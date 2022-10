Lokaltidningen: Elanga kan lånas ut i januari

Headlines Blogg

ENGLAND

Manchester Evening News tror att Anthony Elanga är aktuell för ett lån i januari. Erik ten Hag håller på att sätta offensiven, Elanga har inte visat sig ingå i den och 20-åringen behöver speltid. Däremot menar MEN att Elangas långsiktiga framtid i United inte är hotad. Elanga lär få speltid i kväll, i Uniteds Europa League-match mot Omonia Nicosia. Victor Nilsson Lindelöf väntas starta.

Daily Star med ”It’s the AlaMO” är kanske dagens mest talande tabloidrubrik. Liverpool tog inga fångar på Ibrox (7-1 mot Rangers) och Mo Salah är tillbaka. Ett inhopp med hattrick på 6 minuter och 12 sekunder skrev in honom i Champions Leagues historieböcker. Metro har rubrikalternativ. ”Liverpool fick igång MOtorn”. Och hur påverkar den här storsegern Liverpool? ”Humöret ändras definitivt. Vi dricker vanligen en öl efter bortamatcher, men det är så länge sedan (Liverpool vann, min anm) att jag antagligen blir berusad på en”, säger tränare Jürgen Klopp.

Daily Mirror/Daily Star hävdar att Man Uniteds ägarfamilj Glazers satt en smått astronomisk prislapp på klubben: tio miljarder dollar, motsvarande 111 miljarder kronor. Det skulle göra United till världens mest värdefulla idrottsklubb. NFL-klubben Dallas Cowboys toppar för närvarande listan med åtta miljarder dollar, påpekar tidningen.

The Guardian ger på sportettan även plats för Londonfotboll. Dels med Tottenhams CL-seger (3-2 mot Eintracht Frankfurt). Dels med ett uttalande från Arsenals tränare Mikel Arteta. Han fick frågan om han står bakom Gabriel i det omskrivna verbala bråket med Jordan Henderson i söndagens match. ”100 procent”, säger Arteta, utan att vilja utveckla det närmare. Ärendet ligger hos förbundet, FA.

Football Insider uppger att Brentford inlett samtal med anfallsstjärnan Ivan Toney om ett nytt kontrakt. Erbjudandet är 50 000 pund i veckan, vilket skulle göra honom till klubbens bäst betalda spelare. Större klubbar har börjat intressera sig för Toney, bland annat Tottenham.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hör ”Inters vrål” efter en ”magisk afton” på Camp Nou (3-3 mot Barcelona). Tidningen påpekar att ”nu räcker det med att slå Plzen” för att Inter ska vara klar för åttondelsfinal. Efter matchen mot Chelsea berättade Milans sportchef Paolo Maldini att målet är att Rafael Leão skriver nytt kontrakt innan VM börjar i november. I dag skriver GdS att Milan höjt löneerbjudandet i ett femårskontrakt från 4,5 milj euro om året till fem milj euro. Rafael Leão vill ha sju milj euro. Höjningen tycks marginell, men Milan erbjuder nu också att betala delar av portugisens mångmiljonskuld till hans gamla klubb Sporting. I dag väntar möte mellan Milan och Leãos agenter. Chelsea och PSG har tidigare visat intresse för 23-åringen.

Corriere dello Sport beundrar ”Unika Napoli” (4-2 mot Ajax). Fyra segrar på fyra matcher – laget är redan klart för åttondelsfinal. ”Mamma Mia, vilka känslor”, kommenterar klubbpresident Aurelio De Laurentiis. Tidningen uppmärksammar också skadebeskedet för Paolo Dybala. Romastjärnan blir borta fyra till sex veckor. Underrubriken ”Tillbaka 2023” gäller ligan. VM är fortsatt ett frågetecken för argentinaren, möjligen kan det bli spel under halvan av turneringen, resonerar tidningen.

Tuttosport har full fokus på ”Krisen i Juve – Max sitter löst i november, alla gör det i maj”. Med det menar tidningen, liksom Gazzetta dello Sport, att tränaren måste vända på situationen under den kommande månaden för att bli kvar samt att alla Juves spelare är under lupp framöver, var och en riskerar att pekas i riktning mot dörren när säsongen är slut. Det gäller även den sportsliga ledningen. Ingen sitter med andra ord säkert. I dag inleder Juve en kort ”ritiro”, isolering för att svetsas samman. På lördag väntar Turinderby mot Torino.

SPANIEN

Sport har den positiva tolkning: ”Vid liv genom ett mirakel”. Mundo Deportivo den negativa: ”KO (i stort sett)”. Robert Lewandowski må ha kvitterat på tilläggstid (3-3 mot Inter) men hoppets låga om gruppavancemang brinner ändå allt svagare. ”Champions League behandlar oss grymt. Från München till Milano och hit, så har vi förtjänat mer”, sa tränaren Xavi efter matchen. MD påpekar att Barcelona, om inget mirakel inträffar, kommer att gå miste om 21 miljoner euro genom att inte nå kvartsfinal, vilket klubben budgeterat för. Det är motsvarande 230 milj kr. Även om Barça vinner sina två återstående matcher, så räcker det för Inter att vinna en för att ta platsen bakom Bayern München.

AS och Marca har svårt att dölja sin skadeglädje över Barcelonas bakslag. AS har ”På randen till katastrof”. Marca tar det ett steg längre med ”På randen till katastrof som varje år”. Båda tidningarna uppmärksammar även Atléticos bekymmer (0-0 mot Club Brügge). Båda tidningarna har sina egna uppföljningar på Kylian Mbappé. AS menar att Real Madrid siktar in sig på Mbappé och Erling Haaland 2024. Marca hävdar att Mbappé ville lämna redan i juli den gångna sommaren. Trots att han skrev nytt kontrakt i maj. Men PSG satte då en prislappen på hela 400 miljoner euro och uteslöt Real Madrid som destination. Foot Mercato nämnde samma summa under tisdagen.

Cadena Cope uppger att João Félix överväger att lämna Atlético de Madrid i januari. Han tror att Diego Simeone kommer att fortsätta i klubben även kommande säsong, och ser situationen som ohållbar. Det blev inga spelminuter i Champions League i går. Spanska medier uppmärksammar att han ilsket kastade sin avbytarväst i marken. Senare på kvällen lajkade João Félix en Benficasupporters inlägg med texten, ”Kom hem, här är du respekterad”. Portugisens gest ska enligt Cadena SER inte ha uppskattats av lagkamraterna. João Félix har bara spelat 29 minuter i de fyra senaste matcherna.

FRANKRIKE

L’Equipe firar att Olympique de Marseille i går kväll hade ”Lissabon i sina händer” (2-0 mot Sporting). ”Nu kan vi börja drömma”, säger tränare Igor Tudor, med tankarna på avancemang. Men L’Equipe är framför allt sida efter sidan om Kylian Mbappé och PSG. Tidningen skriver att missnöjet med Mbappé växer i PSG, samt att han ”verkar isolera sig mer i omklädningsrummet för var vecka som går”. Mbappé har starka band till tränaren Christophe Galtier och en del personer i den sportsliga ledningen. ”En stat i staten”, som en källa uttrycker det. Men ”Staten Mbappé” minskar, menar L’Equipe. Efter den inledande entusiasmen i klubbledningen kring det nya kontraktet, har en viss besvikelse infunnit sig. I omklädningsrummet har den sydamerikanska grupperingen, inte minst på sportsliga meriter, växt sig starkare under säsongen, medan Mbappé-lägret bara består av de franska spelarna och Achraf Hakimi. Det stora ämnet från i går, som spillt över till i dag, är annars Mediaparts uppgifter att PSG skulle ha skapat en digital armé som bland annat misskrediterat Mbappé. Klubben har totalt dementerat det. Men enligt RTL Sport är Mbappé övertygad om att PSG velat skada hans image, vilket stärker känslan av att vara förrådd. Källor nära spelaren menar att det är omöjligt för Mbappé att stanna under rådande omständigheter. RMC Sport skriver, med hänvisning till sina källor, under på RTL:s uppgifter och understryker att Mbappé vill lämna snarast. Le Parisien tror inte på uppbrott i januari, men kommer till slutsatsen ”att han lämnar till sommaren verkar säkert”. RMC Sport pratar även med en idrottsjurist som menar att det kan finnas utrymme för Mbappé att försöka riva kontraktet om Mediaparts uppgifter går att bestyrka.

Le Parisien noterar bestraffningen för Sergio Ramos. Det blir tre matchers avstängning, varav en match villkorligt. Spanjoren missar därmed PSG:s möten med Marseille och Ajaccio.

TYSKLAND

Kicker summerar den tyska Champions League-kvällen med ”Bayern München vidare, Eintracht Frankfurt och Bayer Leverkusen i gungning”. Som vanligt krossar Bayern i gruppspelet. Efter gårdagens seger (4-2 mot Viktoria Plzen) har Bayern för fjärde året i rad vunnit sina fyra första matcher. Det har inget annat CL-lag mäktat med förut. Tvåmålsskytten Leon Goretzka var matchen stjärna (här Kickers betyg). Men Bayer Leverkusens nya tränare Xabi Alonso fick efter helgens succéstart en dos av verkligheten (0-3 mot Porto). ”Det här var en läxa för oss”, säger spanjoren. Och även Frankfurt trillade dit (2-3 mot Tottenham) och ligger liksom Leverkusen sist i gruppen. Kicker lyfter i en artikel situationen för Emil Forsberg. Han har år för år fått mindre speltid i RB Leipzig. Den första säsongen var det i snitt 80 minuter per match. Förra säsongen var speltiden nere på i snitt 51 minuter, och den här är den nere på 46 minuter. Men som det senaste inhoppet och målet mot Celtic visade – han spelar fortsatt en viktig roll i laget. I artikelrubriken kallas han för ”Jokern Forsberg”. Men på lördag väntas han starta mot Hertha Berlin.

BZ hoppas få se Union Berlin skingra orosmolnen. Ett besök av Ungerns kontroversiella premiärminister Viktor Orbán på arenan, och möte med mittfältaren Andras Schäfer, har upprört inte minst de egna fansen. Klubben hoppas slippa mer upprörda känslor efter dagens besök från Malmö FF. Matchen betraktas av polisen som en högriskmatch efter skandalscenerna i motsvarande möte i Malmö. Bara supportar med svensk id-handling kommer att släppas in på MFF:s sektion. Det är på grund av oro att Hertha Berlin-fans ska ansluta. Bild skriver att några tyska bråkmakare från mötet i Malmö ännu inte identifierats.

Sky Sport-experten Dietmar Hamann svarar nu på Jürgen Klopps utfall mot honom (se klipp här). ”Det handlar om sakfrågan för mig: det är klart och tydligt problem i Liverpool. Han kan se annorlunda på det, och om han tycker jag pratar nonsens så ska han säga det. Jag har inga problem med det, man måste respektera andra synpunkter – och det är därför jag inte riktigt förstod vad han menade i går (läs: i förrgår)”, säger Hamann, som också har ett förflutet i Liverpool. TalkSports expert Gabby Agbonlahor sa i går att han tyckte Klopp uppträdde ”som en grinig unge”.