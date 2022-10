”Elanga kan med lätthet ta Sanchos plats”

Headlines Blogg

Manchester Evening News ser dörren öppnas för ”Manchester Uniteds bortglömda ytter”. Det är del av rubriken och den handlar om Anthony Elanga. Tidningen tycker svenskens inhopp på sistone varit lovande. Han kan ersätta formsvaga Jadon Sancho. ”Om 22-åringen inte förbättrar sig inom kort måste han petas för att ge United bästa möjlighet att nå topp fyra – och Elanga kan med lätthet ta hans plats”, skriver MEN i en krönika. Möjligen kan han få chansen redan mot FC Sheriff på torsdag. Det kan också Cristiano Ronaldo få. Portugisen var tillbaka i träning med United i går. Fredssamtalen med Erik ten Hag tycks ha varit givande.

Daily Mirror leker med Kai Havertz efternamn sedan hans läckra segermål skickat Chelsea till åttondelsfinal (2-1 mot RB Salzburg). ”HAV a goal hero”. Det gör även flera andra tabloider. Daily Express: ”HAV that”. Daily Star: ”HAVin it large”. Tränare Graham Potter myser, ”Han är en otroligt talangfull spelare”. Londonlagets första mål var också en pärla, signerad Matteo Kovacic. Chelsea vill också att kroaten signerar ett nytt kontrakt. Enligt Evening Standard ska samtal inledas efter VM. 28-åringen har två år kvar på sitt nuvarande kontrakt. På tal om att signera. Goal uppger att Chelsea också är ute efter Bruno Guimarães kontraktssignatur. Ett försök i januari övervägs. Newcastle är – inte oväntat – fast beslutan att behålla mittfältaren.

The Sun gör störst rubrik på ett blekt Manchester City (0-0 mot Dortmund) ”Miss me” står för Riyad Mahrez som missade ännu en straff men framför allt för Ering Haaland som var tillbaka på sin gamla hemmaarena – bara för att kliva av mållös i paus. ”Han hade lite feber”, säger tränaren Pep Guardiola, men hintade också om en fotskada. Norrmannen orkade i alla fall med ett ärevarv i Dortmunds tröja efter matchen. The Sun hävdar att Arsenal kommer att backa Mikel Arteta med 50 miljoner pund till spelarköp i januari. Tränaren vill addera minst två spelare för att inte tappa fart i ligatoppen. Daily Mail hävdar vidare att klubben inlett samtal med sportchefen Edu om ett nytt kontrakt. Minst två andra klubbar har visat intresse för brasilianaren, som fått kredd för lagets lyckade värvningsstrategi.

Daily Telegraph hör Tottenhamtränaren Antonio Conte vifta bort jämförelser med Chelsea och Manchester United. De båda storklubbarna har nya tränare men att det skulle vara i en övergångsfas köper inte Conte. ”Om de klubbarna som kan investera en massa pengar är i en övergångsfas, vilka är då titelutmanarna?”, säger Conte, och tittar tillbaka i tiden, ”I november var vi på nionde plats, vi spelade Conference League, och ni tycker United och Chelsea ställer om? Med Ronaldo, Varane, Sancho – i en övergångsfas? Jag hoppas få vara med om en sådan övergångsfas”.

The Guardian ger lilla Wrexham plats på sportettan. Och det är inte för Hollywoodägarna Ryan Reynolds och Rob McElhenney. Det är för ett par skor – med politisk prägel. Wrexham har nämligen förbjudit Paul Mullin från att bära sina fotbollsskor, på vilka han låtit trycka ”Fuck the Tories”. Anfallaren hade tidigare visat upp dem i sociala medier. National League, där Wrexham ligger tvåa, kallar Mullins initiativ en ”ovälkommen distraktion”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport firar en ”Milan boom” (4-0 mot Dynamo Zagreb). Nu räcker oavgjort hemma mot RB Salzburg för att säkra avancemang till åttondelsfinal. Inne i tidningen beskrivs laget i en stor rubrik med ”Super-Milan – som på den gamla goda tiden”. Högre betyg än någon på planen får tränaren Stefano Pioli, 8 av 10. Inters anfallsstjärna Romelu Lukaku är redo för comeback efter två månader på skadelistan. Han börjar på bänken mot Viktoria Plzen i kväll. Matchen döms av Andreas Ekberg.

Corriere dello Sport och Tuttosport har annat än Milans firande i tankarna. Juventus är utslaget ur Champions League efter ännu en kollaps (3-4 mot Benfica). Fyra förluster på fem CL-matcher. ”Juventus i helvetet”, slår CdS fast. ”Vem ska betala kostnaderna?”, undrar Tuttosport till en bild på tränare Max Allegri. ”Juve går miste om Champions League-intänkter på minst 25 miljoner euro, orsakat av en trupp och en tränare som tjänar 175 miljoner euro om året”, rasar tidningen. Ännu en jobspost är att Dusan Vlahovic skadat sig, enligt Goal. Det ska röra sig om en lårmuskelskada. Ytterligare undersökning väntar. Juve har redan Pogba, Chiesa, Di Maria, Bremer och Paredes på skadelistan. Trots de fortsatta motgångarna gör samstämmiga uppgifter gällande att Max Allegri blir kvar. Tuttosport har också en krönika med rubriken, ”Ge oss elva Iling”. Det syftar på Samuel Iling-Junior, 19, som hoppade in på slutet med sprudlande entusiasm.

Calciomeractoweb menar att Tottenham vill sälja Bryan Gil till Juventus för att halvera kostnaden för köpet av Dejan Kuluevski. Tottenham har tidigare aviserat att klubben tänker köpa svensken. Transferspecialisten Fabrizio Romano har uppgett att det finns två vägar. Antingen utlöses en utköpsklausul, baserad på speltid och CL-plats, eller så finns en köpoption till sommaren. Det rör sig om uppemot 35 miljoner euro.

SPANIEN

AS har dramatiska ”Blackout”, Marca mjukare ”Real Madrid somnade”. De beskriver båda säsongens första förlust (2-3 mot RB Leipzig), men Marca ligger närmast om man får gå på Antonio Rüdigers ord, ”Vi sov de första 15-20 minuterna”. AS tar fasta på ett annat citat, från Carlo Ancelotti. ”Man lär sig mer av en förlust än tio segrar i rad”, säger Real Madrid-tränaren. Marca använder utnötta ordet ”final” för att beskriva matchen mot Celtic i sista omgången som ska säkra förstaplatsen i gruppen. Leipzigspelarna Simakan och Gvardiol är de enda som får toppbetyget tre stjärnor av tre. Emil Forsberg får nöja sig med en. Marca tror att Real Madrids svar på PSG:s bud på Endrick, 16, kan komma inom de närmaste dagarna. Klubben har redan etablerat nära kontakt med supertalangens rådgivare. Marca påpekar även att PSG:s bud på 20 miljoner euro är långt under de 35-40 miljoner Palmeiras vill ha.

Sport och Mundo Deportivo har också ett och samma tema men här är det Barcelonas ödesafton som gäller. ”Låt oss drömma”, skriver Sport, och håller tummarna för att Inter ska ”snubbla” mot Viktoria Plzen, samtidigt som Barça klår Bayern München. För det är vad som krävs för att chansen till avancemang ska leva. MD beskriver situationen som ”Mirakel eller inferno”. Tränare Xavi konstaterar, ”Vi har ett litet hopp”, men lägger även till, ”Blir det Europa League kommer vi att slåss som lejon för att vinna den turneringen”.

Relevo lyssnar på Bareclonabacken Eric García som fått hård kritik för sina insatser. ”Konstruktiv kritik är välkommen. Jag är 21 år och det finns stora möjligheter att utvecklas. Men jag tar inte förolämpningar och respektlöshet”, säger han.

FRANKRIKE

Le Parisien ser ”Fyrverkerier av MNM”. L’Equipe hör ”MNM:s symfoni”. RMC Sport frågar sig ”Var det här MNM:s bästa insats någonsin?”. Messi-Neymar-Mbappé var inblandade i alla målen när PSG hade uppvisning på hemmaplan (7-2 mot Maccabi Haifa). ”De var enastående”, instämmer PSG-tränaren Christophe Galtier, ”Att få träna dem och sedan få se dem uttrycka sig så här, för en tränare är det den heliga graalen”. L’Equipe delar ut betygen 9 av 10 till Messi och Mbappé, medan Neymar får nöja sig med 8.

L’Equipe använde ”Frisläppta” om MNM på förstasidan, och noterar att det var elfte gången i rad som PSG gått vidare från gruppspelet. På annat håll uppger L’Equipe att Bayern München intresserar sig för Marcus Thuram. Det ligger i linje med tyska uppgifter för ett par veckor sedan. Bayern gillar: att Thurams kontrakt med Mönchengladbach går ut till sommaren och att han redan kan Bundesliga. Mönchengladbach vill inte sälja i januari.

TYSKLAND

Sky Sport ser att ”RB Leipzig öppnar dörren till åttondelsfinal” (3-2 mot Real Madrid). De har ödet i egna händer mot Sjachtar i sista omgången. Kicker noterar att ”Emil Forsberg var farlig redan i första minuten” men det var andra spelare som blev tongivande i segern, som Timo Werner. ”Vi har precis vad vi vill ha, vi behöver inte ens vinna”, säger Werner med tankarna på sista gruppspelsmatchen. En annan rubrik på Sky är ”Chefskritikern Hummels delar ut beröm”. Dortmundstjärnan har utmärkt sig med sin kritik mot lagkamraterna men efter gårdagens säkrade plats i åttondelsfinalerna var han full av beröm. ”Vi gjorde ett fantastiskt jobb i första halvlek”, säger Hummels, och ringar särskilt in Karim Adeyemi ”som jobbade som en tjur”.

SportBild uppger att Bayern München planerar att förlänga med Eric Maxim Choupo-Moting. 33-åringen har gjort succé i nummer 9-rollen de senaste matcherna. Den kamerunske anfallaren vill bestämma sig efter VM. Tidningen berättar också att Bundesliga överväger att införa kvällsmatcher på lördagar.

Ruhr Nachrichten instämmer i Bilds uppgifter om att Schalke bestämt sig för Bochums Thomas Reis som ny tränare för Jordan Larsson & Co. Men problem har uppstått. Klubbarna kivas om ersättningen.

ÖVRIGT

Israel Hayom (Israel) lyssnar till Maccabi Haifas tränare Barak Bakhar efter överkörningen i Paris (2-7 mot PSG). ”Hur stoppar man Messi, Neymar och Mbappé? Det är antagligen omöjligt, i alla fall en kväll som denna”, konstaterar Bakhar. Tidningen har också svaret på skadefrånvaron för Daniel Sundgren. Backen skadade knäet i senaste ligamatchen och blir borta, 10-12 veckor, alltså upp till tre månader. Därmed är Sundgren inte heller aktuell för landskamperna i november.

BT (Danmark) suckar över FC Köpenhamn, vars Champions League-äventyr är över (0-3 mot Sevilla). Men lagkapten Viktor Claesson får i alla fall fina fyra stjärnor av sex, och 16-åriga inhopparen Roony Bardghji (tre stjärnor), blev yngsta svenska herrspelare i Champions League någonsin.

A Bola (Portugal) utbrister ”Fantastiska”, om Benfica (4-3 mot Juventus). Laget säkrade med segern en plats i åttondelsfinalerna. O Jogo använder ”Betyg 20”. För Benfica har nu 20 raka matcher utan förlust den här säsongen.

Los Angeles Times (USA) ringar inte tre möjliga MLS-adresser om Cristiano Ronaldo skulle lämna Manchester United: Inter Miami, LA Galaxy och LAFC.