PSG-schismen: De kan lämna med Mbappé

Headlines Blogg

FRANKRIKE

L’Equipe lägger PSG:s match åt sidan (1-1 mot Benfica). Allt handlar om Kylian Mbappé. Inte för ännu ett mål, utan för att PSG och Mbappé befinner sig vid en ”Brytpunkt”. Summeringen på förstasidan: ”Mbappé känner sig förrådd och vill lämna i januari men klubbledningen har redan stängt dörren”. Uppgifterna om att att Mbappé känner sig sviken av klubben och vill lämna dök plötsligt upp på fler håll under tisdagseftermiddagen. I samband med matchen dementerade PSG:s sportslige rådgivare Luis Campos uppgifterna, och tränare Christophe Galtier slog ut med armarna. ”Jag vet ingenting. Jag vet bara att det är ett rykte, som blivit en uppgift och till slut närmast en deklaration”, sa Galtier på presskonferensen efter matchen, ”Jag är förvånad. Det är ett rykte. Att det dyker upp några timmar före match har jag rätt att ifrågasätta – vem tjänar på detta rykte?”. Damlandslaget åkte på en rejäl smäll i Göteborg (0-3 mot Sverige). ”Inget fungerade”, sa förbundskapten Corinne Diacre, som för några dagar sedan också fick se sitt landslag sänkas av Tyskland. ”Frankrike har ambitioner, men vi har fortfarande Tyskland och Sverige framför oss”, konstaterar hon.

ANNONS

Le Parisien skriver om ”Skälen till att Mbappé vill lämna” redan på nyhetsettan. Anledningarna till att han känner sig sviken av klubben är position på planen och bristen på sommarvärvningarna, men också övergripande att ”projektet är ett tomt skal”, som Le Parisien uttrycker det. Tidningen påpekar att ilskan varken riktar sig mot Campos eller Galtier. Mbappé står dem nära och Le Parisien menar intressant nog att de kan följa Mbappé ut genom dörren om stjärnan lämnar i januari eller efter säsongen. Att Mbappé skulle avisera en önskan att lämna så här tidigt under säsongen har tagit klubbledningen på sängen. Efter ett krismöte i går beslöt ledningen att tona ner allt innan man hunnit diskutera situationen med Mbappé. Le Parisien påpekar vidare att ”en övergång i vinter i nuläget är otänkbar”. Real Madrid och Liverpool ses, som tidigare, som de två möjliga framtida destinationerna. Foot Mercato hävdar att PSG satte prislappen 400 miljoner euro på Mbappé efter kontraktsskrivningen i somras. Le Parisien skriver om att PSG kommer att vilja ha 200 milj euro. Samtidigt tryter PSG-fansens tålamod med stjärnan. ”Det här är inte Mbappé Saint-Germain”, som en supporter uttrycker det.

ANNONS

ENGLAND

Football London vidarebefordrar goda nyheter om Dejan Kulusevski. På presskonferensen på tisdagen berättade Tottenhams tränare Antonio Conte att svensken delvis var tillbaka i träning men inte aktuell för dagens match mot Frankfurt. ”Jag pratade med läkaren och han sa att det fanns fem procents risk. Jag vill inte ta några risker, ’Deki’ är en viktig spelare för oss”, sa Conte. Och det fanns ett tillägg: Kulusevski kan spela i helgen. ”Mot Everton kan han nog spela”, menar Conte.

Daily Mirror ändrar uttrycket ”sick and tired” (less och trött) till ”Slick – and tired”. Det första står för Chelsea som lätt och ledigt fixade seger på San Siro (2-0 mot Milan). Det andra står för Manchester City som inte alls levde upp till förväntningarna (0-0 mot FC Köpenhamn). ”Flera spelade fick vila för att de är utmattade, de är slitna eller har små känningar”, sa Citytränaren Guardiola. En av dem var målmaskinen Erling Haaland. ”No Haaland, no party”, som en rubrik lyder på annat håll.

ANNONS

Daily Mail tar också upp Haaland. Men med helt annat fokus, och med stor, fet rubrik: ”Haaland kan lämna City om två år”. Som flera medier påpekade redan förra veckan: Guardiola la antagligen ut dimridåer när han sa att Haaland ”inte har någon klausul för Real Madrid eller någon annan klubb”. För, nej, utköpsklausulen gäller inte någon enskild klubb. Däremot slog The Athletic på tisdagen fast att utköpsklausulen på 200 miljoner euro (175 milj pund) 2024 inte omfattar Premier League-klubbar. Det, påpekar Mail, gör det sannolikt att planen med all sannolikhet är en flytt till Real Madrid.

The Sun har mer Liverpool men går all-in på Jürgen Klopps sågning av tv-experten och tidigare Liverpoolspelaren Dietman Hamann. Den får hela sportettan. På presskonferensen fick Klopp en fråga om att hans Liverpool saknar gnista. ”Vem sa det? Å, härligt, han (Hamann) är en fantastisk källa. Mycket respekterad överallt…”.

ANNONS

Manchester Evening News uppmärksammar förklaringen till Cristiano Ronaldos målgest mot Everton. Portugisen firade med att ställa sig med händerna över bröstet och blunda. Antony gjorde honom sällskap. Det visar sig att han drev med sina egna sovvanor. 37-åringen kan på resorna sitta rakt upp och sova, vilket Antony, Casemiro och Dalot ofta sägs skämta om.

The Times uppmärksammar att Reece James skadades i Chelseas match. Med VM runt hörnet svettas även förbundskapten Gareth Southgate över den formstarka högerbackens knäskada, menar tidningen. Inom 48 timmar väntas besked. Sir James Ratcliffe bekräftar för Financial Times att han ville köpa Manchester United med att familjen Glazers ”ville inte sälja”. Om den (klubben) varit till försäljning i somras så, ja, då hade vi nog försökt”. Ratcliffe är fortsatt intresserad av att köpa en stor klubb.

ANNONS

ITALIEN

Corriere dello Sport ropar ut ”Jag skäms”. Orden är från Juventus president Andrea Agnelli efter ännu ett katastrofalt resultat för klubben (0-2 mot Amccabi Haifa). Men Tuttosport svara på det i sin största rubrik ”Det räcker inte med att skämmas”. Agnelli slog efter matchen fast tränare Max Allegri bli kvar, men Tuttosport menar att ”Om det inte vänder blir det omöjligt att ha kvar honom efter VM-uppehållet”. Allegri sa efter matchen att han ”aldrig funderat på att hoppa av – när en utmaning bli svårare blir den också mer tilltalande”. Han meddelade även att laget fram till helgen befinner sig i ”ritiro” (isolering). På lördag väntar derby mot Torino. Ett annat bakslag för Juve var att Ángel Di María blev skadad igen. Enligt Gazzetta dello Sport kan han bli borta 40 dagar. Det är lika långt som det är kvar till VM. Argentina går med andra ord en kamp mot klockan att få med både Di María och Paolo Dybala. Men argentinska TyC Sport hävdar att Di María blir borta max 20 dagar.

ANNONS

La Gazzetta dello Sport har gångbara ”Vi skäms” för Juventus magplask. Men här finns också en stor, arg rubrik i ”Vilken stöld!”. Det står för den straff och det påföljande röda kort (Tomori) som banade vägen för Milans hemmaförlust (0-2 mot Chelsea). ”Det är aldrig i livet straff och utvisning”, säger Milantränaren Stefano Pioli. Eller som rubriken är över ett uppslag inne i tidningen, ”Domaren och Chelsea knockade Milan”. Men det kan finnas goda nyheter runt hörnet. Både Chelsea och PSG har uppgetts ute efter att köpa Rafael Leão. Men Milan tror på nytt kontrakt inom kort. ”Vi vill förlänga innan VM. Och vi ville förlänga redan för ett år sedan, och för sex månader sedan. Men förutsättningarna måste finnas. Men tanken är att göra det innan ligan ta uppehåll, låt säga före den 12 november. Sedan får vi se vad som händer”, säger sportchefen Paolo Maldini. GdS uppmärksammar förstås också att Spal i Serie B fått ett välbekant namn i tränarstolen: Daniele De Rossi.

ANNONS

SPANIEN

Marca tar kanske i en aning med ”Marcas avslöjande skapade en jordbävning i världen!”. Men, jo, tidningen var först med uppgiften i går om att Kylian Mbappé vill lämna PSG. Anslaget i dag är en uppmaning: ”Förtydliga dig för en gång skull”. Men kommande adress lär inte vara Real Madrid, understryker Marca. Dels vill PSG inte sälja till Real Madrid på grund av de frostiga relationerna mellan klubbarna. Dels är Real Madrid helt enkelt inte längre intresserad. Ingen klubb varken kan eller vill erbjuda Mbappé sådan villkor som han har i PSG, men Marca menar att Liverpool är en sannolik destination. Cadena Cope uppgav samtidigt i natt att schismen är överdriven, att det bara är Mbappé som surar över att inte få spela i rätt position.

AS har full fokus på Real Madrid och på att ”Rüdiger visade sitt rätta ansikte” (1-1 mot Sjachtar). Visserligen var ansiktet blodigt efter en duell med motståndarmålvakten. Det fick sys med 20 stygn. Men det var tack vare att han stack fram det som Real Madrid lyckades kvittera på tilläggstid (engelskans ”injury time” mer träffande här). Och tysken hyllas. ”Det var ett heroiskt mål som placerar Rüdiger i Real Madrids Hall of Fame med spelare som Camacho, Pirri, Benito, Stielike, Santillana, Raúl och Ramos – spelare som inte brydde sig om sin hälsa när de försvarade sin tröja”, skriver krönikören Tomás Roncero. Rüdiger är enda spelare som får tre av tre i betyg av Marca.

ANNONS

Mundo Deportivo och Sport har fullt fokus på matchen på Cam Nou i kväll. Barcelona-Inter. En ”Superfinal”, som MD beskriver det. ”Bara seger räknas”, menar Sport. Och inte ens seger räcker riktigt för tränaren Xavi: ”Jag skulle inte köpa 1-0 på förhand. Om du frågar mig så säger jag nej. Jag vill vinna med 2-0”. Han påpekade vid presskonferensen att Barcelona är i ”en obekväm position” men var också tydlig: ”jag är optimistisk”.

Super Deporte jublar över att José Gayà är överens om att förlänga kontraktet med Valencia till 2028, med en utköpsklausul på 100 miljoner euro. Men här finns också rubriken, ”Skäms!”. Den riktar sig till fotbollsförbundets president Luis Rubiales. Läckta meddelande visar att Rubiales uttalat sig nedlåtande om Valencia, Sevilla och Villarreal, och klubbarna har i ett gemensamt uttalande starkt fördömt hans ordval och kräver en offentlig ursäkt.

ANNONS

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung får fira seger för RB Leipzig (2-0 mot Celtic), applådera Timo Werner (ett mål, en assist) och lyssna till inhopparen och målgöraren Emil Forsberg. ”Innan matchen sa tränaren (Marco Rose) till oss att vara mer metodiska i straffområdet. Jag tog det till mig, det var ett bra mål”, säger Forsberg, ”Vi har ett riktigt bra flyt nu, stämningen i laget är på topp, nu måste vi hålla fast vi det här”.

SportBild skriver om en ”Miljardattack mot stjärnorna i våra toppklubbar”. Det är Chelsea som är på jakt. Klubben påstås sedan länge i kontakt med Dortmund om Jude Bellingham, och skulle vara beredd att betala 100 miljoner euro. Dortmund vill ha 120 milj euro. Chelsea är också intresserad av Benjamin Pavard i Bayern München. Dessutom är värvningen av Christopher Nkunku ”på slutsträckan” och Josko Gvardiol ”kan följa efter” – både hemmahörande i RB Leipzig.

ANNONS

Bild menar att beslutet om en knäoperation för Sebastian Andersson blivit ett bakslag. Enligt tidningen var operationen i Danmark – mot Kölns önskan – mer omfattande än vad som först antagits. ”Resultat: Ingen vet om Andersson kommer att spela mer för Köln (kontrakt till 2023)”, skriver Bild. Tidigare har Köln signalerat att en comeback var nära, men vill nu inte svara. Bild avslutar: ”Det är ett drama med bara förlorare: Andersson, som är orolig för att karriären kan vara över. Baumgart (tränaren), som hade behövt en anfallare mer än någonsin. Keller (sportchefen), som efter en sommar med flera bud knappast kan få någon övergångssumma för Andersson nu”. Tidningen uppmärksammar också att Nils Fröling var tillbaka i startelvan för Hansa Rostock i helgen. Det var första gången sedan i februari. Först var 22-åringen långtidsskadad, sedan lyckades han inte ta sig in i laget. ”Han gick igenom en fas när han var ganska nere eftersom han inte var med i laget, men jag tror han är över den fasen”, säger tränaren Jens Härtel. Fröling kom från Kalmar FF till Hansa i januari och fick en succéartad start innan skadan.

ANNONS

ÖVRIGT

Record (Portugal) är fylld av stolthet. ”Obesegrade” står för Benfica som ”inte förlorat ens efter två möten med miljardärerna” (1-1 mot PSG). O Jogo är också kaxig, och döper om motståndaren till ”PSQue?”.

Dnevni Avaz (Bosnien) uppger att den kontroversiella vänskapsmatchen mot Ryssland ställs in. Flera bosniska spelare har tidigare sagt att de inte kommer att spela, bland dem Malmö FF-spelaren Dennis Hadzikadunic.

Canal+ (Polen) visar accelerationen hos Pontus Almqvist. Och det finns anledning. Hans klubb Pogon Szczecin berättar att han svensken klockats in för den snabbaste sprinten i ligan den här säsongen: 35,22 km/h.