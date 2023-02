Vill behålla Jansson i Brentford - Frank: "Samtal pågår"

Headlines Blogg

ENGLAND

The Athletic följde i helgen upp situationen för Pontus Jansson. Malmö FF ser honom som en drömvärvning när kontraktet med Brentford går ut i sommar. Men Londonlagets tränare Thomas Frank behåller gärna 31-åringen. ”Vi pratar (om en förlängning) för att se om det finns en möjlighet”, säger Frank, ”Vi gillar Pontus, Pontus gillar att vara här, så det är en pågående diskussion med ett positivt fokus”. Frank lägger till, ”Jag skulle verkligen gilla om han fortsatte här, om alla parter kan komma överens om olika aspekter, det vore bra”. Redan i oktober uppgav Aftonbladet att MFF jobbade på att få hem Jansson.

ANNONS

Daily Star kallar honom ”Mr Spur-fect”, Metro helt enkelt ”King Kane”. I går tog sig Harry Kane förbi Jimmy Greaves som Tottenhams bästa målskytt genom tiderna med 267 fullträffar för de vitklädda (1-0 mot Manchester City). Daily Mirror har ”I want to be a Shearo”, att Kane ska nå Alan Shearers rekord på 260 Premier League-mål. Kane har 200. Men det är ett fejkrekord. Engelska ligan fanns före Premier League. Det egentliga rekordet har tidigare nämnde Greaves, 357 mål. Kane har att jobba. Antonio Conte ringde hur som helst Kane i omklädningsrummet i går. ”Du gör mig stolt”, sa tränaren. Här nedan finns låten ”Kane” – as featured i dagens Headlines-podd. Dejan Kulusevski får generösa 8 av 10 i betyg av Football London. Emerson Royal får 10.

The Times har helt annat fokus med ”City missade sin stora chans” att knappa in på Arsenal. Tidningen roar sig också åt en av Pep Guardiolas förklaringar. ”Att resa till London är som att resa till norra Europa. Det är fyra timmar och 20 minuter, fyra och en halv timme till ett hotell, så man kommer till London, jag är helt färdig”, säger han. City har nu förlorat alla sin fem matcher på Tottenham Hotspur Stadium, och utan att göra ett enda mål trots 84 skott. Sky Sports expert Jamie Carragher börjar samtidigt tvivla om Manchester City och Erling Haaland hör ihop. ”Han (Haaland) kan faktiskt ha valt fel klubb för att ta fram det bästa ur honom”, menar Carragher.

ANNONS

The Guardian lockar förut med ett vinnande Spurs också med ett förlorande Spurs. Chelsea vann derbyt (3-2 mot Tottenham) och gick upp i serieledning. Anmärkningsvärt med svenskögon: 1/ Zecira Musovic stod mellan stolparna igen och tycks ha konkurrerat ut Ann-Katrin Berger. 2/ Magdalena Eriksson, som lagkapten, var bänkad för tredje matchen i rad.

Daily Mail menar att Mason Mounts framtid i Chelsea är osäker. 24-åringen har nobbat ett kontraktsförslag som var ansenligt under de högst betalda spelarna i klubben. Mounts nuvarande kontrakt går ut 2024.

Daily Telegraph menar att West Ham-tränaren David Moyes gläntar på dörren till en försäljning av Declan Rice. Men smakar det så kostar det. ”Han kommer utan tvekan att slå brittiskt transferrekord om han någonsin lämnar West Ham. Ni borde inte fråga vad han kostar, inte när man ser vad man i dag kan få för 85 miljoner pund eller 90 miljoner pund”, säger Moyes. Enzo Fernández blev nyligen brittisk rekordvärvning för 107 miljoner pund.

ANNONS

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger Derby Della Madonnina sin fulla uppmärksamhet. England mp ha sin ”King Harry” men Milano har sin ”Re Lautaro” (”Kung Lautaro”). Det var Lautaro Martínez som avgjord derbyt (1-0 mot Milan). Ett Milan i spillror som inte ens hade ett skott på mål. För Inter är det ändå långt till en scudetto. I Sky Sport Italias studio diskuteras om det ens är möjligt att nå ifatt Napoli, eller ”Utomjordingarna”, som GdS kallar Khvicha Kvaratskhelia och Victor Osimhen som ledde laget till ännu en övertygande seger (3-0 mot Spezia). ”Scudettotvillingarna”, kallar Corriere dello Sport dem. Emil Holm fick sitta på bänken och titta på.

Sky Sport Italia följer Nicolò Zaniolos situation. Galatasaray har lagt ett bud på 22 miljoner euro, inklusive bonusar, men Roma har nobbat det. Klubben vill ha mer. Sky Sport Italia förväntar sig intensiva förhandlingar innan det turkiska fönstret stänger på onsdag. Zaniolo själv, som är utfrusen i Roma, har gett tumme upp till flytten. Om affären inte går igenom vill 23-åringen helst flytta till Mialn i sommar, menar Sky Sport Italia.

ANNONS

La Repubblica återvänder över ett helt uppslag till en händelse på lördag kväll. En grupp Röda Stjärnan-ultras gick till attack i Rom och stal flaggor från Roma välkända ultrasgrupp Feydan. Flaggorna är heliga för grupperna. Aktionen från serberna var paramilitär. Två Romafans fick föras till sjukhus. Bakgrunden och framtiden oroar. Röda Stjärnan-ultras har en vänskap med Napoli-ultras. Händelsen i Rom kopplas till bråket mellan Napoli- och Romaultras som blockerade Italiens största motorväg i januari. Lördagens aktionen kontroversiell. Ultras till Inter och till och med Lazio har visat Feydan sitt stöd. Och en Romaultras som vill vara anonym säger, ”Om våra flaggor dyker upp i Neapel utbryter inbördeskrig”. Romaultras har i sin tur vänskapsband med kroatiska Dynamo Zagreb. La Repubblica befarar också att händelsen kan spilla över på Europamatcherna, Roma ska härnäst spela i Salzburg, Napoli i Frankfurt.

ANNONS

SPANIEN

Sport i synnerhet, men även Mundo Deportivo ger tydligast möjliga besked vad som gäller efter Barcelonas kvällsseger (3-0 mot Sevilla): ”+8”. Så stort är nu poängavståndet ner till Real Madrid, sedan rivalen fallit på bortaplan (0-1 mot Mallorca). Barça-tränaren Xavi vidhöll även efter matchen att Barcelona inte är La Liga-favorit. ”Jag ser oss inte som favorit utan som titelkandidat. Favoriten fortsätter att vara Real Madrid, som är regerande liga- och Champions League-mästare. Men vi har kapacitet att vinna alla titlar som finns kvar att slåss om”, säger Xavi. Barças damer är vana att fira. Det blev ännu en seger i går och ännu en gång satte Fridolina Rolfö sin namnteckning på den. Senast var det två mål. Nu svarade svenskan för tre assist (7-0 mot Real Betis) och får huvudrubriken i Sport.

ANNONS

Marca och AS sörjer i stället Real Madrids förlust. Marca har en rubrik över ett uppslag om att ”Real Madrid ger upp titeln”. Och klubben får fler dystra rubriker. Målvakten Thibault Courtois skadade sig under uppvärmningen och väntas nu också missa klubblags-VM. Ytterligare tester kommer att göras i dag. Sedan stormade det på nytt kring Vinícus Jr. Brasilianaren drog på sig sitt femte gula kort och är avstängd nästa match (Elche). Återigen provocerades det fram och tillbaka med motståndare. Antonio Raíllo försökte trycka upp Mallorcas klubbmärke mot Vinícus Jr:s ansikte, Maffeo gjorde en gråt-gest mot honom. Nacho: ”Det är på väg att skapas en stämning kring Vinícus Jr som inte gynnar någon”. Carlo Ancelotti: ”Det som händer är inte Vinícus fel. Allt han vill är att spela fotboll, sedan råder det en stämning som provocerar, motståndare som hetsar, som provocerar”, säger Ancelotti, ”Det är vad som händer. Jag tror att fokus behöver ändras. Vi behöver se matchen i dag och förstå vad han utsattes för”. El País noterar att Vinícus Jr fick tio frisparkar – mer än någon annan spelare i de fem stora ligorna den här säsongen. Real Madrid fick 29 frisparkar – mer än något annat lag i de fem stora ligorna den här säsongen.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe ser Nice seger på Stade Vélodrome (3-1 mot Marseille) som ett ”Blixnedslag”. Och med Lens tappade poäng (1-1 mot Brest) är PSG plötsligt åtta poäng före i Ligue 1. Efter Nices seger roade sig Thierry Henry & Co på Primevideo med Sofian Diop som hade blodigt knä efter en misslyckad knäglidning efter sitt mål (se klipp här). Jens Cajuste fick 6 av 10 i betyg för sin insats för Reims (0-0 mot Auxerre) men det räcker för att lyftas fram av L’Equipe som en av matchens utropstecken. ”Den svenske landslagsspelaren var medryckande med sin aktivitet och sin variation i spelet”, skriver tidningen. L’Equipe skriver på annat håll att PSG-lagkaptenen Marquinhos är på väg att förlänga kontraktet till 2027. Samtidigt är klubben även i diskussioner med Lionel Messi och Presnel Kimpembe. PSG:s sportslige rådgivare Luis Campos bekräftade under söndagen i TF1 samtal med Messi. ”Jag skulle vilja behålla honom i PSG, det är inget att sticka under stol med. Samtal pågår”, säger Campos.

ANNONS

TF1-programmet Téléfoot låter Randal Kolo Muani titta på den där situationen då han kunde vunnit VM-finalen åt Frankrike men Emiliano Martínez räddade. Han är van. ”Den här sekvensen ser jag var tredje dag”, säger anfallaren, som i en tidigare intervju med BeIN Sport också sagt att, ”Den (sekvensen) kommer att finnas med resten av livet”. Det verkar ändå inte påverka Kolo Muani nämnvärt. I lördags gjorde han två mål till för Frankfurt och toppar Bundesligas poängliga (nio mål och 13 målpass) och Kickers betygsliga.

TYSKLAND

Kicker startar dagen med ”Frankfurtskolan”, för klubbens förmåga att låta anfallare blomma. Den senaste stjärnan är Randal Kolo Muani. Numera med en prislapp på 100 miljoner euro stämplad på sig av klubben. I morgon spelar Frankfurt åttondelsfinal i cupen mot Darmstadt, där Thomas Isherwood väntas starta och Oscar Vilhelmsson sitta på bänken. På tal om svenskar, Mattias Svanberg får högst betyg av Wolfsburgs spelare i både Kicker och WAZ, 2 av 6 (1 är bäst) fast det blev stryk (2-4 mot Bayern München). Och Kicker har med St Paulis Eric Smith i Omgångens lag för Zweite Bundesliga. Men större utrymme än svenskarna får förstås Manuel Neuer. Turbulensen kring Manuel Neuer. En del av lagkamraterna har visat solidaritet med målvakten efter hans uppmärksammade kritik mot Bayerns beslut att sparka målvaktstränaren Toni Taplovic. Neuer har inga planer på att kasta in handduken. Planen är att återvända som nummer ett till nästa säsong. Kicker noterar att Robert Lewandowski för ett år sedan också hade problem med Julian Nagelsmann. Nu är det Neuer, en annan klubblegendar som arbetat under flera tränare. Thomas Müller följer situationen noga.

ANNONS

Sky Sport samlar experternas röster kring Manuel Neuer. Lothar Matthäus tycker att ”Neuer har satt sig själv före klubben” och att ”Neuer är inte längre acceptabel som lagkapten”. Dieter Hamann är också kritisk, ”Misstaget Neuer begick var att han gav intervjun som en vän, inte som en Bayern München-lagkapten”. Steffan Effenberg anser att ”Neuer hade ingen rätt att göra så”, och att ”En sak är säker: Neuer lär inte vara given” i målet framöver. Felix Magath tycker att ”Bayern måste sig själv i spegeln”, att problemet kunde undvikits, och att ”nu måste båda sidor hjälpas åt att få kon från isen”. Bild ser tre scenarier framför sig för Neuer och sätter sannolikhetsprocent för dem: 1/ Inga fler matcher för Bayern: 65 procent, 2/ Nagelsmann faller i stället: 10 procent, 3/ Spelar under Nagelsmann: 25 procent.