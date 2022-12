Unika betygen till Messi och Mbappé

Headlines Blogg

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport kan konstatera att Maradona har Guds hand, ”Messi, guds fot”. Tidningen ger också argentinaren matchbetyget 10 av 10. Den äran har tidigare bara tillfallit nio spelare genom tiderna (några på märkliga grunder – Scarpi räddade liv på spelare, Totti för sammanlagd gärning). Det som är unikt är att Kylian Mbappé också får 10. Två spelare i samma match. Det har faktiskt hänt en gång förut (Buffon och Cannavaro VM-finalen 2006) men aldrig från olika lag. På annat håll jämförs VM-finaler. ”Från miraklet 1954, via Burruchaga 1986 – av drömfinalerna är denna den bästa”, lyder slutsatsen som skrivs som rubrik. På hemmafronten väntar GdS på Paul Pogba. Tidningen räknar ut att han hittills kostat Juventus 5,4 miljoner euro i lön. Utan att ha spelat en enda minut. GdS lutar åt att det kan dröja till februari innan det är dags.

Corriere dello Sport vill ogärna göra en GOAT av Messi. I stället blir han en ”MaraDoha”, i stil med ”Dohas Maradona”. Maradona är ändå mer ett med Italien och dess fotbollshistoria. ”Maradona är ouppnåelig”, bankar legendaren Marco Tardelli in, och påpekar sedan att det inte går att jämföra över generationer. Och i Napoli, där firades Argentinas seger vid väggmålningen av Maradona i spanska kvarteren (se klipp här).

ENGLAND

Daily Telegraph är kanske mest elegant i utformning. ”Mirakulös. Magisk. Messi”. Det är förstås Messi som dominerar även de engelska sportettorna. ”The Greatest” är en beskrivning som dyker upp ofta. Och The Sun är kanske efter alla dessa år på väg att lägga ner stridsyxan. ”Hand of god” är inte längre Maradona som slår in bollen med handen utan Messi som lyfter VM-bucklan, ”In the hand of god”. Svagast? Daily Express med en bild på Messi som kysser VM-bucklan och rubriken, ”Merry Kiss Mess”. Eller Metro med ”Mess hysteria”.

ITV-experten Roy Keane tycker till slut att det är okej att dansa – om man vunnit. Minns hans ilska mot Brasiliens måldsande som skapade rubriker runtom i världen. När Argentina i går firade, sa Keane: ”Vilka fantastiska scener, härliga att se, dansa så mycket ni vill. De kommer att dansa på hotellet i natt, de kommer att dansa de nästkommande tio åren. Det är nu man dansar, när man vunnit”, sa Keane roat.

Daily Mail går igenom läget i lagen inför omstarten och noterar i förbigående kring Manchester United att Anthony Elanga är ”efterfrågad”. Inga klubbar nämns. Det har tidigare spekulerats att ett lån kan var aktuellt för 20-åringen.

Chronicle har inga upplyftande nyheter om Alexander Isak. Comebacken tycks dröja ytterligare. Först fanns förhoppningar om spel i träningsmatcherna i början av december. Sedan att han skulle kunna medverka i ligacupen i morgon. Men så ser det inte heller ut att bli. ”Vi hoppades ha honom redo till matchen mot Bournemouth, men det är inte troligt. Vi får ta det match för match och se, det är klurigt”, sa tränare Eddie Howe i helgen.

SPANIEN

Sport är övertygad om att ”Gud existerar”, vilket förstås får bättre stuns i originalversion, ”D10s existe”. Mundo Deportivo menar att ”Messi, den störste någonsin”. De katalanska tidningarna sparar inte på krutet.

Marca och AS är inte långt efter. Jo, fokus ligger på förstasidorna mer på Argentinas seger. Men även Madridtidningarna uppmärksammar Messis status. I Marcas omröstning anser 87 procent att Messi är den bästa spelaren någonsin. AS synar det internationella pressen och kommer fram till att ”Debatten om GOAT är avgjord”.

Rac1 slog i helgen fast att Isak Hien i stort sett är borträknad för Espanyol. Fokus ligger helt på César Montes, och Hellas Verona vill ändå inte sälja. Italienska L’Arena underströk i helgen också att Verona nobbat ett bud på 5,5 miljoner euro från den spanska klubben.

FRANKRIKE

Libération konstaterar att det var en ”Legendarisk” final, med bild på huvudaktörerna Lionel Messi och Kylian Mbappé. Inte heller L’Equipe eller Le Parisien ser någon anledning att gå hårt åt landslaget. ”Med huvudet högt” har L’Equipe, ”Stolta över vårt landslag”, har Le Parisien. L’Equipe delar ut 9 av 10 i betyg till Mbappé. Den argentinska trion Messi, Di María och Martínez får 8. Det som sticker ut allra mest är domaren Marciniaks betyg. Bara 2. ”Hur kunde Marciniak inte bestraffa när argentinarna stoppade kontringar till varje pris, med tröjdragningar, cyniska förseelser och smällar?”, är bara en av många frågor i omdömet om polacken. Förbundskapten Didier Deschamps var försiktig med att haka på tåget. ”Innan finalen tillät jag mig att säga att Argentina inte haft otur (med domslut, min anm), och jag säger inte motsatsen efter matchen”, menar Deschamps, innan han skyndsamt lägger till, ”Men jag vill absolut inte säga att de inte förtjänade sin VM-titel”. Till saken kan läggas att Marciniak får applåder från flera håll. Gazzetta dello Sport ger exempelvis strålande betyget 7,5. L’Equipe menar vidare att Messi och Mbappé med sina framträdande roller i VM redan nu distanserat eventuella utmanare till kommande Ballon d’Or. Utmärkelsen lär med andra ord tilldelas en PSG-spelare. Tidningen utser sedan även både VM:s bästa och sämsta lag, baserat på spelarbetyg (minst två matcher) – se lag här.

RMC Sport tar fasta på åtskilliga saker. Deschamps svar på en spricka med Benzema (”Vi var tvungna att hantera svåra saker de senaste fyra dagarna. Sjukdomar och därtill andra kollektiva saker”). Att landslaget anländer till Paris vid 18-tiden i dag men att det fortfarande är oklart om det blir någon parad. Det rapporteras även det varit stökigt på sina håll i landet; Paris, Lyon, Bordeaux, Nice och Grenoble. Att argentinska spelare hade en tyst minut för Mbappé går knappast heller förbi rubrikmakarna.

TYSKLAND

Kicker köper inte där med Messi och Mbappé. Den där urvattnad finalen i en bortglömd turnering i en avkrok i Mellanöstern. Nej, här går hela hela förstasidan till intervju med Kölns tränare. Kicker bemödar sig i alla fall att sätta ihop en turneringselva: Martínez (ARG) – Molina (ARG), Gvardiol (KRO), Saiss (MAR), T Hernández (FRA) – Modric (KRO), Amrabat (MAR), Griezmann (FRA) – Messi (ARG), Álvarez (ARG), Mbappé (FRA). Tidningen skyndar sedan raskt vidare till Bundesliga igen. Bayern München kommer att hålla samtal med Alexander Nübels representanter i början av veckan. Finner man ingen överenskommelse till mitten av veckan kommer klubben att vända sig mot andra alternativ. TZ bedömer chanserna till att Nübel återvänder som små. Yassine Bounou och Yann Sommer ses som alternativ.

Sport1 kanske har svaret till den distanserade tyska VM-attityden. Under rubriken ”VM var fake” skriver tv-kanalens nyhetschef Julian Meissner att turneringen aldrig bör räknas som den bästa i historien, då ”detta VM kommer alltid att minnas som ögonblicket då fotbollen helt och hållet gav upp inför pengar”. Och så har väl Tyskland fler skäl att vilja begrava detta VM djupt under marken.

BREATHTAKING footage of Argentina fans at the Obelisk in Buenos Aires 💙💙 (via IG/alepetra_) pic.twitter.com/OxTSp3jcIa — Men in Blazers (@MenInBlazers) December 19, 2022

ÖVRIGT

Clarín (Argentina) nöjer sig med ”Tack, Messi” över hela nyhetsettan. Argentina är världsmästare (3-3 mot Frankrike, 7-5 e str). Här finns också bild från den häpnadsväckande folksamlingen vid Obelisco de Buenos Aires. Ungefär en miljon människor var på plats för att fira (se klipp ovan och klipp nedan när en cyklist anländer vid sista straffen). Någon hade till och med tagit sig ut upp på toppen av den 70 meter höga obelisken och klättrat ut (se klipp här). Beskedet från Messi själv får också en rubrik, ”Jag gillar att spela för landslaget och jag vill spela några matcher till som världsmästare”. Det är med andra ord ännu inte färdigspelat i landslagströjan. Förbundskapten Lionel Scaloni hakar på, ”Vi har tröja nummer 10 reserverad om han fortsätter spela”. Han underströk också Messis betydelse för laget: ”Det han förmedlar till lagkamraterna har jag aldrig tidigare upplevt. Jag har aldrig upplevt en person ha sånt inflytande på sina lagkamrater, det är fantastiskt”. TNT lyssnar till Lautaro Martínez som medger, ”Ärligt talat är jag lite ledsen över att jag inte hade ett VM som jag hoppats på men jag är glad för laget och vi uppnådde det här tillsammans”.

Sportske Jutarnji (Kroatien) sätter fokus på annat firande. Enligt inrikesminister Davor Bozinovic slöt minst 80 000 människor upp när landslaget och deras VM-brons firades vid ett torg i centrala Zagreb.