Telegraph: Här är Qatars bud på Manchester United

ENGLAND

Daily Telegraph slår fast att Qatar Investment Authority kommer att lägga bud på Manchester United. Det är på cirka fem miljarder pund. Det är QIA:s dotterbolag Qatar Sports Investment som äger PSG. I nuläget är QIA-budet det starkaste i kampen om United. Under måndagen kom uppgifter om att Elon Musk är intresserad. Daily Telegraph skriver även att David Beckham blivit ombedd att fronta flera bud men hittills avböjt. Det har tidigare rapporterats om intresse för United från Saudiarabien, amerikanska investerare samt Jim Ratcliffe. Deadline för bud är i veckans slut.

Daily Mail har mer United. Klubben befarar att Harry Maguires prislapp halverats till 40 miljoner pund från när klubben köpte honom för fyra år sedan. Enligt Mail är båda parter inställda på en flytt i sommar.

Daily Star har en sportetta som går i Liverpoolrött. Dels för segern i Merseysidederbyt (2-0 mot Everton) där Jordan Pickford gjorde sitt bästa för att hjälpa hemmalaget, dels för den oberoende rapport som lägger skulden på Uefa för kaosscenerna inför CL-finalen i Paris förra året som drabbade många Liverpoolfans.

The Guardian följer upp Leeds Uniteds tröstlösa jakt på en ny tränare. Den lutar åt en ny interimtränare för resten av säsongen. Alfred Schreuder-spåret är svalt. Arne Slot (Feyenoord) och Carlos Corberán (WBA) har nobbat. Andoni Iraola vill inte lämna Rayo Vallecano under säsongen. Marcelo Gallardo är inte heller sugen på att hoppa på mitt i säsongen. I stället tittar nu Leeds på en ny interimtränare redan innan helgen, framför Michael Skubala som för närvarande har posten.

Football London frågar Dejan Kulusevski om korsbandsskadan på lagkamraten Rodrigo Bentancur. ”Rodrigo är så stark på planen men ofattbart stark vid sidan av. Jag är chockad över hur positiv han kan vara efter sådan nyheter. Han kommer att komma tillbaka starkt och jag önskar honom allt det bästa under återhämtningen. Vi kommer att sakna honom på planen”, säger Kulusevski.

ITALIEN

Sky Sport Italia pratar Tottenhams ojämna form med Dejan Kulusevski inför mötet med Milan kväll. ”Det är det svårast i fotboll, att hitta samma inställning i alla matcher. I Premier League står det en dyrt om man inte är på topp en dag”, säger svensken.

La Gazzetta dello Sport gör just Milan-Tottenham till största rubrik med ”Nu är det er tur”, med bilder på Tonali, Leão och Giroud. Men stort utrymme ges också Inters poängtapp (0-0 mot Sampdoria), och tjafset mellan Romelu Lukaku och Nicolò Barella. Efter att den senare slagit ut med armarna fångade tv-kamerorna hur belgaren svarade, ”Sluta upp med det där, det är förolämpande”, och sedan, ”Dra åt helvete”, plus som GdS dämpande uttrycker det, ”en förolämpning kopplad till mamma” (som var ”figlio di puttana”). Intertränaren Simone Inzaghi kommenterar, ”De satt tillsammans under halvtid och är goda vänner, men det är incidenter som jag inte vill se”. GdS ger en helsida åt tjeckiska spelaren Jakub Jankto som kom ut som homosexuell i går. Men även Linda Sembrant får en notis med bild. Hon och lagkamraten Lisa Boattin valde också under måndagen att presentera sin kärlek på Juventus Instagram. ”Juve är speciellt för det förde samman mig med henne”, säger Sembrant i ett klipp. ”Kärlek får dig att känna sig levande. Jag tycker alla ska få vara fria att vara sig själva”, säger Boattin.

Corriere dello Sport har också Milan, Inter och Jankto på förstasidan. Och en liten notis om Sembrant och Boattin. Här finns också mercato. Roma är enligt tidningen i kontakt med Lecce om Morten Hjulmand. Den 23-åriga lagkaptenen är uppskattad för sina ledaregenskaper, och Roma, som har goda relationer med Lecce, hoppas värva Hjulmand till sommaren. Isak Hien får klart godkända 6,5 av 10 i betyg för sin insats när Hellas Verona tog en viktig seger i bottenstriden (1-0 mot Salernitana).

SPANIEN

Marca markerar emellanåt. I dag ger tidningen hela förstasidan åt Getafes tjeck Jakub Jankto som kommit ut som homosexuell. Marca ger längre in i tidningen plats för Real Madrids sommarplaner. Ingen revolution är planerad. Bara en stjärna ska värvas. Tanken är Jude Bellingham. Klubbledningen är medveten om att konkurrensen från Premier League (Manchester City och Liverpool) är ekonomiskt övermäktig, men hoppas att pokallyftande som klubblags-VM ska locka mittfältaren. AS påpekar att Toni Kroos beslut om att fortsätta eller sluta, inte har någon inverkan på Real Madrids planer om Bellingham.

ESPN:s Spanienkorrar har uppgifter som tycks gå emot Marca. Med hänvisning till felar källor uppger ESPN att Real Madrid är intresserad av Dusan Vlahovic i Juventus och Richarlison i Tottenham. De ses som alternativ till Karim Benzema, som blivit 35 år och den här säsongen haft skadebekymmer.

Relevo hävdar att Atlético satt en prislapp på 100 miljoner euro för João Félix. 23-åringen är för närvarande på lån i Chelsea, där han glänst. som Londonlaget har inte någon köpoption. I januari var prislappen 130-140 miljoner euro.

Super Deporte har rubriken ”Beslutet”. I dag är dagen då Valencias ägare Peter Lim ska fatta beslut om ny tränare: Vicente Moreno eller Rubén Baraja. Nuno Espirito Santo har setts som ett alternativ i sommar om Voro González stannar. Fansens favorit är enligt SD:s omröstning favorit med 55 procent av rösterna. Valencia är i fritt fall och ligger nu på nedflyttningsplats.

FRANKRIKE

L’Equipe formar, dagen till ära, förstasidan till ett hjärta och har inför PSG-Bayern München uppmaningen, ”Säg det med mål”. Det är Messi och Neymar som dyker upp på bild. Enligt Le Parisien vill Kylian Mbappé spela från start, men står fast vid prognosen om ett inhopp max en halvtimme. Mbappé kommer efter skadan att testas på morgonen. ”Om han finns med i laguttagningen så är det för att han kan spela, inte för att skrämma Bayern”, påpekar tränare Christophe Galtier. L’Equipe och Le Parisien har samma förväntade startelva: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes – Zaïre-Emery, Danilo, Verratti, Soler – Messi, Neymar. Bayerns och franska landslagets back Dayot Upamecano är intervjuad. ”Att möta PSG är som en final, och jag vill inte förlora en till”, säger VM-finalisten. Lyons anfallare Alexander Lacazette är skadad. Det innebär med all sannolikhet att Amin Sarr får debutera i startelvan mot Auxerre på fredag, skriver L’Equipe. Strasbourg har fått ny tränare: Frédéric Antonetti, som senast var i Metz.

RMC Sport följer upp en rad uppgifter om Neymar. Brasilianaren i går att tonen höjts i omklädningsrummet efter matchen mot Monaco. Sedan håller 30-åringen dörren öppen för VM 2026. ”Jag tar det år för år så får vi se. Men, visst, min stora dröm är att vinna VM”, säger Neymar till TNT Sport. I går uppgav även Foot Mercato att PSG tröttnat på Neymar och vill sälja honom i sommar.

TYSKLAND

Bild fnyser åt beskedet om att Lionel Messi och Kylian Mbappé trots allt kan medverka. ”PSG:s fräcka bluff inför Bayern-matchen”. På annan plats påpekar tidningen att mötena med PSG tidigare fått betydande konsekvenser för Bayerntränare. En förlust 2017 Carlo Ancelotti jobbet. För Hansi Flick blev det däremot kronan på verket med en CL-triumf 2020. För Julian Nagelsmann handlar det om att visa att han kan handskas med stora matcher. Förra året blev det respass mot Villarreal. Bild tror på följande lag i kväll.

Sky Sport uppger att Bayern München är öppna till försäljning av Marcel Sabitzer. Manchester United påstås imponerade av den österrikiske mittfältarens insatser på lån. Det finns ingen köpoption inskriven i låneavtalet.

Sport1 hävdar att Evan N’Dicka är överens med Barcelona. Den 23-årige mittbackens kontrakt med Frankfurt går ut i sommar. Men en övergång är ännu inte spikad.

Ruhr Nachrichten noterar Dortmunds skadeprognosen för Youssoufa Moukoko kommit. Den 18-årige anfallaren anfallaren väntas bli borta sex veckor. Moukoko skadade foten under match i helgen.

Een emotionele Zlatan Ibrahimović met prachtige woorden voor Thijs Slegers❤️ — ESPN NL (@ESPNnl) February 13, 2023

ÖVRIGT

ESPN (Nederländerna) har Zlatan Ibrahimovic på tråden under sändning (se klipp ovan). Thijs Slegers, då journalist på Voetbal International, nu presschef hos PSV Eindhoven, har fått obotlig leukemi. Ibrahimovic kom honom nära under sin tid i Nederländerna. Slegers genomför nu en kampanj för att fler ska bli stamcellsdonatorer, och svensken medverkar i ett tv-program. ”Han var min enda vän när jag var ung och förvirrad och inte hade någon i Nederländerna”, inleder Ibrahimovic, och avslutar senare rörd, ”Thijs, jag älskar dig min vän” (se klipp här). Jesper Karlsson är uttagen i Omgångens lag på de flesta håll; i De Telegraaf, Algemeen Dagblad och Voetbal International.

SDNA (Grekland) följer AEK som tog sin nionde raka seger i cup och liga (3-0 mot Levadiakos). Niclas Eliasson är tillbaka från skada och fortsätter leverera assists, i går en stilig framspelning till det sista målet. ”Jag gillar att göra målpass till mina lagkamrater, inte minst Van Weert. Det är något som gör mig glad, och jag hoppas fortsätta på samma sätt”, säger Eliasson. Alexander Jeremejeff satt på Levadiakos bänk. Eric Larsson svarade för en läcker framspelning när OFI Kreta vann (4-1 mot Lamia).