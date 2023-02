Får Nobelpris – om han förlänger

Headlines Blogg

Frankfurter Rundschau uppmärksammar att Daichi Kamada fått ett ovanligt erbjudande för att stanna i Eintracht Frankfurt: ett Nobelpris. Det kommer från Frankfurtsupportern Benjamin List, som tilldelades Nobelpriset i kemi 2021. ”Jag är ett Japanfan. En av mina favoritspelare är Hasebe. Men om Daichi Kamada lämnar skulle det krossa mitt hjärta. Jag vill i dag sätta min medalj på spel. Om han stannar kvar kommer jag att ge den till honom”, säger List till Amazon Prime. Kamadas kontrakt går ut i sommar och Frankfurt har försökt förlänga.

Kicker vänder redan blicken mot helgens toppmöte Bayern München-Union Berlin. Men utrymme ges förstås också åt RB Leipzigs insats i Champions League (1-1 mot Manchester City). Insatsen från Emil Forsberg var blek. ”Fullständigt blek”, understryker Sky Sport, och ger honom bara 5 av 6 i betyg (1 är bäst). Kicker är lite snällare och delar ut en 4:a. Forsberg själva var nöjd med sin insats och blickar framåt, ”Det känns ändå positivt inför returen. Vi har allt att vinna och vill slå ut dem”. Kicker uppger att Jürgen Klinsmann är aktuell som förbundskapten för Sydkorea. Samtal pågår. Den sydkoreanska tidningen The JoongAng var först med uppgifterna.

ENGLAND

The Sun konstaterar att Manchester City ”Släppte ner Gvarden”, eftersom Gvardiol kvitterade (1-1 mot RB Leipzig). En annan populär rubrik: ”Guardiola-Gvardiol 1-1”. Citytränaren var irriterad på reportrar som såg resultatet som en miss. ”Vad förväntar ni er? Att vi spelar en träningsmatch här?”, sa Guardiola, som för övrigt blev förste tränare sedan José Mourinho 2018 att inte göra ett enda byte i en Champions League-match. Manchester Evening News konstaterar att Erling Haaland inte fick några bollar att jobba med men ger honom ändå lägst betyg av Cityspelarna, 5 av 10.

The Guardian-medarbetaren och transfergurun Fabrizio Romano har mer Josko Gvardiol. På sin youtubekanal uppger Romano att Liverpool är intresserad av kroaten. Manchester City är också intresserad av den 21-årige backen, och Chelsea försökte intensivt värva Gvardiol förra sommaren.

Daily Mail levererar besked om Newcastle: det blir ingen bussparad om laget förlorar ligacupfinalen mot Manchester United på söndag. Pokaltörstande Newcastle har haft den märkliga vanan att ha en bussparad även utan pokal. Alan Shearer, som varit med om dessa parader 1998 och 1999, kallar dem ”pinsamma” för spelarna. Det slipper alltså Alexander Isak. Loris Karius kommer att stå för Newcastle, då Nick Pope är avstängd. Karius har inte vaktat målet i en tävlingsmatch på två år och hans senaste match för en engelsk klubb var den där omtalade Champions League-finalen med Liverpool 2018. Newcastletränaren Eddie Howe menar att Karius nu får en chans att ”ändra på sin egen karriärhistoria”.

Football Insider lanserar ett nytt namn till tränarposten i Chelsea: Zinedine Zidane. Fransmannen uppges vara ett populärt namn i styrelserummet. Evening Standard rapporterade i går att Graham Potter hade ett ”krismöte” med sin stab, men att hans jobb inte är i fara.

The Times pratar med Xavi om Barcelonas retur mot Manchester United, om han känner någon fruktan ”Fruktan? Fruktan för vad? Tvärtom, Old Trafford motiverar”, svarar Xavi. The Times rapporterar även att Jordan Pickford är nära att förlänga kontraktet med Everton. Den 28-årige målvaktens nuvarande kontrakt går ut 2024.

Evening Standard synar jakten på Real Valladolids stortalang Ivan Fresneda. Arsenal, Dortmund, Newcastle och Juventus är alla ute efter den 18-årige högerbacken.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport konstaterar att ”Lu tar hand om det”. Romelu Lukaku, alltså. Belgaren, vars 103 kilo inte är lätta att bära på som vd Giuseppe Marotta påpekade före match, hoppade in och avgjorde för Inter (1-0 mot Porto). Lukaku medgav efteråt att det varit ”tuffa månader” för honom. Matchhjälte var annars André Onana i målet. Han får 8 av 10 i betyg. Belåtet konstaterar GdS att Inters seger innebar en ”Trippel till Italien” i Champions League. Även Milan och Napoli vann sina första åttondelsfinaler. Apropå Milan så tror GdS på att Zlatan Ibrahimovic äntligen kan få göra comeback mot Atalanta på söndag, efter att bara ha fått nöta bänk mot Torino och Monza. ”Den här gången ser rätt tillfälle ut att ha kommit för att resa sig upp igen”, skriver GdS. På söndag är han 41 år och 146 dagar. Ett mål då skulle skriva in honom i historieböckerna med de siffrorna som äldste målskytten i Serie A-historien. Alessandro Costacurta har det nuvarande rekordet med 41 år och 25 dagar.

Corriere dello Sport har Inters målkramar på förstasidan men ägnar också gott om utrymme åt de italienska lagens fortsatta Europaspel i dag. Både Tammy Abraham och Paulo Dybala har varit frågetecken för Roma men väntas starta mot RB Salzburg. Inför matchen sa Romas vd Pietro Berardi att han är ”övertygad” om att José Mourinho stannar även nästa säsong. Han fick ett snabbt svar från portugisen. ”Det är hans känsla. Jag har inte utbytt ett ord med vår vd om detta”, säger Mourinho, och lägger till, ”Dagen före match är framtiden, för mig och mina spelare, det sista jag vill prata om”.

Calciomercato sätter siffror på Emil Holm. Minst sju miljoner euro vill Spezia ha för den 22-årige högerbacken. Liksom Gazzetta dello Sport uppger Calciomercato-journalisten Daniele Longo att Roma är på hugget, men utmanas av Juventus och Inter. På tal om Spezia får Holm och Albin Ekdal ny tränare. Leonardo Semplici är på plats och skriver i dag på kontraktet.

SPANIEN

El Mundo fortsätter med uppgifter om Barcelona och den tidigare domartoppen Enríquez Negreira. Enligt ett burofax ska Negreira ha påpekat att Barça inte bara kan sluta betala honom ”efter så många års samarbete, efter så många tjänster och så mycket delat förtroende”. Burofaxet är daterat den 3 december 2018. För bakgrund i fallet läs exempelvis Sid Lowes sammanfattning i The Guardian. Marca gör en Q&A. Tidningen påpekar att fallet är preskriberat och inte kan bestraffas genom idrottsliga instanser, däremot som brottmål. Även Fifa och Uefa kan agera, men inga konkreta anklagelser finns i dagsläget. Jamie Carraghers reaktion på målen på Anfield i tisdags väcker roade kommentarer i Madridpress (se klipp nedan).

Mundo Deportivo ser en ”Titanisk” kamp framför sig mellan Manchester United och Barcelona på Old Trafford. Det är dock ett Barça utan Pedri, Gavi och Dembélé. Under onsdagens presskonferens fick Xavi också bemöta de återkommande ryktena om en återkomst för Lionel Messi. ”Jag har redan sagt det, det här är hans hem och dörrarna står öppna. Han är en vän och vi står i ständig kontakt”, svarade Xavi.

Sport hävdar att fem spelare under alla villkor stannar i Barcelona i sommar: Ronald Araujo, Jules Koundé, Pedri, Gavi och Robert Lewandowski. Alla andra har ett pris. Det innebär även attraktiva spelare som Marc-André Ter Stegen, Alejandro Balde och Frenkie De Jong. Barça behöver skära ned lönerna med 200 miljoner euro. Sport hävdar också att Barça nobbade ett bud på Raphina i vinterfönstret. Budet var på 70 miljoner euro och kom från Arsenal.

La Verdad har meddelat La Liga om betalningen för Isak Jansson. Utbildningsbidraget, som Kalmar FF fick i oktober förra året, var på 254 000 euro. Det motsvarar 2,8 miljoner kronor och ligger i linje med tidigare uppgifter. Jansson kom på en fri transfer förra sommaren.

Jamie Carragher reaction to all 5 Real Madrid goals pic.twitter.com/g9j3nJMRyX — H. (@SchnitzelKroos) February 22, 2023 ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe uppmanar Nantes att ”Få det att hända” – att slå ut Juventus. Nantes har 1-1 med sig inför kvällens match på hemmaplan. En rubrik från gårdagens Champions League-spel är ”Spöket Haaland”, men lagkamraten Riyadh Mahrez försvarar norrmannen. ”Det är inte hans uppgift att komma ner och hämta bollar. Han är inte med för att röra bollen 70 gånger per match”, säger Mahrez. L’Equipe noterar vidare att Lyon anställt klubblegendaren Sonny Anderson som sportslig rådgivare.

RMC Sport skriver att publikrekordet på Stade Véldrome ryker på söndag. Det gällande är på 65 421 från OM-Lyon säsongen 2019-2020. Samtliga OM:s hemmamatcher den här säsongen har varit slutsålda.

Foot Mercato uppger att det är klart att Ramy Bensebaïni byter ett Borussia mot ett annat: från Dortmund till Mönchengladbach. Den algeriska landslagsspelarens kontrakt går ut i sommar.

ÖVRIGT

De Stentor (Nederländerna) skriver att Go Ahead Eagles planerar att utlösa optionen på en kontraktsförlängning på ett år med Isac Lidberg. Det nuvarande kontraktet går ut i sommar. Optionen måste utnyttjas före den 1 april. Enligt Voetbal International kan GAE gör det ensidigt men planerar samtal med svensken först.

Ekstra Bladet (Danmark) uppger att flera ledande Ålborgspelare vänt sig till klubbledningen med sitt missnöje med Erik Hamrén. Träningarna anses för dåliga och spelsystemet fel. Spelarna börjar tappa tron på att Hamrén kan rädda laget från nedflyttning, skriver tidningen. Ålborg ligger näst sist.

TVP (Polen) noterar att Gornik Zabrze, innan det polska fönstret stängde i natt, lånat in anfallaren Anthony van den Hurk, som Helsingborg sålde till Çaykur Rizespor för ett halvår sedan.