blev inbytt. Han kastade en flaska, han sparkade till en annan. Han har fortfarande inte fått spela den här säsongen. ”Om han är arg, så håller jag med honom. Det är normalt. Det betyder att han vill spela. Under den här perioden har han varit den spelare som drabbats hårdast, och jag har det i åtanke. Jag har full förståelse för hans ilska, det är okej”, säger Ancelotti. I helgen uppgavs att Juventus och Milan är intresserade att värva Asensio på en fri transfer till nästa sommar, och redo att diskutera kontrakt i januari.

Estadio Deportivo hör ”Champions League-musik” för Real Betis (1-0 mot Villarreal). Det grönvita laget passerade i och med segern Villarreal i ligatabellen och ligger nu på tredje plats. Tidningen tycker att ”säsongsinledningen tillåter alla sorters drömmar”.

Sport har redan i dag fokus på den givna huvudpersonen i Bayern München-Barcelona: Robert Lewandowski. Tidningen presenterar också en förmodad startelva till matchen på tisdag: Ter Stegen, Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde, Busquets, Pedri, Gavi, Raphinha, Dembélé and Lewandowski.

Mundo Deportivo skildrar Real Sociedads oflyt. Inte nog med att det blev stryk (1-2 mot Getafe): Umar Sadiq, anfallaren som ska ersätta Alexander Isak, gick sönder. Skadan kan vara allvarligt. En vridning i knäet är första prognosen, men MD fruktar att det rör sig om en korsbandsskada. ”I Real Sociedad spreds sig en pessimism på vägen hem från Getafe”, lägger tidningen till , och menar att ”allt talar för” att Sadiq ”blir borta i månader”.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att Lyon var rejält frustrerade efter gårdagens förlusten (1-2 mot Monaco). ”Vi förtjänade att vinna”, säger tränaren Peter Bosz. ”Vi borde varit i ledning efter första halvlek, och sedan borde vi ha ha kommit tillbaka och kvitterat”, säger målvakten Anthony Lopes. RMC Sport frågar sig om Bosz sitter löst. Neymar är för fjärde omgången av sju möjliga med i L’Equipes Omgångens lag. PSG-brassen leder överlägset betygsligan (7,67 av 10). Lionel Messi är tvåa (7,0). L’Equipe upplyser också om att PSG och franska landslaget får klara sig utan Presnal Kimpembe minst en månad. Backen drog på sig en hamstringskada i lördags. Danilo Pereira väntas ersätta Kimpembe i klubblaget.

Le Parisien har på förstasidan, ”Den riktige Messi har återfunnits”. Hans målproduktion må ha minskat, men han har blivit helt avgörande i PSG:s offensiva spel med sina passningar. Fabrice Pancrate, med ett förflutet som i PSG, säger: ”Jag skulle inte säga att Messi är återfunnen för han var aldrig förlorad. Han behövde bara tid att anpassa sig efter 20 år i en och samma klubb. Det var bara frågan om tid, tålamod och att det skulle klicka”.

TYSKLAND

Kicker reser frågetecken för Bayern München. Laget hackar betänkligt. Varför har poängtappen blivit en trend? Varför har offensiven som sprudlade inledningsvis blivit så skygg? Kicker hävdar att avsaknaden av en riktig nummer 9 diskuteras internt. Överdriven rotation i laget likaså. Bild hävdar samtidigt att en del spelare är irriterade över att Nagelsmann utåt lägger allt ansvaret på laget, men inte uttrycker någon självkritik. På tisdag väntar CL-möte med Barclona och Robert Lewandowski. Inga svenskar finns med i Kickers Omgångens lag, varken för Bundesliga eller Zweite Bundesliga. Bundesligasvenskarnas betyg från helgen (1-6, 1 är högst): Emil Forsberg (RB Leipzig) 2,5, Jordan Larsson (Schalke) och Mattias Svanberg (Wolfsburg) 3,5.

Express har inte bara anledning att applådera nya serieledaren Union Berlin (1-0 mot Köln). Tidningen har också anledning att visa frustration med klubbens ultras. Efter skandalen i Nice visade Horde (”Horden”) ingen ånger. Tvärtom. En stor banderoll hängdes upp med text på franska som översatt betyder ”Så länge du hör Horden så hör Supras ihop”. Supras är den förbjudna PSG-ultrasgrupp som slogs med Kölnhuliganerna i Nice. Klubben, som hittills aktat sig för att kritisera sina ultras, säger sig ovetande om söndagens aktionen. Många supportrar var redan förbannade på balaclavagossarna i Nice. Express tror att schismen nu förstärks.

Bild noterar hårda bud för Eintracht Frankfurts fans som anländer till Marseille inför tisdagens Champions League-möte. Det är förbjudet att bära Frankfurtattiraljer och sjunga Frankfurtsånger i stadens centrum. Polis ska också eskorteras av fansen i bussar till arenan. Oron för bråk ökar efter händelserna i Nice. Drygt 3 000 fans har biljett till den tyska sektionen. Men L’Equipe uppskattade förra veckan att uppemot 10 000 fans kan anlända. Åter finns en risk att huliganer från andra klubbar sluter upp, varnade tidningen.