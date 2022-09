Franska tidningen: PSG-basen i Qatar-skandal

Headlines Blogg

FRANKRIKE

Libération, en av de största franska dagstidningarna, täcker förstasidan med en påstådd skandal med PSG-presidenten Nasser Al-Khelaïfi i centrum. En affärsman uppges ha hållits i fängsligt förvar i Qatar i nio månader under 2020 för att han haft komprometterande dokument om Al-Khelaïfi. I dokumenten ska Al-Khelaïfis namn ha förekommit kring oegentligheter kring valet av VM i Qatar. Affärsmannen släpptes först när han lämnat över dokumenten. Al-Khelaïfi har fler tunga poster. Han är bland annat minister utan portfölj i Qatar, medlem i Qatar-VM:s organisationskommitté, styrelseordförande i mediajätten BeIn Sport, ordförande i europeiska klubborganisationen ECA och sitter i exekutivkommittén i Uefa. Libérations uppgifter får också stor uppmärksamhet i Spanien, där Al-Khelaïfi också på nytt svingat mot Barcelona och tidigare varit i konflikt med Real Madrid.

ANNONS

L’Equipe sätter Kylian Mbappé och Neymar i fokus. Nu är de tillbaka i PSG men ses som ”Ostämda”. De funkar ihop på planen men relationen är kylig. ”De två stjärnorna söker ingen direkt konflikt men balansen förblir osäker”, skriver tidningen, som ser situationen som ”en av PSG:s stora utmaningar den här säsongen”. I artikelflödet kan man också se en notis om beskedet att 13 500 biljetter redan är sålda till damlandskampen Sverige-Frankrike på Gamla Ullevi den 11 oktober.

Le Parisien ger lite plats åt PSG:s damer som säkrade gruppspelsplats i Champions League efter seger på svensk mark (2-0 mot BK Häcken). ”Det viktigaste var att säkra avancemanget, det var inte enkelt”, säger storstjärnan Grace Geyoro. Amanda Ilestedt spelade hela matchen. Men som vanligt överskuggas damernas insatser av Hamraoui-affären. Betydligt större plats ger Le Parisien åt citat från en av männen som var inblandad i misshandeln. ”Det var jag som höll i järnstången och som slog Kheira Hamraoui medan min medbrottsling höll undan Aminata Diallo”, ska mannen ha sagt till utredarna, och även pekat på sportsliga motiv, ”Jag tror det var för en match. Aminita ville spela men hade inte blivit uttagen, så det var nödvändigt att skada Kheira Hamraoui så hon inte kunde spela”.

ANNONS

ENGLAND

The Guardian uppger att Arsenal och Liverpool gör Chelsea sällskap och satsar på att satsar på multi-klubb-ägande. Förebilden är Manchester City. Arsenal, Liverpool och Chelsea har alla amerikanska ägare. Dagens största rubrik går annars till Football League, där dokument visar att de 72 klubbarna får del av kakan av förluster som fans gör på spelande hos storsponsorn SkyBet. I damernas Champions League gick Arsenal vidare (1-0 mot Ajax), men tränare Jonas Eidevall var upprörd. Dels upptäckte Arsenal att ribban var för låg, tio centimeter visade det sig. ”Jag har aldrig varit med om något liknande”, säger Eidevall. Dels fick storstjärnan Beth Mead fick en smäll mot huvudet men fick inte byta. Eidevall tycker det borde varit rött kort, jämförde med svensk hockey där våld mot huvudet straffas hårt och avslutade, ”Jag hoppas bara hon (Mead) är okej”. Stina Blackstenius spelade från start medan Lina Hurtig satt på bänken. Vidare presenterar Guardian sin ansedda lista över 60 stortalanger, i år spelare födda 2005. Fotbollskanalens Olof Lundh har tagit med Roony Bardghji och Jardell Kanga.

ANNONS

Daily Telegraph synar Chelseas planer. Londonklubben trappar upp jakten på Jude Bellingham, som värderas till 130 miljoner pund. Trots att beskedet varit att Real Madrid och Liverpool ligger före, pushar nya ägaren Todd Boehly för en affär till sommaren. Även Declan Rice finns på klubbens radar. Chelsea håller också ett öga på anfallaren Christopher Nkunku i RB Leipzig. Telegraph uppger vidare att David Moyes jobb i West Ham är i fara.

Daily Mirror-rubriken ”Blah, blah, blah” står för att Richarlison efter bananen i Paris menar att Fifa snackar mycket men gör lite. Stort utrymme ges också Premier League-spelarnas många missade matchdagar. En studie visar att skador och sjukdomar nådde rekordnivå förra säsongen och var nästan dubbelt upp på statistiken för två år sedan. Chelsea toppade listan med 97 fall. Premier League hade flest skador av de fem stora ligorna. Det finns redan en oro bland klubbar för det späckade spelschemat framöver, där även ett VM infogats.

ANNONS

Liverpool Echo skriver att två Hillsborough-överlevare som även var med om kaoset i samband med CL-finalen på Stade de France i våras, har begått självmord. Det meddelar Peter Scarfe från Hillsborough Survivors Support Alliance (HSSA). Till franska L’Equipe berättar Scarfe att HSSA finansierar psykologstöd till elva andra supportrar som varit med om båda händelserna.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport toppar med ”Skriniar, här är pengarna”. Klubbpresidenten Zhang har gett klartecken till att förläng med Milan Skriniar och därmed stoppa PSG:s försök att värva mittbacken. Från andra sidan stan skriver GdS att det kostar Milan 65 miljoner euro att skriva nytt kontrakt med Rafael Leão. 40-45 miljoner euro till lönen i fem år och resten för att kompensera Sporting för de böter Rafael Leão fick för kontraktsbrott 2018. Tidningen menar också att tiden är knapp. Lyckas klubben inte kan det vara läge att sälja till Chelsea eller Manchester City. Kanske redan i januari. Då är det ett och ett halvt år kvar på kontraktet. Och vem skulle klubben kunna ersätta med, mitt i säsongen? Christian Pulisic (Chelsea) eller Noah Okafor (RB Salzburg), spekulerar GdS i. I januari kan även intresset för Hakim Ziyech (Chelsea) återuppväckas.

ANNONS

Corriere dello Sport sätter fokus på den utskällda domarkåren med citatrubriken, ”Vi är ingen maffia”. Bland annat hade Lazios tränare Maurizio Sarri misstänkliggjort domarna efter senaste mötet med Napoli. Det finns fler anledningar att sätta fokus på domarna. Maria Sole Ferrieri Caputi blir första kvinna att döma i herrarnas Serie A. Hon håller i Sassuolo-Salernitana på söndag.

SPANIEN

AS lanserar ”Operation Manchester City”. Enligt tidningen är Real Madrid ute efter att värva João Cancelo kommande sommar och Erling Haaland sommaren 2024, då en utköpsklausul på 180 miljoner euro aktiveras.

Marca har fullt fokus på Karim Benzema, ”Kung Karim”, som var huvudperson på onsdagens Marca-gala med tre priser. Fransmannen har mer att glädja sig över. Efter 22 dagar på skadelistan är han redo igen. ”Jag vill spela på söndag”, säger han. Då möter Real Madrid Osasuna på hemmaplan. Däremot har Luka Modric återvänt skadad från landslagsupehållet. Han blir borta åtta-tio dagar. Marca gläds också åt att Real Madrids damer tagit sig ”Bland de stora i Europa”, det vill säga kvalificerat sig till CL-gruppspelet (2-1 mot Rosenborg). Det får faktiskt en helsida.

ANNONS

Sport och Mundo Deportivo har båda fokus på Barcelonas defensiva skador. Men plats ges också åt Barcelonas utspel i går om att det finns ekonomiskt utrymme att värva tillbaka Lionel Messi. MD tar även upp Real Sociedad tror på en kontraktsförlängning med Martin Zubimendi. Mittfältaren har en utköpsklausul på 60 milj euro, som Real Sociedad försöker höja till 90 milj euro. Barcelona fiskar efter Zubimendi, som ses som en ersättare till Sergio Busquets.

TYSKLAND

Bild fnissar åt att Emil Forsberg gett ut en t-shirt med sin egen språkmiss. Efter RB Leipzigs cuptitel i våras sa han i en intervju ”endlisch titel” (”äntligen titel”) men det lät som ”endlisch titten” (”äntligen tuttar”). Klippet blev viralt. Och nu marknadsför Forsberg enligt Bild också 100 t-shirt med trycket ”endlisch ti**en” via social mediekanaler. Bild bär också på ett helt annat sorts budskap från Eintracht Frankfurt. Klubben har inga planer på att släppa Jesper Lindstrøm i vinterfönstret. Sportdirektör Markus Krösche: ”Vi vill inte släppa våra bästa spelare i januari, vi vill behålla nyckelspelarna”. Arsenal uppges ute efter den 22-årige mittfältaren. Vidare nämns att överraskande serieledaren Union Berlin förlängt kontraktet med tränaren Urs Fischer och hans högra hand Markus Hoffman.

ANNONS

Kicker betecknar Bayern München mot Bayer Leverkusen på fredag som ett krismöte. Bayern är inte van att ligga på plats fem, Leverkusen är inte van att ligga på plats 15. I helgens matcher tror Kicker att Emil Forsberg startar för RB Leipzig mot Bochum och Mattias Svanberg för Wolfsburg mot Stuttgart. Däremot är det bänken för Jordan Larsson (Schalke-Augsburg) och Sebastian Andersson är inte redo för spel (Köln-Dortmund). Noterbart från Zweite Bundesliga är att Oscar Vilhelmsson på nytt missar match för Darmstadt, den här gången med en infektion.

ÖVRIGT

De Telegraaf (Nederländerna) har goda besked från Jesper Karlsson. Det kan efter skada göra säsongsdebut för AZ på lördag. ”Jag får vänta och se vad tränare Pascal Jansen säger, men jag är redo. Inte för 90 minuter men jag kan spela mot Groningen”, säger Karlsson.

ANNONS

BT (Danmark) följer upp den uppmärksammade nya VM-tröjan. Hummel valde att tona ner logga och förbundsmärke. De blir i samma färg som tröjan. ”Vi vill inte vara synliga under en turnering som har kostat tusentals människor livet”, skrev företaget i ett uttalande. Just det uttalandet har fått Qatar att reagera, som nu påpekar att det inte stämmer och kräver en rättelse. I England kallar marknadsexpert Hummels beslut för ”en vattendelare”. Fler företag väntas följa efter och tona ned sin närvaro under VM eller på annat sätt göra en markering.