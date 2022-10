Ronaldo nobbade Neville – Carragher: ”Välkommen till klubben”

Headlines Blogg

ENGLAND

The Sun visar att tankarna redan är på VM. Manchester Uniteds seger (1-0 mot West Ham) får rubriken ”Lyfter mot Qatar”. För det var Marcus Rashford som lyfte majestätiskt och nickade in segermålet, samtidigt som han stärkte greppet om en VM-plats för England. ”Sakajjj!”, låter oron för Bukayo Sakas skada överskugga Arsenals storseger (5-0 mot Nottingham). Fara för VM? ”Det hoppas jag inte”, säger Arsenaltränaren Mikel Arteta, ”Det var en spark som träffade illa. Han haltade direkt, men jag tänker inte längre än så. Vi får se hur han är de kommande dagarna”. The Sun nyhetsetta tilldelas en annan landslagsspelare, Reece James. Chelseabacken har utsatts för rasism i sociala medier, i synnerhet från ett konto som nu spårats. Användaren är från Mellanöstern, påpekar The Sun, och ett gripande väntas.

Manchester Evening News konstaterar att Anthony Elanga inte tog chansen när han fick den. ”Elanga var ofarlig”, skriver tidningen, och ger honom tillsammans med Bruno Fernandes lägst betyg, 4 av 10. Även i The Sun får Elanga lägst, 5/10. Cristiano Ronaldo rosade inte heller marknaden. Däremot blev han viral för att han nobbade att hälsa på Sky Sports expert Gary Neville(se klipp nedan). ”Välkommen till ignorerad-av-Ronaldo-klubben”, jublar Sky Sports-kollegan Jamie Carragher, som råkat ut för samma sak efter att ha kritiserat portugisen. Samtidigt var Neville imponerad av United. ”Jag tror de har en bra chans att sluta topp fyra nu, en riktigt bra chans”, säger han, ”Det är tillräckligt rörigt kring Chelsea, Tottenham och Liverpool för att United ska känna att de kan pressa sig före. Det hade jag inte trott för fyra-fem veckor sedan”.

Football London tror Dejan Kulusevski är aktuell för comeback i Tottenhams avgörande gruppspelsmatch mot Marseille på tisdag. Andra källor tror det inte. Ett besked väntas under Antonio Contes presskonferens i kväll.

The Guardian gör en rubrik om att Manchester United är tillbaka i topp i WSL (3-0 mot Everton). Hanna Bennison och Nathalie Björn spelade från start för gästerna. Det var roligare för Stina Blackstenius, som gjorde ett av målen när Arsenal vann (3-1 mot West Ham). Arsenal har samma poäng som United. Det har också Chelsea (3-1 mot Aston Villa), där Magdalena Eriksson spelade från start.

Gary Neville getting aired by Cristiano Ronaldo… 😳🤣 pic.twitter.com/UpKAmNjw1v — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 30, 2022

ITALIEN

Corriere dello Sport lägger tyngdvikten vid att ”Napoli sticker”. För det är resultatet av Milans oväntade förlust (1-2 mot Torino). Storstjärnan Rafael Leão pekas av både av Corriere dello Sport och Gazzetta dello Sport ut som sämst på planen (4/10). Portugisen byttes ut redan i halvtid. I och med Milans förlust har Napoli nu fem poäng §till tvåan, Atalanta.

La Gazzetta dello Sport och Tuttosport använder båda lagens smeknamnen för att summerar Milans oväntade förlust mot Torino, ”Djävlar, vilken tjur”. Gazzetta dello Sport följer också upp en skandal under uppsegling. En tidigare ultrasledare i Inter, med 26 år i fängelse på meritlistan för olika kriminella aktiviteter, sköts ihjäl på lördagen i utkanterna av Milano. När beskedet nådde Inters ultras i Curva Nord under matchen mot Sampdoria packade de av respekt ihop sina flaggor och lämnade läktaren. Men det var inte problemet. Rapporter är otaliga om hur de tvingade andra åskådare att lämna, unga som gamla. ”Det som hänt är oacceptabelt”, säger Italiens idrottsminister Andrea Abodi, som vill se utredning och handling. La Repubblica uppgav under söndagen att ultras till och med fått hjälp av polis att schasa ut vanliga åskådare. Inter har så långt gömt sig och inte gjort någon offentlig kommentar. GdS bär på dåliga nyheter för Juventus och det franska landslaget. Just som Paul Pogba var redo för en comeback har han fått en muskelskada och blir borta i alla fall tio dagar. Det sätter ett ännu större frågetecken för hans VM-medverkan, särskilt med tanke på att förbundskapten Didier Deschamps gjort klart att han inte tänker plocka ut spelare som inte är redo att spela från första match. På tal om skador, formstarka Emil Holm fick utgå skadad i Spezias match (1-2 mot Fiorentina). Albin Ekdal var en av lagets bättre spelare (6,5/10). Från Serie C i helgen hämtar vi ett bråk italian style. Montevarchis tränare Roberto Malotti gick till attack mot Cesenas tränare Domenico Toscano – med en focaccina, en liten focaccia. Blodvite uppstod.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo bryr sig nästan aldrig om Girona, trots att det är ett katalanskt lag. I dag är ett undantag. ”Tack, Girona!”, ropar Sport ut efter det oväntade resultat i huvudstaden (1-1 mot Real Madrid). Ett resultat som förstås gynnar tidningarnas favoritlag, Barcelona. Det är nu bara en poäng upp till Real Madrid. Men MD gör också rubrik på Barças bekymmer, ”Lewyberoende”. Polacken är den som gång efter annan räddar laget, senast i lördags.

Marca och AS känner att det är läge att dra upp U17-damernas VM-guld som största rubrik på förstasidan. Real Madrids snöpliga poängtapp finns i bakgrunden. Men irritationen i Madrid tränger sig fram. ”Bollen träffade bröstet. Han tog inte med hand, det är påhittat”, säger tränare Carlo Ancelotti, om straffen som ledde fram till kvittering. Marco Asensio instämmer. På Twitter har han lagt upp en bild på situationen och skriver, ”Definitivt INGEN hands, så som de förklarade för oss i början på säsongen. Det är otroligt att det nu är straff”. Real Madrids klubbledning uppges upprörd. Marca påminner också om de tre bortdömda målen mot Elche, som inte blev en stor sak eftersom Real Madrid vann. AS nämner också Real Madrids ilska, och menar att Barça får ”vänliga domslut”. Toni Kroos blev utvisad i går, hans första utvisning under karriären, 740 matcher. Pedri är Omgångens spelare och förstås med i Marcas Omgångens lag för La Liga. Lite svenskt: Isak Jansson är en av fyra spelare i Cartagena som når upp till två av tre stjärnor (0-0 mot Granada). Cartagena ligger sexa i andra divisionen. Amanda Edgren och Sofia Hagman gjorde varsitt mål när Huelva vann (2-1 mot Levante Las Planas).

Estadio Deportivo har filminspirerad rubrik, ”La naranja mecánica”, alltså ”Clockwork Orange”. Real Betis, för dagen i orange, var som ett välsmort maskineri i San Sebastian, menar ED (2-0 mot Real Sociedad). Hos lokalrivalen Sevilla är det bistrare miner, och fans skanderar mot president Castro och sportchefen Monchi. ED-krönikören José Medina tar Monchi i försvar.

FRANKRIKE

L’Equipe har ”Den goda fen” på förstasidan. Det är Alexandre Lacazette, som än en gång kom till Lyons räddning (1-0 mot Lille). I motståndarlaget saknades Gabriel Gudmundsson. ”Han har sportbråck och kommer troligen behöva opereras inom en vecka”, sa tränare Paulo Fonseca inför matchen. La Voix du Nord menar att han blir borta ”flera veckor”. Det är därmed ytterst tveksam om Gudmundsson kan medverka i landslagets matcher i slutet av november. Jens Cajuste hoppade in och spelade en halvtimme för Reims (0-0 mot Brest). Lionel Messi är redan för sjunde gången med i L’Equipes Omgångens lag för Ligue 1, och Neymar för sjätte gången.

Canal+ har en teaser för en intervju med Zlatan Ibrahimovic. 41-åringen slår an på slitna strängar. Zlatan: ”Sedan jag lämnat Frankrike har allt gått utför, ni har inget att snacka om längre. Frankrike behöver mig, jag behöver inte Frankrike. Även om ni har Mbappé, Neymar och Messi, det hjälper er inte”. Intervjuare (Olivier Dacourt): ”Varför?”. Zlatan: ”För ni har inte gud” (leende). Intervjun i sin helhet sänds på tisdag och onsdag.

🗨️ "Depuis que j'ai quitté la France, il n'y a plus aucun sujet intéressant (…) Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas Dieu." Quand Zlatan Ibrahimovic fait du Zlatan. pic.twitter.com/0vAKPbBBv8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 30, 2022

TYSKLAND

Sport1 och Sky Sport rapporterar båda att Benjamin Pavard på nytt funderar på att lämna Bayern München. Han är frustrerad över att att ha blivit bänkad de senaste matcherna. Noussair Mazraoui har i stället spelat högerback. Frustrationen beror också på att Pavard egentligen vill spela mittback. Han stormade ut från omklädningsrummet i lördags utan kommentarer. Kontraktet sträcker sig till 2024. Varken Bayern eller Pavard uppges särskilt intresserade av att förlänga. En skilsmässa i sommar är troligast.

Kicker dedikerar förstasidan till Frankfurts kamp i Champions League i allmänhet och Jesper Lindstrøms framfart i synnerhet. Matchen mot Sporting i morgon avgör. Bara två poäng skiljer etta och fyra i gruppen. I Schalke är det ny tränare och ny förlust (0-2 mot Freiburg). ”Det är inte tränaren som är problemet”, påpekar Bild i en krönika om Bundesligajumbon. Jordan Larsson saknades på grund av sjukdom. Emil Forsberg satt på RB Leipzigs bänk i lördags men Kicker är övertygad om att svensken startar mot Sjachtar i Champions League på onsdag. Ingens svensk är med i tidningens Omgångens lag för Bundesliga däremot är Branimir Hrgota (Greuther Fürth) med i Omgångens lag för Zweite Bundesliga.

ÖVRIGT

SDNA (Grekland) såg AEK vinna det dubbelhövdade örnens derby (2-0 mot Paok) och såg Niclas Eliasson slå nya assist. Två stycken blev det den här gången. Den ena var till Levi Garcia. Förra veckan kommenterade Eliasson att Levi Garcia var skyldig honom en kopp kaffe för en assist. Grekiska medier gillade det blygsamma anspråket. Så med ytterligare en assist till Garcia i går kväll var frågan framme igen. ”Jag väntar fortfarande på den första koppen kaffe, så nu är han skyldig mig två”, svarar Eliasson. AEK har sex raka ligasegrar för första gången på 13 år. Laget ligger tvåa i ligan.

BT (Danmark) ger Simon Hedlund fina fem stjärnor av sex efter Bröndbys seger på tilläggstid (3-2 mot Ålborg). Trots det svidande nederlaget och platsen under nedflyttningsstrecket, var motståndartränaren Erik Hamrén inte nedslagen. ”Om man agerar som vinnare blir man vinnare. Det kan ta tid men om vi spelar som i dag (läs: i går), så kommer resultaten”, säger Hamrén.

NOS (Nederländerna) uppger att Qatar betalar för resa och boende för 50 nederländska fans. I utbyte ska supportrarna skriva positiva inlägg i sociala medier, som Qatar ska kunna användas för marknadsföring. Glenn Nyberg dömer Ajax bortamatch mot Rangers i Champions League på tisdag.