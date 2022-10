Tottenham utbuat - då visar statistiken: Kulusevski saknas

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Telegraph skulle kunna ha uppmärksammat Newcastle som vann (2-1 mot Tottenham), är uppe på fjärde plats – och det utan både Allan Saint-Maximin and Alexander Isak. Men buropen på Tottenham Hotspur Stadium sätter prägel på huvudrubriken, ”Arga fans vänder sig mot Conte”. The Times har också fokus på Tottenhamtränaren, men med ”Conte: Vi saknar bredd för att konkurrera”. Han understryker att Tottenham behöver ”två-tre transferfönster”, innan laget kan slåss om de stora titlarna.

Football London skulle kunna kroka i med att Tottenham också behöver Dejan Kulusevski. Och väldigt mycket. iNews-journalisten Oliver Young Myles pekar på PL-statistiken den här säsongen.



• Tottenham med Kulusevski i startelvan (sex av tolv matcher):Obesegrat, snittat 2,3 poäng/match och 2,6 mål/match.• Tottenham utan Kulusevski i startelvan:Tre förluster, snittat 1,5 poäng/match och 1,1 mål/match.En annan statistiker har perspektivet 30 PL-matcher med och utan Kulusevski startelvan, och skillnaden är ungefär lika stor. Kan svensken spela på onsdag mot Sporting i Champions League?, svarar Conte enligt Football London.

Daily Mail ser Chelsea som en väg ut för Cristiano Ronaldo. Tidningen pekar på Chelseaägaren Todd Boehlys goda relation till portugisens agent Jorge Mendes. Nu skulle Boehly också slippa det skarpa motståndet som Thomas Tuchel enligt uppgift gjorde mot en värvning av Cristiano Ronaldo i somras. Ett flertal rapporter har gjort gällande att Manchester United kan vara beredd att släppa 37-åringens gratis redan i januari. Cristiano Ronaldo straffades med att slängas ur truppen mot Chelsea efter sin spelvägran i matchen innan. Enligt Daily Mirror väntar i dag samtal om framtiden mellan spelaren och Erik Ten Hag, som inte sägs vilja ha kvar honom om han kräver en startplats. Men Mails största rubrik i dag är ”Vi är för naiva”. Det är ett citat från Leeds tränare Jesse Marsch som liksom Conte också fick utstå burop på hemmaplan (2-3 mot Fulham).

Daily Star sätter fokus på Arsenals oväntade poängtapp (1-1 mot Southampton) och tränaren Mikel Artetas reaktion. ”Jag är frustrerad. Vi kunde inte få in bollen – i Premier League räcker det aldrig med ett mål. Vi hade tre-fyra bra lägen och skulle gjort fler mål”, säger han.

BBC Sport presenterar via Garth Crooks Omgångens lag för Premier League. Jovisst, Erling Haaland är med (se laget här).

ITALIEN

Corriere dello Sport döper om ligatoppen till ”Napolis kungadöme” efter en blytung seger i Derby del Sole (1-0 mot Roma). Vem som slog till? Osimhen. Igen. Medan nigerianen får högst betyg, 7,5 av 10, får anfallskollegan i Roma lägst, 4,5. Men störst rubriker får som så ofta förr José Mourinhos uttalanden. ”Vår insats var bra nog att inte behöva förlora. Jag hade gillat att vinna som de gjorde, med få skott och ett mål”, säger Romatränaren, och lägger senare till, ”Grattis till Napoli som vann utan att förtjäna det och samtidigt grattis till mina spelare som förlorade utan att förtjäna det”. Mourinho hann också pika Napolis Hirving Lozano. ”Leonardo Spinazzola skulle täcka den där killen som alltid filmar. Vad är det han heter? Han som alltid kastar sig…Lozano, så var det!”, säger Mourinho med spelad minnessvårighet.

La Gazzetta dello Sport blickar mot Milans kommande Champions League-matcher och skriver om ”Uppdrag 60 miljoner euro”. Så mycket skulle ett avancemang till Champions Leagues utslagsfas vara värt. Tidningen betonar också att det nu gått 3 149 dagar sedan Milan senaste spelade CL-åttondelsfinal.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo har Barcelonas stora showman i fokus: Ousmane Dembélé. Fransmannen ledde laget till storseger med ett mål och tre assist (4-0 mot Athletic Club). ”Han var helt enastående. Vi måste få honom att vara så här varje match”, säger tränaren Xavi. 9 av 10, tycker Sport. På annat håll uppger Sport att PSG lagt ett bud på 20 miljoner euro för Endrick. Palmeiras 16-åriga juvel har varit i sökljuset för de flesta stora klubbar i Europa, bland annat Barça, Real Madrid, Manchester City, Chelsea och Arsenal. Men PSG är alltså först ut med ett konkret bud, enligt Sport.

Marca hyllar på förstasidan Federico Valverdes stora genombrott även som målskytt. Han är tillsammans med Vinícius Jr bäst i Real Madrid med sju mål. Båda spelarna är också med i Marcas Omgångens lag (se laget här).

AS slår fast att ”Griezmann är tillbaka”. För det är just så Atlético de Madrids tränare Diego Simeone beskriver det efter fransmannens två mål i söndagens segermatch (2-1 mot Real Betis). ”Vi ser den Griezmann vi hade innan han lämnade. Han är en ledare i matcher. Han kom tillbaka och vi behöver ledare i spelet”, säger Simeone. Stor uppståndelse fick annars en händelse i Villarreals match (2-1 mot Almería). Målskytten Álex Baena firade med att visa en t-shirt med text som hyllade klubbens nyligen avlidne vicepresident. Men domaren var benhård och visade gult kort – Baenas andra och därmed utvisning. Villarreal ställer sig bakom Baena. ”Den här tröjan är värd en miljon utvisningar”, skriver klubben på Twitter till en bild på Baena.

FRANKRIKE

L’Equipe prisar lagen från norr som åker till syd och kammar trepoängare. Först var det Lens mot Marseille, och i går satte Lille krokben för ytterligare ett lag från Rivieran (4-3 mot Monaco). Fast Gabriel Gudmundsson fick inte vara med om det roliga. Han satt på bänken hela matchen. Jens Cajuste fick i alla fall göra ett inhopp för Reims efter sin fotledsskada (2-1 mot Auxerre). L’Equipe, liksom fotbollsexperten Julien Laurens, uppger att Raphaël Varane blir borta tre-fyra veckor. Därmed är chansen att spela VM inte borta, som många befarat efter skadan med Manchester United i lördags.

Le Parisien släppte sent på söndag kvällen sin artikel om Kylian Mbappés kontrakt. Det är värt 630 miljoner euro, drygt 6,9 miljarder kronor brutto över tre år, vilket enligt tidningen är det största avtalet som en idrottsman någonsin signerat. Netto är summan 282 milj euro. Uppgifterna tar upp större delen av nyhetsettan. En stor vinnare är också staten. Den drar totalt in 170 miljoner euro per år som Mbappé spelar i PSG.

Le 10 Sport hävdar att PSG är öppen att förlänga kontraktet med Sergio Ramos. 36-åringens nuvarande kontrakt går ut till sommaren.

TYSKLAND

Kicker lockar med en intervju med förre förbundskaptenen Jogi Löw. Han är redo att börja jobba igen. ”Jag känner mig motiverad igen när jag kollar på fotboll. Så var det inte för några månader sedan”, säger Löw, ”Om jag känner att ett uppdrag lockar är jag redo att kasta mig in i det igen”. Löw slutade som förbundskapten i mars 2021 efter nästan 15 år på posten. I Bundesliga åkte serieledaren Union Berlin på ett oväntat nederlag (1-2 mot Bochum). Men i Schalke är det mesta sig likt, trots sparkad tränare och bättre spel: förlust (1-2 mot Hertha Berlin) och Jordan Larsson fast på bänken. Här är Kickers Omgångens lag. Wolfsburg vann toppmötet i damernas (2-1 mot Bayern München) inför 21 300 åskådare, men Rebecka Blomqvist fick se matchen från bänken.

Bild firar en ”Svenskvecka i Fortuna”. Och även att Düsseldorf vann sin första bortamatch på 100 dagar (2-1 mot Karlsruher). För äntligen lossnade för Kristoffer Petersson. Två mål. Och tidigare i veckan ett mål i cupen. I Bild får han toppbetyget 1 av 6 i båda matcherna. Han kommer också med i Omgången lag för Zweite Bundesliga i Kicker. ”Jag är tacksam mot tränaren som gett mig förtroende vecka efter vecka på senaste tiden. Jag vet att jag har kvaliteter”, säger Petersson. ”Kristoffer är som han är. Vi kan inte förändra honom längre. Han behöver bara känna förtroende. Jag kan bara hoppas denna prestationskänsla hjälper honom att spela med större frihet”, säger tränare Klaus Allofs.

ÖVRIGT

Noordhollands Dagblad (Nederländerna) känner att det gått trögt för Jesper Karlsson i AZ på sistone. Efter en lovande comeback med två mål på liknande matcher har inte mycket hänt de senaste fyra. ”Den gamle Jesper kommer tillbaka, men jag måste ha tålamod”, säger Karlsson.

The San Diego Union-Tribune (USA) grämer sig över att San Diego Wave, med Sofia Jakobsson tillbaka i startelvan, missade en finalplats i NWSL. Trots ledning blev det förlust (1-2 mot Portland). Det var briljanta mål som 22 000 fans fick jubla över, först en majestätisk kvittering, sedan segermålet på tilläggstid.

Olé (Argentina) applåderar en svettig ligaavslutning, ”Boca mästare: en otrolig avslutning med hjälp av River”. För River Plates målvakt räddade i slutminuterna en straff från Racing (se klipp här), som säkrade ligatiteln för ärkerivalen Boca Juniors. Racing förlorade 1-2 samtidigt som Boca spelade 2-2 mot Independiente, och slutade två poäng före. Bocas Dario Benedetto gick förbi en kamera med pokalen och stort leende på läpparna och upprepade in i kameran, ”Ni ville ha den, eller hur?” (se klipp här), vilket tolkas som en passning till Racingspelare som snackat ligatitel lite tidigt.