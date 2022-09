Kontraktsavslöjande: Då kan Mbappé lämna PSG

Headlines Blogg

FRANKRIKE

L’Equipe slår upp Kylian Mbappé stort. ”Optionen som bäddar för en följetong”. Det nya kontrakt som PSG:s fixstjärna skrev på uppgavs vara till 2025. I själva verket är det till 2024 med ett optionsår. Detta optionsår kan bara Mbappé själv utlösa. Därmed väntas andra klubbar cirkla runt PSG:s fixstjärna redan nästa sommar. L’Equipe skriver även att PSG antingen planerar eller redan har inlett kontraktsförhandlingar med fem spelare: Kimpembe, Marquinhos, Verratti, Messi och Sergio Ramos. Vidare menar L’Equipe att Barcelona och Atlético kan vara på väg mot en lösning i kampen om Antoine Griezmann. En sänkt övergångssumma till 25 miljoner euro är aktuell, och Barça uppges hoppar på ett avtal i samband med landslagsuppehållet i slutet av månaden. Det skulle bädda för mer speltid för Antoine Griezmann. Hittills har fransmannen bara kastats in en halvtimme i varje match. På så vis vill Atlético undvika att betala utköpsklausul på 40 miljoner euro som utlöses om Griezmann spelar mer än 45 minuter i 50 procent av matcherna. Barça uppgavs i förra veckan hota med rättsliga åtgärder. Klubben menade att Atlético ska betala hela summan ändå då Griezmann överskred gränsen redan under första utlåningsåret. L’Equipe noterar vidare att Karim Benzema har högst spelarbetyg av alla på Fifa23, som presenterades på måndagen. Robert Lewandowski är tvåa och Mbappé trea.

ANNONS

RMC Sport uppmärksammar att skärmytslingar mellan Marseille- och Frankfurtfans bröt ut under natten. Polisen lyckades stoppa en större uppgörelse. Fem personer greps. Matchen klassas som en högriskmatch. Den följer också tätt på de uppmärksammade bråken i samband med Nice-Köln. 3 300 Frankfurtfans kommer med biljett till kvällens CL-möte. Men sammanlagt 6 000-9 000 tyskar är väntade till Marseille.

ENGLAND

Daily Express trummar ut Jürgen Klopps besked: ”Vi vet hur man visar respekt”. Ajax väntar i kväll. Innan avspark ska en tyst minut hållas för drottning Elizabeth. Det finns en oro att Liverpoolfans, ofta fientligt inställda till engelska institutioner, ska störa den. Klopp köper inte det. ”Jag tror inte våra fans behöver några råd från mig om att visa respekt”, säger han, ”Det finns många exempel där våra fans visat precis rätt respekt. Ett som överraskade mig och som gjorde mig stolt var förra säsongen när vi mötte Manchester United och det var en sorglig situation för Cristiano Ronaldos familj. Det är vad jag förväntar mig”. I sociala medier reagerar många Liverpoolfans med vrede på Jordan Hendersons inlägg om att han signerat en kondoleansbok för drottningen.

ANNONS

Daily Mail toppar också med Klopp, men sätter även ljus på Sporting-Tottenham. Kan Dejan Kulusevski ta tillbaka en plats i startelvan? Heung–Min Son har startat alla matcher i år men formen är svag. ”Alla spelare får acceptera rotation, särskilt längst fram där vi har fyra spelare”, säger Conte. Tottenham skulle kunna testa Kulusevski-Kane-Richarlison. The Times tror ändå svensken får inleda på bänken för tredje matchen i rad. Samtidigt hyllar Emerson Royal på omvägar Kulusevski i The Athletics Tottenhampodd ”The View From The Lane”. Det är genom ESPN:s brasilianska journalist Natalie Gedra. ”Jag pratade med Royal häromdagen. Han sa, ’Ni fattar inte hur enkelt det är att spela med Kulusevski för han är så smart’”, berättar Gedra, ”Han (Emerson) kände sig nästan kränkt, ’Han (Kulusevski) är yngre än jag’, och redan så utvecklad”.

ANNONS

Daily Mirror samlar med ”Off, Off, Off” de tre stormatcher som ställs in de närmaste dagarna. Det är Arsenal-PSV Eindhoven på torsdag samt Man United-Leeds och Chelsea-Liverpool på söndag. Fler nyheter från måndagen: Loris Karius klar för Newcastle och Diego Costa klar för Wolves. The Athletics uppgifter om Cristiano Ronaldos erbjudande från Saudiarabien och N’Golo Kantés nej till ett kontraktsförslag från Chelsea, får också uppmärksamhet.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har ”Lo sVARione” – typ ”KlaVARtrampet”. Tuttosport kör på ”VARgogna” – typ ”VARära”. Stormens vågor går fortfarande höga efter Juventus bortdömda mål på tilläggstid mot Salernitana i söndags. Bilder har cirkulerat som tydligt visar att Candreva upphävde den offside som VAR signalerat. Nu hävdar domarförbundet att VAR-domarna inte hade tillgång till den kameravinkeln. La Repubblica skriver att Candreva var utom synhåll för de fem kameror som kunde täcka honom. Tidningen menar också att liknande misstag sannolikt hänt förr. Den här gången såg Bonucci att motståndaren klart upphävde offsiden och Juve kunde få fram bilder. Samtidigt uppmärksammar La Repubblica att Juve är den Serie A-klubb som fått klart mest korrigerade beslut efter videogranskningar sedan starten 2017/2018, 44 gånger. Klubben är också den med mest negativa balans, -21. På annat håll konstaterar GdS att ”Bara seger räknas” för Inter i kväll. Efter förlusten mot Bayern München och med Barcelona i gruppen, är Viktoria Plzen en måste-match för Simone Inzaghis mannar.

ANNONS

Corriere dello Sport ger förutom VAR stor plats åt Romas seger (2-1 mot Empoli), där ”Dybala hade show”. Argentinaren är matchens lirare, och tidningen skriver i motiveringen att han är ”En Picasso i en värld full av hantverkare”. Roma är nu uppe på delad fjärdeplats, en poäng bakom Napoli, Atalanta och Milan.

Spezia1906 hävdar, med hänvisning till regionaltidningen Il Secolo XIX, att Albin Ekdal informerat förbundskapten Janne Andersson om att han önskar stå över Nations League-matcherna mot Serbien och Slovenien. Ekdal har haft skadebekymmer men återvände i går till lagträningen.

Calciomercato rapporterar att Frosinones viktiga kugge Marcus Rhodén kan bli borta ”flera veckor”. Mittfältaren skadade sig under uppvärmningen till en match i helgen. Frosinone ligger fyra i Serie B.

SPANIEN

ANNONS

Sport och Mundo Deportivo är tematiskt snarlika. Det handlar om Bayern München-Barcelona och det handlar om revansch, nu med Robert Lewandowski på sin sida. ”Förändra historien”, uppmanar Sport, och skjuter in att Barça hoppas vinna för första gången borta mot Bayern. MD ser polacken som mannen att ”bryta förbannelsen”. Barcelona kommer till start med förväntad elva, tror Sport. Tränare Xavi vill spela ner betydelsen av matchen. ”Den förändrar ingenting alls. Vare sig det blir seger, oavgjort eller förlust kan inga slutsatser dras”, säger han. Bayern har vunnit åtta av elva möten i Champions League. Noterbart: Barça kommer att ha 1 400 fans på plats och av dem är nästan hälften, 667, från en polsk supporterklubb. Enligt Sport gör Barcelona och Gavi slag i saken på torsdag: förlänger kontraktet till 2026. Det har varit på gånge ett tag. Utköpsklausulen blir på en miljard euro.

ANNONS

Diario Vasco konstaterar att ”de värsta farhågorna besannats”. Umar Sadiq, spelaren som köptes in för att ersätta Alexander Isak, har dragit av främre korsbandet. Det bekräftar Real Sociedad. Enligt både DV och Mundo Deportivo blir anfallaren borta resten av säsongen.

Marca och AS uppmärksammar båda belåtet Real Madrids ekonomiska siffror. Klubben gick med 13 miljoner euro i vinst. Kassabehållningen är på 425 miljoner euro. Marca hävdar att man inom Real Madrid är aningen oroade över att Vinícius Jr försätter sig i problem på planen. Mot Mallorca senast trissades stämningen upp snabbt. Brasilianaren ska både ha provocerat och blivit provocerad. Cadena SER skriver att Mallorcaspelare hävdar att Vinícius Jr sa till dem ”Ni är väldigt dåliga” och ”Vad tror ni att ni kan vinna?”. Real Madrid är angelägen om att han fokuserar på fotbollen och inte hamnar i trubbel eller skadar sig.

ANNONS

Cadena Cope pratar med damligans president Beatriz Álvarez som säger sig vara ”förvånad att domarna inte accepterat detta senaste förslag”. Domarstrejken har skjutit på ligastarten. Noterbart: Fridolina Rolfö kommenterade situationen under gårdagen.

TYSKLAND

Bild fortsätter spaningar på trubbel i Bayern München.På måndagen skrev tidningen att en del Bayern München-spelare var missnöjda med Julian Nagelsmanns bristande självkritik i kommunikationen med pressen. Nu är laguttagningen i fokus. ”Sabi (Sabitzer) kommer att spela bredvid Josh (Kimmich)”, bekräftar Nagelsmann. Ett besked som Leon Goretzka uppges sura över. Han ville spela i stället. Goretzkas krav tog inte emot väl av ledningen. ”Matcher som dessa visar vilka tränaren verkligen räknar med”, påpekar Sky Sports expert Lothar Matthäus. Dessutom uppger Bild att nyförvärvet Ryan Gravenberch är missbelåten med att han inte får spela trots frekvent rotation i laget. Trolig startelva här.

ANNONS

Leipziger Volkszeitung rapporterar att nya RB Leipzig-tränaren Marco Rose tvingas till byte i startelvan efter succéstarten i helgen. Konrad Laimer är skadad och blir borta flera veckor. I morgon väntar Real Madrid i Champions League. Emil Forsberg fick starta i Roses första match och väntas enligt Kicker även finnas i startelvan mot Real Madrid.

ÖVRIGT

UOL Esporte (Brasilien) uppger att Brighton kontaktat Palmeiras tränare Abel Ferreira. PL-klubben jagar ersättare till Graham Potter. Ferreira ska initialt ha nobbat. The Times skrev på måndagen att Ange Postecoglou i Celtic var en ”stark kandidat”. Daily Telegraph uppgav i helgen att Kjetil Knutsen och Roberto De Zerbi var två andra.

El Comercio (Ecuador) kommenterar Daily Mails avslöjande i går om Byron Castillo. Ecuador riskerar att portas från VM. En ljudfil med Castillo stärker teorin om att han är äldre än han uppgett samt att han är född i Colombia. Men El Comercio hävdar att inspelningarna inte är någon nyhet och redan behandlats. Chile uppges hur som helst ha förnyat hopp om att knipa Ecuadors VM-platsen.