Trots målsuccén – oro för Isak

ENGLAND

Daily Mail bekymrar sig för Newcastle och Alexander Isak. Det är sammanflätat och temat på en artikel. ”Statistiken visar att klubbens rekordvärvning gjort två mål på tre matcher sedan han kom från Real Sociedad men allt snack på St James’ Park i lördags handlade – liksom efter den oavgjorda matchen mot Crystal Palace ett par veckor tidigare – om en isolerad spelare som ännu inte är i samklang med sina lagkamrater. Det finns en känsla av att hans kvaliteter, i alla fall för närvarande, passar bättre på bortaplan”, skriver Mail.

Daily Telegraph och Daily Express har båda ”Barnlek” som huvudrubrik. Den står för Arsenals Ethan Nwaneri, som blev Premier Leagues yngste spelare någonsin när han hoppade in i går, 15 år och 151 dagar gammal. Men rubriken står också för att det var lekande lätt för Mikel Artetas gäng (3-0 mot Brentford). Arsenal leder nu ligan igen. Motståndartränaren Thomas Frank öste beröm över Arsenal, och slog fast, ”Om man ser till kvaliteten måste de räknas som titelutmanare”. Några spelare blev till utrop: ”Jesus – wow” och ”Saliba – oof”. Sky Sports ger Gabriel Jesus 9 av 10 i betyg. Pontus Jansson får 6, ett genomsnittsbetyg i Brentford.

The Guardian ger störst bild på sportettan till premiärchocken i WSL. Ligamästaren Chelsea fick stryk (1-2 mot Liverpool). ”Vi kunde inte träffa en ladugårdsdörr i dag”, säger tränare Emma Hayes. Herrlagets oförmåga tycks ha smittat av sig på damerna. Magdalena Eriksson och Zecira Musovic spelade från start för Chelsea och Johanna Rytting Kaneryd gjorde ett inhopp. På tal om Chelsea, så uppger både The Guardian och The Athletic att Londonklubben är nära att anställa Christoph Freund (RB Salzburg) som sportchef.

The Sun uppger att det skulle kosta minst tio miljoner pund för Leicester att sparka Brendan Rodgers. För mycket, menar tidningen. Leicester ligger jumbo och kastar längtansfulla blickar mot Thomas Frank i Brentford. The Sun uppger vidare att både spelare och ledare i Manchester United drabbades av misstänkt matförgiftning i samband med matchen mot FC Sheriff i Moldavien. Upp till tolv av dem drabbades. Det uppges inte hindrar landslagsspelarna – som Victor Nilsson Lindelöf och Anthony Elanga – att ge sig i väg på landslagsuppdrag.

The Times menar att Juventus var intresserade av att kapa Brightons tränarvärvning av Roberto di Zerbi. Men italienaren blev i går klar för sydkustlaget, och Turinklubben får fortsätta fundera på Max Allegris framtid.

BBC Sport har med hela fem spelare från Man City och fyra från Arsenal i Garth Crooks Omgångens lag för Premier League. Värt att komma ihåg är att matcherna Man United-Leeds och Chelsea-Liverpool sköts upp.

ITALIEN

Tuttosport har bild på nedslagna Juventusspelare till rubriken ”Allegris fångar”. Tidningen skriver att ”Ett Juve som går på tomgång och är ytterst deprimerande (och inte blev det bättre av Di Marias utvisning) förlorade igen” (0-1 mot Monza). Men tränaren sitter kvar, trots att fansen nu kräver hans avgång. ”Det vore galenskap att sparka honom nu”, sa Juventus vd Maurizio Arrivabene strax före söndagens match, och påpekar att det är ett långtidsprojekt. Han lägger till: ”Och ska någon syndabock utses så är det jag, för vd:n sitter högst upp och har ansvaret för att få det att fungera”. Men La Repubblica skriver, ”spelarna följer inte längre Allegri”. Thomas Tuchel och Zinedine Zidane ses som rimliga ersättare men båda är ”nästan omöjliga” sett till ekonomiska krav. Dessutom skulle det bli för dyrt att sparka Allegri. Tuttosport har skurit ner sin ursprungliga 100-lista till Golden Boy till 40 spelare. Anthony Elanga är fortfarande kvar på listan. Därför har Man United, Harry Maguire och Bruno Fernandes gratulerat svensken i sociala medier.

La Gazzetta dello Sport ser inte bara Allegri utan också Intertränaren Simeone som ”Anklagade”. Det är dagens största rubrik. För även Inter floppade (1-3 mot Udinese). I en krönika av Stefano Barigelli jämförs situationen, där han menar att ”brist på resultat, spel och idéer” gör att ”de två stora rivalerna i italiensk fotboll liknar varandra mer än någonsin”. Dagens enda Serie A-svensk hade det tufft. Hellas Verona förlorade (0-2 mot Fiorentina) och Isak Hien får nöja sig med 5 av 10 i betyg. Kosovare Asllani blev utan poäng men hennes Milan tog tre (3-1 mot Sassuolo). I Serie B gjorde Jonna Dahlberg ett mål i sin seriedebut för Citadella (2-1 mot Cesena).

Corriere dello Sport menar att det ”Kvara bestämmer”, mer bekant som ”Kvaradona”. Khvicha Kvaratskhelia ligger bakom Napolis oväntade lyft denna säsong. I går kom bortaseger i kvällens toppmatch (2-1 mot Milan). Milantränaren Stefano Pioli var besviken. ”När ett lag spelare som vårt ska det inte förlora”, menar han. Men Piolis besvikelse är inget mot José Mourinhos. Romatränaren var ursinnig och fick rött kort (0-1 mot Atalanta). Särskilt störde en straff som Zaniolo inte fick med sig. Han menar att det var för att mittfältaren inte föll. ”Så därför måste jag ändra rådet till mina spelare, jag måste säga till dem att att inte försöka stå upp, inte satsa på bollen, utan att i stället clowna sig och dyka som många gör i ligan, för det är tydligen så man får straff”, säger Mourinho.

SPANIEN

Marca och AS visar att inte ens ett Madridderby har en chans när Spaniens basketherrar vinner EM-guld. Det tar över tidningarna fullständigt. Ändå var det ett hett möte som Real Madrid vann (2-1 mot Atlético). ”Madrid dansar i derbyt”, är en mjuk rubrik men rör sig mot en hård bakgrund. Vinícius måldans har kritiserats och brasilianaren utsattes – på nytt – för rasistiska ord på grund av den. Derbyt följdes också av syrligt beröm från Atléticos tränare Diego Simeone till sina motståndare. ”Att se ett lag som försvarar sig lågt och attackerar påminner mig om mitt lag när vi hade Diego Costa, då vi kontrade. När det finns kraftfullhet så är fotbollen underbar”, säger Simeone. Real Madrid-tränaren Carlo Ancelotti ville inte se det som en provokation, ”Om Simeone säger att vi försvarat oss lågt och bra, så säger jag tack och tar det som en komplimang”. David Alaba, Rodrygo och Ancelotti själv kommer alla med i Marcas Omgångens lag för La Liga. Marca slickar svårläkta sår och påstår att Real Madrid minsann inte längre är intresserad av Kylian Mbappé, även om han skulle vara intresserad av en flytt till sommaren.

Estadio Deportivo ser en ”Förlöst Borja Iglesias”. Först uttagen i landslaget. Sedan blev ”El Panda” tvåmålsskytt för Real Betis (2-1 mot Girona). Det grönvita laget ligger trea i ligan medan stadsrivalen Sevilla bara fortsätter att tappa mark (1-1 mot Villarreal).

Sport och Mundo Deportivo låter också fotbollen spela andrafiol till basketen. Men Sport suger vidare på Barcelonas lovande säsongsöppning. Med 16 poäng på sex matcher har Barça fått den bästa ligastarten sedan 2017/2018. Den gången vann Barça liga, understryker Sport. Mundo Deportivo uppmärksammar Real Sociedads seger (2-1 mot Espanyol). Med Alexander Isak såld och Umar Sadiq skadad klev på nytt Alexander Sørloth med ett mål. Och tränare Imanol Iguacil har sin åsikt klar: ”Den här truppen är mycket bättre än förra året”. Real Sociedad ligger för närvarande på åttonde plats.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter allt ljus på PSG:s fixstjärna Lionel Messi – ”Capital Messi”. Det är en ordlek, då ”capital” kan betyda både ”huvudstad” och ”mycket betydelsefull”. Argentinaren förde huvudstadslaget till ensam ligaledning (1-0 mot Lyon). Han gjorde matchens enda mål, får 8 i betyg och har varit navet i PSG:s anfallsspel den här hösten. Han skuggar Neymar i betygstoppen i Ligue 1 och är för femte gången med i Omgången lag för Ligue 1. Även Marco Verratti är med, men han är ett orosmoln för Italien. Mittfältaren fick utgå skadad efter en dryg timme och är ett frågetecken inför Nations League-matcherna. Neymar gjorde sin 100:e ligamatch. Han har gjort 77 mål på dem. Ändå har han två svenskar framför sig i ligahistorien. Zlatan Ibrahimovic gjorde 84 mål på sina första 100 matcher och ligger fyra och Marseillelegendaren Gunnar ”Säffle” Andersson gjorde hela 95 och ligger tvåa – fem mål efter Josip Skoblar.

RMC Sport ger plats för Jean-Clair Todibo. Nicebacken såg rött efter blott nio sekunder, en frilägesutvisning i förlustmatchen mot Angers (se klipp nedan). Radiokanalen påpekar att själva förseelsen var efter fem sekunder. Todibo kallade på Twitter beslutet ”chockerande”, och lägger till att ”Domarbesluten i början av denna säsong har varit mycket tveksamma, för att inte säga skandalösa, och jag hoppas LFP (ligaföreningen, min anm) gör något åt det”. Utvisningen var den snabbaste i Ligue 1 sedan Opta började sina mätningar 2006-2007. Om det var den snabbaste någonsin är ännu oklart.

Le Parisien uppger att Paul Pogba satts under polisbeskydd i Italien. Det bekräftar en person nära spelaren. Det följer i kölvattnet på den uppmärksammade utpressningshärvan mot Juventusspelaren.

TYSKLAND

Bild har knivarna ute. ”Hemlig avskedsklausul” med bild på Bayern München-tränaren Julian Nagelsmann är i fokus på nyhetsettan. Det finns ett bestämt avgångsvederlag efter andra säsongen, det vill säga efter denna säsong. Men skulle klubben sparka Nagelsmann under denna säsong skulle det vara kostsamt. Hans årslön är på åtta-nio milj euro och han har kontrakt till 2026. Bayern har trots en usel ligasvit uttryckt sitt stöd. ”Vi har inga planer på en ny tränare nu. Vi är övertygade om Julian”, säger vd Oliver Kahn, och kommenterar läget, ”Han är förstås bekymrad, det är vi alla. Vi är på dåligt humör. En del spelare tror kanske att Bundesliga kan ses som något i andra hand. Det är oacceptabelt”. Både Bild och Sky Sport påpekar ändå att Bayern är medveten om att Thomas Tuchel – en av de tre stora tyska tränarna vid sidan av Klopp och Flick – är ledig.

Kicker har förstås också fokus på ett Bayern ”Mitt i krisen”. Och mitt i krisen dyker Oktoberfestivalen upp, där Bayerns närvaro var obligatorisk i helgen. Nagelsmann hade helst struntat i det. ”Det känns inte längre meningsfullt. Det är också något jag kommer att säga till klubben. Men om laget gå måste jag gå. Fast jag är inte upplagd för det”, säger Nagelsmann. Kicker påpekar att inte heller spelarna var upplagda för det. Det blev ansträngda leenden i bavariska festkläder i ett – i dubbel mening – kylslaget München. Bayern har bara vunnit tre av sina tio senaste ligamatcher, om man räknar med även förra säsongen. Allt fokus är nu på Leverkusen den 30 september. ”Då måste vi bara vinna”, säger sportchefen Hasan Salihamdzic. Wolfsburg, Schalke och RB Leipzig föll alla ganska tungt. Betygen på lagens svenskar är därefter. På skalan 1-6, där 1 är bäst, får Mattias Svanberg 4, Emil Forsberg 5 och Jordan Larsson 5. De är alla långt, långt från Omgångens lag för Bundesliga. Inte heller i laget för Zweite Bundesliga. Kicker uppgav på söndagen att Stuttgart är på väg att värva Dan-Axel Zagadou, som är klubblös efter sin tid i Dortmund.

ÖVRIGT

BT (Danmark) har inga toppbetyg till svenskarna Midtjylland vann (2-1 mot FC Köpenhamn). Kristoffer Olsson klarar sig bäst med 3 av 6. Joel Andersson får bara 2. Det får även Victor Claesson i FCK. Det fanns de som hade det värre i FCK. Fansen ropade efter tränaren huvud, ”Thorup Raus”. BT undrar om han kan bli kvar.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) noterar PSV Eindhovens målrika seger i söndagens toppmatch (4-3 mot Feyenoord). Patrik Wålemark, som gjorde ett inhopp, får trösta sig med att ha fått en sång. Efter ”Gimme, Gimme, Gimme” till Dejan Kulusevski och sedan Alexander Isak, så har även Wålemark fått en version. Den låter aningen trött här (se klipp nedan) men namedroppar i alla fall Henrik Larsson, John Guidetti och Ove Kindvall.

Gazzetta (Grekland) berättar att Olympiakos byter tränare. I kortast möjliga pressmeddelande skriver Atenklubben att Carlos Corbéran fått sparken. Laurent Blanc och Rafael Benítez pekas ut som möjliga ersättare. I går fick laget stryk mot Aris med 2-1 och ligger bara femma i ligan. Klubben har nyligen värvat spektakulära namn James Rodriguez och Marcelo.

