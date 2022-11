Uppgifter: PL-klubbar efter Gyökeres - erbjuds nytt kontrakt

Headlines Blogg

ENGLAND

Football League World uppger att Coventry City erbjuder Viktor Gyökeres ett nytt, lukrativt långtidskontrakt. På så vis hoppas Championsklubben stöta bort intresse för 24-åringen. Southampton, Crystal Palace, Everton och West Ham påstås alla överväga Gyökeres i januarifönstret.

Daily Star markerar att det är USA som stå på menyn med ”Socc it to ’em”. The Sun ställer sig också i Englandsklacken med ”We’ll Kane Yanks”, medan Daily Mirror kör på ”Stars and Strikes”. Harry Kane, som haft en fotledskänning, startar av allt att döma (se förmodade startelvor).

The Sun har mer Kane. Anfallaren glider runt i en subtil markering. En klocka med regnbågsfärgad boett. Regnbågs-Rolexen påstås vara värd 535 000 pund, cirka 6,7 miljoner kronor. Kane stoppades som bekant från att bära OneLove-armbindel i premiärmatchen. The Independent kom för övrigt under torsdagen med beskedet att Fifa ändrat sig och ska tillåta regnbågsfärgade kläder på arenor.

The Times pekar på nyhetsettan på plagg som däremot inte kommer att tillåtas mer: fans i korsriddarkläder. Engelska fans har länge dykt upp i det kring stora turnering. Trots korsriddarnas blodiga historia i regionen valde några fans att ändå att komma i sådan utklädnad, vilket kan ses som kränkande mot muslimer. Och det får ett slut nu. Fotbollssupportar har på barer också blivit ombedda att ta av sig arabiska utstyrslar som kan verka kränkande för lokalbefolkning.

Daily Telegraph lyssnar till förbundskapten Gareth Southgate, som varnar att han och spelarna inte kommer att låta sig påverkas utifrån och dras in i någon form av kamp i godhetssignalering. ”Jag är rätt bekväm med var vi står, och i vad vi tror vi kan påverka”, säger Southgate. Telegraph har rankat de 32 landslagen efter första omgången. I topp är Frankrike, före Spanien och Brasilien. Bottentrion är Australien, Qatar och allra sist Costa Rica.

Manchester Evening News uppmärksammar de senaste intressenterna för Manchester United. Forbes uppger att Amancio Ortega, ägare av Zara-imperiet och världens 18:e rikaste man, är en av dem. Samtidigt hävdar Daily Star att Apple också är intresserad. Under torsdagen gav samtidigt den saudiske idrottsministern, prins Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, tumme upp till eventuella saudiska bud på United.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport njuter av ”Brasiliansk magi” från Richarlison och av ”CR5”, som i antalet VM Cristiano Ronaldo gjort mål i. Tidningen har en mindre notis om att Zlatan Ibrahimovic fortsätter synas i tv-rutan. Den här gången på statliga Rai Uno på självaste juldagen. Programmet heter ”Stanotte a Milano” (”I Milano i kväll”), och Ibrahimovic ska medverka från San Siro. Nyligen var han uppskattad gäst i satirshowen ”Striscia la Notizia” på Canale 5.

Corriere dello Sport skildrar precis samma företeelser som Gazzetta dello Sport i de största rubrikerna. Det är ”Mina damer och herrar, detta är samba”, med bild på Richarlisons mål (”Richarlishow” inne i tidningen). Och det är ”Ronaldo är bättre än Pelé”, om portugisens mål i fem VM. Från hemmascenen hävdar CdS att Inter gör ett nytt försök med Emerson Dumfries. Om Denzel Dumfries säljs – Inter hoppas på Chelsea.

SPANIEN

Marca väljer att lägga fokus på ex-Real Madrid-profilen Cristiano Ronaldo. ”CR7 skapar historia”, som förste spelare att göra mål i fem VM i rad. På annat håll skriver tidningen att VM-premiärerna haft helt okej tittarsiffror i stora fotbollsländer som Brasilien, Frankrike, England och Spanien, där tittarandelen var 47,9 procent på premiären mot Costa Rica. Undantaget är Tyskland, som upplevde ett stort tapp jämfört med VM för fyra år sedan.

Sport och Mundo Deportivo har båda fokus på Barça-stjärnor i landslaget men ger också gott om utrymme till damernas seger i Champions League (3-0 mot Bayern München). Fridolina Rolfö hamnade i fokus, trots att hon inte gjorde mål. ”Hon var nyckeln som öppnade dörren”, skriver Joan Poquí i en krönika tillägnad svenskan under rubriken, ”Grattis på din dag, Fridolina”. Hon fyllde 29 år i onsdags och ”i går var hennes festdag på Camp Nou”. En rekordpublik på 46 967 åskådare såg matchen.

Relevo uppger att Chelsea är intresserad av Portos målvakt Diogo Costa. Agenten Jorge Mendes har varit i kontakt med klubben. Även Manchester United har tidigare rapporterats intresserade av 23-åringen, som har en utköpsklausul på 75 miljoner euro.

FRANKRIKE

L’Equipe tycker det blev en ”Ledsam samba”. Richarlison i all ära, men PSG-spelaren Neymars skada berör mer. Och på tal om PSG. De qatariska ägarnas (QSI) framtid med klubben följs av fler frågetecken. Häromdagen bekräftade klubbpresidenten Nasser Al-Khelaïfi att PSG kan sälja en andel av klubben. Samtidigt har har klubben kört in i väggen i försöken att köpa matcharenan Parc des Princes. PSG erbjöd kommunen 40 miljoner euro för arenan. Men kommunen vill ha…350 miljoner euro. Ett uppskattat värde på Parc des Princes är 200 miljoner euro. QSI har redan investerat 85 miljoner euro i renovering av arenan 2016 och varit redo att investera ytterligare 500 milj euro, varför de hoppats på ett förmånligt pris. Det har till och med spekulerats i en flytt till Stade de France. L’Equipe har också roat sig med att ta ut ett Omgångens lag i VM. Upamecano och Giroud är de franska spelare som tar plats i det. Saudiarabien får med tre spelare (se laget här).

RMC Sport noterar Sébastien Hallers besked i sociala medier. Han har nu genomgått en andra operation för sin testikelcancer, som ”gick bra”, skriver Dortmundafallaren på Twitter. Haller fick beskedet om en tumör i somras, strax efter att han skrivit på den tyska klubben.

TYSKLAND

Bild uppger att Bayern München är nära att skriva ett nytt kontrakt med Lucas Hernández. Hans nuvarande går ut 2024. Samtidigt meddelar klubben att den franske landslagsbacken genomgått en lyckad operation på sitt skadade knä. Hernández väntas enligt Bild bli borta resten av säsongen. En annan rubrik är ”Belgisk superstjärna attackerar våra spelare”. Det är Eden Hazard som var kritisk till Tysklands protest. Även Nederländernas förbundskapten Louis Van Gaal var skeptisk.

Sport1 berättar detaljer bakom den uppmärksammade markeringen inför premiärmatchen mot Japan. Sju ledande spelare, bland dem Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Joshua Kimmich, Leon Goretzka och Thomas Müller, höll ett separat möte kvällen före match. Under mötet diskuterades ett flertal gester och symboler, men valet föll till slut på handen för munnen. En del landslagsspelare var irriterade på hela debatten och föredrog att isolera sig, särskilt de yngre. En del kopplade också helt bort sig från sociala medier.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) tittar sig omkring bland granländerna och upptäcker att det är ”Splittring i nordisk allians” mot Fifa-presidenten Gianni Infantino. Danmark och Norge är starka motståndare till hans omval, Sverige försöker haka på men exempelvis Färöarna stöder tills vidare fortfarande Infantino. ”Det ska inte uppfattas som att vi inte stöder en nordisk allians, men det kan få konsekvenser för en liten nation som Färöarna om vi plötsligt tar tillbaka vårt stöd”, säger Christian F. Andreasen, ordförande i det färöiska fotbollsförbundet (FSF), men påpekar att interna diskussioner i frågan kommer att hållas. Island kommer att fatt beslut i december.

Record (Portugal) har kort och gott, ”Legendar”. O Jogo kör på ”Kärlek vid femte ögonkastet”. För Cristiano Ronaldo ledde med ett mål i sitt femte VM – rekord – Portugal till premiärseger (3-2 mot Ghana). Cristiano Ronaldo mötte sedan pressen och berättade att han var stolt och lämnade efter bara 132 sekunder.

Globo Esporte (Brasilien) följer upp Neymars fotledsskada efter Brasiliens VM-premiär (2-0 mot Serbien). Tidningen påpekar att Neymar var den spelare som fick flest frisparkar i hela första omgången. Av de elva frisparkar Serbien drog på sig var åtta mot Neymar. Ett besked om skadans omfattning väntar i dag eller i morgon. Samtidigt var Thiago Silva irriterad på Serbiens förbundskapten Dragan Stojkovic som han tycker ”visade brist på respekt”, då han ifrågasatt Brasiliens försvar inför matchen. Veja hävdar att Flamengo förbereder ett bud till Cristiano Ronaldo. Kontakter är tagna med klubbens sponsorer för att se över de ekonomiska möjligheterna.

De Telegaaf (Nederländerna) uppmärksammar att ex-stjärnan Dirk Kuyt fått sparken som tränare för ADO Den Haag efter bara 176 dagar. ”Tyvärr vann jag inte den här matchen, men jag gjorde allt jag kunde för att inte förlora”, säger Kuyt i ett uttalande.