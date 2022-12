Allsvenska klubbar i samtal om kanadensare

Headlines Blogg

Northern Tribune (Kanada) uppmärksammar att Marco Bustos är på väg att lämna Pacific FC. Det kan bli till Sverige. Enligt transferjournalisten Manuel Veth är den 26-årige mittfältaren i ”långt gångna samtal” med två allsvenska klubbar samt en klubb i högsta ligan i Nederländerna. Bustos har tidigare spelat för klubbar som kanadensiska Valour och Vancouver Whitecaps. Han har även representerat mexikanska Zacatepec samt amerikanska Oklahoma City. Därtill har han gjort sex A-landskamper för Kanada.

Clarín (Argentina) följer efter VM-guld och Buenos Aires-hysteri också upp hur landslagsprofiler hyllats när de kommit till sina hemstäder. Förbundskapten Lionel Scaloni togs emot i Pujato, där han kommer att få en gata döpt efter sig. TyC Sport berättar att blott 22-årige Julián Alvarez får en arena döpt efter sig i hemstaden Calchín döpt efter sig och föräras stadens nycklar. La Nación skriver att i lilla staden Uriburu har beslut fattats om att döpa om gator till ”Boulevard Diego Armando Maradona” och ”calle Lionel Messi” (Lionel Messis gata). Engelska Daily Mail drar stort på att Lionel Messi kan bli en sedel i Argentina. Det var dock i lättsam ton som idéen togs upp hos den argentinska centralbanken inför finalen, skrev ursprungskällan Bloomberg förra veckan. Men slutsatsen var ändå att en sådan sedel skulle väcka samlarintresse, och centralbanken har tidigare tryckt minnesmynt, bland annat vid VM-guldet 1978 och 50-årsminnet av Eva Peróns bortgång.

CBS (USA) konstaterar att Marta inte ger sig. Den 36-åriga brasilianska legendaren har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med Orlando Pride, som hon spelat för sedan hon lämnade FC Rosengård 2017.

Esto (Mexiko) lyssnar till Tigres tränare Carmelina Moscato, som berättar att Ann-Helén Grahm lämnar tjänsten som assisterande tränare. Grahm anslöt så sent som i augusti.

ENGLAND

Daily Mirror ser Marcus Rashford byta VM och landslagströja mot ligagup och Unitedtröja med bravur. ”Good to be back” signalerar ett läckert mål och avancemang (2-0 mot Burnley). Manchester Evening News tycker Victor Nilsson Lindelöf hade en ”okej afton” tillsammans Casemiro i backlinjen och får 6 av 10 i betyg. Anthony Elanga hoppade in men satte inte avtryck och får 5. Mirror rapporterade i går det väntade beskedet att VM-guldfirande Emiliano Martínez missar Aston Villas match mot Liverpool, och att Robin Olsen lär stå mellan stolparna. Ett besked som sätter bekymmersrynkor i pannan på en del dans, liksom hos journalisten Sam Tighe.

Coventry Telegraph följer en svensk som däremot fortsätter glänsa. I går gjorde Viktor Gyökeres sitt elfte mål för säsongen (1-0 mot WBA). Anfallaren fick en straff med sig på tilläggstid och ”slog den strålande”, som hans tränare Mark Robins understryker (se mål här). CT ger Gyökeres 8 av 10 i betyg.

Daily Mail toppar med ”Peps löfte” inför Manchester Citys möte med Liverpool i kväll. Ett möte som kantats med incidenter på senare år. Han får frågan om han känner ett extra ansvar att föregå med gott exempel. ”Definitivt, absolut”, svarar Guardiola, men lägger till, ”Vi vill uppträda bra – spelare, ledare, åskådare – men ibland tar känslorna över. Folk kan inte uppträda som de är av marmor, att vara helt iskall när ett mål blir underkänt, i den här typen av matcher”.

Daily Telegraph hyllar ”Queen Beth”. BBC:s Sports Personality of the Year gick i år till Beth Mead. Tidningen skriver också att Mikel Arteta öppnar för en anfallsvärvning efter Gabriel Jesus skada. Han menar att det finns alternativa lösningar i klubben, och lägger till, ”Transferfönstret är ett annat alternativ”. Telegraph skriver att Gabriel Martinelli är en möjlig lösning innifrån och Mychajlo Mudryk en möjlig lösning utifrån. Mer Arsenal: Stina Blackstenius slog till med två mål i Champions League (9-1 mot FC Zürich).

The Sun skriver att Edouard Mendy nobbat ett nytt kontrakt från Chelsea då löneerbjudandet ”inte visar honom tillräcklig respekt”, som en källa uttrycker det för tidningen. Milan, Nice och Monaco sägs alla intresserade av den senegalesiske landslagsmålvakten.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skönjer ett Inter som gör sig redo för förändringar. Klubben behöver pengar för att förnya. Dumfries, Skriniar och ett stort namn – Lautaro, Brozovic, Calhanoglu eller Barella – kan försvinna. För Dumfries kan Inter få 60 miljoner euro (Chelsea, Man United). En försäljning av exempelvis Lautaro Martínez kan ge upp till 100 miljoner euro. På inköpslistan finns i stället Thuram, Musah och Scalvini. Tidningen fyller också ett uppslag med styrkekramar till cancersjuka Gianluca Vialli, vars tillstånd försämrats denna vecka. De kommer alltifrån premiärminister Giorgia Meloni till 100 meters-stjärnan Marcell Jacobs. GdS uppger även att Napoli i början av 2023 hoppas skriva nytt kontrakt med Chvitja Kvaratschelia till 2028.

La Repubblica har mer från mercaton. Om Milan Skriniar skulle lämna Inter i januari påstås Kalidou Koulibaly vara ett alternativ. Senegalesen har haft en ljummen start i Chelsea och Simone Inzaghi gillar honom skarpt. Andra alternativ är Chris Smalling (Roma) och Jakub Kiwior (Spezia). Tidningen skriver vidare att Arsenal är redo att sätta sig ner och förhandla med Juventus om Adrien Rabiot i januari. Priset är 15 miljoner euro. Max Allegri vill dock behålla fransmannen till sommaren.

Firenze Viola hävdar att Fiorentina, enligt deras källor, fattat tycke för Jesper Karlsson. Intresset har ännu inte tagit konkreta former. Fiorentina är på jakt efter yttrar. Även Karlssons agenturbyte till Alessandro Luccis WSA uppmärksammas. DAZN-journalisten Orazio Accomando skriver också att det finns anledning att hålla ett öga på Karlsson och påminner, liksom FV, om Napolis tidigare intresse. Det har mer nyligen även surrats om intresse från PSV Eindhoven och Benfica.

SPANIEN

AS och Marca skriver i natt båda att Cristiano Ronaldo avslutar karriären i Saudiarabien. Källor inom Al Nasrr uppger för AS att ”affären är klar”,. Enligt AS är kontraktet med Al Nasrr till 2025, men Marca tillägger att kontraktet också inbegriper en fortsättning till 2030 som ambassadör för Saudiarabiens VM-ansökan tillsammans med Egypten och Grekland. Marca skriver att avtalet kan bli officiellt ”inom de närmaste timmarna”. Cristiano Ronaldo är väntad till Riyadh. Avtalet ska enligt AS ha slutits på tisdagen efter förhandlingar med Cristiano Ronaldos representanter. Det uppger även Cadena SER. Avtalet når enligt AS:s Al Nasrr-källa inte de 200 miljoner euro per säsong som tidigare uppgetts.

Marca väljer ett alternativt grepp. Tidningen ger förstasidan åt fotbollsspelaren Amir Nasr-Azadani som hotas av avrättning i Iran. Vidare skriver tidningen om Jude Bellingham och Real Madrid, och menar att engelsmannen är en ”absolut prioritet” för klubben. Real Madrid har av The Sun pekats ut som favorit till att värva 19-åringen. Enligt AS nu på morgonen föredrar också Bellingham en flytt till Real Madrid framför att återvända till England.

Sport och Mundo Deportivo har båda Barças klubbpresident Joan Laporta på förstasidan. Han bekräftade under gårdagen att han drömmer om att plocka tillbaka Lionel Messi…bara några timmar senare kom beskedet att argentinaren är överens med PSG om att förlänga. Mundo Deportivo lägger fokus på att Laporta sa att ”Ligan är prioritet”. Samma sak som Xavi sa häromdagen. Tidningen skriver även att Barça nu är helt inställd på att behålla Frenkie De Jong samt inväntar besked från Sergio Busquets om han stannar eller vill lämna för MLS i januari. Barça tror på en fortsättning till sommaren. Och kanske längre. Cope menar att Barça vill förlänga till nästa januari med 34-åringen. Sport hade på onsdagskvällen också uppgiften att Newcastle lägger bud på Memphis Depay. Samtidigt skriver Cadena SER att källor inom Barça uppger att klubben inte har planer på januariförstärkningar. 28 720 åskådare såg Barça köra över sitt svenska motstånd på Camp Nou (6-0 mot FC Rosengård). Det får förstasidan på L’Esportiu. Fridolina Rolfö gjorde ett mål och ”var en huvudvärk för svenskorna”, skriver Sport.

FRANKRIKE

Le Parisien tar sin uppgift i går om Lionel Messi till nyhetsettan. Argentinaren stannar ett år till. En principöverenskommelse finns på plats. Det kom fler goda nyheter till PSG-fans. Kylian Mbappé har redan återvänt till träning med klubben. Tränare Christophe Galtier menar att det ”skickar en stark signal” till resten av spelarna.

L’Equipe pryder förstasidan med att ”Messi har två kärlekar”, Argentina och PSG. Tidningen instämmer i Le Parisiens uppgifter om att Messi stannar ett år till, att han trivs både sportsligt och privat, men att det inte varit något genombrott i förhandlingarna. Det har sett ljust ut ett tag. Förhandlingar väntar fortfarande om de ekonomiska villkoren i kontrakten, men parterna väntas hitta en lösning. Enligt spanska Cope har PSG redan ett avtalsförslag klart att presentera för argentinaren efter jul. L’Equipe tolkar också Mbappés oväntat snabba återkomst i PSG bara några dagar efter VM-besvikelsen. Han är inte känd som besatt av träning, likt Sergio Ramos. Men dels vill Mbappé snabbt gå vidare, dels vill han skicka ut en signal om han inte är någon som tjurar och att han har nya mål, Champions League och Ballon d’Or. Från damernas Champions League: Emma Holmgren satt på bänken för Lyon (0-0 mot Juventus) medan Amanda Ilestedt väntas starta för PSG mot Chelsea i kväll.

TYSKLAND

Bild räknar nu bort PSG och Chelsea ur racet om Jude Bellingham. Real Madrid, Manchester City och Real Madrid är kvar. Tendensen har varit Liverpool, men The Sun uppgav på tisdagen att Real Madrid har tron på en värvning, vilket Bild också refererar till.

Sport1 uppmärksammar ord från Eintracht Frankfurts vd Axel Hellmann om Cristiano Ronaldos jakt på en ny klubbadress. ”Han erbjöds till och med till oss”, säger Hellmann till DAZN. Styrelseordförande Philip Holzer fyller i, ”Jag har känslan att han erbjöds till alla Champions League-klubbar”. Hellman igen, nu till Bild: ”Jo, det stämmer. Det hade till och med en finansiell plan utarbetad. Men han är inget alternativ för oss”.