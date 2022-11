Mourinho lovar startplats för Tahirovic – ”Tror på honom”

Headlines Blogg

Corriere dello Sport ger gott om utrymme åt Roma. José Mourinho är på hugget. På frågan vad som hänt med Tammy Abraham, svarar han: ”Det får ni fråga honom. Om han är frånvarande, om han har några problem, om han tänker på VM…”, vilket tolkas som en pik till den engelske landslagsanfallaren. Mourinho säger också, ”Jag kan inte dölja min besvikelse över att vissa spelares nedgång, men jag kan dölja deras namn, för som tränare behöver jag diskutera det individuellt när det finns något att säga”. Men en som i stället lyfts fram är Benjamin Tahirovic. ”Han kommer snart att få chansen från start för jag tror på honom”, säger Mourinho. Både Rete Sport och Forza Roma spekulerar i om det kan bli en startplats för 19-åringen mot antingen Sassuolo i kväll eller Torino i helgen. Corriere dello Sport och Gazzetta dello Sport har Tahirovic på bänken i kväll i sina preliminära uppställningar.

La Gazzetta dello Sport konstaterar att ”Napoli springer iväg”. Ny seger (2-0 mot Empoli) – den tionde raka i ligan – samtidigt som Milan tappade poäng (0-0 mot Cremonese). Det skiljer nu hela åtta poäng mellan ligaettan och tvåan. ”Åtta poäng är mycket och det är ett avstånd vi inte gillar”, påpekar Milantränaren Stefano Pioli. På tal om Milan, GdS gör ett nördigt nedslag kring sålda tröjor. Sandro Tonali toppar tröjförsäljningen med 29 procent före Zlatan Ibrahimovic med 19 procent, men i turistkvarterens affärer är det svensken som toppar. Emil Holm får en rubrik efter Spezias match (2-2 mot Udinese). ”Holm är okuvlig” inleder betygssättningen från matchen. Svensken får fina 7 av 10, ”När han startar till höger är han okuvlig. Han placerade en godbit i mitten som Nzola inte lyckades få av pappret på”, skriver tidningen. Albin Ekdal får 6, ”Han var tillfrågad om ordning och geometri på mittfältet, uppdrag slutfört”. Emmanuel Ekong gjorde ett kort inhopp för Empoli mot Napoli.

ENGLAND

Daily Mail öser på med svarta rubriker om VM. Det är Blatters ord om att det var fel att välja Qatar. Det är VM-ambassadörens nedlåtande ord om homosexuella. Men framför allt är det Manchester City-tränaren Pep Guardiolas ord om tajming. ”Det här är galet!”, är dagens feta rubrik.”Vi har ett galet VM och spelarna kan inte vila”, säger Guardiola, ”Spelarna har ett öga på VM. Om du blir skadad mot Brentford (Citys kommande ligamotståndare, min anm) kommer det inte att förändra något vad gäller chanserna att vinna ligan, men du missar VM”. Han är också bekymrad över skicket spelarna sedan återvänder i. ”Jag har en känsla av att det bara blir dusch, massage, dusch, massage för att spelarna ska återhämta sig till nästa match. Det är galet. Det är så många matcher för spelarna”, säger Guardiola. Mail lyssnar också till Jamie Carragher som tror att en bättre tränare än Sven-Göran Eriksson kunde ha lett England till VM-titeln. ”Man kan inte säga att han (Eriksson) gjorde ett dåligt jobb, men med den gruppen av spelare, så kunde en bättre tränare ha tagit England till en final eller definitivt semifinal”, säger Carragher. Svennis tog England till kvartsfinal i VM 2002 och 2006.

The Sun bär på dåliga nyheter för Reece James. Det blir inget VM. Chelseabacken hade hoppats att förbundskapten Gareth Southgate skulle hålla en plats öppen. James hoppas vara tillbaka från sin skada i början av december. ”Men Gareth beslutade sig för att han inte kunde ta chansen”, säger en källa till tidningen.

Football London konstaterar att det är osäkert om Dejan Kulusevski gör sin comeback i Tottenhams startelva i ligacupmötet med Nottingham i kväll. ”Vi kan inte säga att han kan spela 90 minuter för det var en långtidsskada (han hade). Vi måste vara försiktig med honom”, säger assisterande tränaren Cristian Stellini. I går kom beskedet att Tottenham stoppat Kulusevski från landslagsspel senare i november.

The Times sänker prislappen på Liverpool en aning. I går skrev tidningar om fyra miljarder pund. I dag skriver Times att ägarna, Fenway Sports Group, vill ha minst tre miljarder pund. Tidningen hänvisar till en källa i et av de konsortium som försökte köpa Chelsea och som nu också bjudit in att buda på Liverpool. Sir James Ratcliffe har strukit sitt namn ur processen. Det finns däremot Dubainvesterare som står redo. Och så Connor McGregor förstås.

Coventry Telegraph gör artikel på hur fansen öser kärlek över Viktor Gyökeres efter ännu ett mål (2-0 mot Wigan). Det var hans sjunde för säsongen. Den här gången drev han bollen ända från egen planhalva innan han avslutade kyligt. ”Ligans överlägset bästa anfallare”, ”Jag är kär i den där stora svenska hjälten”, ”Gyökeres kan få mina barn”. Det är några av kommentarerna tidningen snappar upp från sociala medier.

SPANIEN

Sport drar på med ”Heroiskt”, medan Mundo Deportivo konstaterar, ”Tre superviktiga poäng”. Trots att Robert Lewandowski blev utvisad redan efter en halvtimme vände och vann Barcelona (2-1 mot Osasuna). Men om Lewandowskis utvisning var oväntad var Gerard Piqués mer uppseendeväckande. Han snackade sig som avbytare till ett rött kort i halvtid. Domaren Gil Manzano rapporterar att Piqué hävde ur sig: ”Du är den domaren som lurat oss mest” och ”Det är en jävla skam, jag skiter på din jävla mamma”. Det var 35-åringens allra sista framträdande som Barcelonaspelare. Men Piqué lämnar också klubben i topp av La Liga över VM-uppehållet. Även vid seger mot Cádiz i morgon kommer Real Madrid att vara två poäng efter.

Marca konstaterar just detta på förstasidan, ”Barça kommer att leda över VM”. Utrymme ges också åt Quique Setiéns framtid i Villarreal är osäker redan efter två veckor. Det tog bara fyra matcher innan fansen började skandera ”Ut med Quique”. I går hade han ett långt krismöte med spelarna, men såg enligt Cope ”isolerad och apatisk” ut på träningen efteråt. I kväll väntar viktig match mot Espanyol.

AS fortsätter med ”VM bromsar Real Madrid” att skylla poängtapp på att spelarna hade Qatar i tankarna. På annat håll citerar tidningen Samuel Eto’o. Den kamerunske förbundsordföranden och fotbollslegendaren sticker ut hakan inför VM. ”Jag tror alla fem afrikanska lag går vidare”, säger Eto’o, och sticker ut hakan ännu längre, ”Kamerun vinner finalen mot Marocko”. En helafrikansk final med andra ord. Eto’o tittar djupare i spåkulan, ”Marocko tar sig dit efter segrar mot Spanien (åttondelsfinal), Portugal (kvartsfinal) och Frankrike (semifinal). På Kameruns sida går vägen via Belgien (kvartsfinal) och Senegal (semifinal)”.

FRANKRIKE

L’Equipe har full fokus på tv-kanalen TF1:s nyhetssändning klockan 20.00 i kväll. Då presenterar förbundskapten Didier Deschamps sin VM-trupp. Så har Deschamps gjort inför varje stort mästerskap. Vidare berättar L’Equipe att Karim Benzema, enligt tidningens källor, inte heller kommer att spela Real Madrids match på torsdag (Cádiz). Därmed blir det inget mer spel innan VM. Fransmannen dras med en lårskada, spelade mot Celtic förra veckan, men fick en ny känning på den efterföljande träningen. Gerson, som vill lämna Marseille, är i samtal med Flamengo. Den brasilianska klubben har också pratat med OM-presidenten Pablo Longoria som är villig att sälja mittfältaren, som köptes för 25 miljoner euro 2021 men fått begränsad speltid den här säsongen.

Foot Mercato hävdar att Milan Skriniar är nära att förlänga med Inter och nobba PSG. Det kan den italienska klubben bland annat tacka hans fru för. Efter att först ha omfamnat tanken på en flytt till Paris, har hon svängt och vill bli kvar i Milano. Även Skriniar har fäst sig vid staden. Inter är enligt uppgift beredd att erbjuda ett nytt fyraårskontrakt på nästa sju miljoner euro om året – något lägre än vad PSG ska ha erbjudit.

TYSKLAND

Sport Bild har fokus på ”Kampen om Moukoko”. Klubbar som Barcelona, Manchester United, Real Madrid, PSG och Liverpool har uppgetts ute efter 17-åringen. Men SportBild uppger att Dortmund nu erbjudit ett långtidskontrakt. Dock är det värt fem miljoner euro om året och Moukoko vill ha sju milj euro. Fortsättning följer.

Sky Sport såg ”Bayern flexa musklerna”. Bild har samma tema. För det var Leon Goretska som spände sina omfångsrika biceps efter att ha lett laget till storseger (6-1 mot Werder Bremen). Goretzka visade också att han är mer än muskler. En VM-ambassadör, tidigare landslagsspelaren Khalid Salman, benämnde i går homosexualitet som en ”psykisk skada”. Goretzka svarar, ”Det är en människosyn från ett annat årtusende”, och la till att Qatar är ”mycket förtryckande” mot homosexuella. Inför matchen visade även Bayernultras sitt missnöje med banderoller med texten, ”Psykiskt skadad? Dra åt helvete, Khalid & Co”. Senegalesiska fans har sovit oroligt. Sadio Mané klev av skadad. Men assisterande tränare Dino Toppmöller har lugnande besked. ”Mané fick en smäll på benet, som gjorde att han fick lite ont i en nerv. Det är inget allvarligt, hans medverkan i VM är inte i fara”, säger Toppmöller.

ÖVRIGT

Meczyki (Polen) pratar med Lech Poznans president Piotr Rutkowski efter att Mikael Ishak överraskande förlängt kontraktet. Han påpekar att Ishak ”hade mycket bättre erbjudanden” men ville stanna, något svensken signalerade tidigt i samtalen. ”I början trodde vi nästan det var ett skämt, vi kunde inte tro att det verkligen var så”, säger Rutkowski om förhandlingarna som sedan gick snabbt. Ishak har skrivit på till 2025.