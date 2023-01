Umtiti i tårar efter läktarrasism

Headlines Blogg

ITALIEN

Sky Sport Italia ger plats för mötet Lecce-Lazio (2-1) som fläckades av rasism. Bortafans utsatte Samuel Umtiti och Lameck Banda för apläten. Umtiti var i tårar när han lämnade planen efter matchen, noterar Gazzetta dello Sport i en rubrik. Matchen stoppades kort men spelades vidare. ”Umtiti bad om att matchen skulle återupptas för han vill svara på förolämpningarna på planen. Han svarade som en riktig mästare. Och det var fint att se våra fans sjunga Umtitis namn och dränka dessa hemska ljud”, säger Lecces klubbpresident Saverio Sticchi Damiani. ”Solidaritet med Samuel Umtiti och Lameck Banda”, skriver Fifa-presidenten Gianni Infantino på Instagram. Både Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport har Umtiti som matchens lirare. Sky Sport Italia uppger på annat håll via transferjournalisten Gianluca Di Marzio att Alem Nezirevic är klar för Inter. Kontraktet är på fyra år, läkarundersökningen på måndag. Den 18-årige Motalabacken har tidigare provspelat med klubben.

ANNONS

La Gazzetta dello Sport hör att ”Inter sjunger”. Det kan man göra när ligaledaren lagts på rygg (1-0 mot Napoli). Edin Dzeko sänkte syditalienarna, som förlorade för första gången den här säsongen. ”Jag kan fortfarande göra skillnad”, säger Dzeko belåtet. Och hur gick det för svenskarna i återstarten? Romas Benjamin Tahirovic få godkända 6 av 10 i både GdS och Corriere dello Sport (1-0 mot Cremonese). ”Orädd”, konstaterar den senare tidningen, och 19-åringen själv var nöjd. Men Spezias Emil Holm (2-2 mot Atalanta) och Hellas Veronas Isak Hien (1-1 mot Torino) får snäppet högre betyg. Båda spelarna får 6,5 i båda GdS och CdS. Just Hien var också en av två som namngavs av nya Veronatränaren Marco Zaffaroni för ha gjort en ”utmärkt insats”. På tal om svenskar, så noterar Il Secolo XIX att Genoas damer förstärkt med Julia Hellström, som närmast kommer från Jitex.

ANNONS

ENGLAND

Daily Mirror vet hur man sätter ord på Tottenhams storseger, iscensatt av Harry Kane (4-0 mot Crystal Palace). Referensen till kungahusets spricka är given. ”Harry upsets the Palace”. Temat går igen på annat håll. Daily Mail: ”Prince Harry rocks Palace”. Daily Star: ”Harry storms the Palace”. Dejan Kulusevski var inte med under festligheterna. Men tränare Antonio Conte ger hopp inför det viktiga derbyt nästa vecka. ”Jag hoppas under dessa tio dagar till matchen mot Arsenal att ha alla spelare tillgängliga. Jag pratar om Richarlison, Bentancur, Kulusevski och även Bissouma som inte var med i dag (läs: i går)”, säger Conte.

Daily Mail uppger med braskande rubriker att Cristiano Ronaldo inte kan göra sin debut för Al Nasr mot Al Ta’ee i kväll. Orsaken är att han i bagaget också får med sig två matchers avstängning från England. Portugisen fick straffet för att ha slagit mobiltelefonen ur handen på en Evertonsupporter. Enligt Fifas regler tar spelare med sig avstängningar när de byter liga och land. Portugisiska Público uppger för övrigt att Cristiano Ronaldo helt brutit med parhästen Jorge Mendes.

ANNONS

The Guardian-medarbetaren Fabrizio Romano och argentinska TyC-journalisten César Luis Merlo hade samma besked i natt: Chelsea förhandlingar med Benfica om Enzo Fernández har kollapsat. Förhandlingarna om en övergång har pågått i flera dagar. Chelsea erbjuder enligt Romano 85 miljoner euro och Benfica vägrar att lyssna på bud under utköpsklausulen 120 milj euro. En summa Benfica dessutom, enligt Merlo, vill ha betald i en klumpsumma. Inga ytterligare samtal är i nuläget planerade. Portugisiska A Bola toppar i dag med att Chelsea redan har ett avtal med Enzo, samt att Londonklubben i förhandlingarna försökt inkludera en spelare för att betala mindre. Enligt Record var det tre spelare: Hakim Ziyech permanent och nyförvärven Andrey Santos och David Datro Fofana på lån.

Daily Telegraph och The Times uppger att Frank Lampard får stanna i Everton. I alla fall över FA-cupmatchen mot Manchester United på fredag. Den kan bli avgörande. The Sun skjuter in tre tränare som Evertons klubbledning påstås ha ringat in som möjliga ersättare: Wayne Rooney, Roberto Martinez och Sean Dyche. Telegraph upplyser vidare om att David De Gea gått med på att sänka lönen för att stanna i Manchester United. Målvakten har för närvarande 375 000 pund i veckan.

ANNONS

SPANIEN

Marca utropar triumferande, ”Bellingham på väg”. Till Real Madrid alltså. Och indikationerna är många. Både Marca och engelska The Independent påpekar nu att optimismen är stor hos Real Madrid om en sommarvärvning. Cadena SER uppger samtidigt att Real Madrid inleder samtal med Dortmund i veckan och vill säkra värvningen av Bellingham redan i början av året. Klubben vill undvika att 19-åringen slinker mellan fingrarna som Kylian Mbappé och Erling Haaland. En övergångssumma lär landa på minst 100 miljoner euro. Enligt SER erbjuder Real Madrid Bellingham ett femårskontrakt värt tolv miljoner euro om året. Liverpool ses fortsatt som utmanaren. Atlético de Madrid gick vidare i cupen (2-0 mot Oviedo). Antoine Griezmann, som låg bakom båda målen, får som enda spelare tre av tre stjärnor av Marca och hyllas av sin tränare Diego Simeone: ”Han är en fantastisk spelare, även om många trott annorlunda”.

ANNONS

Sport utbrister ”Galet!” efter Barcelonas målrika cupseger (4-3 mot InterCity e förl). Mundo Deportivo sätter fokus på den avgörande målskytten, ”Ansu fixar det”. Men Caden Cope kanske sammanfattar det bäst: ”Barça på gränsen till att bli förlöjligade”. Båda tidningarna ger förstås också gott om plats åt att Robert Lewandowskis avstängning på tre matcher slagits fast. Barça kommer, om än motvilligt, inte att gå vidare med ärendet.

FRANKRIKE

L’Equipe och Le Parisien skriver om ”Lionel Messis triumfatoriska återkomst i PSG”, där lagkamraterna radade upp sig och applåderade världsmästaren. RMC Sport är inte övertygad om att publiken på Parc des Princes kommer att vara lika entusiastisk om argentinaren firas vid ligamatchen mot Angers nästa vecka. På tal om VM-triumfen. Le Parisien och L’Equipe uppmärksammar att Messi på den mest ikoniska bilden från guldfirandet håller upp en falsk VM-buckla. (se bild nedan) Ett par supportrar hade låtit tillverka en närmast identisk kopia. De gav i samband med firandet den till en släkting till Leandro Paredes varefter den falska bucklan letade sig ned till spelarna. Angel di María uppmärksammade senare Messi på att han hade jublat med en kopia. Messi ska ha blivit irriterade där och då, men senare skrattat åt det. Supporterparet lyckades på foton från firandet känna igen en detalj på pokalen som särskilde den. De fick senare tillbaka den, signerad av flera spelare. Argentinska tidningen Clarín var först ut med berättelsen.

ANNONS

Foot Mercato uppger att Morgan Sanson är på väg att lämna Aston Villa. Han har redan nobbat inviter från Strasbourg och Auxerre. Helst vill 28-åringen till Montpellier. Sanson har bara spelat en enda minut för Villa den här säsongen. FM berättar även att Villas högerback Frédéric Guilbert väntas lämna klubben i januari.

TYSKLAND

Kicker uppger att Bayerns prioritet i sommar är en anfallare och en högerback, förutsatt att Benjamin Pavard lämnar. Enligt TZ är Lyons Marlo Gusto högst upp på listan över ersättare till Pavard. Samtidigt skriver Kicker att Bayern redan nu i januari väntas presentera Konrad Laimer som sommarvärvning på fri transfer. RB Leipzig-mittfältaren skriver på för fyra-fem år. Tidningen uppmärksammar även efterspelet på den tyska handen-för-munnen-protesten under VM. Enligt Kicker var Leon Goretzka, som har ett stort socialt engagemang, och hans pr-team drivande. Både i landslag och klubblag har en del spelare varit skeptiska.

ANNONS

Sky Sport uppger att Yann Sommer nu muntligen är överens med Bayern München om en flytt i januari. Kontraktet är till 2025. Schweizarens ses som förstemålvakt i Manuel Neuers frånvaro. Bayern måste också komma överens med Mönchengladbach. Sommers kontrakt går ut i sommar. Samtidigt skriver De Telegraaf nu på morgonen att Bayern också värvar Daley Blind på en fri transfer. The Athletic, Bild och Sky Sport har senare instämt. Sky skriver vidare att Bayern och Manchester United jagar Randal Kolo Muani. Men anfallaren själv är för närvarande inställd på att stanna och Frankfurt har inga planer på att släppa honom i januari. 24-åringen uppges också vilja stanna efter sommaren om Frankfurt tar sig till Champions League, och bara ett bud på uppåt 100 miljoner euro kan få klubben att sälja i sommar, menar Sky. Kolo Muanis kontrakt är till 2027. På tal om United och Bayern uppger Sky också att PL-klubben trycker på för att värva Eric Maxim Choupo-Moting. Samtidigt hade Bayern på onsdagen ett första möte med anfallaren om en förlängning. 33-åringen kontrakt går ut i sommar.

ANNONS

ÖVRIGT

N1 (Bosnien) pratar med nya förbundskapten Faruk Hadzibegic efter presentationen. Benjamin Tahirovic är en punkt. ”Jag vet att förbundet jobbar på att han ska bli vår. Om det finns en möjlighet för mig att göra något kommer jag att bjuda in honom. Vi behöver våra unga spelare”, säger Hadzibegic. Sverige hade häromdagen ännu inte gett upp hoppet om att knyta till sig 19-åringen.

De Telegraaf (Nederländerna), liksom transferspecialisten Fabrizio Romano, skriver att det är klart med Ajax värvning av Geronimo Rulli från Villarreal. Den 30-årige argentinska VM-målvakten väntas till Amsterdam inom det närmaste dygnet. Övergångssumman beräknas till drygt tio miljoner euro, inklusive bonusar. Algemeen Dagblad tar i sin uppdatering av Heerenveen inför återstarten i Eredivisie upp att Amin Sarr ”ännu inte lyckats sätta avtryck” på säsongen som hoppats.