Messi kallades ”kloakråtta” av Barça-höjdare

Headlines Blogg



SPANIEN

El Periódico de Catalunya har läst meddelanden från en WhatsApp-grupp från den tidigare styrelsen i Barcelona under Josep Maria Bartomeu. I upptakten till att Lionel Messi lämnade klubben 2021 förekom nedlåtande uttryck om argentinaren, särskilt från Román Gómez Ponti som ledde Barças juridiska avdelning. Messi kallades bland annat ”kloakråtta” och ”hormonell dvärg”, visar meddelandena. Även Gerard Piqué och Sergio Busquets ska ha attackerats.

Sport och Mundo Deportivo hyllar en ”Hjälte!”: målvakten Marc-André ter Stegen. Han räddade Barcelona till final i Supercupen (2-2 mot Real Betis, 4-2 e str). Själv säger Ter Stegen: ”Jag skulle vilja ha mindre att göra”.

ANNONS

Marca och AS jublar båda över ”Súper clásico” på förstasidan. Det blir ju nu Real Madrid mot Barcelona i Supercupfinalen på söndag. Marca uppger vidare att Memphis Depay är ”mycket nära” en flytt till Atlético de Madrid och kan bli klar ”inom de närmaste dagarna”. Tidningen har också med Lucas Vázquez skada. Real Madrid-yttern blir borta sex veckor. Freja Olofsson fick bara spela första halvlek när Real Madrid blev kvartsfinalklart i cupen (6-0 mot Albacete).

Estadio Deportivo noterar att Aston Villa-tränaren Unai Emery sagt till Ludwig Augustinsson att han kan lämna klubben och återvända till Sevilla. Och Sevilla letar ny vänsterback som backup. Men det blir inte Augustinsson. Det understryker ED. Dels är det fortfarande oklart om det är en långvarig skada, dels är Augustinsson inte aktuell för en plats i Sevillas lag. Augustinsson har kontrakt med klubben till 2025.

ANNONS

ENGLAND

The Guardian ser Graham Potters mardröm fortsätta. En ny förlust för Chelsea (1-2 mot Fulham), nyförvärvet João Félix utvisad i sin debut och supportarna allt mer otåliga med tränaren. Potter är förstående. ”Vi lider och de lider”, säger han. João Félix stängs av tre matcher och kommer inte att spela match på nästan en månad. The Sun räknar fram att portugisen under tiden kostar Chelsea 2,8 miljoner pund, cirka 35 milj kr, i lön och låneavgift. OptaJoe strör salt i Chelseasår med statistik. Chelsea har nu förlorat sex av sina åtta senaste matcher – det har inte hänt på 30 år. Så Potter ser ut att vända sig till sin gamla klubb Brighton. Efter debaclet med Enzo Fernández uppges nu Moisés Caicedo vara prioritet. Ett bud övervägs. Daily Mirror har fler dåliga nyheter för Chelseafans: Wembley kan bli deras hem i fem år medan Stamford Bridge byggs om. The Guardians medarbetare Fabrizio Romano berättar att Arsenal lagt ett nytt bud på Mychajlo Mudryk. Det är på 70 miljoner euro plus bonusar. Nu inväntas svar från Sjachtar Donetsk.

ANNONS

Daily Mail skriver att Everton trycker på för Anthony Elanga. Till att börja med är ett lån är aktuellt. Unitedtränaren Erik ten Hag uppges ännu osäker på om han vill släppa svensken.

BBC Sport uppmärksammar att Newcastles stjärna Joelinton ställs inför rätta för rattfylleri. Tv-kanalens medarbetare Michael McCann skriver på Twitter att Lyon nu är i samtal om att värva Magdalena Eriksson och Pernille Harder. Det har ryktats om intresse en längre tid. Men även två andra storklubbar har på de senaste gjort framstötar. Enligt McCanns källor är det inte troligt att paret blir kvar i Chelsea. Kontrakten går ut i sommar.

The Times berättar att VM-tv-team hade direktiv om att zooma in Fifa-presidenten Gianni Infantino minst en gång per match i Qatar. Däremot skulle inga bilder på honom där han pratar i telefon användas.

ANNONS

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport toppar med ”Italiens guld”. Det är så toppmötet Napoli-Juventus i kväll beskrivs på förstasidan men också som ”Motsatsernas scudettokamp” på första uppslaget. Det följs av mellanrubriken ”Napoli skapar, Juve konserverar, syd mot nord – en fullständig kollision”. Det är slutsålt på Diego Armando Maradona-stadion. Siffror: Drygt 56 000 åskådare. 4 000 av dem är från Juventus. 200 är georgiska Khvicha Kvaratskhelia-fans som anlände från Tbilisi i går. GdS menar sedan att ”Skriniar är på väg mot ett farväl”. Tidningen skriver att parterna rör sig i cirklar bort från varandra. Nya samtal om en kontraktsförlängning väntar efter Supercupen den 18 januari, men GdS har inga större förhoppningar. Däremot är Edin Dzeko nära att förlänga. Efter ett uppmärksammat bråk på en motorväg väntas enligt GdS bortasupportrar från Roma och Napoli stoppas i en till två månader. Som ofta på senare tid är Isak Hien (Hellas Verona) och Emil Holm (Spezia) enda svenskar som väntas starta i helgens Serie A-matcher.

ANNONS

Corriere dello Sport ger förutom kvällens stundande stormöte även gott om utrymme åt Romas cupavancemang (1-0 mot Genoa). Målskytt: Paulo Dybala. ”Med honom i laget är det en annan melodi. Det är den typen av spelare som gör sina tränare stora”, säger Mourinho. Däremot vände han sig mot Romafansen buande av Nicolò Zaniolo, som han tyckte gav allt, ”Jag ber folk att inte bua mina spelare”. Mourinho tackade sedan den portugisiska förbundspresidenten Fernando Gomes som ville ha honom som förbundskapten. ”Att han sa att jag var hans nummer ett och att han ville göra allt för att jag skulle återvända till Portugal gjorde mig glad. Men jag lämnade inte, jag är kvar här”, säger Mourinho. Genoa åkte ur cupen och inte gick det bättre för stadsrivalen Sampdoria som gjorde detsamma (0-1 mot Fiorentina).

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe har ögonen på PSG:s CL-motståndare Bayern München. Tränare Julian Nagelsmann säger att Sadio Mané är ”på rätt väg” för att kunna vara med. ”Om allt går idealiskt kan han vara med, men då måste allt gå väldigt, väldigt bra”, säger Nagelsmann (se klipp här). Första matchen mellan lagen är den 14 februari. Tidningen uppmärksammar vidare att Fifa presenterat de nominerade till The Best-priserna, där Lionel Messi är ”en av favoriterna” till herrarnas pris. En svensk är nominerad; Brasiliens förbundskapten Pia Sundhage som Årets tränare (se hela listorna här). Från transfermarknaden rapporterar L’Equipe bland annat Fulham, Everton, Brighton och Sevilla alla är intresserade av Timothy Weah. Den 22-årige anfallaren har haft det tufft i Lille men imponerade för USA i VM.

Ouest France har pratat med Caens nyförvärv Anton Salétros. Debuten är nära. ”Jag är redo att hjälpa från och med lördag”, säger Salétros. Men så blir det inte. Caen tränare Stéphane Moulins fru avled nyligen. Begravningen var planerad till just i morgon. Caen bad om att flytta matchen. Motståndaren Sochaux vägrade. Stort rabalder uppstod. Men på torsdag kväll flyttades till slut matchen till den 20 januari, och därmed också Salétros tilltänkta debut.

ANNONS

TYSKLAND

Bild menar att vinterträningen inte hjälpte Jordan Larsson. Schalke öppnar dörren för svensken. Problemet? Det finns inga bud. Tidigare har Fortuna Düsseldorf ryktats intresserade av ett lån. Bild hävdar vidare att Chelseaägaren redan förra sommaren hade Oliver Glasner på listan över potentiella tränare. Därför ser tidningen Frankfurttränaren som ett möjligt mål för Londonlaget om Graham Potter får gå.

Sky Sport uppger att det varit en genombrott i förhandlingarna mellan Dortmund och Youssoufa Moukoko. Det är nu ”mycket troligt” att den 18-årige anfallaren skriver på ett nytt kontrakt på fyra år värt drygt fem miljoner euro om året. Moukokos nuvarande kontraktet går ut i sommar och Newcastle var den senaste i en rad av PL-klubbar som uppgavs intresserade.

ÖVRIGT

De Telegraaf (Nederländerna) noterar i sin summerande artikel från torsdagens cupspel att Isac Lidberg gjorde matchens enda mål när Go Ahead Eagles gick vidare (1-0 mot Heracles). Avslutet var snyggt, framspelningen från Tesfaldet Tekie likaså (se målet ovan). Heracles trodde laget kvitterat genom Samuel Armenteros men domaren bedömde att bollen inte passerat mållinjen. Groningen – utan några av sina många svenskar i startelvan – åkte ut mot ett amatörlag (2-3 mot Spakenburg).

Record (Portugal) toppar med ”Fem års fängelse”. Det är vad folk med pyroteknik på läktarna framöver riskerar i Portugal. Transferjournalisten Bruno Andrade uppger att Bayern München är intresserad av Portos målvakt Diogo Costa. 23-åringen har en utköpsklausul på 75 miljoner euro, efter att ha förlängt kontraktet i november. Tidigare har bland annat Manchester United ryktats intresserad.