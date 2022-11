Ivan Toney kan stängas av ”upp till ett halvår”

Headlines Blogg

ENGLAND

The Sun byter bort Cristiano Ronaldo från nyhetsettan. Tre dagar i rad har portugisen regerat på den med sina utspel hos Piers Morgan. Men det senaste om att det inte är någon ordning på ungdomen nuförtiden är för mjäkigt (men att CR7 jämför sig själv med en smarrig frukt uppskattar i alla fall Headlines-podden – ute nu). Fotbollen fortsätter oavsett att vara det världsdominerande ämnet för tidningen. Nyhetettan fylls i dag i stället av Ivan Toneys 232 brott mot bettingreglerna – som sannolikt kostade honom en plats i VM-truppen. Brentfordstjärnan riskerar flera månaders avstängning, enligt The Guardian, upp till ett halvår enligt Daily Mail. The Suns sportetta tillhör Declan Rice med ”Något att DEClarera?”. VM-mittfältaren sa skämtsamt till taxichauffören om sin andra väska: ”Det är inget i den. Det är en extraväska. Förhoppnings får jag med mig bucklan hem i den”.

Daily Telegraph drar stort på en exklusiv intervju med Neymar under citatrubriken, ”Jag skämtar med Messi om att slå honom i VM-finalen”. Neymar tippar Argentina, Tyskland, Spanien och Frankrike som VM-favoriter vid sidan av Brasilien. Och England då? ”Jag glömde nämna England men de har så klart en chans!”, säger Neymar och skrattar, ”Jag gillar verkligen (Harry) Kane och (Jadon) Sancho”. Förbundskapten Gareth Southgate delar inte Neymars syn på Sancho.

Manchester Evening News förklarar den uppmärksammade nedplockningen av den stora bilden av Cristiano Ronaldo på Old Traffords utsida (se klipp här). Det är bara ett (o)lyckligt sammanträffande. Den ska ge plats för reklam för finalerna i rugby-VM, och den var bestämt sedan tidigare.

The Athletic uppger att Chelsea haft ett genombrott i kontraktsförhandlingarna med Mason Mount. Mittfältsstjärnan antas nu förlänga i januari. 23-åringens nuvarande kontrakt går ut 2024. The Athletic uppger vidare att Sjachtar Donetsk vill ha 100 miljoner euro för sin guldklimp Mychajlo Mudryk. Arsenal, Manchester City, Manchester United och Newcastle har alla uppgetts intresserade av 21-åringen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har Juventus i huvudrubriken. ”Den gamla damen är i goda händer”. Juve hoppas redan i januari säkra målvakten Guglielmo Vicario från Empoli. 26-åringen ses som Wojciech Szczesnys arvtagare och väntas kosta 15-20 miljoner euro. Även Tottenham och Roma har visat intresse. Mer från mercaton: Det är inte bara Juventus och Ajax som har Emil Holm i sökljuset. GdS skriver i dag att också Bologna och Roma är intresserad av högerbacken. Även Calciomercato har uppgifter på Romas intresse för svensken till sommaren. Gazzetta dello Sport ger vidare en helsida åt Romas satsning på unga spelare, med Benjamin Tahirovic i fokus. Han beskrivs som ”Den senaste guldpojken”, och tidningen skriver också om kampen som väntar mellan Sverige och Bosnien om landslagströjan.

Corriere dello Sport känner att Italiens seger ändå svider (3-1 mot Albanien). För CdS ser ”Ett Italien för Qatar”. Det är dagens stora rubrik. Tidningen menar att laget ”hade kul, och det kommer att göra ont att behöva sitta framför tv:n”. Freiburgmittfältaren Vincenzo Grifo var den som hade allra roligast. Två mål, en assist och 8 av 10 i betyg.

La Repubblica skriver att Inter och Juventus vill försöka värva N’Golo Kanté. Kontakter är redan tagna med spelarens rådgivare. Chelsea uppges villig att sälja redan i januari, men kräver 18 miljoner pund för att släppa sin skadebenägna stjärnmittfältare. Kantés kontrakt går ut i sommar. Även Tottenham och PSG uppges intresserade.

SPANIEN

Sport är förbannad. ”Skamligt!”, skriker tidningen ut. Mundo Deportivo skriver om en ”Skandal”. Det är reaktioner på domen om tre matchers avstängning för Robert Lewandowski. Barcelona uppges ”rasande” och tänker överklaga. Enligt Sport är även Lewandowski häpen över domen. Vidare skriver tidningen att Ansu Fati är tänkt att spela hela matchen för Spanien i kväll mot Jordanien (se trolig startelva här). Det bekräftade förbundskapten Luis Enrique. Det är också förstasidan på AS, ”Ansu och tio till”.

Cadena Cope följer upp Luis Enriques liv som livestreamare. ”Nu har jag följare, prenumeranter och allt. Jag öppnar min telefon och det trillar ut hjärtan överallt. Jag skulle kanske börjat tidigare”, säger Luis Enrique, men är medveten om att det inte bara är kärlek att vänta. ”Länge leve hatarna! , utropar han.

Mundo Deportivo bär på budskapet ”Rör inte De Jong”. Det kommer från fansen. På frågan om mittfältaren ska säljas svara 84 procent nej.

Marca drar på en ganska utslätad intervju med Andrés Iniesta, still going strong in Japan. I det övriga artikelmaterialet återfinns också Williot Swedberg. Marca går på samma linje som Relevo och AS de senaste dagarna: 18-åringen lär lånas ut av Celta Vigo.

FRANKRIKE

L’Equipe följer upp Kolo Muanis ankomst till den franska truppen, men backar bandet till skadan som fick Christopher Nkunku att missa VM. Det var i en duell med Eduardo Camavinga som anfallaren skadade knäet. Camavinga har fått känna på ilska i sociala medier, ett flertal även med rasistiska inslag. Trots att det visar sig att han var oskyldig till knäskadan, det var ingen kontakt. Nkunku tar också Camavinga i försvar, och menar att landslagskamraten blivit ”orättvist utpekad”. Nkunku väntas bli borta sex-åtta veckor. Men Sports Injury Central, som tittat närmare på klippet, utesluter inte en korsbandsskada som skulle kunna förstöra säsongen. Ligue 1-domaren Johan Hamel, som hastigt avlidit bara 42 år gammal, får en helsida i papperstidningen.

AFP har besked från landslagskaptenen Hugo Lloris. Han kommer inte att bära någon regnbågsfärgad kaptensbindel under VM ”av respekt” för värdnationen Qatar. ”När vi tar emot utländska gäster vill vi gärna att de respekterar våra regler och vår kultur. Jag kommer att göra detsamma i Qatar”, säger Lloris. Flera andra europeiska landslagskaptener, bland annat Harry Kane i England, kommer att bära en så kallad OneLove-bindel.

Foot Mercato hävdar att Milans intresse för Houssem Aouar växt sig starkt. Även RMC Sport uppger att Milan är den klubb som är mest på hugget. Lyonspelarens kontrakt går ut till sommaren. Andra intresserade klubbar är bland annat Napoli, Real Betis, Sevilla och Real Sociedad.

TYSKLAND

Bild beskriver Tysklands insats i genrepet med putslustigheten, ”Oman, det var kasst” (1-0 mot Oman). Förbundskapten Hansi Flick håller delvis med. ”Jag är inte nöjd med hur vi försvarade oss i dag, vi kan inte spela så i VM. Vi behöver vara mer fysiska. Men alla hade lite i bakhuvudet att komma från matchens oskadda”, menar Flick. Fast Lukas Klostermann gick av skada efter en halvtimme. Trodde de flesta. Men det tillbakavisar Flick. ”Planen var att byta ut honom efter en halvtimme”. Bild är inte nådig i spelarbetygen. Endast Gündogan och Neuer når upp till 3 i betyg (skala 1-6, där 1 är bäst). Kehrer, Raum, Hofmann och unga debutanten Moukoko får bara 5.

Kicker använder rubriken ”Sand i maskineriet” för den tyska prestationen i Oman. På annan plats uppmärksammas att Sébastian Hallers comeback dröjer. Dortmundanfallaren berättar via sociala medier att han behöver genomgå ytterligare en operation. 28-åringen fick i juli besked om att han hade cancer i testiklarna.

WAZ går emot Bilds uppgifter i går. Schalke funderar enligt tidningen i nuläget inte på att släppa Jordan Larsson i januari. Klubben vill ge honom chansen även under andra halvan av säsongen. Samtidigt rapporterar Ruhr Nachrichten att Larssons marknadsvärde halverats sedan i juni. Då var det åtta miljoner euro, nu är det fyra miljoner. Det sticker ut även bland Schalkespelaren, där de flesta tappat värde. Schalke är jumbo i Bundesliga.

ÖVRIGT

Mediotiempo (Mexiko) ber en bön inför VM efter att ha sett sitt landslag få stryk med 1-2 mot Sverige. ”Gud välsigna oss”. Det såg inte jättebra ut. Och det mot en motståndare som påminner om premiärmotståndet Polen. ”Vad vi såg var en motståndare (Sverige) som tvingar dig att betala dyrt för misstag, en beslutsam motståndare som är snabb på kontringar. Jag kan föreställa mig att det blir liknande (mot Polen), man får inte tappa boll när man är sårbar”, säger förbundskapten Gerardo Martino. Raúl Jiménez gjorde efterlängtad comeback men lär inte vara startspelare i VM-premiären, bekräftade Martino.