Uppgifter: Kulusevski borta flera veckor

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mail uppger att Dejan Kulusevski blir borta ”minst två veckor”. Svensken missade Tottenhams derby mot Arsenal efter att ha återvänt från landslagsuppdrag med hamstringskada. Om uppgifterna stämmer missar Kulusveski minst fyra matcher, och en comeback kan vara aktuell tidigast mot Man United den 19 oktober. Några officiella besked om skadefrånvaro finns inte ännu.

Daily Telegraph gör dagens största sportnyhet på att ”Cristiano Ronaldo kan lämna i januari”. Man United kommer inte att stå i vägen – om ett lämpligt bud inkommer. Transferjournalisten Nicolò Schira understryker nu på morgonen att portugisen vill bort. Telegraph skriver på annat håll att Chelsea hoppas dubbelvärva från RB Leipzig i sommar. För cirka 100 miljoner pund vill Londonklubben köpa anfallaren Christopher Nkunku (utköpsklausul på 52,6 milj pund) och backen Josko Gvardiol (utköpsklausul på 43,6 milj pund). Tidningen har även tränaruppgifter. Efter Nottinghams senaste förlust (0-4 mot Leicester) lever Steve Cooper farligt. Enligt Telegraph är Rafael Benítez aktuell som ersättare. The Times uppger att kontakter redan är tagna. Wolverhampton sparkade häromdagen Bruno Lage och har nu ringat in två favoriter: Julen Lopetegui (Sevilla) och Bo Svensson (Mainz).

ANNONS

The Sun lockar med ”Noisy Neighbours”. Det är en anspelning på vad Alex Ferguson en gång förminskande kallade Manchester City. Men den här gången används uttrycket i ett annat sammanhang och om United. The Sun skriver att Bruno Fernandes och Lisandro Martinez i halvtid mot City var så rasande på lagets insats att deras gormande kunde höras långt utanför omklädningsrummets väggar. The Times uppger att United hade samtal på träningsanläggningen under måndagen och rensade luften efter derbydebaclet.

Manchester Evening News tror inte Raphaël Varanes skada är allvarlig, men att Victor Nilsson Lindelöf ändå spelar mot Omonia Nicosia på torsdag och Everton på söndag.

The Times uppger att Ukraina vill vara medarrangör till VM 2030. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gett grönt ljus till ett bud tillsammans med Spanien och Portugal. Times skriver även att Arsenal inlett samtal med William Saliba om ett nytt kontrakt. Det nuvarande går ut 2024 och Arsenal vill förlänga till 2027. Samtidigt uppger Football London att förhandlingar om nytt kontrakt också pågår med storstjärnan Bukayo Saka. 21-åringen erbjuds en veckolön på 200 000 pund.

ANNONS

The Guardian har Liverpools bekymmer i fokus. ”Laget flyger inte”, är citatrubriken från Jürgen Klopp. Men han känner ingen större oro, utan pekar på självförtroendet. ”Folk undrar hur det kan komma sig att dessa spelare inte är fulla av självförtroende. Men tror du Cristiano Ronaldos självförtroende är på topp just nu? Han var bäst i världen i åratal och just nu går det inte hans väg. Det händer oss alla. Samma sak hände Lionel Messi förra säsongen för sådana saker är verkligen viktiga för oss alla och man får arbeta på det. Man får vara redo när det är tillbaka och det är vad vi gör”, säger Klopp. I kväll väntar CL-match mot Rangers.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport sätter fokus på Simone Inzaghi inför Inter-Barcelona. Det är ”nu eller aldrig” och att ”allt står på spel” för tränaren. GdS påminner om att Zlatan Ibrahimovic var när att skriva på för Aurelio De Laurentiis klubb Napoli 2020, innan det till slut blev Milan. Men nu har svensken till slut skrivit på för De Laurentiis. Men inte för att hans klubb utan fören filminspelning. Ibrahimovic ska medverka i ”Vita da Carlo 2”, en andra säsong av en tv-serie om och med komikern Carlo Verdone och som produceras av De Laurentiis. Tv-serien kommer ut nästa år. Under 2023 släpps också Asterix-filmen som Ibrahimovic medverkar i. På bild i tidningen är också Ibrahimovics nya bilar. Han firade sin 41-årsdag i går med två nya Ferrari, enligt GdS tillsammans värda cirka 2,6 miljoner euro. Vidare berättar GdS att en hamstring gör att Milans Davide Calabria inte kommer spela mer under 2022. Prognosen för Simon Kjaer är ljusare men han väntas bli borta cirka två veckor. Årets skrällgäng Udinese är uppe på tredje plats efter gårdagens bortaseger (2-1 mot Hellas Verona). I hemmalaget spelade Isak Hien från start igen. Han får nja sig med 5,5 av 10 i betyg, ett medelbetyg i Hellas Verona denna kväll. Enligt GdS är Roma till slut när att förlänga kontraktet med Nicolò Zaniolo. Det nya löper till 2027 och är värt fyra miljoner euro plus bonusar om året.

ANNONS

Tuttosport hälsar Federico Chiesa ”Välkommen tillbaka”. Efter nio månaders frånvaro på grund av skada var han på måndagen tillbaka i lagträning med Juventus. I slutet av månaden väntas han vara spelklar. Samtidigt närmar sig Paul Pogba så smått också en comeback. Fransmannen har börjat löpträna. Tidningen noterar att Juventus fått med tre spelare i förbundets Omgångens lag för damer. En av dom är svensk: Amanda Nildén. Och hon är inte ensam blågul. Även Kosovare Asllani (Milan) och Julia Karlernäs (Como) är med i elvan.

SPANIEN

Marca ser det som att ”Europa mäter upp oss”. Både Atlético och Barcelona spelar borta i kväll, Club Brügge respektive Inter. Tidningen lyssnar också till Barça tränaren Xavi svar på en fråga om Champions League kontra La Liga. ”Jag tycker Champions League är svårare. La Liga är rättvisare. I Champions League är det inte alltid den bäste som vinner. Detaljer avgör. La Liga är mer rättvisande”, svarar Xavi.

ANNONS

Sport och Mundo Deportivo har förstås allt fokus på Inter-Barcelona i kväll. ”En riktig final” respektive ”Viktig match” är beskedet på respektiver förstasida. Båda tidningarna uppmärksammar även Xavi undvikande svar på frågan om en återkomst för Lionel Messi. Sport följer upp Champions League-lottningen. Barças möte med Benfica kommer att spelas på lilla Estadi Johan Cruyff (kapacitet: 6 000). Men matchen mot Bayern München kommer att spelas på Camp Nou. Det kan även matchen mot FC Rosengård göra. Den ska också spelas under herrarnas uppehåll i samband med VM. Om det blir spel på Camp Nou för svenskorna eller inte kopplar Sport till arbeten på arenan. Mundo Deportivo tror däremot att matchen mot FC Rosengård förpassas till Estadi Johan Cruyff då publikintresset inte väntas bli stort.

Estadio Deportivo toppar med att ”Sampaoli knackar på dörren”. Sevilla beslöt vid ett möte under måndagen att behålla Julen Lopetegui i alla fall över onsdagens CL-match (Dortmund), men samtalen med Sampaoli fortsätter. Tidningen har också en artikel om Ludwig Augustinsson. ED uppmärksammar att svensken i helgen blev skadad när han till slut fick chansen i Aston Villa, och bekymrar sig över att den engelska klubben inte ska värva vänsterbacken. Villa uppges ha en köpoption på strax under fyra miljoner euro. ”Om han inte får spela mer kan Sevilla nästa år ha Augustinsson tillbaka med två år kvar på kontraktet. Ett potentiellt problem. Å andra sidan, en ny tränare kanske ser större värde i honom än Lopetegui”, avslutar ED.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe beskriver Marseilles match som ”Genombrottet eller den stora tomheten”. Efter två raka förluster i Champions League måste poängen trilla in mot Sporting i kväll. Men OM kan inte räkna med publikens stöd. Matchen spelas inför tomma läktare efter tidigare stökigheter på Stade Vélodrome. Tidningen skriver också att Marco Verratti var i träning i går och kan göra comeback i startelvan redan mot Benfica i morgon. Vidare berättar tidningen att PSG har som mål att öppna 16 butiker runtom i världen inom tre år, bland annat i London. Värt att notera från Ligue 1 är också att Nice värvar Florent Ghisolfi som sportchef från Lens. L’Equipe noterar också AFP:s uppgift om att 32 barn finns bland de 125 döda efter stadionkatastrofen i Indonesien i helgen.

Le Parisien och AFP meddelar att Paris nu också kan adderas till listan över franska städer som bojkottar VM i Qatar. Liksom Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Nancy, Reims, Lille och Rodez kommer huvudstaden inte att ha någon fan zone eller några storbildsskärmar. Bojkotterna har motiverats av humanitära eller miljömässiga skäl. I Le Parisien kan man också läsa att PSG fortsatt prioriterar Milan Skriniar. Tidningen menar att 20 miljoner euro kan vara tillräckligt för att värva backen i januari. L’Equipe håller med om intresset, men tror på en övergångssumma på 25-30 milj euro. Skriniars kontrakt med Inter går ut i sommar.

ANNONS

TYSKLAND

Kicker kommer ut en dag sent, med anledning av nationaldagen i går. Den har inte med några svenskar i Omgångens lag i Bundesliga eller Zweite Bundesliga. Emil Forsberg fick börja på bänken i helgen, och Kicker tror att han kommer få samma besked till onsdagens Champions League-match hemma mot Celtic. Tidningen skriver vidare om en ”dubbelchock” för Schalke. Både Sepp van den Berg (fotled), inlånad från Liverpool, och Rodrigo Zalazar (mellanfotsben) blir borta resten av kalenderåret. Det bekräftar klubben.

Bild, som häromdagen avslöjade att Christopher Nkunku gjort en hemlig läkarundersökning för Chelsea, tror att övergången kommer att bli klar inom kort. Anfallaren byter sedan klubb kommande sommar. Affären blir därmed modellerad efter Naby Keitas. Mittfältaren blev klar för Liverpool 2017 men bytte klubb först sommaren 2018. På tal om Chelsea: Sport1 uppger att förre tränaren Thomas Tuchel nobbade Bayer Leverkusen. Bild skriver vidare att Bayern München hoppas kunna ha Joshua Kimmich och Thomas Müller tillbaka till mötet med Dortmund i helgen. Båda har testat positivt för corona, Kimmich för andra gången och Müller för tredje gången. Bild spekulerar i att de många coronafallen i Bayern kan bero på att klubben gör PCR-test oftare än andra klubbar, varannan eller var tredje dag. I kväll är det Champions League-möte med Viktoria Plzen (förmodade startelvor här).

ANNONS

ÖVRIGT

The Herald (Skottland) pratar med Sead Haksabanovic, som tycker kompisen Jordan Larsson gjorde rätt att välja bort Celtic, om ryktena stämde om intresset. ”Jag tror att han behövt göra för mycket här. Pressen hade varit för stor”, säger Haksabanovic, med tanke på vad Jordans pappa Henrik Larsson uträttade i Celtic. Om sin egen tid i den grönvita tröjan säger Haksabanovic, ”Jag ska bara göra mitt bästa och så får vi se om jag kan åstadkomma tio procent av vad han (Henrik Larsson) gjorde”.

De Telegraaf (Nederländerna) och Algemeen Dagblad har båda med Jesper Karlsson i Omgångens lag. Och det trots att svensken gjorde en comeback i dåligt skick i helgen. ”Borta fyra månader och sedan lite sjuk, det var inte enklaste förhållandena att göra comeback”, sa målskytten Karlsson, som varit krasslig och egentligen var tänkt att börja på bänken.

ANNONS

SDNA (Grekland) lyssnar till Niclas Eliasson, som svarade för en assist när AEK invigde sin nya arena (4-1 mot Ionikos). ”Det var en historisk match i en fantastisk arena. Och det gick väldigt bra för oss”, säger Eliasson, som spelade från start, ”Jag är fortfarande ny i laget, så jag lär mig varje träning och lär känna mina lagkamrater”. Eliasson kom till AEK från Nîmes i slutet av augusti. Se Eliassons assist här.

Tipsbladet (Danmark) uppmärksammar nyheter från Qatar. Vad som enligt Doha News påstås vara en ”dansk människorättsorganisation” uppmanar i ett öppet brev Fifa att agera mot Danmarks ”rasistiska lagar”. Organisationen ”Denmark Uncensored” vill att domarna under VM bär armbindlar som fördömer Danmarks rasism. Organisationen registrerades enligt Tipsbladet på Island i januari men det är oklart vilka som står bakom. Brevet till Fifa kommer kort efter polemiken kring Danmarks nya landslagströjor.