”Arrogans” – Neymars extra stjärna väcker känslor

Globo Esporte (Brasilien) noterar roat att Bild vrålar ut ”Första arrogansattacken” om Neymar. Den brasilianske stjärnan la på Instgram stories ut en bild på sina shorts med Brasiliens förbundslogga och de fem stjärnorna som representerar VM-titlar. Bara det att Neymar photoshoppat in en sjätte stjärna.

El Universo (Ecuador) sparar inte på krutet. ”Världsrekord! Ecuador krossar 92 års historia”, genom att bli första lag att vinna en premiär mot VM-värdnationen (2-0 mot Qatar). Tidningen fångar även upp att ecuadorianer nu vill ha nationella helgdagar under de två kommande gruppspelsmatcher så att alla kan se dem. El Comercio noterar hur de ecuadorianska fansen på läktarna skanderade ”Vi vill ha öl” (se klipp här), samt häcklade Chile, som velat beröva Ecuador på VM-platsen. Förbundskapten Gustavo Alfaro försäkrade också att det inte är någon fara med matchhjälten Enner Valencia. ”Enner kommer att spela mot Nederländerna, han kommer gå genom eld för det”, säger Alfvaro.

ENGLAND

Daily Mail ser det som att ”England är skakat av kaptensbindelfars”. Harry Kane riskerar enligt uppgifter gult kort om han bär regnbågsbindeln. The Guardian menar att Kane kan överge planerna om så är fallet. Nederländska medier rapporterar att även Virgil Van Dijk kan överge planen om det innebär gult kort. Times skriver om engelsk oro att Fifa-tjänstemän ska komma ner till omklädningsrummet och kräva att Kane inte bär bindeln.

Daily Star använde i stället bilden på Harry Kane med flaggan bakom ryggen till klassisk heja-på-journalistik. Temat är Superman. ”Är det en fågel? Är det ett flygplan? Nej, det är SuperKane”. Enligt samstämmiga rapporter kommer Bukayo Saka att starta, medan Phil Foden börjar på bänken. Daily Telegraph har följande elva (4-2-3-1): Pickford – Trippier, Stones, Maguire, Shaw – Bellingham, Rice – Saka, Mount, Sterling – Kane.

Daily Telegraph ger även plats för damfotbollen. Chelsea vann enkelt gårdagens Londonderby (3-0 mot Tottenham) och leder nu ligan. ”Jag känner mig lite som en hönsmamma som är tillbaka”, säger tränaren Emma Hayes, som gjorde comeback efter att ha opererat bort livmodern för en dryg månad sedan. Magdalena Eriksson spelade från start och får 7 av 10 i betyg. Matchen spelades på Stamford Bridge och sågs av 38 350 åskådare.

iNews bygger sin sportetta på läktarna som tömdes under premiären. ”VM varade i 45 minuter för qatarierna”. The Guardian är förstås inte heller sena att häckla värdlandet. Tidningen har varit Englands fränaste kritiker av VM i Qatar, och placerar en bild på tömda läktarplatser på nyhetsettan till rubriken, ”Efter alla dessa pengar, en förödmjukelse för Qatar”.

The Sun tar upp ilskan hos många engelsmän sedan VM-invigningen bojkottats av BBC One. Det ger också utslag i många medier, bland annat Al Jazeera. I stället för att visa öppningsceremonin pratade BBC One om korruptionen inom Fifa, behandlingen av migrantarbetare och homosexuella i Qatar. BBC visade invigningen på andra plattformar.

Football Insider hävdar att övergången för Dejan Kulusevski till Tottenham är ”99 procent” klar, som en källa uppger för FI. Oavsett vad kommer Londonklubben att köpa loss svensken från Juventus under 2023. Det ligger i linje med vad transferjournalisten Fabrizio Romano uppgav i september.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport försöker på något vis få ihop ”Ett fransk derby”. För Milan har franske landslagsanfallaren Olivier Giroud och Inter hoppas värva franske landslagsanfallaren Marcus Thuram i januari. Representanter för Inter kommer att träffa Thurams representanter i Doha. Inter vill slå till innan konkurrenterna, för i sommar går 25-åringens kontrakt ut. Mönchengladbach väntas begära tio miljoner euro för att sälja i januari.

Corriere dello Sport kan verkligen inte släppa det här med att Italien inte spelar VM. ”Det gör jätteont” är den stora, stora rubriken i dag, med tillägget, ”VM har börjat, vi förlorade mot Österrike (0-2) och får sätta oss ner och titta på tv”. Att döma av spelarbetygen är det Marco Verratti som saknar VM allra mest. PSG-mittfältaren får bara 4,5 av 10. Att Rick Karsdorp lämnar Roma efter att det skurit sig med José Mourinho, får uppmärksamhet i alla de italienska tidningarna.

SPANIEN

Marca konstaterar på förstasidan, ”Detta är alarmerande”. Bilden är på de gapande hålen på läktarna. Tidningen menar att det även oroar Fifa att tusentals och åter tusentals fans övergav öppningsmatchen. Från La Liga skriver Marca att Real Madrid, trots skada på Karim Benzema, inte har några planer på att förstärka laget i januari. Det kan nästan ses som svar på Barcelonatidningen Sport som lanserat en rad uppgifter om Real Madrid. Tidningen påstår dels att huvudstadsklubben överväger Rafael Leão, dels att Cristiano Ronaldo erbjudit sina tjänster till sin förra klubb för resten av säsongen.

Cadena Cope uppdaterar Karim Benzemas skadesituation. Fransmannen lämnade häromdagen sin plats i den franska VM-truppen på grund av en lårskada. Enligt Cope blir Real Madrid-anfallaren borta tre veckor.

AS stoltserar med en intervju med Jordi Alba som förutom att hylla gruppen också säger, ”Ansu Fati har allt för att bli en av VM:s stjärnor”.

Mundo Deportivo har intetsägande ”Igång” som rubrik för VM-starten, men blir desto gladare när den får skriva om Barcelona. Som damernas storseger i går, där Fridolina Rolfö gjorde ett av målen (8-0 mot Alavés).

FRANKRIKE

L’Equipe har Kylian Mbappé i fokus. Efter alla skador, senast Karim Benzema, vilar mycket av landslagets förhoppningar på 23-åringens axlar. Mbappé väntas i premiären mot Australien på tisdag starta till vänster med Giroud som spets och Dembélé till höger, samt Griezmann bakom dem. Ibrahima Konaté och Upamecano väntas starta som mittbackar (se förmodad startelva). Som så många andra skriver L’Equipe om en ”katastrofal start” för det qatariska landslaget och de tomma läktarna mot slutet av matchen. Från den inhemska scenen uppger tidningen att Nice tränare Lucien Favre fått grönt ljus att fortsätta efter sju matcher utan förlust.

RMC Sport fångar upp Sadio Manés budskap till Senegals landslag, ”Terangas lejon”, inför kvällens premiär mot Nederländerna. ”Jag är säker på att lejonen kommer att överträffa sig själva och närma sig alla matcher om de vore en en final”, skriver den skadade storstjärnan på Instagram. RMC Sport noterar att ett viralt klipp på en ecuadoriansk supporter som häcklar qatarier med en pengagest fick ett lyckligt slut. I klippet syns en qatarisk supporter reta upp sig på ecuadorianen (se klipp här). Men ett senare klipp visar hur de sitter bredvid varandra och slutit fred (se klipp här).

TYSKLAND

Bild gör störst rubrik på ”Qatars uppenbara lögner”. Det syftar på talet i invigningen om ”stämning av tolerans och civiliserad kommunikation”. Lögner påpekar artikeln, som är signerad av 14 journalister från tidningen. Sky Sport går lite mildare fram när den sätter betyg på den inledande tillställningen. Betygsskalan är som vanligt 1-6, där 1 är högsta betyg. Entusiasm: 3, Organisation: 4, Vänlighet: 3, Stämning: 4, Äkthet: 4, Klimat: 2, Arena: 1.

Kicker utlovar ”Vår plan för att vinna VM”, signerad Manuel Neuer. I stort sett går det ut på att målvaktsveteranen gång på gång betonar att ”försvaret blir nyckel för hela turneringen”. Tidningen har också tagit ut den förmodade startelvan i premiären mot Japan på onsdag (se troliga lag här). I Bundesligasvepet nämner tidningen att Schalke lär låna ut Jordan Larsson i januari om han inte imponerar under vinterträningen. Svensken har mest suttit på bänken under hösten, och Bundesligajumbon behöver spetsa truppen. Bild är inne på samma linje om Larsson, och menar att det brister i den fysiska kapaciteten.