Kulusevski och Kane i upprop för jordbävningsoffer – skänker tröja

Headlines Blogg

Hürriyet (Turkiet) uppmärksammar att Dejan Kulusevski och Harry Kane anslutit sig till de som stöder Merih Demiral kampanj för jordbävningens offer, något Atalantaspelaren själv skriver om i sociala medier. Enligt Hürriyet kommer de båda spelarnas tröjor att auktioneras ut och pengarna doneras till offren. Tidigare har bland annat Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala, Leonardo Bonucci, Álvaro Morata och Antoine Griezmann stöttat Demirals kampanj, och många stjärnor skänkt tröjor till auktion.

Tipsbladet (Danmark) hör FC Midtjylland administrativa direktör Claus Steinlein gnugga händer över värvningen av Armin Gigovic. ”Då vi köpte honom trodde vi att han var bra men han har varit bättre än förväntat”, säger Steinlein, som också tror Astrit Selmani kommer att bli ett lyckat tillskott.

TNT Sport (Brasilien) noterar att Brasiliens förbundskapten Pia Sundhage är en av tre som nominerats till Fifa-priset The Best som Årets tränare på damsidan. ”Jag är väldigt stolt och hedrad”, skriver Sundhage i sociala medier. Här är de nominerade på damsidan och på herrsidan.

Saudi Gazette (Saudiarabien) sätter bild på Cristiano Ronaldo på nyhetsettan år . Text: ”Cristiano Ronaldo gör superhatrick för Al Nassr” (4-0 mot Al Wehda). Kanske ska ”superhatrick” föreställa en omskrivning av fyra mål (se målen här). För det gjorde portugisen, och han har nu passerat 500 ligamål i karriären.

Crete TV (Grekland) får bekräftat att den grekiska cupfinalen ska spelas utomlands. Två länder är i dagsläget aktuella: England och Tyskland. ”Vi siktar på den 20 eller 21 maj, och i England är Crystal Palaces, Chelseas och Arsenal arenor lediga. Vi har ännu inte fått svar från det tyska förbundet”, säger förbundsordförande Panagiotis Baltakos.

ENGLAND

Daily Mail är bara en av flera engelska tidningar som använder fansen som näring till dagens största rubrik. I Mails fall handlar det om att Manchester City överväger att införa nät vid bortasektionen, sedan Liverpoolfans vid upprepade tillfällen kastat projektiler. Bland annat ska en 15-årig flicka fått bestående men efter att ha träffats av en kopp med mynt. Daily Mirror bygger i stället sin sportetta på den fientliga publik som väntar Manchester United mot Leeds på Elland Road på söndag. ”Jag är inte orolig”, hälsar Bruno Fernandes. Och Daily Express tar fasta på motståndet mot den senaste Super League-lanseringen, att fans säger att de tänker stoppa den också. Daily Mail uppger för övrigt att Tottenham är ute efter Marc Guehi i Crystal Palace. Tottenham vill värva två mittbackar i sommar, och även Alessandro Bastoni, Milan Skriniar och Josko Gvardiol finns på radarn.

The Times följer upp kampen om Manchester United. Minst fem budgivare väntas beredda att möta en prislapp på drygt fem miljarder pund. Ägarna i Glazer-familjen hoppas på ännu mer. Ett qatariskt bud har fått störst uppmärksamhet, ett saudiskt väntas också och det finns även amerikanska investerar med i bilden. Sedan tidigare är Jim Ratcliffe också på hugget, och har enligt Daily Telegraph också fått backning av två stora amerikanska långivare. Buden ska vara inne i slutet av nästa vecka.

The Athletic vill göra kvinnors röst hörda sedan utredningen mot Mason Greenwood om misshandel och försök till våldtäkt lagts ned. Spelare i Manchester Uniteds damlag är enligt The Athletic ”djupt obekväma” med tanken på att anfallaren skulle återvända. De, liksom många andra, har hört ljudupptagningarna som spreds i sociala medier. ”Jag vill aldrig se honom på Old Trafford igen”, säger Natalie Burrell, grundare av Manchester United Women’s Supporters’ Club, ”Klubben måste göra en markering och att låta honom komma tillbaka vore det värsta den kan göra”. Även spelare i herrlaget har uppgetts ovilliga att välkomna tillbaka Greenwood. Man United meddelade för en vecka sedan att en intern utredning om fallet inletts.

Daily Telegraph hyllar Chelseanfallaren Sam Kerr med 9 av 10 i betyg efter hennes fyramålsshow i går (7-0 mot West Ham). Magdalena Eriksson och inhopparen Johanna Rytting Kaneryd får båda 6. Nu väntar ligacupfinal mot Arsenal. Spännande men också ett bekymmer, menar Telegraph. Under turneringens tolv år har inga andra lag än Chelsea, Arsenal och Manchester City vunnit.

Football London har dåliga nyheter från Tottenham. Yves Bissouma ska under dagen genomgå en operation för en stressfraktur i foten och för Hugo Lloris har skadefrånvaron höjts till upp till åtta veckor .

ITALIEN

Corriere dello Sport ger väl med ålderns rätt och skadefrånvarons längd Zlatan Ibrahimovic dagens största rubrik. 41-åringen är för första gången på åtta månader tillbaka i Milans trupp. Det är ”Ibra till undsättning”. För även om han bara väntas göra ett kort inhopp mot Torino i kväll så förmodas hans närvaro och aura ge Milan ett efterlängtat lyft. ”Det är dags att byta musik”, som Ibrahimovic själv sa till Sport Mediaset på onsdagen. En lite piggare jämförelse än alla lejon- och gudabilder.

La Gazzetta dello Sport följer upp Milan med att Olivier Giroud är ytterst nära att förlänga. Ett möte med den 36-årige anfallarens agent i går väntas i stort sett ha säkrat underskriften. Giroud skriver på för ytterligare ett år och lönen väntas höjas från 3,2 milj euro till 3,7 milj euro. Bonusar ej inräknade. Sky Sport Italia menar att 3,7 milj euro stämmer som krav, men att Milan inte riktigt är där, utan vid 3,5 milj euro. GdS skriver sedan i rubrikform om ett ”ItalJuve”. Fler italienska spelare är på ingång. Det är redan krattat för Davide Frattesi. Kontakter är tagna med Sassuolo, som Juve har goda relationer till, och mittfältaren agent. Frattesi är pigg på flytten.

SPANIEN

AS och Marca drar båda stort på en egna intervjuer. I AS med João Félix, i Marca med Jordi Alba. João Félix, utlånad från Atlético till Chelsea, stänger inte dörren för att stanna i Londonklubben. ”De har ingen köpoption. Det får i så fall komma överens med Atlético. Jag har bara varit här några veckor, en månad, och håller på att lära känna allt. Jag trivs bra men om framtiden vet ingen”, säger han. Jordi Alba har ett år kvar på kontraktet med Barça, får tillbringa mycket tid på bänken men kommer stanna. ”Absolut. Det här året har det inte blivit så mycket men jag får också mina minuter och jag är nöjd med den här rollen”, säger han.

Sport och Mundo Deportivo pepprar förstasidorna med citat från Barça-presidenten Joan Laporta. Han tar lätt på Matías Messis attack. ”Han har bett om ursäkt för det, och det har inget att göra med relationen mellan klubben och Leo, det påverkar inte den”. Sportchefen Mateu Alemany berättade om hur mycket pengar Barça sparat in, bland annat på spelare. ”Lönerna vi frigjorde oss från med Griezmann och Piqué, som hade kontrakt nästa år, ger 90 miljoner euro mindre i truppkostnader”, säger Alemany. Han bekräftade även värvning av Julián Araújo senast till sommaren.

Estadio Deportivo menar att Ludwig Augustinsson ”förmodligen blir huvudperson” på lördag när hans Mallorca gästar Sevilla. Debut väntar mot klubben som äger honom. Nu är det seger i Mallorcas färger som gäller. ”Det är en stor utmaning som jag ser fram emot, att få ge allt jag har och att laget vinner. Vi vill åka dit och vinna. Mot Real Madrid visade vi att vi kan slå vem som helst”, säger Augustinsson, som satt på bänken då. Nu är Jaume Costa avstängd och svensken väntas starta.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter strålkastarljusen på ”Den nya smällen för PSG”. Lionel Messi är skadad, en känning i baksida lår. Han kommer inte att spela mot Monaco på lördag och det är osäkert om han kan spela mot Bayern München. Och även om han kan medverka. Därmed ser supertrion MNM ut att vara i spillror inför det viktiga CL-mötet. Sedan tidigare ser Kylian Mbappé ut att missa matchen även om Le Parisien i den senaste uppdateringen skriver om en ”liten chans” till medverkan och knyter svaga förhoppningar till ett kort inhopp. Dessutom har Neymar varit under isen efter årsskiftet och fick bland annat 3 av 10 i betyg av L’Equipe efter senaste matchen.

Le Figaro uppmärksammar att en domstol i Paris fällt tidigare landslagskaptenen Patrice Evra, 41, för homofobiska språkbruk. Det var i samband med Manchester Uniteds match mot PSG 2019 som Evra använde uttrycken mot den franska klubben. Evra döms till böter på 1 000 euro, samt att betala 1 500 euro till två antihatorganisationer.

TYSKLAND

Bild rapporterar om ett första försoningsmöte mellan Julian Nagelsmann och Manuel Neuer, efter avskedandet av målvaktstränaren som ledde till starka kommentarer från Neuer. Mer Bayern: enligt Bild är heta Frankfurtanfallaren Ronald Kolo Muani inte ett alternativ för Bayern. Real Madrid är intresserad av Kingsley Coman men Bayern ser honom som en viktig kugge och han tog nyligen plats i spelarrådet. Bild uppger även att RB Leipzig försökte värva Naby Keita från Liverpool strax före Deadline Day men Jürgen Klopp stoppade affären. RB Leipzig väntas göra ett nytt försök i sommar, när mittfältarens kontrakt går ut. Keita lämnade RB Leipzig för Liverpool 2018.

Sky Sport skriver att RB Leipzig kommer att spela i en specialtröja mot Union Berlin på lördag. 30 euro av av sålda replikatröjor kommer att gå till offren för jordbävningen i Turkiet. RB Leipzig matchar sedan totalsumman från försäljningen med lika mycket till. Emil Forsberg frontar tröjan på pr-bilderna. Han väntas för övrigt finnas i startelvan.