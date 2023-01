Samstämmiga uppgifter: Arsenal tror på Rice

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mail trycker dit ”Vi vill ha Rice!” som dagens största rubrik. Arsenal har gjort Declan Rice till måltavla nummer ett i sommar, och tror på en värvning. Det är också dagens mest återkommande uppgift. The Times, The Athletic, Evening Standard och The Guardian kom alla ungefär samtidigt med den. Kanske sår en agent sina frön och hoppas skörda frukter om Chelsea och Manchester United visar intresse igen.

Daily Telegraph? Jodå, här är största rubrik med ”exklusiv”-stämpel ”Arsenal planerar värva Rice för 70 miljoner pund”. Mer transfermarknad. Newcastle är intresserad av Chelseatrion Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek och Hakim Ziyech i januarifönstret. Klubben tittar också lystet på Scott McTominay i Man United. Tidningen skriver vidare att värvningsvågen i Chelsea gjort föräldrar och agenter till ungdomsspelare i klubben bekymrade. Dörren till a-laget kan blockeras. Och utanför dörren står hungriga tyska klubbar, ständigt på jakt efter engelsk talang. På tal om Tyskland och talang i England, Talk Sport kom med uppgiften om Dortmunds intresse för Anthony Elanga, och transferexperten Fabrizio Romano instämmer. Även Everton hoppas fortfarande.

The Sun låter Declan Rice-uppgifterna dela utrymme med tidningens egna om Marcus Rashford under gemensamma rubriken, ”Dec cheque, Rash cash”. För enligt tidningen har Man United satt en definitiv gräns vid 300 000 pund i veckan i kontraktssamtalen med Marcus Rashford. Enligt Manchester Evening News är United övertygad om att förlänga med anfallaren.

Daily Mirror ger Jürgen Klopp störst utrymme. ”Ni lämnar, jag stannar”, summerar grovt citat från Liverpooltränaren. Motgångarna har inte fört honom på tankar att lämna klubben, men han ger utrymme för förändringar i truppen – till sommaren. ”Från mitt håll så kommer jag inte att lämna om någon inte säger till mig”, svarade Klopp på sin situation, ”Så det betyder att det kanske kommer en tid när vi får ändra på annat. Vi får se, det är något för framtiden. Till sommaren eller så, inte nu”. Nämnas kan också att målvakten Viktor Johansson (Rotherham) är med i Championships officiella Omgången lag.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har full fokus på morgondagens stormatch: Milan-Inter om italienska Supercupen. Zlatan Ibrahimovic har varit med om att vinna tre upplagor – 2006 och 2008 med Inter, 2011 med Milan. Men svensken finns inte med i morgon., varken på planen eller på plats i Riyadh. Ibrahimovic blir kvar på Milanello och fortsätter sin rehab. Comebackdatum är fortfarande diffust. GdS skrev i helgen att Ibrahimovic ännu känner av viss smärta i knäet. I Serie B fick Sverigebekantingen Pep Clotet sparken av Brescia den 21 december. Nu är han tillbaka i samma position. Brescias excentriske president Massimo Cellino gav bara Alfredo Aglietti två matcher innan Clotet kallades tillbaka. Spanjoren, som varit i Malmö och Halmstad, var även tränare i Brescia 2021.

Corriere dello Sport gjorde störst rubrik på Paulo Dybala i går. Corriere dello Sport gör störst rubrik på Paulo Dybala i dag. Den här gången med ”Dybala fördubblar”. Romas poängskörd utan honom är i snitt 1,2, men med honom är snittet 2,3. ”I Serie A finns ingen spelare som gör så stor skillnad”, påpekar tidningen. Transferjournalisten Nicolò Schira rapporterar på morgonen att Juve hade scouter som kollade Emil Holm i hans senaste – och mycket rosade – match mot Torino. Intresset kvarstår med andra ord. La Nazione skrev på söndagen att även Fiorentina fattat intresse för svensken.

La Repubblica snackar med Brightontränaren Robert de Zerbi. Samtalet glider in på Chelsea jättevärvning Mychajlo Mudryk. De Zerbi hade honom i Sjachtar. Han har tidigare sagt att Mudryk kan vinna Ballon d’Or, något han upprepar men också med en liten varning. ”Mychajlo har potentialen att vinna Ballon d’Or, det är en kille på absolut toppnivå, men också mycket känslig: han har behov av tillgivenhet”, påpekar De Zerbi. Om sitt framgångsrika Brighton säger han att laget ”inte ens är vid 60-70 procent av vad det kan växa kollektivt och individuellt”.

SPANIEN

Marca och AS har båda fokus på hur ett tilltufsat Real Madrid repar mod. Marca påpekar att smällen i Supercupen inte förändrar klubbens planer. Det blir inga drastiska beslut, inga vintervärvningar. AS har mer fokus på att Real Madrid under den närmaste veckan måste komma tillrätta med en rad saker: backveteranerans misstag, ett VM som slitit på spelare, en Benzema som är för ensam målgörare etc. Marca har också en ironisk rubrik om ”rekord” av Eden Hazard. Han har spelat noll minuter i nio El Clásico – fyra missade möten på grund av skada, fem på grund av tränarbeslut.

Sport och Mundo Deportivo fortsätter tillbedja Gavi. ”Gigant”, beskriver Sport, ”Rent guld”, försäkrar MD. Barça-basen Joan Laporta försäkrar i sin tur att det nya kontraktet är på plats. ”Vi förväntar oss att registrerar Araujo och Gavi i slutet av säsongen, och förlänga med Balde”, säger Laporta till Rac1. Sport följer upp Barça kontraktsförlängningar på damsidan. På måndagen kom beskedet att Caroline Graham Hansen förlängt. Enligt Sport kommer Ingrid Engen också att förlänga. Även förlängningarna med Fridolina Rolfö, Bruna Vilamala och Clàudia Pina ses som ”i princip klara”.

FRANKRIKE

L’Equipe viker förstasidan åt Bixente Lizarazu. ”Zidane förtjänar lika mycket uppmärksamhet och övervägande som Deschamps”, säger Lizarazu, som spelat med dem båda, och dels reagerar på förbundsbasen Noël Le Graëts omskrivna utspel om Zidane och dels tycker att Deschamps bara borde ha fått ett nytt tvåårskontrakt. På annan plats kan man läsa att Cristiano Ronaldos första match i Saudiarabien blir mot PSG. Portugisen kommer att vara lagkapten för ett all star-lag från Al Nassr och Al Hilal i vänskapsmatchen på torsdag, då han väntas ställas mot Lionel Messi. PSG får enligt L’Equipe drygt tio miljoner euro för matchen. Tidningen uppger att Nice är intresserade av mytomspunne Hervé Renard som ny tränare. Ett försök med Thomas Tuchel anses ganska utsiktslöst. Representanter för Nice och Renard träffades i veckan. Han har en klausul i sitt kontrakt med Saudiarabien om att han kan lämna mot kompensation. Nice sparkade nyligen Lucien Favre.

La Dépêche du Midi noterar att Toulouse värvat vänsterbacken Gabriel Suazo. Dåliga nyheter för Oliver Zandén, ”värvad i somras, använd mycket sparsamt av Philippe Montanier, och speltiden lär inte öka med denna nya konkurrent”, summerar tidningen.

Foot Mercato menar att Matteo Guendouzis intresse för en flytt till Aston Villa är svalt. Mittfältaren känner sig nära Marseille och kan avvisa PL-klubbens inviter. Newcastle är den senaste klubben att ge sig in i jakten på Malo Gusto, och förbereder ett bud. Bayern München, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Chelsea och Tottenham är andra klubbar som tittar på den 19-årige högerbacken. Lyon hoppas på minst 30 miljoner euro i utbyte.

ÖVRIGT

Sky Sport (Tyskland) skriver in ett nytt avsnitt i följetongen Yann Sommer. Mönchengladbach nobbade under måndagen ett bud från Bayern München på åtta miljoner euro plus en milj euro i bonusar. Bayerns första bud på den 34-årige målvakten var fem milj euro.

A Bola (Portugal) har två stora rubriker som hänger ihop. ”Han stannar tills vidare” syftar på att Sporting och Tottenham ännu inte kommit överens om Pedro Porro. Det senaste mötet ledde ingen vart. Uppföljningen ”Han också” syftar på att Benfica ska diskutera nytt kontrakt med Enzo Fernández, som för övrigt fyller 22 år i dag. Hotet från Chelsea tycks vara borta.

Gazzetta (Grekland) berättar att Niclas Eliasson närmar sig comeback. Han deltog under måndagen i viss kollektiv träning. Svensken hade en strålande start i AEK men drog på sig en fotledsfraktur i början av november. Han beräknades då bli borta tre-fyra månader.