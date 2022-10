Världsmästarbacken kritiserar Kulusevski och De Ligt

Headlines Blogg

TYSKLAND

Bild uppmärksammar citat från italienska DAZN. Anledningen är att de riktar sig mot Mathijs De Ligt. Men de riktar sig också mot Dejan Kulusevski. Det är den förre Juventusspelaren Andrea Barzagli som uttalat sig. Den gamla världsmästarbacken är kritisk mot att De Ligt och Kulusevski hyllat den intensivare träningen i Bayern München respektive Tottenham, och jämfört med tiden i Juventus. Barzagli svarar, enligt Bild och Juventusnews24, så här: ”Det är alla unga grabbar. Det är bättre att snacka mindre. Inom fotbollen, särskilt från spelarnas håll, tenderar vi att skylla på andra, vi är inte självkritiska och frågar oss om vi kunde gjort mer. Jag hade undvikit att tala illa, om några år kommer de att tänka om”. Bild skriver på annan plats att Dortmund har ögonen på Mohamed Kudus i Ajax. 22-åringen är en offensive mittfältare, som också kan spela falsk nia. Kudus kan ersätta Youssoufa Moukoko, om 17-åringen inte förlänger. Moukokos kontraktet går ut 2023. Kudus marknadsvärde sätts till tio miljoner euro. Även Tottenham och Everton är intresserade.

ANNONS

SportBild bollar upp ett av fotbollens hetaste spelarnamn med Bayern Münchens vd Oliver Kahn, men får inget gehör. ”Jude Bellingham är självfallet en fantastisk spelare. Men vi har Kimmich, Goretzka, Sabitzer och Gravenberch, vi är väldigt välförsedda på den positionen, så vi tänker inte alls på det”, säger Kahn om att värva Bellingham. Framför allt Liverpool och Real Madrid har upprepade gånger uppgetts heta på att locka Bellingham från Dortmund kommande sommar. Kahn var för övrigt sen till matchen i går men hann precis bänka sig för att se Leroy Sané smälla in 1-0 till FC Bayern i utskåpningen på Olympiastadion (5-0 mot Viktoria Plzen).

Sky Sport konstaterar att Gerardo Seoane hänger löst i Bayer Leverkusen efter ännu ett bakslag (0-2 mot Porto). Den tyska tv-kanalen instämmer i ESPN:s uppgifter om att Leverkusen är intresserade av Xabi Alonso, men uppger även att Leverkusen varit i kontakt med spanjoren som är intresserad. Uppgifter i måndags gjorde gällande att Thomas Tuchel tackat nej till Leverkusen.

ANNONS

ENGLAND

Daily Telegraph och Daily Mail har temat klart för dagen. ”Kollar du, Gareth?”, ropar Telegraph ut. ”Smaka på den, Gareth!”, kör Mail på. På bild är Liverpools Trent Alexander Arnold som just bombat in en frispark i Champions League (2-0 mot Rangers). Tidningarnas måltavla är förbundskapten Gareth Southgate som petat högerbacken. Reece James och Kieran Trippier tycks gå före, Kyle Walker finns också med i ekvationen. ”Om Trent inte kommer med i VM-truppen är det ett skämt”, säger experten Rio Ferdinand i BT Sport. Han lägger till, ”Han kommer att ses som en av de bästa högerbackarna England någonsin haft”. Telegraph uppger på annat håll att det inte bara är tränare Steve Cooper som sitter löst i Nottingham Forest. Klubbägaren Evangelos Marinakis är också redo att göra sig av med vd:n och ansvariga för värvningar och scouting. PL-nykomlingen värvade i somras 22 spelare för 150 miljoner pund men ligger jumbo. The Guardian instämmer i uppgifterna om att Rafael Benítez är favorit att bli ny tränare i Forest, men lägger till att Sean Dyche är en plan B.

ANNONS

BT Sport följde Tottenhams mållösa match (0-0 mot Eintracht Frankfurt). Experten Ally McCoist har inte mycket till övers för Antonio Contes defensiva inställning. ”Om jag vore Kulusevski eller Harry Kane eller Son och jag spelar i det Tottenhamlaget, då skulle jag troligen ifrågasätta sättet vi spelar på”, menar McCoist. Kevin Trapp i Frankfurts mål var i alla fall nöjd. ”Jag tror inte jag behövde ta en enda boll”, säger han.

Daily Mirror går emot Daily Telegraph, som i går uppgav att Manchester United öppnar dörren för Cristiano Ronaldo att byta klubb i januari. Enligt Mirror är United ovillig att släppa portugisen i vinter, då det inte finns planer på rekryteringar. Noterbart i övrigt: Viktor Johansson har fått ny tränare i Rotherham United, Matt Taylor, som kommer från Exeter City.

The Times uppger att Everton tänker trigga utköpsklausulen på Connor Coady. Den sägs vara på under tio miljoner pund. Wolverhampton kan inte återkalla honom från lånet trots tränarskifte, och Everton är mycket nöjda med 29-åringen.

ANNONS

Football Insider hävdar att Liverpool är beredd att ge Jürgen Klopp pengar till en storvärvning i januarifönstret.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport jublar över matchen på San Siro, ”Hjärta från Inter” (1-0 mot Barcelona). Tidningen skriver om ett ”försvar av stål”. Och för den ifrågasatte tränaren Simone Inzaghi var det återupprättelse. Eller? ”Det är ingen revansch”, säger Inzaghi, ”Jag har alltid huvudet högt”. Han lyfter också blicken och ser positiva tecken: ”Det kan vara början på en ny säsong”. Zlatan Ibrahimovic finns med i en notis. Han la ut ett Instagraminlägg med Silvio Berlusconi. I en Story säger Berlusconi att han ”vill lära Ibra hur man sköter ett företag”, och Ibrahimovic svarar att han ”ska lära Berlusconi hur man spelar fotboll”. Bilden på Ibrahimovic och Berlusconi gillas inte av journalisten, författaren och musikern Musa Okwonga, som bland annat nämner Berlusconis band till extremhögern och milda inställning till Rysslands anfallskrig. Tidningen uppmärksammar också att Dejan Stankovic blir ny tränare i Sampdoria. Det väntas bli klart under dagen.

ANNONS

Corriere dello Sport jublar öven en annan italiensk vinnare på tisdagskvällen, ”Gudomliga Napoli”. Det blev en iögonfallande seger i Amsterdam (6-1 mot Ajax). Khvicha Kvaratskhelia har efter den lysande säsongsöppningen blivit känd som ”Kvaradona”. Georgiern var bra igen. Men i dag döper Gazzetta dello Sport om Giacomo Raspadori till ”Raspadona”. Tvåmålsskytten får både i GdS och CdS 9 av 10 i betyg. Det är samma betyg som Erling Haaland fick av tidningarna efter uppvisningen mot Man United i söndags.

La Repubblica uppger att Roma vill förlänga kontraktet med José Mourinho. Det nuvarande löper till 2024, men Romas ägarfamilj Friedken är övertygad om att Mourinho är rätt man för projektet, och vill förlänga samarbetet till 2026.

Ansa berättar att det italienska justitiedepartementet begärt Robinho utlämnad från Brasilien. Den tidigare fotbollsstjärnan är dömd till nio års fängelse för en gruppvåldtäkt i Milano 2013. Enligt nyhetsbyrån tillåter dock inte den brasilianska konstitutionen en utlämning.

ANNONS

SPANIEN

Mundo Deportivo har ”Upp med händerna” och L’Esportiu ”Händerna på huvudet”. Temat är desamma: handsituationerna som gick Barcelona emot på San Siro (0-1 mot Inter). ”Det är en orättvisa”, säger tränare Xavi, ”Jag är förbannad”. Det är också tidningarna. ”Domarskandal i nytt bakslag för Barça i Europaspelet”, är en rubrik i MD. ”Barça var dåliga men domarna var sämre”, är rubriken på en Sport-krönika av Lluís Mascaró. Barça fick även Andreas Christensen skadad i en redan decimerad backlinje. Sedan tidigare finns Bellerín, Koundé och Araújo på skadelistan. På annat håll uppmärksammas damernas Champions League. Tvärtemot vad MD trott kommer Barça-Rosengård att spelas på Camp Nou. Tidningen har för övrigt gjort ansträngningen att sätta prickar på vad som vanligen kallas ”Rosengard” men skriver konsekvent ”Rosengärd”.

ANNONS

Cadena Cope är lika förvånad som alla andra med finger på pulsen kring Lionel Messi och Barça. Den välkända argentinska sportjournalisten Veronica Brunati skapade i går rubriker runt om i världen med en kort tweet, ”Den 1 juli 2023 är Lionel Messi en Barcelonaspelare”. Men sedan dess har experter (Fabrizio Romano m fl), även i Argentina (TNT, TyC Sport), radat upp sig för att slå fast att Messi inte tagit något beslut och inte heller kommer göra det innan 2023. Copes uppgifter är desamma.

Marca känner att de öppnar sig, ”Dörrarna till åttondelsfinal”. En seger mot Sjachtar i kväll och Real Madrid kan cruisa genom resten av CL-gruppspelet. Det kan också bli en revansch efter en usel spansk kväll. För det var inte bara Barça som kraschlandade i Milano. Samma sak hände Atlético de Madrid i Belgien (0-2 mot Club Brügge).

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe beskriver Olympique de Marseille som ”Fulla av förhoppningar” efter att äntligen ha vunnit i Champions League (4-1 mot Sporting). Matchen föregicks av ilska från OM-tränaren Igor Tudor, då Sporting var rejält sena ut i spelartunneln (se klipp här). Efter matchen medgav Tudor att upprördheten var delvis spelad. ”När jag såg mina spelare som stod där stilla och väntade, så spelade jag också lite arg för att skaka liv i dem. Det var lite med vilje”, säger Tudor. PSG möter Benfica i kväll och Marco Verratti, tillbaka från skada, kommer att spela från start. Det väntas också den offensiva stjärntrion MNM (Messi, Neymar, Mbappé) göra. L’Equipe synar på annat håll de många franska städer som proklamerat att de bojkottar Qatar-VM och inte kommer att sätta upp storbildsskärmar. Tidningen menar att besluten inte bara är politiska utan även ekonomiska. Nice och Cannes går för övrigt mot strömmen, och har aviserat att storbildsvisningar kan bli aktuella beroende på Frankrikes resultat.

ANNONS

Foot Mercato uppger att Atlético de Madrid och Inter tagit kontakt med Houssem Aouar. Även Sevilla och Real Betis är intresserade. 24-åringens kontrakt med Lyon går ut kommande sommar. Den franska klubben vill förlänga men Aouar tvekar.

ÖVRIGT

Het Nieuwsblad (Belgien) upplyser om att Gent skärper säkerheten när Djurgården-supportrar gästar på torsdag. Tre sektioner kring DIF-sektionen töms av säkerhetsskäl. ”Gent vill helt klart inte ta några risker med de svenska supportrarna”, skriver tidningen, som påpekar missnöjet i Djurgården över tilldelningen på blott 1 000 biljetter.

Tipsbladet (Danmark) lyssnar till Viktor Claesson inför FCK:s match mot Manchester City i kväll. Han har dåliga erfarenheter av Erling Haaland från landslaget, men inför kvällens möte med City påpekar han, ”Det är inte bara Haaland. Det har världsklasspelare på varje position, så vi kan inte fokusera på en spelare. Det är hela laget”. Tränare Jacon Neestrup bekräftar att Claesson kommer att vara lagkapten.

ANNONS

Przeglad Sportowy (Polen) nämner Omgångens lag som ligan presenterat. Pontus Almqvist i Pogon Szczecin finns med i det.

RTV Rijnmond (Nederländerna) noterar att Midtjylland- Feyenoord får svensk domare. Mohammed Al-Hakim dömer Europa League-mötet på torsdag.

El País (Uruguay) har roligt åt en intervju med Liverpools Darwin Núñez efter Liverpools match. Han blir av sydamerikanska ESPN tillfrågad om Jürgen Klopps direktiv. ”Sanningen är den att jag ärligt talat inte förstår något av vad han säger”, meddelar anfallaren, ”Jag frågar mina lagkamrater efteråt vad han sagt. Han är väldigt tydlig i sin spelplan. Han vill få oss att göra det enkelt, att inte vara rädda att spela, att ha självförtroende”.