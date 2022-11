Klopp: ”Döm oss inte ännu”

Headlines Blogg

ENGLAND

The Guardian lyssnar till Liverpools tränare Jürgen Klopp. Han fick frågan om Liverpool är på nedgång. Svaret varade i drygt sex minuter, eller 880 ord, som Daily Mail räknar fram. Kärnan i det Klopp sa var: ”Domen över detta (nedgången, min anm) bör göras senare under säsongen eller efter säsongen”, säger Klopp, ”Om man redan säger att det-var-det för den här gruppen av spelare, och den här tränaren, är det inte 100 procent schyst, eller att döma laget eller truppen, för vi har aldrig haft hela tillgänglig”. Han lägger till: ”Det var aldrig fråga om en snabb lösning men jag slutar inte att fajtas. Mitt jobb är inte bara att vara här när solen skiner och lyfta pokaler. Mitt jobb är också att vara här när vi går igenom riktigt hårda tider”. I kväll väntar möte med Napoli om förstaplatsen i gruppen. Från damfotbollen uppmärksammar tidningen att tränaren Hope Powell lämnat Brighton, där Emma Kullberg och Julia Zigiotti Olme spelar, efter 0-8 mot Tottenham. Guardian uppger vidare att förbundskapten Sarina Wiegman efter EM-triumfen petat målvakten Hannah Hampton för attitydsproblem. Även i klubblaget Aston Villa har Hampton petats.

ANNONS

Daily Mail har varningen ”Bort med tassarna från Rash”. Enligt tidningen planerar Manchester United att förlänga kontraktet med Marcus Rashford innan årets slut. I januari kan 25-åringen prata med andra klubbar, som PSG. Men United kommer enligt Mail innan dess antingen aktivera optionen på ytterligare ett år eller skriva ett nytt kontrakt med anfallaren.

Daily Mirror bär på budskapet ”Gunner knock you out” från Marseilles Alexis Sánchez. Tidningen tar fasta på att den tidigare Arsenalspelaren säger att ”det var stor lycka varje gång man slog Tottenham”. Så dubbel lycka för chilenaren om han lyckas ta Marseille till seger i kvällens ödesmatch om Champions League-avancemang. Dejan Kulusevski missar även denna match.

Shields Gazette lockar med tidsplanen för Alexander Isak. Fokus ligger på att få anfallaren klar till en andra försäsong under VM-uppehållet. Om allt går som det ska är Isak aktuell för träningsmatchen mot Al-Hilal i Riyadh den 8 december. Återstarten i Premier League är den 26 december (Leicester).

ANNONS

The Sun följer upp de lugnande beskeden om Bukayo Sakas skada. Enligt tidningen kan Arsenalstjärnan vara aktuell redan till derbyt mot Chelsea på söndag. Liksom Football Insider hävdar The Sun, med ”exklusiv”-stämpel, att Manchester United är intresserad av högerbacken Max Aarons i Norwich.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport presenterar ”Mister Milan”, Stefano Pioli som i går skrev på till 2025. Det är dagens största rubrik, tätt följd av ”Vi är sönder”. Det är Paul Pogba, som missar VM, och det är Romelu Lukaku. För även belgaren har drabbats av ett bakslag. Till skillnad från Pogba så väntas Lukaku kunna spela VM, men det är mycket tveksamt om det blir fler matcher med Inter innan VM-uppehållet. Inter lär inte chansa. På tal om Inter, inga polisanmälningar har ännu gjorts efter uppgifterna om att Interultras tvingat ut vanliga supportrar från matchen i lördags. Det finns ännu heller inga videobevis. Interultras lämnade sina platser sedan det kommit till deras kännedom att en tidigare ultrasledare skjutits ihjäl på annan plats. Uppgifter om att de även tvingat andra fans att lämna sina platser väckte ett ramaskri.

ANNONS

Corriere dello Sport ger plats åt en ”Special baby”. Det är José Mourinhos talang Cristian Volpato. 18-åringen hoppade in och fixade ett sent ledningsmål för Roma och spelade fram till slutresultatet på tilläggstid (3-1 mot Hellas Verona). CdS ger honom toppbetyget 8 av 10. Kan insatsen också ge en VM-biljett? Volpato har spelat för italienska ungdomslandslag men är född i Australien. Både Italien och Australien drar i honom. Sydney Morning Herald påpekar att förbundskapten Graham Arnold nu måste fatta ett beslut. Om en vecka presenterar han VM-truppen. Roma gick i och med segern förbi lokalrivalen Lazio och upp på fjärde plats. Isak Hien hoppade in i Verona efter paus och får godkänt (6/10).

Tuttosport har en uppmaning, närmast en varning till Juventus. ”Hedra 125 år av ära”. Det är klubbens födelsedag i dag, ”under en av klubbens mörkaste säsonger på senare år”, som Tuttosport uttrycker det. Tidningen påpekar att det finns ”en historia av framgångar att respektera, med början i morgon mot PSG”. Turintidningen noterar också operationsbeskedet för Amanda Nildén.

ANNONS

SPANIEN

Marca menar att ”Europa står på spel” för Atlético de Madrid i kväll. Tåget har gått för åttondelsfinalerna i Champions League, men poäng behöver hämtas i Porto för att fixa Europa League-spel. Laget måste matcha Leverkusens resultat mot Club Brügge. Marca berättar vidare att Gerard Piqué finns med i förbundskapten Luis Enriques preliminära VM-trupp om 55 spelare. Det bekräftar representanter från Barcelona. Även Sergio Ramos finns med. Listan ska skäras ned till 25-26 spelare den 11 november. Noterbart är också att David De Gea inte uppges med. Enligt Cadena SER är de fem uttagna målvakterna Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya, Kepa Arrizabalag och Álex Remiro. Marca uppmärksammar också El Chiringito TV:s inslag om en smärre olycka efter Barças träning. Ronald Araújo råkade köra över en supporters fot (se klipp här). Hon skrek i högan sky, Barçaspelaren klev ur bilen, kollade till henne innan hon forslades vidare för undersökning. ”Kvinnan mår bra”, hälsar tv-kanalen

ANNONS

AS lockar med en intervju med Andrés Iniesta. Citatrubriken är ”Jag tror det är svårt att få Messi tillbaka”. Egentligen säger Iniesta, ”Det verkar inte enkelt, så klart, men jag är varken Leo eller Laporta, och jag kan inte förutse var som händer i framtiden”. Så sent som i går parades Messi ihop med Inter Miami, samtidigt som PSG vill förlänga. Iniesta har en mild syn på Barcelonas Europaäventyr. ”Att fall i Champions League är en besvikelse men inte ett misslyckade”, säger han.

Sport har mer Champions League. ”Baby-Barça” står för att Xavi kommer att ställa upp med många unga spelare i kvällens betydelselösa match mot Viktoria Plzen. Bland annat bekräftade Xavi att Iñaki Peña och Pablo Torre spelar.

Mundo Deportivo täcker förstasidan med fyra spelare med utgående kontrakt som alla påstås sugna på en flytt till Barcelona: N’Golo Kanté och Jorginho (båda i Chelsea) samt Diogo Dalot (Man United) och Youssoufa Moukoko (Dortmund).

ANNONS

FRANKRIKE

La Provence beskriver Marseille-Tottenham som ”Årets match” på nyhetsetta, precis som tränaren Igor Tudor gjort. L’Equipe har ”Inom räckhåll”. För Marseille går till åttondelsfinal vid seger på Stade Vélodrome. Hemmalaget har fått en tidig boost, Eric Bailly uppges redo för spel efter skada. Tudor välkomnar med ett leende avstängningen för Tottenhams tränare. ”Antonio Conte har stark påverkan på laget när han är på bänken, så det är bättre att han inte är där, vi får väl hoppas på det, men det är spelarna som spelar, inte tränarna”, säger Tudor.

RMC Sport pysslar som de flesta med att försöka sätta ihop det franska VM-innermittfältet, sedan Paul Pogba tvingats kasta in handduken, precis som N’Golo Kanté före honom. Ett 3-4-1-2-system är troligt. Aurélien Tchouaméni har spelat åtta av de senaste elva matcherna, och anses given. Adrien Rabiot är troligast på den andra platsen. L’Equipe är inne på samma linje. Le Parisien också. Backup till de två lär Eduardo Camavinga och Mattéo Guendouzi vara. Sedan tror RMC Sport även på Jordan Veretout medan Le Parisien lutar åt Youssouf Fofana.

ANNONS

TYSKLAND

Sky Sport understryker med hänvisning till sina källor att Liverpooltränaren Jürgen Klopp har hela klubbens fulla företroende oavsett den svaga säsongsinledningen. Klopp vill nu se en offensiv på transfermarkanden, senast i sommar. Moises Caicedo (Brighton) och Konrad Laimer (RB Leipzig) är aktuella, sistnämnda redan i januari. Vidare uppger Sky att Dortmund är ute efter Ramy Bensebaini, men först till sommaren då kontraktet med Mönchengladbach löper ut.

Kicker lyssnar till Kevin Trapp inför kvällens ödesmatch för Frankfurt borta mot Sporting. ”Vi kan skapa historia igen”, säger målvakten som var med och ledde Frankfurt till Europa League-titeln i våras. Frågan är om Trapp själv ser framtiden i Frankfurt. Enligt Bild vill klubben förlänga 32-åringens kontrakt (nuvarande till 2024), men till reducerad lön. Frankfurt behöver minska kostnader. På tal om målvaktsveteraner och kontrakt. Sven Ulreichs med Bayern München går ut till sommaren. ”Det är för tidigt att snacka (om kontraktet), men jag kan tänka mig att stanna”, säger 35-åringen, som vill fortsätta spela minst två år till. Stormötet Bayern-Inter i kväll saknar udd. Lagen är redan klara som etta respektive tvåa i gruppen. Bayer Leverkusen uppmärksammar Jardell Kanga, som gjorde ett mål nästan från mittcirkeln för U19 häromdagen (se målet här).

ANNONS

Ruhr Nachrichten hör polisen tala om ”brustet förtroende” efter Schalkes speciella tifo i helgen. Blå rök användes för att färga en gigantisk tröja på duk (se klipp här). Något tillstånd för bengalerna hade ultras inte frågat om, varför sanktioner väntar.