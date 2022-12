Isaks comeback dröjer – Krafths säsong i fara

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mail berättar att comebacken för Alexander Isak dröjer. Det blir inget spel mot Al Hilal på torsdag eller Rayo Vallecano veckan därpå, som det talats om. ”Vi ska försöka få honom redo till matcherna mot Bournemouth eller Leicester, vi får se hur det går”, säger Newcastles tränare Eddie Howe. Bournemouth väntar i ligacupen den 21 december och Leicester i ligan fem dagar senare. Nytt bakslag i rehaben efter lårskadan? ”Nej, det är inget bakslag”, säger Howe. Tränaren gjorde också en uppdatering på Emil Krafth, som är med på träningslägret i Saudiarabien. Någon comeback är inte nära förestående för den knäskadade högerbacken. Inte alls. ”Emil, ja, han blir borta en stor del av säsongen, om inte hela, men vi tycker ändå det är viktigt för hans mentala hälsa och välbefinnande att vara med”, säger Howe enligt Shields Gazette.

The Sun kan inte var mycket mer tabloidtidning. Nyhetsettan bär på franskifierade rubriken ”Eet eez coming ’ome!”, och en bild på Kylian Mbappé med engelsk flagga om sig och en engelsk halsduk om halsen. Men det är förstås inte Kylian Mbappé. Det är vaxdockan av den franske stjärnan som utsmyckats efter en räd av The Sun på Grévin-muséet i Paris. Liksom flera andra tidningar tar The Sun med förväntan också emot beskedet att Mbappé saknades på Frankrikes träning i går. VM-kvartsfinalen spelas på lördag.

Sky Sports pratade med PSG:s president Nasser Al-Khleaïfi, som bekräftar intresse för Jude Bellingham. På en direkt fråga svarar han, ”Alla vill honom, jag tänker inte dölja det. Jag respekterar honom, och jag respekterar hans klubb. Om vi vill tala med honom talar vi med klubben”, säger Al-Khleaïfi. The Times tror värdet på Bellingham nu är 130 miljoner pund. Liverpool pekas senast i dag, av Sport Bild, ut som favorit i kampen om Bellingham.

Daily Telegraph följer upp måndagens besked att Arsenals Gabriel Jesus opererats. Den brasilianske anfallaren blir borta tre månader. Arsenal kan därför tvingas leta ersättare i januarifönstret.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport toppar med ”Juves rädsla”. Problemen hopar sig. Misstankar om ekobrott, en balansräkning som inte går ihop. Åklagare, börsen, förbundet, Uefa – alla är bekymmer för klubben, som nu medger risken för att uteslutas ur turneringar. Tidningen parar på annat håll ihop Milans Olivier Giroud och Zlatan Ibrahimovic. GdS lyfter några kommentarer från Oliviers hustru, Jennifer, från Le Figaro. ”Han kommer att göra en Zlatan och spela till han är 40 år”, säger hon. Själv satt Giroud med Ibrahimovic i tankarna av andra skäl. Han blev på tisdagen tillfrågad om bästa nummer 9 i VM. ”När jag hörde den här frågan kom jag genast att tänka på Ibra för han sa att jag här i VM skulle hamna i toppen av skytteligan och bästa spelare. Jag vet inte vem som är bästa nummer 9 här i VM men bästa ytter är enkelt, det är Kylian”, säger Giroud. GdS ställer också VM:s tre kungar – Messi, Mbappé, Neymar – mot varandra inom en rad områden. Messi når upp till 19 kungakronor, Mbappé 16, Neymar 15. Noterbart är förstås att alla tre spelar för PSG. En succé för Qatar.

SPANIEN

Marca drar ner rullgardinen. ”VM blev för stort för oss”. Spanien är utslaget (0-0, 0-3 e str mot Marocko). Ordet ”fiasko” dyker också upp. ”Vi är inte bättre än Marocko”, är rubriken på en krönika som konstaterar att laget inte räcker till. Bono i det marockanska målet är enda spelare som får toppbetyget tre stjärnor. Från ligafronten understryker tidningen hur nära Real Madrid är att värva supertalangen Endrick från Palmeiras. Uppgifter som brasilianska UOL var först med, innan även transferspecialisten Fabrizio Romano instämde. Enligt Marca kan affären kan vara klar innan nyårsklockorna ringer. Priset är cirka 60 miljoner euro. Stort utrymme ges också Atléticos bekräftelse på en spricka med João Félix. Enligt Marca är nu Aston Villa bra positionerade för att värva portugisen. Hans agent Jorge Mendes ser också gärna att 23-åringen hamnar i Premier League.

Mundo Deportivo nöjer sig med orden ”KO i VM”. Att landslaget är späckat med Barcelonaspelare framhålls inte lika ihärdigt längre. Förbundskapten Luis Enrique kommer till tals. Han tar på sig ansvaret för förlusten men vill vänta med besked om framtiden, ”Det är inte rätt tidpunkt”, säger han, och lägger till, ”Jag har fler utgångar än tunnelbanan”. Besked väntas inom den närmaste veckan. AS har en omröstning om Luis Enrique ska fortsätta. På morgonen hade drygt 45 000 röstat och 86 procent av dem på ”Nej”.

FRANKRIKE

L’Equipe låter den marockanska glädjen färga förstasidan till lekfulla rubriken ”Joyeux joyaux” (ungefär ”Glada pärlor”). Tidningen fylls också av bilder från marockanskt firande på Champs-Elysée i Paris till Rabat i Marocko (se klipp här). Achraf Hakimi firade sin avgörande straff med en pingvingest. Det är en vinkning till PSG-polaren Kylian Mbappé. Fransmannen svarade med en tweet med bland pingvin-, hjärt- och kungakronaemojis. På tal om Mbappé så saknades han på Frankrikes kollektiva träning under tisdagen. Stort utrymme ges också åt Kameruns förbundsbas Samuel Eto’o, som nu bett om ursäkt efter att ha knäat en algerisk youtuber i huvudet. Eto’o har vid ett flertal tillfällen trakasserats av algerier. Tonläget har varit högt mellan algerier och kamerunare efter en VM-kvalmatchen, där algerierna kände sig snuvade av domaren. ”Men det här måste få ett slut, annars kan det sluta illa”, säger den algeriske journalisten Nasim Bessol till L’Equipe.

Foot Mercato hävdar att PSV Eindhoven fortsätter att höja priset på sin juvel Cody Gakpo. I somras var det 45 miljoner euro, inför VM 60 milj euro och efter framgångarna i Qatar är PSV ute efter 75 milj euro. Manchester United har länge setts som främsta intressent.

TYSKLAND

Sport Bild menar att Bayern München ser Jamal Musiala som klubbens framtida galjonsfigur. Trots att den unga stjärnan redan har ett kontrakt till 2026 vill Bayern sätta sig ned och diskutera ett nytt med löneökning. Det bekräftar sportchefen Hasan Salihamidzic, som säger att ”Vi vill sätta oss ned med dem (Musialas mamma och representanter, min anm) efter VM och tala om Jamals framtid”, säger han. Sport Bilds huvudrubrik i dag är annars att ”Bayernblocket splittrar landslaget”. Tidningen uppger att den förre Bayerntränaren internt är anklagad för att ha en alltför starkt band till Bayernspelarna. Det gick exempelvis ut över Ilkay Gündogan som fick ge plats för Leon Goretzka. Det ska i sin tur ha överraskat icke-Bayern-spelare som Antonio Rüdiger och Marc-André ter Stegen. Gündogan överväger att sluta i landslaget.

Kicker, och även senare Christian Falk på Bild, uppger att Thomas Tuchel skulle kunna tänka sig rollen som förbundskapten för Tyskland. Hans Flicks framtid är oklar. Båda tidningarna är också överens om att Matthias Sammer inte är aktuell som Oliver Bierhoffs ersättare som landslagschef. Bild tror på Fredi Bobic, Kicker spekulerar i en tandem Tuchel med Ralph Rangnick eller Tuchel med Hans-Joachim Watzke – om nu Tuchel skulle ta över.

Ran Sport är skadeglad. Efter Spaniens förlust lades en tweet ut med texten. ”Spanien förlorade mot Japan – vilket slog ut Tyskland – för att få ’den enkla vägen’, de ville ha Marocko, fick Marocko och blev utslaget av Marocko”.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) har Portugals stjärna i fokus. Och det är inte Cristiano Ronaldo. ”Förgöraren” är hans ersättare: Gonçalo Ramos, som gjorde ett hattrick (6-1 mot Schweiz). O Jogo använder sig till och med av Cristiano Ronaldos måljubel, ”Assim, siiiiiiiiim!”, som i ”Så här, jaaaaaaaa!”. Cristiano Ronaldos petning var måndagskvällens stora snackis, liksom på nytt hans framtid. Själv dementerade han att det var klart med Al Nasrr. Pepe passade också på att ta ett rekord från Gunnar Gren. Sedan 1958 var svensken den äldste målskytten i slutspelsrundan i ett VM med 37 år och 236 dagar. Nu är Pepe det med 39 år och 283 dagar. Roger Milla är fortfarande den äldste målskytten i ett VM med 42 år och 39 dagar.

Alo (Serbien) är bara en av många tidningarna som låter skadeglädjen flöda över Schweiz uttåg. ”Portugal körde över provokatörerna” är passningen till främst Xhaka och Shaquiri. Kurir använder sin rubrik för att berätta att Xhaka & Co blev ”fullständigt förödmjukade”. Blic har ett smatterband av artiklar om Xhaka. I en av dem menar tidningen att Xhaka blivit påkommen med en lögn. Efter matchen mot Serbien bar han en t-shirt med namnet ”Jashari” på under matchtröjan. Det kunde tolkas som en hyllning av en kosovoalbansk gerillaledare som hette Adem Jashari. Själv sa Xhaka att det var en hyllning till en fotbollsspelare med samma efternamn som han alltid hade på sig. Men Blic påpekar att Xhaka inte hade på sig t-shirten efter matchen i går. Enligt Blic stoppades Xhaka från att tala med serbiska journalister efter matchen.

De Telegraaf (Nederländerna) lyssnar till Louis Van Gaal som är ”full av självförtroende” inför den stundande kvartsfinalen mot Argentina. Förbundskaptenen understryker Lionel Messis vikt för motståndaren, men drar sig till minnes mötet mellan lagen i VM 2014. ”Messi fick inte känna på bollen då. Vi kände att vi var bättre, men förlorade på straffar. Jag kan inte backa upp det med fakta men det är så jag minns det. Jag gjorde en del byten för att vinna under ordinarie tid. Det funkade tyvärr inte. I backspegeln kanske det var ett korkat beslut”, säger Van Gaal.

Tipsbladet (Danmark) inleder en handfull svenskuppgifter. Oscar Linnér lämnar Ålborg vid årskiftet, när kontraktet löper ut. Det bekräftar klubben. Han har bara vaktat målet en match sedan han anlände till klubben i oktober. Vidare testar IFK Göteborg två danska talanger och är intresserad av Mileta Rajovic i Næstved.