La Repubblica: Brasilien också efter Mourinho

ITALIEN

La Repubblica skriver att det inte bara är Portugal som är ute efter José Mourinho. Det är också Brasilien. En mellanhand ska diskutera ett erbjudande med Mourinho. I Brasiliens väntar man ett svar i slutet av januari. Mourinho skulle kunna bli landets första utländska förbundskapten. Tidigare har brasilianska locktoner till Pep Guardiola och Carlo Ancelotti fallit för döva öron. Samtidigt pressar Portugal på. Mourinho kommer enligt A Bola att träffa förbundsordförande Fernando Gomes på annandagen. La Gazzetta dello Sport skriver att Roma inte kommer att acceptera dubbla roller och vill ha kompensation om Mourinho lämnar. Han har kontrakt till 2024. På tal om Roma, Beata Kollmats blev målskytt i Champions League (3-0 mot Slavia Prag).

La Gazzetta dello Sport sätter strålkastarljusen på Olivier Giroud som är tillbaka i Milan, redo att spela och i januari ska han träffa klubbledningen för att diskutera ett nytt kontrakt. I grannklubben Inter var Romelu Lukaku tillbaka i svartblå tröjan. Målsumparen från VM gjorde mål direkt i en träningsmatch (2-0 mot Reggina). Tidningen skriver på annat håll att Napolis intresse för Jesper Karlsson är aktivt. Svensken som ett möjligt namn i sommar. Klubben letar yttrar och har följt Karlsson sedan i somras. I går kom uppgifter om intresse från Fiorentina, vilket GdS också nämner.

ENGLAND

Daily Mirror beskriver Manchester Citys ligacupseger i förkortningar: ”KDB OMG” (3-2 mot Liverpool). Så bra var han igen, Kevin De Bruyne, när han fick byta bort landslagströjan mot klubblagströjan. 9 av 10 i betyg hos Manchester Evening News. Nu väntar Southampton i kvartsfinal för De Bruyne & Co.

The Athletic skriver om målvaktsproblem i Aston Villa. Robin Olsen är ett frågetecken till matchen mot Liverpool på måndag. Han har en smärre skada och kommer att undersökas ytterligare. Emilano Martínez är inte tillbaka från sitt argentinska firande.

The Independent lyssnar till Dejan Kulusevski efter Tottenhams träningsmatch i går (1-1 mot Nice). Inför den avslutande delen av säsongen säger han: ”Jag förväntar mig bättre resultat än under de sex första månaderna”. Och hans egen status? ”Jag känner mig mycket bra”. Kulusevski prisar på nytt Antonio Contes tuffa regim. ”Det spelar ingen roll om du fryser, om du har ont. Det spelar ingen roll om det är mörkt eller ljust. Du måste bara göra jobbet, och det är så det ska vara”, säger Kulusevski.

The Times applåderar Chelseas damer som vann sin Champions League-grupp (3-0 mot PSG). Zecira Musovic höll nollan, Magdalena Eriksson spelade från start och Johanna Rytting Kaneryd gjorde ett inhopp. I kvartsfinal väntar Roma, Lyon eller Bayern München. Tidningen ser på annat håll ett norra London-derby om Adrien Rabiot. La Repubblica underströk i går Arsenals vilja att förhandla med Juventus om en övergång i vinterfönstret. Times skriver nu att Tottenham är minst lika ivrig. Turinklubben uppges ha satt en prislapp på 13,5 miljoner pund.

The Sun levererar silly season. PSG är intresserad av Fred. Och det trots att Manchester United i veckan utlöste optionen på ytterligare ett år. United vill ha minst 30 miljoner pund. Både Leeds och Lyon har gjort förfrågningar om Mason Holgate, Evertons 26-årige back .

SPANIEN

Marca hävdar att en värvning av Jude Bellingham inte får konsekvenser för Toni Kroos och Luka Modric. Båda är aktuella att stanna efter sommaren. Medan Atlético tog sig vidare i cupen (3-1 mot Arenteiro) tog Mathues Cunha farväl av klubbens fans på Instagram. Wolves lånar honom med obligatorisk köpoption på 50 miljoner euro.

Mundo Deportivo trycker med stora bokstäver, ”Bara PSG för Messi”. Det är bara det erbjudandet som ligger på bordet. Kuvertet är stå stort att ingen annan kan haka på – och ändå avslutar tidningen i ingressen, ”men inget är underskrivet”. Klubbpresident Joan Laporta uttrycker på nytt sin kärlek till Messi, men pekar på ekonomin och på PSG-tröjan Messi bär, ”jag vill inte generera förväntningar om något som är mycket svårt för närvarande”. Laporta kallar också Xavi ”den bästa tränaren i världen”.

El País beskriver hur kändiskocken Salt Bae tjänat på ilskan över hans pokaltafsande med argentinarna efter VM-finalen. ”När han klev ner på planen ville han inte ha ett foto med Leo Messi, han ville ha content”, påpekar tidningen, ”Att vara viral är smörjmedlet i en affärsmaskin som fungerat sedan 2017”. Följaktligen har Salt Bae smort maskineriet med ett gammalt klipp där han kramar Messi. Ännu mer ilska men alla kollar.”Videon är kort, bara några sekunder, men med tillräckligt content för nästkommande veckor”, menar El País. Fifa meddelade i går att en utredning inletts om ”hur individer fick otillbörlig tillgång till planen efter avslutningsceremonin”.

FRANKRIKE

L’Equipe slår an strängar på Bruce Springsteen-klassiker men med ”(Re) Born in the USA”. Det är Lyon som ”gått in i en ny era” med amerikanska ägare, en affär som blev klar tidigare i veckan. PSG:s damer, med Amanda Ilestedt i startelvan, fick ”en engelskalektion” i Champions League (0-3 mot Chelsea). PSG är ändå redan klart för kvartsfinal. På tal om PSG har nu även Neymar återvänt till PSG. Därmed är MNM (Messi, Neymar, Mbappé) alla på plats igen. L’Equipe spekulerar i att Neymar kan vara med redan mot Strasbourg på onsdag, beroende på fysisk och mental status.

Ouest France pratar med förbundsordförande Noël Le Graët som reagerat på Emiliano Martínez uppförande. Bilder på den argentinska landslagsmålvakten som ber om en tyst minut för Mbappé efter VM-finalen och som höll upp en docka med fransmannens ansikte under firandet i Buenos Aires, har väckt känslor. ”Jag har skrivit till min motpart i det argentinska förbundet. Jag tycker dessa överdrifter är onormala, inom ramen för en idrottstävling, och jag har svårt att förstå det. Det är att gå för långt. Och Mbappés uppträdande var exemplariskt”, säger Le Graët. Tidigare har Frankrikes finansminister Bruno Le Maire ilsket kommenterat, ”Vad gör Fifa?”, och förre landslagsspelaren Adil Rami kallat Martínez ”den mest hatade inom fotbollen”. Le Graët kommer nästa vecka att träffa förbundskapten Didier Deschamps för att diskutera ett nytt kontrakt. Förbundet vill förlänga till EM 2024, Deschamps till VM 2026. ”Jag tror vi kommer överens”, säger Le Graët. Ett besked väntas innan årets slut.

Foot Meracto uppger att Napoli är i pole position att värva Azzedine Ounahi, som gjorde succé på Marockos mittfält i VM. Marseille och Inter ses som utmanare. Angers vill casha in. ”Vi har erbjudanden på Azzedine Ounahi, närmanden från stora och mellanstora klubbar. Det kommer från olika ställen. Italien, England, Spanien, Frankrike. Vi vill hitta en lösning i januari, men att han stannar säsongen ut”, säger Angers president Saïd Chabane till RTL.

TYSKLAND

Bild uppger att Dortmund lämnat ett slutbud till Youssoufa Moukoko. 18-åringen har för närvarande 1,8 milj euro i lön per säsong. Dortmund erbjuder sex milj euro. Men Moukoko uppges vilja ha minst sju milj euro. Det nuvarande kontraktet går ut i sommar. I januari kan anfallaren börja prata med andra klubbar. Chelsea, Barcelona, ​​Manchester United och PSG nämns bland intressenter.

Sport1 uppmärksammar ny förvirring kring Benjamin Pavard. Denna gång tycks fransmannen själv oskyldig. Falska citat från Barça-presidenten Joan Laporta om klubbens intresse för högerbacken cirkulerar. Däremot är den återkommande uppgiften att Pavard vill lämna Bayern München i sommar. Sportchefen Hasan Salihamdizic säger till Sport Bild att han vill ha en snar lösning, ”oavsett riktning”. Pavard har kontrakt till 2024.

ÖVRIGT

TyC Sport (Argentina) räknar in nya supersiffror. 140 000 personer mötte upp Emiliano Martínez när han besökte hemstaden Mar del Plata. Från scenen berättade målvakten också om straffsparksläggningen. ”När jag stoppade den första straffen (Coman) i en VM-final visste jag att den andra grabben (Tchouaméni) skulle vara nervös, så jag försökte psyka honom. Han slog den utanför, allt sket sig för honom”, säger Martínez belåtet (se klipp här). Till folket jubel gjorde Martínez också sin ”dans” (se klipp här). Franska medier reagerar direkt på straffsparkspiken. Det följer tätt på hånen mot Kylian Mbappé, som franska förbundet nu gått vidare med (se under Ouest France under Frankrike).

A Bola (Portugal) slår fast att det krävs 120 miljoner euro för att köpa loss Enzo Fernández från Benfica. Det är utköpsklausulen. I går uppgavs att ett bud på 100 miljoner euro nobbats. Då skrev A Bola att det varken var från Liverpool eller Real Madrid. Men enligt Correio da Manhã var det från just Liverpool. I dag sträcker sig A Bola till att budet var från en Premier League-klubb. 20-åringen har kontrakt med Benfica till 2027.

Sport 24 (Grekland) noterar att August Erlingmark sköt Atromitos till seger (1-0 mot OFI Kreta). Han gjorde det med en fin volley (se mål här). I OFI spelade Erik Larsson från start.

Lusaka Times (Zambia) konstaterar att Avram Grant är ny zambisk förbundskapten. Som Roman Abramovitjs polare fick han 2009 bli Chelseatränare och har sedan hankat sig fram. Senast var han interimtränare i NorthEast United i Indien, och dessförinnan förbundskapten för Ghana.