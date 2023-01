Uppgifter: Salétros i ny klubb i dag

Headlines Blogg

FRANKRIKE

Ouest France berättar att tidigare AIK-mittfältaren Anton Salétros i dag blir klar för Caen. 26-åringen skriver på ett kontrakt på två och ett halvt år och väntas vara i träning på tisdag. Salétros spelade senast för Sarpsborg i Norge, och har sedan förra veckan uppgetts aktuell för Caen, som ligger sjua i Ligue 2.

L’Equipe firar Lens som vann toppduellen (3-1 mot PSG). Det var säsongens första förlust för PSG. ”Det är första gången jag ser mitt lag så här oorganiserat”, säger tränaren Christophe Galtier. Både Lionel Messi och Neymar saknades. ”Frånvarande spelare är ingen ursäkt till att vi förlorade”, svarar Galtier, som också berättade att Messi är tillbaka i klubben på tisdag. Hur kommer han att tas emot Argentinas VM-triumf mot Frankrike? ”Jag har inga som helst tvivel om att han kommer att tas emot väl av Parc des Princes”, säger Galtier. För Lens tränare Franck Haise var det match nummer 100 i klubben. ”Vi gav svar på alla frågor”, säger Haise, ”Vi är glada att bara vara fyra poäng bakom PSG men framför allt över att ha 40 poäng på 17 matcher”. Oliver Zandén blev kvar på bänken när Toulouse vann (2-0 mot Ajaccio). Jens Cajuste missade senaste matchen för Reims med en muskelskada i höften men är tillbaka i truppen mot Lille i dag.

BeIN Sport lyssnar till Monacos tränare Philippe Clement. Han bekräftade på söndagskvällen att Benoît Badiashile lämnat klubben för att skriva på för en annan klubb. ”Det finns ett avtal mellan Monaco och en annan klubb, ett lag som intresserad Benoît mycket, men de är inte överens med honom ännu”, sa Clement. Backen väntas skriva på ett kontrakt på sex och ett halvt år med Chelsea i dag. Priset uppges vara 38 miljoner euro inklusive bonusar.

ENGLAND

Daily Mail tar som så många andra tidningar fasta på Antonio Contes ord om ”mirakel”. ”Jag repeterar, vi åstadkom ett mirakel förra säsongen”, säger Conte efter ännu ett bakslag (0-2 mot Aston Villa). Då kom laget fyra. Det tror han inte sker igen. ”Fansen förtjänar det bästa. Det är kanske att stanna på femte plats. Kanske sexa, sjua, femma eller fyra är det bästa”, säger han, och pekar som så många gånger förr på bristande konkurrenskraft och överdrivna förväntningar. ”Att ses som titelutmanare var lite knasigt. För att vara det behöver man en solid plattform, 14-15 kvalitetsspelare och unga spelare att utveckla”, säger Conte. Laget blev utbuat efter slutsignalen och publiken skanderade mot klubbordföranden, ”Daniel Levy get out of our club”. Dejan Kulusevski missade matchen på grund av en muskelskada. Han ska undersökas i dag. Förhoppningen är att han kan vara tillbaka redan mot Crystal Palace på onsdag.

Birmingham Mail sätter ljuset på en annan svensk. Robin Olsen hade inte mycket att stå i men höll nollan, gjorde en stabil insats och får 7 av 10 i betyg. Tränare Unai Emery tycker Olsen var ”fantastisk”, att han gjorde en ”otroligt bra” insats. Men nu är förstamålvakten tillbaka. ”Vår plan är att fortsätta med Emiliano Martínez. Han tränar i morgon (läs: i dag) och tisdag, men efter matchen i dag kan vi tro och lita på Robin Olsen”, säger Emery. Kan svensken få chansen på onsdag mot Wolves också? ”Ja, men för oss är Emiliano mycket viktig. Han är nummer ett, men Robin vet sin roll och är mycket positiv som person”. Själv sa Olsen efter matchen i går, ”Det är klart att jag njuter”.

Daily Telegraph beskriver det som att ”Potter är under press”, sedan Chelsea tappat poäng på nytt (1-1 mot Nottingham). ”Vi är bekymrade över att vi inte förtjänade att vinna”, säger Potter. Telegraph uppger att Anthony Elanga inte bara är av intresse för Everton utan också är klubbens främsta mål i januarifönstret. Men som Daily Mail tidigare så skriver även Telegraph att Manchester United inte vill släppa svensken utan en ersättare.

The Independent uppmärksammar att Nottingham inlett en undersökning efter en homofobisk ramsa riktad mot Chelsea i gårdagens match. Fansens ramsa kunde höras klart och tydligt även i tv-sändningen.

The Times har rubriken ”Klopp: Det här är inte Monopol”. Liverpooltränaren tröttnar på snacket om nyförvärv. ”Man kan inte bara spendera. Jag vill inte göra någon besviken men vi har just värvat Cody Gakpo, och nästa sak man läser är, ’Vem blir det härnäst?’. Det är som om vi inte redan hade ett lag. Vi kan inte spela Monopol. Det har vi aldrig gjort och jag förstår mig inte på det”, säger Klopp.

BBC Radio Sheffield pratar med Viktor Johansson, ett av få utropstecken i Rotherhams förlust (0-3 mot Millwall) och ett av klubbens största utropstecken den här säsongen. 24-åringen har blivit erbjuden ett nytt kontrakt men vill inte avslöja något. ”Det är en process”, säger Johansson, ”Klubben vet vad jag vill”.

Daily Mirror uppger med hänvisning till ukrainska Sport Arena att Mychajlo Mudryk är överens med Arsenal om ett femårskontrakt. Uppgifterna kommer dock ursprungligen från italienska transferjournalisten Nicolò Schira. Samtalen med Sjachtar fortsätter. Tidigare har Londonklubben fått ett bud på 45 miljoner pund nekat.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tar fasta på Milans intresse för Ângelo Gabriel. Han kallas för ”den nye Vinícius”. Santos vill ha 20-25 miljoner euro för 18-åringen. Milan väntas erbjuda 15 milj euro och hoppas på att Gabriels rådgivare trycker på för en flytt. Målvakten Devis Vasquez är redan säkrad, i morse påbörjades läkarundersökning. Tidningen påpekar också att Noah Okafor (RB Salzburg) är förstaval om Rafale Leão lämnar klubben i sommar.

Corriere dello Sport har stort fokus på José Mourinhos Roma. Tidningen skriver om tränarens betydelse för klubben, att publiksnittet ökat med 10 000 under Mourinho, att Roma inte släpper honom till Portugal nu och att Benjamin Tahirovic är en av två tonåringar som står på tur att ta sig in i startelvan. Det kan ske redan mot Bologna på onsdag.

TuttoMercatoWeb skriver i ett svep att Spezia kan tänka sig att låna ut Aimar Sher samt att Lecce fått låneförfrågningar om Joel Voelkerling Persson, som dock väntas stanna.

Radio Firenze Viola uppger att Pauline Hammarlund i dag anländer till Florens för att skriva på för Fiorentina. Den 28-årige anfallarens kontrakt med Häcken löpte ut i vinter och Fotbollskanalen kunde i början av december berätta att Fiorentina var den förmodade adressen.

SPANIEN

Marca låter sanddynerna från Dakarrallyt täcka förstasidan. Det passar bra till fotbollen också. Först låg fokus på VM i Qatar, och nu har det flyttats till Saudiarabien. Al Nassr har redan värvat Cristiano Ronaldo, och klubben är också ute efter Luka Modric. Men den 36-årige kroaten vill stanna i Real Madrid ytterligare en säsong och intresset är ömsesidigt. Det nuvarande kontraktet går ut till sommaren. För Al Nassr är planen nu Sergio Ramos till sommaren och Modric 2024. ”Al Nassr menar allvar i sina planer på att bli arabvärldens Real Madrid”, skriver Marca.

AS har Jude Bellingham i fokus. Dortmund ska ha ett möte med mittfältaren i veckan för att få framtidsplanerna fastlagda, om det blir en fortsättning eller en försäljning. AS hävdar att Dortmund tror till 95 procent att han är förlorad. Prislappen uppges vara 100 miljoner euro plus 40 milj euro i bonusar.

Sport och Mundo Deportivo ger all plats åt Barcelonas tappade derbypoäng (1-1 mot Espanyol) och domaren Mateu Lahozs insats, även om matchen spelades i lördags. Nyårsfirande kom emellan, men frustrationen består. Tidningarna berättar att Xavi beordrade träning under nyårsdagen, trots att det från början inte var planerat. Dessutom, skriver Sport, kommer Xavi att använda tunga gardet i cupmatchen mot InterCity på onsdag och inte att ge någon ledighet den 6 januari, under festligheterna i samband med Trettondagen.

TYSKLAND

Kicker känns inte tidig på bollen med Pelé över hela förstasidan, men legendaren förtjänar den. I tidningen finns också en längre intervju med RB Leipzigs nya vd Max Eberl. Om eftertraktade backstjärnan Josko Gvardiols framtid har han inga tveksamheter. ”Vi sitter helt och hållet i förarsätet och har inga planer på att ge upp honom i sommar”, säger Eberl. Klubben förlängde förra sommaren kontraktet med 20-åringen till 2027. Samtalet glider också in på tyska landslagets problem. ”Vi har fantastiska spelare i Tyskland, men vet också att vi kommer att förlora viktiga spelare som Manuel Neuer, Thomas Müller och Ilkay Gündogan. Vi behöver spelare som Enzo Fernandez eller Rodrigo de Paul i Argentina. Bra spelare som agerar med fullständig hängivenhet och kan arbeta som en del i laget. Vi har tappat lite av den där begäret att vinna varje duell”, menar Eberl.

Express lyssnar till Kölns tränare Steffen Baumgart om Sebastian Andersson och hans knäskada. ”Vi hoppas Seb blir bra, att han kan spela fotboll igen”, säger Baumgart, men lägger till, ”Jag är ganska säker på att det blir svårt att se honom på planen igen”. Det tolkas av Express som ett karriärslut för 31-åringen, vars kontrakt går ut i sommar.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) menar att Enzo Fernández är i trubbel. Han struntade i Benficatränaren Roger Schmidts order och firade nyår i Argentina. Tidningen menar att 21-åringens disciplinära fläckar kan få Chelsea att tappa intresse.

ATA Football (USA) har låtit sina läsare rösta fram Årets lag 2022. I elvan finns Fridolina Rolfö med.

Veronica TV (Nederländerna) stryker ett streck över en möjlig klubbadress för Jesper Karlsson. Svensken har setts som en möjlig ersättare till Cody Gakpo i PSV Eindhoven. ”Jesper Karlsson är en bra spelare men han är inte på vår lista”, säger PSV:s vd Marcel Brands.