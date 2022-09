Swedberg utan speltid – nu kan han lånas ut

Headlines Blogg

SPANIEN

Marca skriver om situationen för Williot Swedberg i Celta Vigo. 18-åringen är fortfarande utan speltid. Marca påpekar att det är uppenbart att tränare Eduardo Coudet inte räknar med Swedberg. ”En utlåning i januarifönstret vore en bra lösning, och det är också något klubben inte utesluter”, skriver tidningen. Större rubriker får en varning från Koke till Vinícius Jr inför Madridderbyt på söndag. Koke tycks inte tro att Wanda Metropolitano skulle ta brasilianarens yviga målfirande särskilt väl. ”Om han väljer att dansa efter att ha gjort mål är upp till honom. Alla har rätt att fira som de vill. Men det skulle bli problem, det är givet”, säger Koke. Vinícius Jr har retat upp motståndare med sitt uppträdande, senast mot Mallorca i helgen, då han också anklagades för att ha trashtalkat motståndare.

Sport och Mundo Deportivo har fokus på Gavi, som efter kontraktsförlängningen nu också presenterats mer formellt. ”Jag var alltid tydlig med att jag vill stanna i Barça”, säger han. ”Med Gavi skriver vi kontrakt med nutiden, den omedelbara nutiden och med framtiden”, säger klubbpresident Joan Laporta.

Estadio Deportivo, Sevillatidningen, blankar på förstasidan oväntat att Real Betis-legendaren Joaquin blev den äldste målgöraren någonsin i Europa League (3-2 mot Ludogorets). 41 år och 56 dagar gammal. Dessutom med ett läckert mål. ”Vid 41 års ålder blir det ett rekord varje gång jag gör något”, konstaterar Joaquin. Estadio Deportivo har i stället bild på en annan målskytt, Luiz Henrique, med bollen under tröjan och rubriken ”Ledare i grossess”, av allt att döma för att Real Betis tagit full pott hittills.

ENGLAND

The Sun sätter Bob Marley-ton på Man Uniteds seger med ”Ron shot the Sheriff” (2-0 mot Sheriff Tiraspol). Portugisen gjorde sitt första mål för United sedan maj. Sitt första mål på 455 spelminuter. Inga Erling Haaland-siffror. Och The Sun ger Cristiano Ronaldo lägst betyg av alla i United, bara 4 av 10 (inhopparen Anthony Elanga får 6). Daily Mail gör rubrik på ett klipp på Cristiano Ronaldo som viftar bort en medlem ur den medicinska personalen som tycks vilja ta en bild med honom i halvtid. Tidningen är inte sen att lägga till att Cristiano Ronaldo var inblandade i en incident förra säsongen när han smällde till en pojke på handen. The Sun påstår vidare att Erik ten Hag kommer att få en plånbok med 70 miljoner pund att shoppa spelare för i januari. Den kan stiga till 100 milj pund om Cristiano Ronaldo försvinner.

Daily Telegraph hävdar att Liverpool leder jakten på Jude Bellingham. 19-åringen glänste på nytt för Dortmund i CL-matchen mot Manchester City. Även Man United jagar den engelske landslagsmittfältaren. Daily Mirror skriver samtidigt att Wolves Matheus Nunes är ett alternativ för Liverpool om Bellingham inte lyckas värvas.

TalkSport tror det är dags. Dejan Kulusevski in, Heung-Min Son ut. Den formsvaga sydkoreanen har varit självskriven hittills. Samtidigt har Richarlison tagit sina chanser. Det har inneburit tre matcher i rad för Kulusevski utanför startelvan. Tränare Antonio Conte är tydlig på en fråga om Son. ”Det finns ingen spelare som har en given plats”, säger han.

ITALIEN

Sky Sport Italia och La Repubblica hävdar samma sak: det kostar för mycket för Juventus att sparka Max Allegri. Tränaren sitter på ett kontrakt till 2025, värt sju miljoner euro om året plus bonusar. Samtidigt visar Juve illröda siffror i bokslutet. Därför är avsked inte ett aktuellt scenario. Men La Repubblica menar att ingen vet vad en krasch även mot Monza i helgen kan utlösa. Och oavsett kan ett avsked vila runt hörnet i november om Allegri inte lyckas guida Juve vidare i Champions League och inte utmanar i ligatoppen. Enligt Sky Sport Italia är det redan nu aktuellt att byta ut en del av Allegri personal. Tuttosport har uppmaningen ”Börja springa” på förstasidan. Det finns en oro kring lagets ork. Den tar även Gazzetta dello Sport upp i dag, och adderar psykisk svaghet och skador som problemfaktorer i laget.

La Gazzetta dello Sport skildrar ett belåtet Roma (3-0 mot HJK Helsingfors) och ett ytterst missbelåtet Lazio (1-5 mot Midtjylland). ”Jag tror att finfotbollens virus sprider sig, för Belotti försökte med en del klacksparkar i dag och det är inte hans fotboll! Han ska ha bollen över mållinjen med vad som helst; knä, huvud, rumpa, vad som helst”, säger Romatränaren José Mourinho. Några sådana lättsamheter bjuder inte Laziotränaren Maurizio Sarri plats för. ”Vi saknade all ödmjukhet. Vi trodde matchen bara skulle lösa sig förr eller senare. Har man den attityden i en Europamatch finns ingen utväg”, säger Sarri, ”Det är mitt ansvar. Jag ska snacka med spelarna. Jag kommer att kräva en förklaring. Vi har pratat om att vara ödmjuka i tre dagar. I stället såg jag ett lag med oerhört övermod, som spelade som om vi ledde med 4-0”. Lazio smäll var inte den enda för italienska lag i Europa. Den följer på Juventus 1-2 mot Benfica och den följdes i sin tur även av Fiorentinas 0-3 mot Basaksehir i går kväll. På tal om Roma så skrev SportItalia i går om förnyat intresse från huvudstadsklubben för Victor Nilsson Lindelöf.

FRANKRIKE

Le Journal du Dimanche skriver på morgonen att Aminata Diallo på nytt gripits i utredningen kring misshandeln av ex-lagkamraten Kheira Hamraoui i PSG. JDD påpekar att sportsliga rivalitet på nytt tycks vara polisens huvudteori bakom misshandeln förra året.

L’Equipe tar nationalsång från Storbritannien och tillägnar den en abdikerande tennisrojalitet. ”God save the King”. Roger Federer får tidningens 16 första sidor. Först därefter tar fotbollens Europaspel vid. Nice laguttagning och resultat (1-1 mot Partizan Belgrad) sätts i kontext. Det visar sig att fem spelare drabbats av ett virus, varav en fått uppsöka sjukhus i Belgrad. Paul Pogba fortsätter vara i händelsernas centrum. Dels bekräftar förbundskapten Didier Deschamps att om mittfältaren inte är helt återställd i tid till VM inleds, så blir det inget Qatar för honom. Dels uppger franska medier att Mathias Pogba i den pågående utpressningshärvan sagt att det var ett initiativ från honom själv med en video som lovade avslöjanden om hans bror. Det går emot Pauls uppgifter om att utpressare fått Mathias att göra det.

France Football har en längre intervju med Anthony Martial. Man United-anfallaren har ofta ifrågasatts, hans attityd likaså. Anfallaren uppfattas ibland som nonchalant, och uttalar sig sällan. ”Jag är en fotbollsspelare, ingen skådespelare. Många tror att man måste vara någon slags komiker, och jag ser en del fotbollspelare som visar sin vrede öppet så publik och medier tror att de är motiverade. Men den mediala cirkusen intresserar mig inte. Jag är äkta. Jag kan inte ändra mig för andra, omöjligt. Jag skulle skämmas om jag skulle förställa mig bara för att tillfredsställa andra. Jo, det finns ett pris för det. Och jag betalar det. Men sådan är jag”, säger Martial.

Foot Mercato uppgav under onsdagen att värvningsglada Olympiakos gjort ett överraskande försök att värva andrekeeper Keylor Navas. PSG-målvakten ska dock inte ha varit eld och lågor över flytten. I natt stängde det grekiska transferfönstret och ingen Navas har presenterats (ännu).

TYSKLAND

Wolfsburger Allgemeine lyssnar till Niko Kovac. Wolfsburgtränaren har roterat kraftigt i laget under säsongsinledningen men tycker han i och med segern mot Frankfurt förra helgen hittat rätt startelva. ”Jag ser ingen anledning till stora förändringar nu”, menar han. I den startelvan fanns Mattias Svanberg. Det är fortsatt oklart om svensken kan spela i helgen på grund av en lårkänning, men Kovac tycker oavsett att Svanberg sakta men säkert börjar hitta rätt. ”Jag var nöjd med honom”, säger Kovac om Svanbergs insats senast, ”Man kan se att han kommer från Italien för han är taktiskt smart. Han är ännu inte riktigt där han kan vara, men är på rätt väg. Det blir bättre och bättre, med tiden och med intensiteten. Men det finns ytterligare en växel”. Oväntade serieledaren Union Berlin väntar på söndag.

Bild har mer Wolfsburg. Max Kruse, 34, är lagets mest omsusade spelare på senare tid. Han har blivit persona non grata, och siskussioner ska hållas om att riva kontraktet. Kruse vill avsluta karriären i USA och LA Galaxy bekräftar nu för Bild intresse. Tyskland presenterade för övrigt under onsdagen den senaste landslagstruppen, med bland annat debutanten Armel Bella-Kotchap.

Hessenschau hör på en skadeuppdatering för Oscar Vilhelmsson. Darmstadts tränare Torsten Lieberknecht: ”Vilhelmsson känner fortfarande smärta i fotleden. Förhoppningsvis är han tillgänglig för oss efter landslagsuppehållet”.

ÖVRIGT

Sportime (Grekland) firar Olympiakos spektakulära värvning i filmklassisk stil, ”My name is Rodriguez, James Rodriguez”. Det är en (ofrivillig?) variant på en av de mest misslyckade sportrubrikerna någonsin, Times of Indias lika klassiska som obegripliga, ”The name is Bond, James Rodriguez”. Med James värvade Olympiakos fem spelare på 48 timmar. Även Diadie Samassekou, Pajtim Kasami, Cedric Bakambu och Omar Elabdellaoui anslöt.

BT (Danmark) tänder stjärnor för Midtjyllandspelarna efter knallen i Europa League (5-1 mot Lazio). Sex stjärnor av sex möjliga får Kristoffer Olsson. ”Han styrde mittfältet som en svensk Julius Caesar”, skriver BT.