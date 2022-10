Lindelöf mot Maguire - framtiden i United står på spel

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Express ser ett ”Moment of truce”. Det är en av flera tidningar som skriver om ett avgörande möte mellan Erik ten Hag och Cristiano Ronaldo i dag. Blir det en ”truce”, vapenvila, så kommer portugisen att välkomnas tillbaka efter den uppmärksammade avstängningen. Kontraktet går ut i sommar, men hittar Ten Hag och Cristiano Ronaldo inte en lösning ,är en flytt i januari aktuell. Samtidigt fortsätter spekulationerna om en ny klubbadress för 37-åringen. The Sun hävdar att Cristiano Ronaldo är öppen för en flytt tillbaka till Italien, och att Napoli fortsatt är intresserad av honom.

Manchester Evening News plockar fram popcornen och ser emot fajten mellan Victor Nilsson Lindelöf och Harry Maguire. Den ställs på sin spets i Raphaël Varanes frånvaro. Vem är första ersättare som mittback? Lindelöf väntas starta mot Sheriff på torsdag, Maguire är just tillbaka från skada, men sen då? MEN tror att den av de två som förlorar striden om att vara tredjeval i United lär se sig om efter ny klubb nästa år. En aspekt är också VM. Harry Maguire slåss för sin landslagsplats. ”Om Lindelöf väljs före honom kan inte Maguire åka till VM”, anser TalkSports Jamie O’Hara. Inte det mest vetenskapliga underlaget, men Twitter-kontot UtdPlug, med en kvarts miljon följare, har en omröstning. Nästan nio av tio väljer Lindelöf framför Maguire. Det gör även experten Rio Ferdinand.

Daily Telegraph gör fetat rubrik på att ”Aston Villa betalar fem miljoner pund för Emery”. Klubben har köpt ut Villarrealtränaren. Att West Ham fick en ”Hjälpande hand” uppmärksammas också. En omdiskuterad hands satte på nytt VAR i fokus när Londonlaget vann (2-0 mot Bournemouth).

The Sun har sitt eget fokus. ”No carbs in Marbs” till en bild på Erling Haaland. Norrmannen har inget VM att se fram emot, däremot semester. ”Han kommer säkert att vara i Marbella (där han nyligen köpt hus, min anm) och Norge. Hur bra han kommer att vara under andra halvan av säsongen hänger på hur han sköter sig på Marbella”, säger Pep Guardiola. Därav rubriken. Och därav att Daily Mirror ser det som en ”varning” från Citytränaren. Daily Mail fokuserar i stället på just hur noggrann Haaland är med sina mat- och sovvanor.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport håller tummarna för Milan inför en ”avgörandets afton” i Champions League. Milan behöver en seger borta mot Dinamo Zagreb för chansen på en hägrande plats i åttondelsfinalerna. Varken Hellas Veron eller Isak Hien hade någon bra kväll i går (1-2 mot Sassuolo). Redan i rubriken för spelarbetygen finns ”Hien läcker”. Han får tillsammans med Thomas Henry matchens lägsta betyg, 4,5 av 10. ”Laurienté sprang ifrån honom och gjorde mål. Traoré sprang ifrån honom och gjorde mål”. Så motiverar GdS sågningen av svensken. Minns att Hien hade det tufft även förra veckan, mot Milans Rafale Leão (”som att dela en etta med en kobra”). Det gick bättre för Kosovare Asllani i helgen, med två mål mot Juventus, och hon har nu belönats med en plats i Omgångens lag som förbundet presenterar. På tal om svenskar kan noteras att Andreas Ekberg dömer Inters CL-match mot Viktoria Plzen på onsdag.

Corriere dello Sport känner hur ”Det stormar om Juventus”. Bara seger mot Benfica räknas i kväll, men framför allt händer saker vid sidan av planen. Flera Juventusbossar riskerar att ställas inför rätta. Bland dem finns president Andreas Agnelli, vice ordförande Pavel Nedved och Tottenhams nuvarande sportchef Fabio Paratici. De anklagas för att förfalskat värden i transfers 2018-2021. Cristiano Ronaldo, på den tiden i Juventus, har vägrat prata med åklagare. Både GdS och CdS fokuserar på Romas anfall, och inte minst Tammy Abraham, som hackar betänkligt den här säsongen. Roma har efter sammanlagt 15 matcher bara gjort 19 mål jämfört med 32 vid samma tidpunkt förra säsongen. Och mot Napoli i ligan senast hade Roma inte ens ett enda skott på mål.

SPANIEN

Marca och AS möter båda tisdagen med Marco Asensio på förstasidan. Anledningen är att 26-åringen till slut får en plats i Real Madrids startelva. ”Han förtjänar fler minuter”, påpekar tränaren Carlo Ancelotti, som är utan Karim Benzema, Luca Modric och Fede Valverde. Samtidigt uppger Cadena SER att Real Madrid nu öppnat för en förlängning med Asensio. Erbjudandet är ett treårskontrakt med högre lön. Asensio nuvarande kontrakt går ut till sommaren och har upprepade gånger ryktats på väg bort. Just SER och Marca var vidare först ut med att Quique Setién bara är detaljer från att bli Villarreals nya tränare. På morgonen uppgav transferexperten Fabrizio Romano samma sak. Han ersätter Unai Emery som lämnade för Aston Villa i går. Quique Setién var senast tränare i Barcelona fram till augusti 2020. I Celta Vigo är allt som vanligt: laget spelade utan att vinna (1-1 mot Getafe) och Williot Swedberg satt på bänken utan att få speltid.

Sport ser det som att ”Dembélé exploderat” på den stora scenen, efter uppvisningen i veckan. Tidningen manar att han och Xavi funnit varandra, och att fransmannen är en helt annan spelare nu – mer lagspelare, starkare fysiskt och mer framträdande i omklädningsrummet. Vidare uppger Sport att Sergi Roberto blir borta en månad efter att ha dragit axeln ur led mot Athletic Club.

Mundo Deportivo har en svensk på förstasidan. Under rubriken ”Stjärnor” radar tidningen upp pristagarna i pristagarna i MD European Women’s Football Gala. Lotta Schelin står längst till höger. Hon tilldelades Legendar-priset vid galan. Hanna Bennison var en av fyra nominerade till Årets löfte, men det vann Júlia Bartel (Barcelona).

FRANKRIKE

L’Equipe presenterar ”Neymar, säsong 6 – Den bästa?”. Brasilianaren har inlett strålande, även blivit generösare på planen och tagit ett större ansvar vid sidan av. Tidningen menar att VM bidragit till att Neymars varit mer fokuserad. PSG väntas i kväll (Maccabi Haifa) fortsätta med en fyrbackslinje, i ett 4-3-1-2. Gerson är inte nöjd i Marseille. Den brasilianske mittfältaren får ingen speltid. Hans pappa och agent Marcão är arg. ”Vi ser oss om efter annat. Det är oundvikligt. Vi kommer att försöka att organisera en flytt så snart transferfönstret öppnar. Om Gerson inte är viktig för OM så hittar vi en klubb som sätter värde på honom. Flera har redan hört av sig”, säger han. Porto har uppges vara en intresserad klubb.

Le Parisien uppger att PSG arbetar på en kontraktsförlängning med Lionel Messi. Det är PSG:s sportslige rådgivaren Luis Campos som arbetar med det. Det nuvarande kontraktet går ut till sommaren. PSG vill att Messi stannar ett, möjligen två år till. Både Cadena SER och Le 10 Sport har under hösten uppgett att PSG vill förlänga med Messi. I går reagerade PSG starkt på Le Parisiens uppgifter om Kylian Mbappés kontrakt och beskrev dem i ett uttalande som ”helt felaktiga, inte en enda detalj stämmer”.

GQ har Ballon d’Or-vinnaren Karim Benzema som blickar ut från förstasidan av senaste numret.”Att bara vara bäst, det finns inte. Man kan bara bli det med hjälp av sina lagkamrater. För mig var det viktiga att framför allt bli proffs, allt annat var körsbäret på toppen”, säger 34-åringen när han blickar tillbaka. Och när han blickar framåt är en fortsättning inom fotbollen aktuell. ”Jag skulle vilja träna unga spelare, för jag tycker inte de är tillräckligt väl förberedda i akademier nuförtiden. Det enda de är intresserad av är att göra mål”, säger Benzema, och lägger till att han är övertygad om att hans jobb efter karriären kommer att vara kopplad till fotbollen.

RMC Sport lyssnar till Zinedine Zidanes syn på VM i Qatar. ”Jag tycker vi ska lägga polemiken åt sidan och ge plats åt fotbollen och åt VM. För all fans som bara vill se fotboll”, säger han, ”I slutändan, vad vi än säger om vad som helst kommer det aldrig vara fullt rättvist, aldrig helt sant och aldrig tillräckligt. Vi måste ge plats för fotboll och tävling så att alla fans får ha kul”.

TYSKLAND

Sky Sport hävdar, med hänvisning till sina källor, att Chelsea och PSG är intresserade av Cristiano Ronaldo. Tidigare har Daily Mail påtalat Chelseas intresse medan CBS avfärdat det. Sky Sports utsände rapporterade också in att Emil Forsberg och Christopher Nkunku tränade i vintermössor trots att det var 19 grader. Ovärderlig information inför kvällens möte med Real Madrid. Kicker tror Forsberg får starta igen.

Sport1 har också engelska uppgifter. Tv-kanalen uppger att Son Heung-Min överväger att lämna Tottenham. Real Madrid påstås intresserad av sydkoreanen.

Ruhr24 skriver om att en polis blev allvarligt skadad och flera andra skadade i samband med Hertha Berlin-Schalke i helgen. Det bekräftar polismyndigheter. Enligt Ruhr24 försökte poliserna ingripa under ett internt bråk mellan Schalkefans på läktaren och blev attackerade.

ÖVRIGT

Gazzetta (Grekland) lyssnar till AEK:s Niclas Eliasson som registrerades för ännu en assist (2-0 mot Levadiakos). ”Jag hoppas han bjuder på en kaffe”, är hälsningen till Levia Garcia, som gjorde båda målen. Eliasson trivs med tillvaron. ”Jag har kul. Jag är glad över att vara i AEK. Nu har vi fem raka segrar och blir bättre och bättre”. Lika kul är det inte för Erik Larsson i OFI, som balanserar vid nedflyttningsstrecket (0-0 mot Lamia). ”Vi är i en svår sits, vi är långt ner i tabellen, men fortsätter vi att arbetar hårt kommer vi att bli belönade”, säger den tidigare MFF-backen.

Daily Record (Skottland) uppmärksammar att Carl Starfelt är tillbaka i träning med Celtic efter skada. Däremot kommer han inte att spela mot Sjachtar i kväll.

Tribuna (Ukraina) lyssnar till Sjachtars tränare Igor Jovicevic som står bakom klubb-vd Sergei Palkins krav: Iran bör inte tillåtas att spela VM. ”Jag håller med Palkin. Iran hjälper till att döda ukrainare, och Fifa borde reagera på landslagets medverkan i VM”, säger han.