Xavi: "Man kan tro att en släkting har dött"

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo har båda Xavi på förstasidan. Och inte undra på. Barcelonatränaren brände av flera rubrikvänliga citat inför mötet med Villarreal i kväll. Ett var: ”Av meddelandena på min mobiltelefon kan man tro att en släkting har dött, alla skriver och vill muntra upp”. Ett annat var: ”Det här en trupp för titlar. Om det inte blir några titlar kommer en annan tränare och han får försöka”. Flera tidningar uppmärksammar en pikant situation för Piqué. Efter den omskrivna separationen från Shakira kan Barçabacken tvingas springa runt med sin ex-flickvän på tröjan. Bakgrunden är sponsoravtalet med Spotify. I El Clásico hade Barça artisten Drakes logga på tröjan. Shakira är en av de artister som uppges aktuell för tröjan härnäst. Samtidigt höjde bland annat den engelskspråkiga delen av världen på ögonbrynen åt namnet på nya tröjsponsorn till Barças damer, som hade premiär i går kväll: ”Bimbo”, den mexikanska bagerijätten. Hur som helst, Barça gjorde kladdkaka av motståndet (9-0 mot Benfica). Fridolina Rolfö gjorde ett inhopp (7 av 10 i betyg).

AS och Marca pryder båda förstasidan med Federico Valverde i lotusställning efter Real Madrids senaste seger (3-0 mot Elche). AS tilldelar honom ”Guldkanonen”. Målskyttet har lossnat. Det tackar Carlo Ancelotti för, som i september skämtsamt sa att han ska pensionerar sig om Valverde inte gör minst tio mål under säsongen. Han är nu plötsligt upp i sex på 15 matcher den här säsongen. Det är lika många som han gjort på 148 matcher tidigare. Noterbart: VAR strök tre Real Madrid-mål mot Elche för offside. Det är också ett rubrikämne i dag.

La Voz de Galicia slår fast att ”Krisen knackar på Celtas dörr” (1-4 mot Real Valladolid). Det var tredje raka förlusten. Dags att ge Williot Swedberg chansen? Nej, svensken fick som vanligt sitta på bänken matchen igenom.

ENGLAND

Daily Mirror applåderar ”Fred Devils”. Brasilianaren och målskytten får ge namn åt Manchester United som tog en tung seger (2-0 mot Tottenham). En som inte stannade och applåderade var Cristiano Ronaldo. Han fick ingen speltid och valde att lämna före slutsignal. Fans rasar, tv-experter rasar. ”Jag ska ta hand om det i morgon (läs: i dag)”, säger Unitedtränaren Erik ten Hag. Manchester Evening News kallar Unietds insats för den bästa hittills den här säsongen. Många Tottenhamfans uttryckte efter matchen saknad av Dejan Kulusevski. Antonio Conte instämmer. ”Utan Kulusevski och Richarlison var det svårt att ändra på matchen”, säger han efteråt.

Daily Mail har identisk huvudrubrik som Mirror, och noterar även att Liverpool börjar få luft under vingarna. Efter gårdagens seger (1-0 mot West Ham) är laget sjua, bara fyra poäng från fjärde plats. På annat håll uppger tidningen att förbundskapten Gareth Southgate kommer att ta ut en första VM-bruttotrupp på hela 55 spelare. Den presenteras under fredagen.

The Guardian beskriver Arsenals damer som en ”Foord Fiesta”, eftersom Caitlin Foord starkt bidrog till jättesegern mot de regerande CL-mästarna (5-1 mot Lyon). ”Det är en speciell kväll”, säger tränaren Jonas Eidevall, ”Det är den starkaste insats jag sett oss göra”. Stina Blackstenius spelade från start.

The Times skriver att Super League planerar en nystart inom tre år med mål att minska engelska klubbars dominans. Det visar nya handlingar, som Times kommit över. Presentationen har skickats till utvalda klubbar i Europa. Där står bland annat att Premier League ”slår ut andra kontinentala ligor” och är ”uppbackad av hedgefonder, offentliga investeringsfonder, shejker och oligarker”.

Daily Telegraph uppmanar Man United-fans att inte ha stora förhoppningar på värvningar i januari. ”Vi har hela tiden sagt att det kommer att ta mer än ett fönster att göra om truppen och vi arbetar på det med Erik (ten Hag), med sikte på kommande sommar och därefter”, säger Uniteds fotbollsdirektör John Murtough.

Evening Standard uppger att Jude Bellingham är Chelseas topprioritet. Den 19-årige mittfältaren i Dortmund är på många storklubbars radar, som Liverpool, Man City, Man United och Real Madrid. Tyska uppgifter gjorde förra veckan gällande att Chelsea redan haft kontakter om Bellingham. West Hams stjärna Declan Rice är också fortsatt ett hett namn i Chelsea.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport stora splash är ”Inter, han är er” med stor bild på Romelu Lukaku. Anfallaren kommer inte att återvända till Chelsea. Inter har redan en muntlig överenskommelse om att låna Lukaku säsongen 2023/2024. På nytt väntas låneavtalet kosta runt tio miljoner euro. Dessutom väntas en option att köpa loss belgaren infogas. Officiell bekräftelse väntas i slutet av säsongen. Lukaku är inte önskad tillbaka på Stamford Bridge, menar GfS. Tidningen fyller sedan ett uppslag med dåliga nyheter kring Milan. Dels med inbrottet hos Theo Hernández, komplett med tveksam illustration av maskerade tjuvar och hans skräckslagna familj. Dels med stora rubriken ”Hej då 2022”. Den står för målvakten Mike Maignan, som fått ett bakslag i rehaben efter vadskadan. En ny undersökning sak göras om tio dagar, men GdS tror att det finns en uppenbar risk att den franske landslagsmålvakten inte bara missar Milans kvarvarande matcher i höst utan också VM. Eventuellt kan Maignan, som gör anspråk på att vara förstemålvakt för Frankrike, ansluta till landslaget tidigt för rehab i ett försök till VM-spel. På tal om målvakter, enligt GdS är Juventus ute efter Giorgi Mamardashvili i Valencia. En medarbetare till sportchefen Federico Cherubini spanade på plats i helgen in den 22-årige georgiern. Spezia tog sig vidare i cupen (3-1 mot Brescia). Albin Ekdal var tillbaka som startspelare. Tidigare har det blivit en handfull inhopp efter skadefrånvaron. Men mittfältsveteranen imponerade inte på GdS:s utsände. Ekdal är en av matchens två floppar, med bara 5 av 10 i betyg och omdömet, ”Svensken är lite ringrostig”. Inhopparen Emil Holm får 6,5. Atalanta väntar i åttondelsfinal.

Corriere dello Sport uppmärksammar också Maignans öde, men lägger till att 2022 även är över för Ciro Immobile. Nyheten om Napolianfallarens muskelskada kommer samtidigt med att han välkomnade sitt fjärde barn.

Tuttosport skriver om en ”Ny Juve-ritual”. Efter alla problem som varit samlades laget tillsammans under några dagars ritiro (isolering) inför derbyt mot Torino. Det gick bra, det blev seger. Nu har Juve gjort en ny ”mini-ritiro” för att bygga på lagandan inför torsdagens match mot Empoli.

FRANKRIKE

L’Equipe lägger tyngdvikten vid ”Intriger i hjärtat” av PSG. Det är slitningar i klubben efter alla affärer som skakat klubben. Vidare hävdar tidningen att VM nu är i fara för Milanmålvakten Mike Maignan, som fått ett bakslag i rehabiliteringen av vadskadan. Ny undersökning väntar. De mest pessimistiska uppskattningarna talar om 45 dagars frånvaro. Vidare uppmärksammar L’Equipe förstås ”Ett historiskt skeppsbrott” för Lyons damer (1-5 mot Arsenal). Så många mål har laget aldrig släppt in på hemmaplan i CL förut.

Le 10 Sport hävdar att PSG har siktet inställt på António Silva i Benfica. Klubben var ute efter 18-åringen redan i somras och ”kommer att göra ett nytt försök inom månaderna som kommer”. Även portugisiska A Bola har uppgiften om PSG och António Silva på sin förstasida i dag. Real Madrid, Manchester City, Valencia och Napoli har tidigare uppgetts intresserade.

TYSKLAND

Bild kallar honom ”Super-Choupo”. Men det slår förstås inte Kickers ”Choupodowski” häromdagen. Eric Maxim Choupo-Moting har blivit kärt barn med många namn efter att ha slagit till igen för Bayern München. Den här gången blev det två mål och en assist (5-2 mot Augsburg). Han fick också priset som matchens lirare. Som Bild skriver, ”Chapeau, Choupo” (Hatten av, Choupo).

Kicker tar upp att Bayern hoppas förlänga kontraktet med Lucas Hernández inom kort. Samtal har redan inletts. Det nuvarande kontraktet sträcker sig till 2024. Fransmannen väntas tillbaka från skada under första halvan av november. Leroy Sané hoppas Bayern ha tillbaka till sista gruppspelsmatchen i Champions League mot Inter den 1 november. På förstasidan sätts strålkastarljusen på krisen i Schalke. Frank Kramer blev den åttonde tränaren på drygt tre år som fått lämna. Jakten på ny tränare för Jordan Larsson & Co pågår. Thomas Reis är fortsatt hetaste namn, enligt Bild.

ÖVRIGT

BT (Danmark) uppger att FC Köpenhamn och representanter för Roony Bardghji inom kort ska ha ett ”avgörande möte” för att diskutera nytt kontrakt. Åtskilliga klubbar håller ögonen på 16-åringen. BT skriver att klubbar från England, Spanien och Tyskland var intresserade redan i somras. Bardghjis nuvarande kontrakt med FCK går ut 2023. Vidare uppger BT att Bröndbys tränare Niels Fredriksen hänger löst efter att klubben blivit förödmjukat med 0-4 mot division två-laget Aarhus Fremad, i en match ”som kommer gå till historien som en av de största cupskrällarna”.

Het Nieuwsblad (Belgien) bekymrar sig för Eden Hazard med tanke på stundande VM. Landslagsstjärnan har suttit 450 minuter i sträck på Real Madrids bänk, gårdagens match var den senaste i en svit på fem matcher.