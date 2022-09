Uppgifter: Här är PSG:s erbjudande till Messi

Headlines Blogg

SPANIEN

Cadena SER uppger att PSG erbjuder Lionel Messi en kontraktsförlängning på ett plus ett år. De ekonomiska villkoren kommer att vara i stort sett desamma som nu, 30 miljoner euro om året. PSG har redan tidigare bekräftat intention att förlänga med argentinaren, vars kontrakt går ut kommande sommar. Barcelona har tidigare ringats in som ett alternativ för Messi. Katalanska Betevé påstod häromdagen att Messi inte vill förlänga men också att han föredrar en flytt till USA.

Sport lockar med Rúben Neves på förstasidan. Det är honom Barcelona vill ha. Wolves-mittfältaren ses som en ersättare till Sergio Busquets. Vad händer med Martín Zubimendi? Sport hävdar att Real Sociedads höga prislapp ”gör det nästan omöjligt” att han ansluter.

Cadena Cope upplyser om att omstridde förbundskaptenen Jorge Vilda i dag kommer att meddela sin trupp inför landskamperna mot Sverige och USA. De 15 spelare som – i protest mot Vilda – inte vill bli kallade kommer heller inte att bli det. Spanien möter Sverige den 7 oktober. Alexandra Jonsson har skrivit en bakgrund till bråket.

Marca har budskapet ”Rodrygo blir stark”. Luka Modrics frånvaro bäddar för fler chanser för brasilianaren i Carlo Ancelottis startelva. Real Madrid möter på söndag Osasuna.

ENGLAND

The Sun döper om Tottenhamtränaren till ”Antonio Content”. För han är nöjd med att stanna. Italienaren kallade ryktena om Juventus ”respektlösa” och försäkrade att det inte var någon brådska att förlänga med Tottenham. Hans kontrakt går ut i sommar men Tottenham har option att förlänga ett år. ”Det finns ingen rätt tidpunkt. Det kan vara i morgon. Det kan vara sista dagen på säsongen”, säger Conte, och påpekar, ”För närvarande trivs jag väldigt bra här”. Han sa också att träningen i dag får utvisa om Dejan Kulusevski och andra spelare med känningar kan vara med i toppderbyt mot Arsenal i morgon. Evening Standard tror inte på svensken i startelvan.

The Guardian har mycket Everton. Störst nyhet är att klubbens ägare Farhad Moshiri är i samtal med amerikanska affärsmannen Maciek Kaminski. Enligt Financial Times är en försäljning av klubben för 400 miljoner pund aktuell. Enligt The Guardian handlar det om en del av klubben och hjälp att finansiera nya arenan. Tidningen har också plats för Hanna Bennison som blev matchhjälte för damerna (1-0 mot Leicester). I Liverpool Echo får den svenska målskytten, trots bara ett inhopp, högst betyg av alla, 8 av 10. Nathalie Björn, som startade, får 7.

The Athletic-journalisten Michael Cox föreslår Sarina Wiegman som förbundskapten om Gareth Southgate skulle sluta efter VM. Wiegman har vunnit EM två gånger på damsidan, senast med just England.

The Times drar stort på sin uppgift från torsdagskvällen: All Star-matcher kan bli verklighet, men då mellan nationer. Exempelvis en Premier League-elva mot en Bundesliga-elva.

Daily Telegraph skriver att Cristiano Ronaldo är aktuell att starta för Manchester United i derbyt mot City på söndag. Det finns tvivel om både Marcus Rashford och Anthony Martial kan spela. Portugisen har inte startat sedan Uniteds mardrömsmatch mot Brentford den 13 augusti. Ett, mindre troligt, är rimligen Anthony Elanga. Telegraph har också lugnande beskedet till sina läsare: ”Engelska fans kan dricka 19 timmar i sträck” i Qatar. Phew. VM-arrangörernas regelverk tycks liberalare än väntat.

Evening Standard uppger att Chelseas nya ägare är i samtal om att köpa den portugisiska klubben Portimonense. Det kan bli den första nya klubben i den tilltänkta portföljen, efter Manchester Citys modell. Den belgiska marknaden sonderas också. ES uppger vidare att Chelsea tidigare fått nej från Sochaux i Frankrike och Santos i Brasilien. The Guardian hävdar att Chelsea också gjorde ett försök med Lyon, som dock får andra amerikanska ägare.

Football Insider tar upp att Manchester United är intresserad av Emiliano Martínez. Men, sorry Robin Olsen, Aston Villa har inga som helst planer på att sälja målvakten i januarifönstret. United har också uppgetts intresserad av Jan Oblak. Samtidigt täcker Daily Express sportettan med att David De Gea ska ha avgörande samtal med United om framtiden.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lockar med en (utslätad) intervju med José Mourinho. Hans Roma möter Inter i morgon. Klubben han vann en trippel med. I Roma har portugisen vunnit Europa Conference League. Men han vill inte jämföra. ”Det är omöjligt att välja för mig. Varje seger är speciell, varje pokal unik på sitt eget vis”, svarar Mourinho diplomatiskt. Inför helgens matcher tror GdS på start för Emil Holm, men bänken för Albin Ekdal och Aimar Sher, när Spezia möter Lazio borta. Isak Hien väntas starta för Hellas Verona hemma mot Udinese.

GQ Italia sätter strålkastarljuset på Paul Pogba med en intervju. Mittfältaren tycker bara en sak verkligen skiljer engelska och italienska ligorna. ”I Premier League finns en ekomiska potential utan motstycke, det är enklare för klubbar att köpa spelarna de vill ha än i Serie A. Jag tycker det är den verkliga skillnaden. Men ser man till fotbollen som spelas så har den italienska i mina ögon alltid varit en av de bästa i världen, och har trots allt som hänt förblivit det”, säger Pogba. Fransmannen har haft en turbulent tid sedan återkomsten i Juventus med skada och en utpressningshärva. Men Paul tar tillvaron med jämnmod. ”Jag gillar att möta utmaningar i fotboll och livet, vackra eller ej, med positivitet och alltid med ett leende. Kärleken till fotboll och längtan efter att spela igen är drivkraften för mig att arbeta hårt varje dag för att snart vara tillbaka”, säger han.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter fokus på PSG-Nice i morgon. Christophe Galtiers första möte med sin gamla klubb. Gamla sår har rivits upp. ”Ärligt talat, om jag avslöjade de verkliga skälen till varför vi bråkade, hade Christophe inte släppts in i ett omklädningsrum i varken i Frankrike eller resten av Europa”, sa Nice tidigare sportchef Julien Fournier i RMC Sport i onsdags. ”Han är pretentiös. Jag är inte förvånad över sättet han uttrycker sig”, svarade Galtier på torsdagen, men ville i övrigt inte kommentera den frostiga relationen. L’Equipe uppmärksammar vidare att advokater åt Nasser Al-Khelaïfi dementerar att PSG-basen på något vis skulle vara inblandad i Libérations avslöjande i går.

Le Parisien noterar att Neymar tagit tydlig ställning för Brasiliens högerextrema president Jair Bolsonaro inför söndagens val. Det sker i ett klipp för sina miljontals följare på TikTok, där PSG-stjärnan mimar med i några fraser ut Bolsonaro kampanjlåt. Bolsonaro fångade snabbt upp det i sina sociala mediekanaler. PSG-stjärnan har även tidigare år visat sitt stöd för Bolsonaro.

So Foot uppmärksammar att Strasbourg gör som flera samhällen i Belgien: bojkottar VM i Qatar. Inga storbildsskärmar kommer att sättas upp för att visa VM-fotboll, i protest mot behandlingen av migrantarbetare i Qatar. ”Strasbourg, som är säte för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, kan inte ha överseende med dessa missförhållanden, kan inte blunda för hur mänskliga rättigheter ignorerats”, säger borgmästare Jeanne Barseghian till 20 Minutes. So Foot avslutar lättsamt påpeka att åtgärden inte är så dramatisk, för ”på samma gång, vem är galen nog att ge sig ut mitt i vintern för att se Frankrike-Australien?”.

TYSKLAND

Bild skriver att Christopher Nkunku gjort en läkarundersökning för Chelseas räkning. Det skedde i all hemlighet nära Frankfurt, strax innan transferfönstret stängde i augusti. Det gällde inte en övergång där och då, utan för nästa sommar. Anfallaren kan då lämna RB Leipzig för 60 miljoner euro.

Kicker har fortsatt ögonen på kvällens match Bayern München-Bayer Leverkusen. Bara seger räknas för hemmalaget, som halkat ner till femte plats i ligan. Tränare Julian Nagelsmann har ifrågasatts men hann vill på nytt inte ta på sig hela ansvaret för resultaten. ”De senaste veckorna har mitt namn nämnts ganska ofta men få andra. Det gör mig lite kall inombords för jag vet att jag har mycket att erbjuda, att jag investerar mycket i jobbet och även att jag gör saker och ting tydligt för spelarna. Jag skulle vilja säga att jag är en noggrann person och att jag behandlar dem på ett ordentligt sätt. Så jag vet att jag inte är ansvarig för allt, men jag smiter heller inte undan mitt ansvar”, säger Nagelsmann. Kingsley Coman, Lucas Hernández, Bouna Sarr och Paul Wanner saknas för Bayern. Här är förmodade startelvor i kvällens match, enligt TZ.

ÖVRIGT

El Marma (Algeriet) uppger att Algeriet och Sverige nu är överens om matchen i Marseille. Den ska spelas på Stade Vélodrome den 19 november. Bara ett godkännande från det franska förbundet saknas. Tre dagar tidigare spelar Sverige mot Mexiko i Girona, Spanien.

Tipsbladet (Danmark) har i skenet av den senaste tidens förändringar i den nordiska fotbollshierarkin tagit ut ett All Star-lag. Två svenskar får plats: Dejan Kulusevski och Alexander Isak. Här är det danskdominerade laget i sin helhet. Norska VG gjorde under många år ett nordiskt All Star-lag. Det senaste var för knappt fyra år sedan. Bara Christian Eriksen var med då liksom nu.

A Bola (Portugal) hävdar att PSG är ute efter Manuel Ugarte, 21, i Sporting. Den uruguayanske landslagsmittfältaren har en utköpsklasul på 60 miljoner euro men PSG vill inte sträcka sig längre än till 40 milj euro. Ugartes förra klubb Famalicão äger 50 procent av rättigheterna till spelaren.