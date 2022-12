Miedemas kritik: "Hade aldrig hänt Messi och Neymar"

Headlines Blogg

ENGLAND

BBC Sport pratar med Arsenals stjärna Vivianne Miedema som kritiserar Ballon d’Or. Hon tycker inte galan tar kvinnor på allvar. ”Som kvinna kände jag mig inte uppskattad där”, säger Miedema, och pekar bland annat på ojämlikheten, ”Männen har fem-sex priser, kvinnorna bara ett”. Hon kom till den senaste galan i sällskap med sin partner och tillika Arsenalstjärna Beth Mead. Men på bilden från röda mattan står skrivet att Miedema var i sällskap av bara en ”gäst”. Miedema tycker det illustrerar problemet. ”Vi har alltså årets nummer två, som kunde varit nummer ett, som dyker upp på galan som min ’gäst’. Det hade förstås aldrig hänt om Messi och Neymar kommit i sällskap”, säger hon.

Sky Sports upplyser om att Fifa nobbat förslaget om att utöka damernas VM-trupper från 23 till 26 spelare, som för herrarna. Enligt Sky spelade det faktum att damernas VM inte spelas mitt i säsongen in i beslutet. Enligt tyska Bild ansåg Fifa också att en utökning gynnar starka nationer, men det spekuleras också i ekonomiska motiv.

Daily Star ser fram emot ”The M&M show”. Messi mot Mbappé. Det är det vanligaste temat på dagens engelska sportettor. Daily Star hävdar också att Chelsea kan göra en u-sväng och återuppväcka sitt intresse för Cristiano Ronaldo, nu när Armando Broja är borta resten av säsongen.

The Sun har i stället fokus på ”Manc of England”. Tränare Erik ten Hag säger sig ha fått garantier från nya vd:n Richard Arnold om fortsatt satsning, även om det skulle bli ägarskifte. ”Jag har blivit informerad av klubben men jag talar inte med ägarna i den frågan. Min information är att det bara kommer att bli fördelar för det kommer att bli mer investeringar vilket är bra”, säger Ten Hag. Goncalo Ramos sägs toppa önskelistan. Enligt ESPN väntas en förfrågan till Benfica redan göras inför januarifönstret. Sky Sport uppger samtidigt att just en anfallare samt en högerback står på shoppinglistan för januari. Men Sky tror mer på Cody Gakpo till anfallet.

The Times hävdar att Manchester United och Liverpool utmanar Chelsea i jakten på Youssoufa Moukokos kontraktsunderskrift. Tidigare har även Barcelona nämnts. 18-åringens kontrakt med Dortmund går ut i sommar. Den tyska klubben hoppas fortfarande förlänga.

Birmingham Mail indikerar att Robin Olsen kan få stå i Aston Villas ligauppstart mot Liverpool den 26 december. Emiliano Martínez väntas få extra ledighet efter VM-finalen. Olsen har stått i Villas träningsmatcher under VM-uppehållet.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser Mbappé mot Messi som ”Kungarnas kamp”. Långt in i tidningen finns en notis om Benjamin Tahirovic, som ”förfört” José Mourinho med sina insatser i Romatröjan. Mittfältaren väntas få fler chanser i vår. Han är dock skadad sedan Japanlägret, och är ännu inte redo för spel. Roma reser i dag på träningsläger i Portugal. Mer svenskt: Albin Ekdal, Emil Holm och Aimar Sher medverkade alla när Spezia vann en träningsmatch mot Servette i går med 3-0.

Corriere dello Sport bjuder på liknande upplägg med Lionel Messi och Kylian Mbappé på förstasidan. Dessutom bjuder tidningen på knastertorr ordlek om dem över första uppslaget: ”Final Saint-Germain”. Ansenligt med utrymme får också att Gianluca Vialli av hälsoskäl tills vidare lämnat sitt uppdrag med italienska landslaget. Vialli går en andra kamp mot cancer.

SPANIEN

Marca beskriver den stundande finalen som att ”Mbappé hotar Messis dröm”. Tidningen noterar att Cristiano Ronaldo tränar hos Real Madrid men också att det inte finns några möjligheter att det kan bli spel i den vita tröjan igen. Marca står också fast vid sin uppgift från nyligen, att ”allt pekar på att Cristiano Ronaldo kommer att spela för Al Nasrr”. Marca skriver på annat håll att dörren står på vid gavel för Eden Hazard att lämna i januari. ”Ingen i Real Madrid tror att han som anlände som en världsstjärna har en toppspelare kvar i sig”, skriver tidningen. Hazard har fortfarande ett och ett halvt år kvar på kontraktet.

Mundo Deportivo känner ”Blå kraft” i det franska laget och Sport har blickarna på en ”Superfinal”. Även de katalanska tidningarna ägnar spaltmeter åt den stundande VM-finalen. MD följer också upp uppgifterna om att Espanyol lagt ett bud på Isak Hien. Enligt MD är svensken alternativ om Espanyol inte lyckas värva César Montes från Monterrey.

FRANKRIKE

Le Télégramme utropar, ”Messi, här är vi”. La Voix du Nord ser det som ”Ett steg närmare den tredje stjärnan”. Men det är som vanligt i L’Equipe man kan läsa mest om gårdagens VM-semifinalseger (2-0 mot Marocko). Förbundskapten Didier Deschamps var belåten, han såg fram emot en final mot Argentina. ”Messi är sprudlande sedan turneringen började”, säger han, ”Vi ska försöka begränsa hans inflytande så mycket som möjligt, precis som de kommer att försöka göra med en del av våra spelare”. Men Deschamps gillade inte frågan om Karim Benzema nu kunde ansluta, ”Jag föredrar att inte svara. Nästa fråga, tack”. Paul Pogba hyllade Antoine Griezmanns arbetsinsats med att på Instagram döpa om honom till ”Griezmannkanté”. Det är just Griezmann samt Konaté som får högst betyg av L’Equipe, 7 av 10. Den gamle storspelaren Sabri Lamouchi, som analyserade matchen åt L’Equipe, påpekar att ”Marcus Thurams inhopp var vändpunkten i matchen, liksom Lloris räddning strax före paus”. Franska medier noterar även stödet från Marockos förbundskapten Walid Regragui, ”Jag hoppas Frankrike vinner finalen”.

Midi Libre rapporterar om ett dödsfall efter Frankrike-Marocko. En 14-årig pojke blev påkörd och dog. Dödsfallet kopplas till en incident där ungdomar försöker ta en fransk flagga från en bil, varpå bilisten gör en plötslig u-sväng och kör på ett par person. Ett klipp från incidenten cirkulerar. Enligt RMC Sport i natt är föraren på flykt och bilen beslagtagen. Det var oroligt i Montpellier efter matchen mellan franska och marockanska fans (se klipp här). I Paris greps 115 personer i samband med oroligheter. Incidenter rapporteras även från bland annat Lyon och Nice.

TYSKLAND

Bild uppdaterar Josko Gvardiols transfersituation. Enligt tidningen har den kroatiske backen en utköpsklausul på 112 miljoner euro sommaren 2024. Kontraktet med RB Leipzig är till 2027. Intresset är stort. Real Madrid, Chelsea, Manchester United och Manchester City är efter honom, men enligt Bild är även PSG mycket intresserad. RB Leipzig har inga som helst planer på att släppa Gvardiol i januari. Klubben kommer också att slåss med näbbar och klor för att behålla 20-åringen i sommar med tank på att andra tunga pjäser är på väg bort. Konrad Laimer lämnar, Christopher Nkunku är på väg till Chelsea och Dani Olmo inte vill förlänga och kan säljas. Tidigare har Foot Mercato uppgett att flera klubbar redan lagt bud på Gvardiol.

Kicker beskriver det som en ”Drömfinal”, Messi mot Mbappé. Det är förstasidan. Inne i tidningen kan man också läsa tysk fotboll. Som att Bayern München med Konrad Laimer på väg in i sommar överväger att sälja Marcel Sabitzer. 28-åringens speltid lär bli ännu mindre. Eric Smith dyker upp i en mindre artikeln. Han är enligt Kicker en av få utropstecken i mörk säsong för St Pauli. Fabian Hürzeler har klivit in som interimtränare sedan Timo Schultz sparkats, och Smith vill ha kvar honom. ”Jag tycker till 100 procent att han ska få chansen och förtroendet. Det han gör passar spelarna vi har”, menar Smith. St Pauli ligger på 15:e plats, på samma poäng som lag under nedflyttningsstrecket.

Sky Sport pratar med Alexander Nübels rådgivare Stefan Backs. Han bekräftar att Bayern München, med Manuel Neuer långtidsskadad, förhandlar med Monaco om att ta tillbaka den utlånade målvakten. ”Ja, Bayern vill ta tillbaka Alexander och har informerat mig om det. Det är nu upp till klubbarna att hitta en överenskommelse. Det är också viktigt för Alexander att veta vilka hans framtidsutsikter är”, säger Backs. Dominik Livakovic är inte ett alternativ för Bayern, slår Sky Sport fast.

ÖVRIGT

Sportsworldghana (Ghana) uppger att Malmö FF är i samtal om att värva Daniel Afriyie Barnieh. Den 21-årige anfallaren har avböjt en förlängning med Hearts of Oak, och är enligt uppgifterna aktuell för MFF i januari.

Het Laatste Nieuws (Belgien) rapporter om nya upplopp efter Marockos matcher. Minst 200 personer ska ha gripits efter oroligheter i Bryssel och Antwerpen efter gårdagens VM-semifinal.

HRT (Kroatien) pratar med Zlatko Dalic på onsdagskvällen. Domarinsatsen i semifinalen mot Argentina kommer på tal igen. Fokus hamnar på VAR-domaren. ”Jag fick nyss höra att det var samma (Massimiliano Irrati) som i Moskva mot Frankrike (VM-finalen). Han förföljer oss verkligen”, säger Dalic, som inte tycker det var straff för Argentina, vill släppa ämnet, men undslipper sig, ”Låt oss gå vidare, låt dem (domare) göra misstag, men när de tillsätter samma VAR-domare igen, då är det ingen slump”.