Galtier under press – Qatar vill ha Zidane

FRANKRIKE

Le Parisien och RMC Sport kompletterar varandra i svallvågorna av PSG:s form. Tränare Christophe Galtier är under press efter tre raka förluster. Enligt Le Parisien kommer klubbledningen att ha ögonen på honom under de två nästkommande matcherna. Förtroendet är begränsat. Qatar drömmer fortfarande om Zinedine Zidane. RMC Sport-profilen Daniel Riolo vill ha bort Galtier ”så snart som möjligt”. Han säger, ”Det finns inget coachande i laget. Det är en tränare som inte är till någon nytta för han äts upp av spelarnas status, av stjärnor som han känner sig tvingad att spela men som inte lever upp till sin nivå ”. Riolo skildrar Champions League-problemen som att PSG ”gett honom (Galtier) en kostym som är alldeles för stor för att ha på sig på bröllopet och på bröllopet skrattar alla åt honom”. Le Parisien kom under onsdagen också med uppgiften om att PSG:s vd Nasser Al-Khelaïfi och Chelseaägaren Todd Boehly haft ett möte och diskuterat Neymar. PSG vill bli av med brasilianaren. RMC Sports Daniel Riolo är av samma åsikt och noterar att Neymar var med i en pokerturnering sent på onsdag kväll, dagen efter Bayernmatchen, trots att Kylian Mbappé pratat om att ”äta bra och sova bra” inför returen.

L’Equipe kom under onsdagskvällen med uppgifterna om att Lionel Messi är allt mindre lockad av förlänga med PSG. I stället lutar han mer och mer åt en flytt till David Beckhams Inter Miami. Tidningen spekulerar också i att det kommer att bli konsekvenser för PSG om qatarier köper Manchester United även om det på pappret inte blir samma ägare. Kanske är de sportsliga satsningen i PSG på nedgående. Men förstasidan ger L’Equipe åt Nantes, som i kväll möter Juventus i Champions League.

ENGLAND

Daily Star har en hård rubrik för Arsenal: ”Flop Guns” (1-3 mot Manchester City). Till och med målskytten Jack Grealish sa efter matchen att ”Arsenal spelade mycket bättre än oss”. Men Londonlaget har nu trots allt tre raka ligamatcher utan seger. Och City tog i och med segern över förstaplatsen (om än på målskillnad och med en match mer spelad – tabellen). Daily Mail menar att intensiteten, kvaliteten och fientligheten borgar för att ”Det här är vår nästa stora rivalitet”.

Daily Telegraph konstaterar att ”Chelsea grämer sig över missade chanser” igen (0-1 mot Dortmund). Raden av bakslag för Graham Potter läggs på hög, svårigheterna att göra mål kvarstår trots miljardvärvningar. Telegraph berättade på onsdagskvällen att affärsmannen Jahm Najafi vill köpa Tottenham. Men 3,1 miljarder pund räcker inte. Telegraph menar att priset är minst 3,5 miljarder pund. Daily Mail hävdar att det är 4-4,5 miljarder pund som Tottenhams ägare Joe Lewis vill ha.

Liverpool Echo noterar att Cody Gakpo bröt mot en av Jürgen Klopps gyllene regler. Han rörde vid skylten ”This is Anfield” i spelargången. Det skedde inför Merseysidedebyt och syns på klubbens youtubekanal. Klopp berättade 2016 att bara spelare som vunnit en titel fick röra den. Men ”regelbrottet” verkade oavsett funka för Gakpo. Nyförvärvet gjorde sitt första mål i Liverpooltröjan.

The Guardian ser en konflikt som kan blossa upp igen. Engelska landslagets kapten Leah Williamson vill ha den omdiskuterade regnbågsbindeln i sommarens VM. ”Vi hoppas förstås att det inte blir något beslut i sista minut när vi kommer dit, det är något vi vill göra hela tiden och som vi har gjort tidigare”, säger Williamson, som påminner om EM. Herrarna stoppades från att ha på sig regnbågsbindel i VM i Qatar.

Football Insider har ett rykte som får visst genomslag. Sajten menar Arsenal kastar lystna blickar på Marcus Rashford, och hänvisar till sina källor . Anledningen är anfallarens fortsatt ovissa kontraktssituation i Man United. Det nuvarande sträcker sig till 2024. I går skrev Sport Bild att även Bayern München har ögonen på Rashford men inte riktigt tror på chansen att värva honom.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport suger vidare på segerkaramellen från Milans match mot Tottenham. Inlånade Brahim Diaz smaksatte den och GdS menar att smaken är bestående. Real Madrid sägs vilja förlänga kontraktet med Diaz men Milan tror deras nummer 10 stannar, han uppges själv vilja göra det och förhandlingar med Real Madrid väntar nu. Att Zlatan Ibrahimovic tränade med sin son i Milan får bild och liten notis (se klipp ovan). Tränarförändringar ges större plats. Svenskklubben Spezia har sparkat Luca Gotti och väntas anställa Leonardo Semplici. Och Paulo Sousa har inlett sin ”revolution”, i Salernitana, som GdS skriver, efter att tagit över sedan Davide Nicola kickats.

Corriere dello Sport ger Juventus störst uppmärksamhet. ”Champions League är via den här vägen”, skriver tidningen inför Europa League-mötet med Nantes. Tidningen konstaterar också att framtiden är oklar för Romastjärnorna José Mourinho och Paolo Dyabala. ”Vi är i mitten av februari, ledningen får prata med mig innan juni, sedan är det för sent”, säger Mourinho. Manchester United har ryktats intresserad av Dybala. Det har ryktats om en klausul på 12 miljoner euro. ”Klausuler jag har i mitt kontrakt är något mellan mina agenter och klubben. Jag vet inte vad som händer efter säsongen. Jag kan däremot säga att jag skulle vilja fortsätta att träna under Mourinho för han är en av de bästa”, säger Dybala. Benjamin Tahirovic. Roma, som i kväll möter RB Salzburg, jagar Kasper Hjulmand i Lecce. Enligt Corriere dello Sport kan Benjamin Tahirovic inkluderas i en deal. Lecce har tidigare värvat Joel Voelkerling Persson från Roma. På tal om Tahirovic: allt talar för att han väljer bort svenska landslaget och spelar för Bosnien framöver. Nu tycks 19-åringen själv också ha bekräftat gårdagens uppgifter på Instagram Stories med bild på en bosnisk flagga och ett utropstecken.

SPANIEN

Marca och AS låter förstasidorna helt tas över av uttryck som ”Skandal!” och ”Barçagate”. Till och med Real Madrids storseger får en undanskymd plats (4-0 mot Elche). Barcelona utreds för att mellan åren 2016-2018 ha betalt 1,4 miljoner euro till ett bolag som ägs av en domartopp, Enríquez Negreira. El Mundo har kommit över dokument på 33 utbetalningar. Tidningen uppger också att det i en rapport från skattemyndigheten står att ”Barcelona ville försäkra sig om att domarbeslut inte missgynnade klubben, med andra ord, var neutrala”. Marca påpekar att Barça vann ligan två av de tre åren, cupen samtliga år och inte fick en enda straff emot sig under två av åren. Barcelona har i ett uttalande skarpt tillbaka påstående om att klubben gjort något felaktigt, och har som en punkt, ”FC Barcelona beklagar att denna information släpps just som laget är som bäst denna säsong”. Klubben ser det med andra ord inte som en slump.

Sport och Mundo Deportivo bryr sig inte om anklagelserna. Här är fokus helt och hållet på matchen mot Manchester United. ”Låt det bli en magisk afton”, skriver Sport. MD tar upp misstankarna men då med rubriken ”Enríquez Negreira hade aldrig något inflytande över tillsättningen av domare”. Och så Barça-presidenten Joan Laportas indignerade försvar, ”Det är ingen slump att denna information kommer ut nu”. Tillbaka till fotbollen på planen, Sport tror på följande startelvor i kväll.

TYSKLAND

Kicker placerar Adeyemis målvolt i händelsernas centrum. Det var Karim solomål som sänkte de penningstinna engelska gästerna (1-0 mot Chelsea). ”Meep, meep”, som Dortmundtränaren Edin Terzic säger om Adeyemi med ett leende på läpparna, som en referens till välkänd tecknad figur. Italienska Tuttosport fångar upp andra citat. Gamla Juvespelaren Caludio Marchisio tillfrågas om vad han skulle gjort i Enzos stället när Adeyemi kom rusade. ”Korstecken”, svarar Marchisio. Bild skriver att det var en 60-metersrusch, Sky Sport om 70 meter. Oavsett meter har Dortmund nu skaffat sig en försprång i kampen om en kvartsfinalplats. Emil Forsberg får en artikel längre in i tidningen. Kicker konstaterar att speltiden inte blivit mer med Dani Olmo och Christophe Nkunku borta. Närmast tvärtom. För första gången sedan uppflyttningen 2016 har han börjat på bänken fyra matcher i rad. Och till lördagens match mot Wolfsburg kan Nkunku göra comeback. En förklaring till att Forsberg inte fått spela mer är systemskiftet som eliminerat en offensiv position. Svensken har inte beklagat sig och tränare Marco Rose säger, ”Emil är otroligt viktig för oss som person men också som spelare. Han kommer att spela många fler matcher för oss och jag håller honom mycket högt”. Två andra svenskar får notiser för sin framfart. Thomas Isherwood lyfts fram i Darmstadt för ”engagemang, robusthet och laganda”. Svante Ingelsson i Hansa Rostock har ”släppt handbromsen” den här säsongen. Med sju assist är han tvåa i Zweite Bundesliga.

Bild uppger att Bayern München satt en prislapp på Marcel Sabitzer: 20 miljoner euro. För närvarande är mittfältaren i Manchester United på lån utan köpoption, men Bayern är villig att sälja.