Klopp slår tillbaka: ”Då skulle jag hata mig själv”

ENGLAND

The Times ger vänsterkrysset till Jürgen Klopp, som även i dag står i händelsernas centrum. ”Klopp svarar City: Jag är inte främlingsfientlig”. Liverpooltränaren tvingas försvara sig efter att Manchester City antytt att hans åsikter om statsägda klubbar var ”på gränsen till främlingsfientliga”. Klopp svarar: ”Jag känner mig själv, och ni kan inte klistra på mig något som är mil från min personlighet. Om jag var – jag minns inte ordet (främlingsfientlig) – det skulle jag hata. Jag skulle hata mig själv om jag uppträdde så. Jag har tidigare sagt att en del saker som är lite öppna för tolkning, men det här var inte ett sådant tillfälle”, menar Klopp. Enligt Daily Telegraph är Klopp beredd att ta till rättsliga åtgärder över påståenden om att han piskade upp stämningen mellan klubbarna med främlingsfientliga uttalanden. Flera incidenter uppstod i samband med matchen i söndags. I går meddelade förbundet även att Klopp utreds för sitt uppträdande mot en assisterande domare, ett uppträdande som kritiserats från flera håll.

Daily Mail har till och med rubriken ”Klopp: Jag är inte rasist”. Som om rasist är en rimlig etikett för påstående om att statsunderstödda klubbar har fördelar. Hur som helst, plats ges även till en av dessa klubbars tränare, Newcastles Eddie Howe. Till att börja med distanserar han sig från Klopps uppträdande mot domaren. Han skulle inte göra så. ”Jag är mycket medveten om att miljontals människor, särskilt barn, tittar”, säger Howe. Sedan tar han också avstånd från Klopps påståenden om obegränsade resurser hos klubbar som City och Newcastle. ”Vi har stora planer och ambitioner, men verkligheten vi lever i har ett tak (Financial Fair Play). Vi lever inte på det viset som det snackas”, påpekar Howe.

Football London räknar med att Dejan Kulusevski i bästa fall kan nå en plats på bänken till kvällens match mot Manchester United. Han var efter sin skada inte ens med på träningen under tisdagen. På tal om skador, så kom i går beskedet att Brentfords Pontus Jansson blir borta till efter VM.

ITALIEN

Tuttosport firar ”Pogback” – måndagens besked att Paul Pogba deltog i vissa delar av lagträningen. Och matchning då? Underrubriken ”Målet är Benfica”, svarar på det. Matchen spelas den 25 oktober. Men mer troligt är PSG den 2 november. Pogba har på grund av sin skada ännu inte tävlingslirat för Juventus sedan återkomsten från Manchester United.

La Gazzetta dello Sport bygger även i dag förstasidan på Rafael Leão. I går var det inför Milans möte med spelarens rådgivare om en kontraktsförlängning. I dag gör GdS det bara för att förmedla att ”allt går framåt” men att det är en ”komplex” historia. Milans sportchef Paolo Maldini sa nyligen att klubben hoppas ha klart kontraktet med Leão innan VM. Romelu Lukaku är spelklar igen. I dag kommer han att delta i Inters kollektiva träning och mot Fiorentina på lördag finns han på bänken. Vidare skriver GdS att Juve ringat in två förstärkningar: Strahinja Pavlovic, 21-årig back i RB Salzburg, och Alfonso Pedraza, 26-årig mittfältare i Villarreal. Priset på Pavlovic är 20-25 milj euro. Prislappen på Pedraza är ca 25 milj euro. I Pedrazas fall finns också konkurrens från Inter.

La Repubblica uppger att Tottenham erbjuder Antonio Conte ett ”monsterkontrakt” för att han ska stanna. Enligt tidningen är det värt 20 miljoner euro om året och kontraktslängden till 2025. Dessutom erbjuder Tottenham ”nästan obegränsad tillgång till marknaden”, med andra ord de spelare Conte vill ha även från de högsta hyllorna. 200 miljoner euro ska han få sätta sprätt på. Contes nuvarande kontrakt, värt 15 miljoner euro om året, går ut 2023. La Repubblica skriver samtidigt att Conte håller ögonen på Real Madrid och PSG, där en tränarstol kan bli ledig efter säsongen. Juventus intresserar honom däremot mindre.

SPANIEN

Marca och AS använder på förstasidorna samma bild på Real Madrid-laget, poserandes med Ballon d’Or-galans pristagare Karim Benzema och Thibault Courtois. Marca skriver stolt, ”Detta är Real Madrid”. AS använder bilden mer för att blicka fram emot kvällens match mot Elche: ”Lyckliga ledare mor rasande jumbo”. Sistnämnda förklaras med att ”Elchefansen håller protest mot domsluten”. Carlo Ancelotti har inga problem med att hans lag liknats vid en fotbollsfilosofi à la Diego Simeone, kallad Cholo. ”Om de säger att mitt Real Madrid är cholista tar jag det som en komplimang”, säger Ancelotti. Just Simeones Atlético de Madrid hade det tufft i går, med en kvittering emot sig på tilläggstid (1-1 mot Rayo Vallecano). Målskytt var dessutom Falcao, med ett förflutet i Atlético. ”Jag firade inte målet, det är alltid speciellt att möta Atlético”, säger han till Cope. Att planerna på Super League tar ny sats bekräftas av ett ny vd utsetts, den tyske affärsmannen Bernd Reichart. Både spanska och franska medier gör rubriker på Neymars kommentar om Ballon d’Or på Twitter. Brasilianaren applåderar Benzema, och tycker fransmannen förtjänade priset. Sedan lägger han till, ”Men att Vinícius Jr blir åtta är inte möjligt”, följt av skrattemojis och, ”Minst trea borde han vara”.

Sport och Mundo Deportivo har på olika sätt fokus på Barcelonas omedelbara framtid. Sport sätter rubriken, ”Ansu, det är din tur”. Tidningen uppger att Xavi kommer att satsa på Ansu Fati mot Villarreal för att förändra dynamiken. Även Ferran Torres och Frenkie De Jong kan starta. MD blickar lite längre framåt, mot januarifönstret. ”Det behövs en Edgar Davids”, menar tidningen. Det är en spelartyp som Barça letar efter. Tre spelare ringas in: Jorginho (Chelsea), Rúben Neves (Wolves) och Youri Tielemans (Leicester).

FRANKRIKE

Le Progrès fångar upp missnöjet bland Lyons damer efter Ballon d’Or-galan. ”När man vinner ligan och Champions League och det inte finns en enda spelare med bland topp sex, då väcker det förvåning”, säger tränaren Sonia Bompastor, ”Jag har som tränare rätt att tycka att det finns flera av mina spelare som kunde varit topp fem”. Stjärnan Wendie Renard säger filosofiskt: ”Det måste vara någon form av missförstånd för det var inte heller någon spelare med när Uefa utsåg Årets spelare”.

L’Equipe har tre sidor om Lyons damer, men främsta fokus här är dagens match i Champions League mot Arsenal. Emma Holmgren väntas sitta på bänken. Däremot lär Stina Blackstenius starta för gästerna. Tidningen tar inför VM också upp en rad besked för det franska landslaget, som varit hårt skadedrabbat. Positivt: Presnel Kimpembe är tillbaka och aktuell för spela i PSG redan den här veckan. Paul Pogba har börjat träning med Juventus. Negativt: Det är nu bekräftat att N’Golo Kanté missar VM, Chelsea skrev i går att mittfältaren blir borta fyra månader.

Jeunes Footeux påstår att Graham Potter är intresserad av Jonathan David i Lille. Chelsea sägs leta anfallare. Prislappen på David påstås vara 60 miljoner euro.

TYSKLAND

SportBild hävdar att Thomas Tuchel tackade nej till Sevilla. Han ska ha fått en förfrågan innan Jorge Samapoli tillsattes. Tidigare har den förre Chelseatränaren också uppgetts ha sagt nej till ett par Premier League-klubbar. På förstasidan är Erling Haaland. Tidningen låter experten Jan Åge Fjørtoft förklara. Jo, Bayern München ville ha norrmannen, men hade då Lewandowski. Och Real Madrid hade Benzema. Och PSG hade Mbappé. Men i Man City, där var det ledigt.

Wolfsburger Nachrichten applåderar Mattias Svanberg ”som hemmalaget knappt kunde stoppa” i Wolfsburgs cupseger (2-1 mot Eintracht Braunschweig). Svensken gjorde första målet, var nära ett andra strax efter och fick efter slutsignal priset som matchens lirare.

Bild såg Jordan Larsson äntligen få chansen från start för Schalke. Men vad hjälpte det. Det blev ett svidande cupnederlag (1-5 mot Hoffenheim) – Schalkes femte raka förlust – och tränare Frank Kramer väntas nu inte ens överleva fram till helgen. Fansen skanderade ”Kramer raus” (Ut med Kramer) och på en rak fråga om tränarens framtid svarade sportchefen Rouven Schröder vagt, ”Framtiden är öppen”. Thomas Reis är favorit att hoppa in. Bild menar dock att tränaren inte är problemet utan truppens kvalitet. Emil Forsberg spelade från start igen och svarade för en assist när RB Leipzig enkelt gick vidare (4-0 mot HSV). Thomas Isherwood spelade hela matchen när Darmstadt cupskrällde (2-1 mot Mönchengladbach). Bild lyssnar till Julian Nagelsman. Han tycker inte Gavi skulle fått priset som Årets unga spelare vid Ballon d’Or-galan. ”I mina ögon hade Jamal Musiala och Jude Bellingham en bättre säsong”, säger han.

ÖVRIGT

Glasgow Live (Skottland) bär inte på några goda nyheter om Carl Starfelt. Enligt Celtictränaren Ange Postecoglou är mittbacken fortfarande ”några veckor” ifrån att göra comeback. Därmed växer frågetecknet inför Sveriges landskamper i mitten av november.

Tipsbladet (Danmark) har med Kristoffer Olsson i Omgångens lag i Superligan, och påpekar att ”svensken helt enkelt varit utmärkt sedan han återvände till Midtjylland”.

De Telegraaf (Nederländerna) konstaterar att Heerenveen förhindrade ”skam” när man vände mot ett division tre-lag (4-2 mot Hoek). Och den som verkligen förhindrade det var Rami Al Hajj. 21-åringen gjorde hattrick.

UOL (Brasilien) ser hur Neymar blir ett slagträ i landets presidentvalskamp. Fotbollsstjärnan stöder högerpopulisten Bolosnaro. Nu svingar motkandidaten Lula. ”Neymar får välja vem han vill som president. Jag tror han är lite rädd att om jag vinner valet så kommer jag att upptäcka vilka skattelättnader Bolosnaro gav honom. Jag tror det är därför han är rädd för mig”, säger Lula.