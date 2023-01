Gazzetta dello Sport ser ingen fortsättning för Zlatan

Headlines Blogg



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport, liksom alla stora italienska sporttidningar, har Juventus helt i fokus på förstasidan. ”Juves ilska” märks dels på planen, där laget två gånger kom tillbaka (3-3 mot Atalanta), dels vid sidan av planen. Klubben ska fajtas straffet på 15 poängs avdrag, som nya vd:n Maurizio Scanavino anser ”orättvis” och ”summarisk”. Juve kommer att överklaga. Under söndagen kom GdS med uppgifterna att Milan kommer ta farväl av spelaren Zlatan Ibrahimovic efter säsongen. Han väntas bli kvar i en ambassadörsliknande funktion – hans namn har ett stort värde för klubben – men lär inte vara med i styrelse eller tränarstab, utan i stället fortsätta med sin affärsverksamhet. Och resten av säsongen? GdS ser det som ”nästan omöjligt” att Ibrahimovic skulle vara redo till CL-mötet med Tottenham den 14 februari, som varit målet. I stället kan han karva ut lite speltid under säsongsupploppet, ”en lyxresurs att kasta in under matchens gång, de stora matchernas man”. Frågetecknen kring Ibrahimovics fortsatta landslagsspel växer sig större.

Corriere dello Sport uppmärksammar också Romas seger (2-0 mot Spezia). Benjamin Tahirovic satt på bänken och Emil Holm hann bara spela drygt tio minuter för Spezia innan han fick kliva av med en skada. ”Holms problem har inget att göra med att han spelade mot Atalanta (i torsdags, min anm). Han fick en kraftig smäll som fick honom att helt tappa styrkan i ett ben, det var inte för att han var sliten”, säger Spezias tränare Luca Gotti. Efter matchen fick Romatränaren José Mourinho uttala sig om Nicolò Zaniolos framtid. ”Jag har min åsikt och min känsla att när det väl är den 1 februari kommer han fortfarande att vara kvar. Jag vet att Nicolò vill lämna, men det är vad jag tror”, säger Mourinho till DAZN. Framför allt Tottenham sägs på jakt efter mittfältaren. Milan lurar i vassen.

Tuttosport pendlar mellan hopp och förtvivlan över Ivan Ilic, som ser ut att slinka Torino ur händerna och i stället skriva på för Marseille. Torino har förhandlat med Hellas Verona om både Ilic och Isak Hien. ”Nu kan avtalet med Hien också kollapsa”, befarar Tuttosport. Men TuttoMercatoWeb hävdar tvärtom att Hien-affären är på bana, att ett köp med utlåning tillbaka till Verona resten av säsongen, fortfarande står på programmet.

ENGLAND

Daily Mirror minns The Invincibles och döper den nya upplagan av Arsenalvinnare till ”The IncREDibles” (3-2 mot Manchester United). Efter halva säsongen är Londonlaget redan uppe i 50 poäng. Det har klubbar bara lyckats med fyra gånger tidigare i Premier League-historien. Unitedtränaren Erik ten Hag var frustrerad över sitt lag som han menade föll samman ”som ett korthus” vid Arsenals mål. Ten Hag: ”Spelarna måste förändra sin mentalitet om de vill vinna titlar”. Manchester City vann igen (3-0 mot Wolves), Erling Haaland gjorde mål igen – tre gånger igen – och ligger fem poäng bakom Arsenal. Sky Sports Gary Neville tror fortfarande City tar ligatiteln.

Daily Telegraph hyllar Arsenal som ”ostoppbara”. Här finns också gott om plats för Everton. Tränaren Frank Lampards öde kan avgöras i dag. Samtidigt jagar klubben förstärkningar. Liksom Daily Mail uppger Telegraph att Everton är intresserad av Hakim Ziyech i Chelsea, som Roma uppges i samtal med.

Sky Sports uppmärksammar Antonio Contes framtid i Tottenham, som är osäker. Samtal om en förlängning har stannat av. Enligt italienska TuttoMercatoWeb är en återkomst för Mauricio Pochettino möjlig, med Thomas Tuchel som ett annat alternativ.

The Guardian uppger att Declan Rice föredrar Arsenal framför alternativ som Chelsea och Manchester United. Mittfältaren väntas lämna i sommar. Tidningen uppmärksammar också ilskan efter WSL-matchen Chelsea-Arsenal, som bröts efter några minuter på grund av isig plan (se nedan).

SPANIEN

AS och Marca firar en stark bortaseger för Real Madrid (2-0 mot Athletic Club). ”Lejon”, sätter AS som huvudrubrik, en passning till Athletics smeknamn. Marca har en rubrik om Athletic, också med deras smeksnamn som tema, ”Lejonen saknar tänder”. Nacho och målskytten Karim Benzema tar sig in i Marcas Omgångens lag. Tränare Carlo Ancelotti strök sedan Vinícius man. Brasilianaren är ansatt av motspelare och motståndarlagens fans, en del menar även av domare. ”Vi vill att alla respekterar honom lite mer”, säger Ancelotti.

Sport och Mundo Deportivo har två Barcelona-segrar på förstasidorna. Dels herrarna, som får tacka Pedri för den knappa segern (1-0 mot Getafe). Dels damerna, som vann Supercupen främst tack vare Aitana Bonmatí (3-0 mot Real Sociedad). Bilder från när Fridolina Rolfö & Co själva får gå och hämta sina medaljer ur en lådor har blivit virala (se klipp nedan). Fotbollsförbundet, RFEF, försvarar sig lamt med att proceduren var densamma förra året. Fortsatt uppmärksamhet väcker Dani Alves gripande. Barças tränare Xavi bad om ursäkt för sina inledande kommentarer. Då sa han att han var i chock och kände med Dani Alves. Efter matchen i går sa Xavi, ”Jag blev missförstådd och var inte tillräckligt tydlig, och det är viktigt att jag förklarar mig. Det är en väldigt känslig och viktig fråga. Vi måste fördöma alla sådan handlingar, oavsett vem som står för dem. Jag ber om ursäkt till offret och alla offer för sexuellt våld”, säger Xavi. Dani Alves misstänks för sexuella övergrepp. Enligt El Periódico visar säkerhetskameror från nattklubben att han och kvinnan, som anklagar honom för våldtäkt, var på toaletten i en kvart. Enligt TV3 förnekar Dani Alves anklagelserna men ska ha gett tre olika versioner. I ett första förhör ska han ha sagt att han aldrig träffat kvinnan, sedan att han sett henne men inget hänt och därefter att det var hon som kastat sig på honom. Pumas har redan brutit kontraktet med 39-åringen.

FRANKRIKE

L’Equipe uppmärksammar Lens vinstmaskin som rullar på även i cupen (3-1 mot Brest). Laget har inte förlorat sedan den 9 oktober. PSG spelar i kväll mot lilla Pays de Casell. Lionel Messi vilas. Enligt L’Equipe testar PSG också nytt: 4-4-1-2, med Neymar som spelfördelare bakom Ekitike och Mbappé. Tränare Christophe Galtier försöker hitta en bättre balans i laget. Från transfermarknaden skriver tidningen Strasbourg lånat Morgan Sanson från Aston Villa resten av säsongen, utan köpoption.

RMC Sport-källor ger samma besked som transferspecialisten Fabrizio Romano: Marseille är överens om en övergång för Ivan Ilic för 15 miljoner euro plus bonusar. Detaljer återstår innan avtalet är klart. Den 21-årige mittfältaren stannar i Hellas Verona säsongen ut.

Le Progrès noterar att Gabriel Gudmundsson drabbats av ett bakslag. Efter flera månader vid sidlinjen gjorde han comeback med reservlaget. Den varade bara i fem minuter. ”Jag pratade med Gabriel Gudmundsson, som spelade i National 3. Han fick en känning och fick kliva av. Jag tror inte det är allvarligt”, säger Lilles tränare Paulo Fonseca.

TYSKLAND

Kicker följde den spektakulära Dortmundsegern (4-3 mot Augsburg). Kvällens kraftfullasaste applåder fick emellertid Sébastien Haller som gjorde comeback efter cancer. Tidningen noterar också att det bara blev försiktiga applåder för Youssoufa Moukoko som efter kontraktsstrul till slut förläng men gjorde en blek insats i går. Ingen svensk är med i Kickers Omgången lag. På förstasidan lockar tidningen till läsning om Yann Sommer, Bayern Münchens nya målvakt.

Sport1 uppger att det inte finns något intresse från Bayern München för Kai Havertz. Bayern ser Jamal Musiala som klippt och skuren för nummer 10-rollen, som Havertz föredrar, och ser inte heller Havertz som en möjlig nummer 9. I engelska medier har det de senaste dagarna cirkulerat uppgifter om Bayerns intresse för Chelseaspelaren.

Bild och Sky Sport noterar att Marco Reus agent var på RB Leipzig-Bayern München i lördags, på hemmalagets inbjudan. Enligt Bild finns ett intresse för 29-åringen, som också sägs locka bland annat Manchester United och Al Nassr. Men en värvning går emot RB Leipzigs traditionella filosofi att värva unga talanger och skulle också väcka reaktioner bland Dortmundfans, påpekar Bild.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) skriver att den svenska artistskatten på bara 15 procent av sign-on-betalningen lär vara attraktiv för Victor Fischer. Därför anses en AIK-flytt rimlig. Den danska tidningen, liksom nederländska uppgifter, bekräftar Aftonbladets ursprungliga uppgifter om att AIK är ute efter anfallaren som kan komma för en relativt billig peng. I går gjorde han ett inhopp för Antwerpen. Carl Björk och Simon Hedlund gjorde varsitt mål för Bröndby i en vänskapsmatch (4-1 mot Hvidovre).

Leeuwarder Courant (Nederländerna) ser ”Värdiga vinnare” i Heerenveen (3-1 mot Groningen). LC anser också att tvåmålsskytten Amin Sarr ska spela centralt, som i går, och inte på vänsterkanten. 21-åringen håller med. ”Jag känner mig mer bekväm som central forward, det kan alla se”, säger Sarr.

Het Nieuwsblad (Belgien) menar att Gustaf Nilsson, som gjorde mål för Union Saint Gilloise i helgen igen, kan räkna med mer speltid. ”Gustaf har varit skadad länge och haft mycket otur, men jag hade i planerna att ge honom fler chanser oavsett. Han har nu varit skadefri och i kollektiv träning i en och en halv månad”, säger tränaren Karel Geraerts, ”Han utvecklas bra och anpassar sig till belgisk fotboll”. Het Nieuwsblad ser Nilsson ta över rollen från Dante Vanzeir, som är på väg till NY Red Bulls. Henrik Bellman gjorde succédebut med mål för Anderlechts U23-lag.

RB Sport (Ryssland) skriver att Rostov överväger rättsliga åtgärder över Dennis Hadzikadunic, som häromdagen skrev på för Mallorca på lån. Rostov hade inte gett klartecken. Vidare uppger RB Sport att 24-åringens kontrakt med den ryska klubben inte går ut i sommar, som flitigt citerade uppgifter från Transfermarkt gjort gällande, utan 2026. Fifas dispens för spelare i ryska klubbar att pausa sina kontrakt och skriva på för andra klubbar gäller för närvarande till i sommar.

Gazzetta (Grekland) noterar, med klipp, hur gamla Panathinaikoshjältarna Marcus Berg och Djibril Cissé paraderades för hemmapubliken. Men de fick alla uppleva en ny smärtsam förlust mot Thessalonikis svartvita gäng (0-3 mot Paok). Sport24 uppgav för övrigt i helgen att nyförvärvet Alexander Jeremejeff, som lånas ut till Levadiakos, får 100 000 euro i årslön av Panathinaikos.