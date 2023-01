Uppgifter: Elanga stoppad från Everton

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Star hävdar att Manchester United blockerat Evertons försök att låna Anthony Elanga. Orsaken är att tränare Erik ten Hag anser Everton vara en alltför orolig miljö för 20-åringen att hamna i. Frank Lampards lag är inblandade i bottenstrid och fansen är på krigsstigen mot klubbledningen. Dortmund ses fortsatt som en möjlig destination för Elanga.

Daily Mirror och The Sun har samma tema: Hemmapublikens visslingar i halvtid mot Manchester City – innan vändningen (4-2 mot Tottenham). ”Boo moon rising” och ”Jeer we go”. Efter matchen sa Pep Guardiola om hemmapubliken, ”Jag vill ha tillbaka mina fans”. Han var lika missnöjd med laget: ”Om vi spelar så här mot Arsenal kommer de att krossa oss”. Tottenhams målskytt Dejan Kulusesvski var inte heller nöjd. ”Oacceptabelt”, säger han till Viaplay om Tottenhams ras. I Daily Mail är Kulusevski enda Tottenhamspelare som når upp till 7 av 10 i betyg.

Burnley Express skriver att Hjalmar Ekdal senare i dag väntas bli klar för Burnley. I går reste Djurgårdsbacken till England för att slutföra övergången, som värderas till 2,5 miljoner pund, drygt 30 milj kr.

Birmingham Mail konstaterar att Ludwig Augustinsson är tillbaka efter skada. ”Augustinsson är redo men var sjuk i dag (läs: torsdag). Om han är tillbaka i morgon (läs: i dag), så är han redo för lördag”, säger Villatränaren Unai Emery.

Daily Telegraph följer Chelseas häpnadsväckande härjningar på transfermarknaden. PSV Eindhoven har accepterat budet på Noni Madueke, men Telegraph skriver också att Chelsea gjort en förfrågan hos Tottenham för Yves Bissouma. Så här långt för döva öron. Samtidigt uppger The Athletic att Chelsea fått ett bud på 55 miljoner pund för Moises Caicedo nobbat av Brighton. Telegraph skriver vidare att Arsenals köp av Leandro Trossard från Brighton landar på 26 miljoner pund inkl bonusar. Han väntas bli klar i dag.

The Times fångar upp citat från Nottinghams Jesse Lingard. Efter det såriga avslutet i Manchester United fick han frågan om han tappat respekten för sin förra klubb. ”Antagligen, ja. Det fanns ingen balans, ingen struktur, folk gjorde som de ville. Det var en huggsexa. De är så mycket efter med allt. Man ser Manchester Citys anläggningar, Tottenhams anläggningar. Andra är så långt före”, säger Lingard, vilket påminner om Cristiano Ronaldo kritik av klubben. I intervjun med ”The Diary of a CEO Podcast” berättar Lingard också att han vände sig till alkoholen för att döva smärtan under slutet i United. ”Jag drack innan jag la mig, en sängfösare. Nu tittar jag tillbaka och tänker ’vad sysslade jag med?”. Men jag behövde något för att försöka döva smärtan och på något vis stilla min oro”, berättar Lingard.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport speglar med ”Juve, magi och frukta” blandade känslor i Juventus. Glädje sedan Federico Chiesa med ett läckert mål skickat lagt vidare i cupen (2-1 mot Monza). Men också oro för hur klubben kommer att straffas av ett domslut om ekobrott som väntas redan i kväll. Juventus möter i kvartsfinal Atalanta (5-2 mot Spezia). Bäst hos de besegrade motståndarna var på nytt Emil Holm. ”Bra ben, tar sig fram som ett tåg”, skriver GdS bland annat, och ger honom 6.5. Holm utsågs också till bäst i helgens seger mot Torino. Corriere dello Sport har däremot målskytten Albin Ekdal som bäst med samma betyg. Även om GdS påpekar att såväl tränare Stefano Pioli och sportchef Paolo Maldini är under lupp efter Milans kräftgång, så finns i alla fall ett positivt besked. Undersökningar av skadade Mike Maignan visar på framsteg och målvakten kan vara tillbaka till Champions League-mötena med Tottenham. Mer från Milano: Interbacken Milan Skriniar ska för nu ha beslutat sig för att inte förlänga kontraktet. Inter håller dörren öppen medan slovaken funderar över framtiden, påpekar Sky Sport Italia. GdS menar att Nicolò Zaniolo gärna flyttar till Tottenham, men Londonlaget vill låna och Roma vill bara sälja. Calciomercato uppger att Zaniolos agent är i London för att förhandla med Tottenham, men det har också förekommit West Ham.

Corriere dello Sport lyfter långt inne i tidningen Torinos försök att värva Ivan Ilic och Isak Hien. Minst 20 miljoner euro väntas affären gå på. Enligt CdS värderas svensken till fem miljoner euro. Möten hölls i går men parterna är ännu inte överens. ”Vi för samtal, vi får se”, bekräftar Veronas sportchef Sean Sogliano. Ilic väntas ansluta direkt och Hien i sommar. Enligt Tuttosport häromdagen erbjuds Hien ett kontrakt till 2027 med en lön på 800 000 euro om året netto plus bonusar. Affären anses dock komplicerad, bland annat av att Manchester City ska ha fem miljoner euro från en Ilic-försäljning.

SPANIEN

Marca och AS firar ”Miraklernas Real Madrid”, som den senare uttrycker det. Ett 0-2-underläge vändes till seger (3-2 mot Villarreal). Segermålet inslaget av inhopparen Ceballos, som är matchens enda spelare att nå upp till tre stjärnor av tre. En som inte var med var Aurélien Tchouameni. Han är skadad. Men han valde att samtidigt som Real Madrid spelade i stället gå på NBA-basket i Paris. Mittfältaren ber nu om ursäkt på Twitter. ”Jag följde hela tiden vad som hände i Villarreal men jag gjorde inte rätt. Jag är hemskt ledsen”, skriver Tchouameni.

Sport och Mundo Deportivo har mycket att jubla över. ”Uppdrag slutfört med målfest” på Sports förstasida står för Barças herrar som vann stort i cupen (5-0 mot Cueta). ”Finalister” står för Barças damer som vann sitt prestigemöte (2-1 mot Real Madrid). Fridolina Rolfö spelade från start. I finalen väntar Real Sociedad. Båda tidningarna skrev under torsdagen om att Gonçalo Guedes var aktuell att värvas när Memphis Depay lämnar. Så blir det inte. Benfica meddelade i natt att Wolves 26-årige ytter är säkrad. Sport uppmärksammar även uppgifterna från El Chiringito TV om att Ilkay Gündogan kommer att skriva på för Barça i sommar. Då går hans kontrakt med Manchester City ut.

Atlántico skriver om Williot Swedberg. ”Svensken har återvänt till tillvaro som utesluten”, skriver den Vigobaserade tidningen. Efter att ha fått speltid under VM-uppehållet och försvarats av Carlos Carvalhal, är Swedberg utan spelminuter de senaste fyra matcherna.

FRANKRIKE

L’Equipe toppar med ”Galaföreställning”. Och nej, det är inte mötet Cristiano Ronaldo-Lionel Messi i går, utan Marseille-Rennes. Ett till synes medvetet sätt att spegla matcherna, då PSG:s match i Saudiarabien (5-4 mot Riyadh XI) bara får knappt en halv sida långt in i tidningen, under rubriken ”Ronaldo-Messi 2-1”, som i antalet mål av stjärnorna. Marseille får i kväll för övrigt klara sig utan Eric Bailly. Den inlånade Manchester United-backen stängs av sju matcher för sin toktackling i bröstet på Almike Moussa N’Diaye i cupen för snart två veckor sedan. På tal om avstängningar, det blir inget cupspel för Jens Cajuste i helgens cupmatch mot Les Herbiers. Tre gula kort på tio matcher sätter stopp, meddelar Reims.

Actu uppmärksammar att Anton Salétros får debutera för Caen. Men det blir inte med a-laget utan med reserverna mot Évreux på lördag. ”Jag hade ett snack med honom. Han hade velat spela direkt med oss, men vi kunde inte garantera speltid, och vi har behov av alla spelare veckan därpå då vi har tre matcher”, säger assisterande tränaren Patrice Sauvaget.

Foot Mercato uppger att Aston Villa gett sig in i kampen med Everton om Moussa Dembélé. Villa vill helst säkra anfallaren till sommaren, då hans kontrakt går ut med Lyon.

TYSKLAND

Bild presenterar Yann Sommers övergång till Bayern och Jonas Omlins övergång som hans ersättare i Mönchengladbach. Här finns också ett litet oväntat tillägg. Om inte den segdragna affären med Sommer gått i lås var Bayerns plan B Kasper Schmeichel. Enligt Bild är det nu klart att Yousouffa Moukoko stannar i Dortmund. 18-åringen förlänger till 2026, ett besked som väntas presenteras innan veckan är slut.

Kicker levererar ett smakrikt citat från RB Leipzig-tränaren Marco Rose inför kvällens toppmöte med Bayern München. ”När det kommer till korven är Bayern särskilt bra”, menar Rose. Betydelsen är ungefär ”När det verkligen gäller är Bayern särskilt bra”. Både Kicker och Bild tror att Emil Forsberg får starta matchen.