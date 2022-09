Lokaltidningen: Landskamper kan påverka Unitedsvenskarnas framtid

Headlines Blogg

ENGLAND

Manchester Evening News räknar in fem Manchester United-spelare som behöver visa sig från bästa sidan under landslagsspelet, för att få fler chanser under Erik ten Hag. Två av dem är Anthony Elanga och Victor Nilsson Lindelöf. MEN menar att det späckade spelschemat kan innebära chanser framöver för Elanga, inte minst i Europa League och ligacupen. Lindelöf är inte heller något förstaval men går en kamp med Harry Maguire om att vara tredjeval som mittback. Spelarnas landslagsinsatser kan påverka, menar MEN. Tidningen passar även på att sätta betyg på Unitedspelarna efter inledningen av säsongen. I topp är Raphaël Varane och Christian Eriksen med 9 av 10. I botten Luke Shaw med 2. Lite mitt emellan hamnar Elanga och Lindelöf med 6 respektive 5.

ANNONS

The Sun, liksom övriga tidningar, har ingen sportetta i dag. Drottningens begravning i går lindar in tidningarna helt. Det hindrar inte silly season att ploppa upp här och var. Enligt The Sun är Erik ten Hag intresserad av Benficas anfallare Gonçalo Ramos. Man United uppges i kontakt med 21-åringens rådgivare. Spelarvärdet är 25 miljoner euro, och United vill inte gå längre än så. Newcastle och Bayern München har också visat intresse.

Daily Telegraph lyfter CIES Football Observatory senaste siffror. De berör också Manchester United. Under de senaste tio åren finns ingen klubb som överbetalat mer för sina spelare. Enligt CIES betalade United sammanlagt 238 miljoner euro över marknadspriset för spelarna. Tvåa är Juventus med 234 milj euro och trea PSG med 162 milj euro.

Daily Mail lyfter de österrikiska uppgifterna som går emot tunga röster som Fabrizio Romano och The Athletic. Enligt dessa var Christophe Freund mycket nära att lämna RB Salzburg för sportchefsjobb i Chelsea. Men RB Salzburg tillbakavisar helt detta. The Athletic ändrade ton sent på måndag kväll. David Ornstein menar nu att det inte längre är nära, och skyller på ”för tidig optimism inom Chelsea”.

ANNONS

The Times har en flitigt citerade uppgift i engelska medier på morgonen. Slopade omspel i FA-cupen och ändrat format av ligacupen är aktuellt. Premier League-klubbarna överväger idén för att minska ner spelkalendern.

ITALIEN

Tuttosport dundrar på med krisen i Juventus igen. ”#Allegriout? 80 miljoner euro!”. Tidningen understryker att en skilsmässa inte finns på agendan för närvarande och pekar även på de svindlande summorna att sparka Allegri och tillsätta en ny topptränare. Gazzetta dello Sport uppger vidare att Juvebasen Andrea Agnelli ringt och försäkrat Allegri att han sitter säkert. Corriere della Sera skriver att klubbledningen diskuterat situationen. Pavel Nedved röstade för att sparka Allegri, men övriga vill ge honom en chans. La Repubblica ser likheter och olikheter mellan krisen i Juve och krisen i Inter. Både Allegri och Simone Inzaghi väntar på att få tillbaka spelare. I Juves fall Rabiot, Locatelli, Cuadrado och Milik, och längre fram Pogba och Chiesa. I Inters fall är det främst Lukaku. Men Juve spelmässiga kris är djupare. Det har sett illa ut rakt igenom. Dessutom har laget har redan tappat fotfäste i Champions League och är på väg att göra det i ligan

ANNONS

La Gazzetta dello Sport sikar in sig Inzaghis kris, men med ett positivt anslag, ”Inter är med mig”. Det förmedlas som Simone Inzaghis mening. Han har fortfarande spelarna på sin sida. Inzaghi är övertygad om att vända skutan efter landslagsuppehållet. Vidare hävdar tidningen att förbundskapten Roberto Mancini funderar på ett 3-5-2. I Serie B sker flera tränarbyten. Fabio Cannavaro sägs redo att ta över Benevento. I Pisa, där Johan Guadagno och Elias Nordström tillhör Primaveratruppen, är Luca D’Angelo ny tränare efter Rolando Maran.

Ansa uppger att Sampdoria kan få qatariska ägare. Khalid Faleh al Thani sägs redo att köpa klubben. Han tillhör den kungliga familjen i Qatar men inte samma gren som PSG:s ägare.

SPANIEN

Marca uppmärksammar triumferande Rodrygo. Vem behöver en ny nummer 9 när brassen finns till hands? Olyckskorpar har kraxat om vad ska hända om Karim Benzema är borta, men Real Madrid har klarat sig utmärkt och Rodrygo visade sin kapacitet i derbyt, menar Marca. På tal om derbyt så skriver nu även Atlético de Madrid att klubben ”starkt fördömer” de rasistiska ramsorna mot Vinícius Jr utanför Metropolitano. La Liga har redan fördömt och utreder händelsen.

ANNONS

Mundo Deportivo drar stort på sin uppgift om Marco Asensio, som kom på måndag kväll: Barcelona är intresserad av att värva anfallaren på en fri transfer från ärkerivalen Real Madrid. 26-åringens kontrakt går ut till sommaren.

Sport har mycket namn. På förstasidan har tidningen ringat in Xavis sju nyckelspelare, stommen i Barcelona, baserad på framför allt spelminuter. Det är Pedri, Gavi, Koundé, Lewandowski, Ter Stegen, Araújo och Dembélé. Sedan har tidningen också låtit läsarna sätta betyg på Barcelonaspelarna så här långt den här säsongen. I topp är inte oväntat Robert Lewandowski. Nyförvärvet har fått snittbetyget 9,1 av 10. Tvåa är Pedri med 8,3. I botten är Gerard Piqué och Jordi Alba, båda med 4,4. Barças tränare Xavi får 7,8.

Super Deporte vill med ”Flyger högt” påpeka att Valencia förlängt med Giorgi Mamardashvili, ”den formstarkaste målvakten i hela La Liga”. Den 21-årige georgiern har skrivit på till 2027. Utköpsklausulen är, enligt Super Deporte, satt till 100 miljoner euro.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe-rubriken ”I affärsklass” har inget att göra med att franska landslaget glider fram i tillvaron i sus och dus. Tvärtom. Betoningen är på ”affärer”. Tidningen menar att ”de mörka molnen hopar sig över förbundet med två månader kvar till VM”. Här finns kontroverser kring förbundsbasen Noël Le Graët, utpressningshistorien kring Paul Pogba, konflikten om bildrättigheter och så alla skador (Benzema, Pogba, Kanté, Coman, Kimpembe, L Hernandez, Lloris, Rabiot, I Konaté, B Kamara, T Hernandez). Kylian Mbappé vägrade under måndagen på nytt att delta i en fotografering, på grund av att han motsätter sig vissa sponsorer av etiska skäl. Det gav effekt. Förbundet har nu lovat se över åtagandena, och Mbappé är tillbaka i andra evenemang under tisdagen.

Le Parisien låter Hamraoui-fallet tar stort utrymme på nyhetsettan. Utredningen mot den åtalade Aminata Diallo visar på avundsjuka mot lagkamraten i PSG som utvecklats till ”rent hat”. Diallo ansåg att Hamraoui stod i hennes väg rent sportsligt. Le Parisien citerar textmeddelanden polisen kommit över. ”Jag ska vara skrupelfri framöver, jag har inget behov av någon, men att fucka up mitt jobb hur som helst, det accepterar jag inte…jag önskar dem allt illa, jag behöver bara mina närmaste”, skriver Diallo till en vän i ett av många meddelanden, som misstänkliggjort att hon har en central roll i misshandeln av . Diallo greps häromdagen på nytt.

ANNONS

Foot Mercato uppger att Nice funderar på ny tränare. Klubben hat fått en dålig start på säsongen och klubben ska under onsdagen träffa Mauricio Pochettino. Inget beslut om nuvarande tränaren Lucien Favre uppges ännu taget. Favre ersatte i juni Christophe Galtier, som lämnade Nice för PSG.

TYSKLAND

Süddeutsche Zeitung pratar med förbundskapten Hansi Flick. Han är öppet kritisk till spelplatsen för VM. ”Om det var rätt att ge Qatar VM? Det är en fråga som borde ha besvarats långt tidigare med ett ’nej’! Faktum är att det i Qatar är mycket som inte är rätt när det gäller mänskliga rättigheter, när det gäller hållbarhet, det är uppenbart”, säger Flick. Han har tidigare också sagt att det ”inte är ett VM för fans”.

Sky Sport sätter procent på Bundesligatränare i fara. Julian Nagelsmann anses inte sitta löst. Hans jobbsäkerhet uppskattas till 80 procent. I går var Bayerns president Herbert Hainer den senaste i raden av klubbledare att uttala sitt fullständiga stöd för tränare. Sky Sport tror det blåser kallare vindar för Niko Kovac, som styr Mattias Svanberg & Co i Wolfsburg. Han jobbsäkerhet uppskattas till 50 procent. Noterbart från Bundesliga i går: Dan-Axel Zagadou är klar för Stuttgart och Max Eberl är klar att inleda sitt sportchefsjobb i RB Leipzig den 15 december.

ANNONS

ÖVRIGT

Przeglad Sportowy (Polen) lyssnar till Robert Lewandowski. För en vecka sedan lämnade han sin gamla hemmaplan Allianz Arena utan att säga ett ord. Då hade han förlorat med sin nya klubb Barcelona mot sin förra klubb Bayern München. Men nu berättar han. ”Ärligt talat var jag inte glad över att återvända så snart till Allianz Arena. Rent emotionellt var det en match som inte kan jämföras med någon annan, den hade helt andra dimensioner än bara idrott. Jag tillbringade åtta år i München, gjorde flera hundra mål, vann allt man kan vinna, och plötsligt skulle jag tävla mot mina kollegor och vänner. Jag är bara människa, det är omöjligt att blunda för allt detta, jag ville, men det uppstod frågetecken i mitt huvud. Känslomässigt var det den svåraste matchen i mitt liv”, säger Lewandowski. Om flytten och succén i Barça, säger han: ”Jag trodde inte det skulle gå så smidigt att fansen på Camp Nour skulle började sjunga om mig redan. Det har fått mig att känna det som att jag varit längre i Barcelona än jag har varit”. Anfallaren fick också fråga om Ballon d’Or som gäckat honom. ”Kanske att Barcelonaspelare vunnit mer ofta, men det är ingen utmärkelse som håller mig vaken om nätterna. Min inställning är att det är en kortare väg till Ballon d’Or från Barça än från Bayern”, säger han.