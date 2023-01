Fabrizio Romano: Lindelöf-försök nobbat – Elanga kan lämna

Headlines Blogg



ENGLAND

The United Stand pratar med transferspecialisten Fabrizio Romano. Han berättar att en klubb försökt värva Victor Nilsson Lindelöf i januari men att Manchester United avvisat närmandet. Erik ten Hag vill inte släppa svensken. Däremot kan den väntade värvningen av Wout Weghorst påskynda ett lån för Anthony Elanga. ”Jag tror det är möjligt”, säger Romano, ”Everton ville verkligen ha honom i slutet av augusti och är fortfarande intresserade. Det är ett beslut som jag tror fattas under de sista dagarna eller veckorna i januari. Everton trycker på men det är många klubbar som är intresserade”. Fabrizio Romano skriver för övrigt på tisdagsmorgonen att Manchester City värvar ännu en argentinsk talang: mittfältaren Máximo Perrone. En överenskommelse värd cirka åtta miljoner US-dollar är redan på plats med 20-åringens klubb Vélez.

Daily Mirror gör sig lustiga över Gareth Bales beslut att lägga av: ”Wales, golf, Madrid, pensionerad”. Daily Star kör på, ”Golf, golf, golf. I den ordningen”. Allt anspelningar på walesarens golfintresse och den där flaggan. Mirror lyfter även Fifa 23:s uppmärksammade nomineringar till Årets spelare. Bland alla namnen finns en svensk: Dejan Kulusevski.

Coventry Telegraph noterar det fortsatta intresset för succéanfallaren Viktor Gyökeres, men skriver att Coventry inte fått några bud eller förfrågningar. Tränare Mark Robins har nyligen varit mycket tydlig med svenskens närmaste framtid. ”Viktor ska ingenstans. Jag kan understryka att han inte ska någonstans i januari. Inte en chans. Jag har pratat med Vik”, sa Robins.

Daily Mail har beskedet ”Fortsätt, Potter”. Chelsealedningen har fortsatt förtroende för sin tränare och Mail försöker förklara turbulensen i laget och klubben. Röran i Chelsea är en motsats till Arsenal, där alla bitar tycks falla på plats och där ”Fast Eddie” Nketiah med två mål på sex minuter hjälpte till att städa av motståndet i FA-cupen (3-0 mot Oxford). Nu väntar Manchester City i nästa omgång.

Daily Telegraph gör störst rubrik på att ”Qatar tar sikte på andel i Tottenham värd en miljard pund”. Nasser Al-Khelaïfi, PSG:s president och ordförande för Qatar Sports Investment, träffade i förra veckan Tottenhams ordförande Daniel Levy. Från transferfronten rapporterar Telegraph att Nottinghams törst efter nya spelare är outsinlig. Klubben lägger ett bud på 18 miljoner pund för Palmeiras mittfältare Danilo. Tidigare har Arsenal visat intresse.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport varnar att ”Tiden är ute” för Romelu Lukaku. Om anfallaren inte visar framfötterna i Inter under våren blir det inget förlängt lån. Medan belgaren var stor och stark under Antonio Contes tid är han nu skör och långsam i återhämtning under Simone Inzaghi. Lukaku har spelat 90 minuter en gång. Det var i premiären mot Lecce. Och mer Interbekymmer. ”Dumfries, var är du?”. Nederländaren har varit blek sedan VM. Inter väntar på bud. 60 miljoner euro vill klubben ha. Chelsea och Manchester United är intressenter. GdS noterar även att Zlatan Ibrahimovic är tillbaka på Milanello. Målet är att 41-åringen ska vara redo till Champions League-åttondelsfinalen mot Tottenham på San Siro den 14 februari.

Corriere dello Sport blickar redan mot toppmötet Napoli-Juventus på fredag. Matchen på Diego Armando Maradona väntas bli slutsåld, 60 000. På annan plats delar tidningen ut fina 7 av 10 till Isak Hien efter Hellas Veronas seger i går kväll (2-0 mot Cremonese). Gazzetta dello Sport ger Hien 6,5 och skriver, ”Mittback som kommenderar och fajtas, dominerade Dessers och sedan hans ersättare”. Hien gav också Dessers en lätt knuff som höll på att förpassa anfallaren ofrivilligt till bänken (se klipp här). CdS skrev i helgen att förutom Torino så finns fortsatt spanskt intresse för Hien. Genom segern i går överlät Hellas Verona jumboplatsen åt Cremonese.

SPANIEN

Marca slår fast att ”João Félix är ett steg från Chelsea”. Rapporterna var samstämmiga från England, Spanien och Portugal under måndagen. Marca understryker att lånet är utan köpoption samt att Atlético de Madrid först vill förlänga kontraktet med ett år, till 2027. AS har samma uppgift. Tidningen upplyser också om att Barça vilar en del stjärnor i kvällens cupmatch mot Osasuna, en av dem Fridolina Rolfö.

Sport och Mundo Deportivo har bara leende Barcelonaspelare på förstasidorna. Sport påpekar att Barça har 17 poäng mer än vid samma tidpunkt förra säsongen och har därför rubriken ”Mästarsiffror”.

El Chiringito TV:s journalist Paco García Caridad hävdar att Diego Simeone lämnar Atlético de Madrid i sommar. Det är något Simeone redan ska ha meddelat Atléticos vd Miguel Ángel Gil Marín. Simeone har tränat Atlético sedan 2011.

Estadio Deportivo tar farväl av Alex Moreno, 29. En överenskommelse ska nu finnas på plats mellan Real Betis och Aston Villa. Enligt ED betalar PL-klubben 15 miljoner euro plus två milj euro i bonusar. Det är något högre än vad Marca anger. Därmed lär Ludwig Augustinsson blir tredjeval bakom Lucas Digne och Moreno.

FRANKRIKE

Le Parisien ger hela nyhetsettan åt förbundsbasen Noël Le Graët. ”Det är dags att gå”. Det tycks inte bli anklagelserna om sexuella trakasserier som till slut fäller Le Graët, utan orden om nationalikonen Zinedine Zidane. ”En storm för mycket”, som Le Parisien uttrycker det. ”Snaran dras åt”, som L’Equipe väljer att skriva. Le Graët tycks ha fått hela Frankrike emot sig, inklusive profiler som Kylian Mbappé. ”Våra spelare förtjänar bättre i toppen av förbundet”, säger idrottsminister Amélie Oudéa-Caster. Enligt RMC Sport är hjulen i rullning i förbundets verkställande kommitté (Comex) för att avsätta Le Graët, vars ursäkt om ”klumpig kommentar” om Zidane inte heller anses tillräcklig. Samtidigt uttalar sig också spelaragenten Sonia Souid, 37, i både L’Equipe och RMC Sport om att den 81-årige förbundsbasens gjort otillbörliga närmanden mellan 2013 och 2017. ”Han såg mig bara som två bröst och en rumpa”, säger Souid.

L’Equipe drar stort på sin intervju med Hugo Lloris, där den 36-årige målvakten meddelar att landslagskarriären är över. Han slår också tillbaka mot uppgifterna om missnöje med Karim Benzema i truppen i samband med VM. ”Det är verkligen oärligt att påstå att en del av oss föredrog att han lämnade”, säger Lloris. Mike Maignan ses som favorit att ta över rollen som Frankrikes nummer ett. Utrymme ges vidare till nyhetsbyrån AFP:s uppgifter om Cristiano Ronaldos lön. En källa nära Al Nassr kommer att erhålla 400 miljoner euro, hälften för att kampanja för VM 2030 i Saudiarabien. Under gårdagen sparkade två Ligue 1-klubbar sina tränare. Nice sa hej då till Lucien Favre och Strasbourg sa hej då till Julien Stéphan.

Foot Mercato uppger att Wolverhampton är ute efter Aaron Wan-Bissaka. Högerbacken har tappat sin plats i Manchester United, och Wolves är ute efter ett lån. FM skriver även att Arsenal och Sjachtar nu är nära en överenskommelse om Mychajlo Mudryk. Parterna uppges i stort sett överens om övergångssumman, nu är bonusarna diskussionsämnet.

TYSKLAND

Sport1 hävdar att Bayern München är oroad för när och även i vilket skick Manuel Neuer kommer tillbaka. Förhoppningen är att målvakten kan vara med till försäsongen men det finns tvivel. Därför behövs en målvakt på längre än ett halvårskontrakt. Samtalen med Yann Sommer gäller ett kontrakt på två och ett halvt år. Både Bild och Sky Sport påpekar att Bayern München inte gett upp schweizaren. Budet på fem miljoner euro måste dock höjas. Mönchengladbach väntas vilja ha åtta-tio miljoner euro för att släppa Sommer i januari.

Sky Sport konstaterar att Leeds är på vippen att säkra Georginio Rutter från Hoffenheim. PL-laget betalar ”en galen summa”, 30-40 miljoner euro. 20-åringen väntas till England ”inom de närmaste timmarna”.

Bild berättar att Sébastien Haller efter cancern redan är i oväntat bra fysiskt tillstånd. Han väntas kunna få minuter i Dortmunds träningsmatch mot Fortuna Düsseldorf i Marbella i dag.

ÖVRIGT

Record (Portugal) och A Bola har båda Enzo Fernández i topp. Det blev inget Chelsea. Nu fortsätter Benficalivet. Han är förlåten av tränare Roger Schmidt och laget, och är tillbaka i truppen till kvällens cupmatch mot Varzim. ”Det finns inga problem längre”, underströk Schmidt under måndagen.

Ekstra Bladet (Danmark) konstaterar att Matthew Ryan nu är klar för AZ. Tidningen uppgav under måndagen att FC Köpenhamn är intresserad av AIK-målvakten Samuel Brolin som ersättare. I FCK finns fortfarande också Karl-Johan Johnsson.

ESPN (USA) uppger att Al Nassr fortsätter sin jakt på profilvärvningar. Nu har uppmärksamheten vänts mot Sergio Busquets. Enligt uppgifterna erbjuder den saudiska klubben en årslön på 13 miljoner euro netto. Den 34-årige backens kontrakt med Barcelona går ut i sommar. ESPN uppmärksammar också att fyra tränare i USA stängts av på livstid för sexuella trakasserier.