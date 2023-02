Fans skriver på mot Potter - ”Jag har inte gjort tillräckligt”

Headlines Blogg

ENGLAND

The Times viker plats för Chelseas senaste fiasko (0-2 mot Tottenham). Graham Potter får frågan om oron att förlora jobbet. Han nämner Mikel Arteta, ”All or nothing”-dokumentären och att Arsenaltränaren var nära att få sparken efter två år, men medger också: ”Jag har inte gjort tillräckligt i denna klubb för att ha något större förtroendekapital, jag accepterar även det”. Enligt uppgift har Potter fortsatt klubbeldningens förtroende, men bland fansen tryter det. The Sun uppmärksammar ett supporterupprop online om att sparka Potter startats efter matchen. Det var på morgonen uppe i över 30 000 namn. The Times ger Dejan Kulusevski 7 i betyg för hans insats i Tottenhamsegern. Tidningen skriver på annat håll att PSG vill skära ned lönekostnaderna med 30 procent till nästa säsong. Det är ett skäl till att stjärnor som Lionel Mesis och Neymar kan lämna.

Daily Mirror kan efter att ha sett Erik ten Hags segerdans med Lisandro Martínez och Antony inte låta bli (se klipp här): ”The First Dance” blir rubriken till Manchester Uniteds ligacuptriumf (2-0 mot Newcastle). Daily Express väljer ”Lord of the Dance”. Det var Uniteds första titel på sex år – klubben är tvåa efter Liverpool i pokaltabellen. Daily Telegraph delar ut sina högsta spelarbetyg till Martínez, Raphaël Varane, Luke Shaw och Casemiro, alla 8 av 10. På Instagram firar Anthony Elanga med pokalen och Victor Nilsson Lindelöf med en öl. Det blev ingen speltid för svenskarna men väl vinnarmedaljer om halsen. Det kan även Cristiano Ronaldo få. Det är möjligt även om han inte spelat. Frågan är om United vill ge honom en. Samma fråga gäller Martin Dubravka, han har också rätt att få en. Newcastlemålvakten kunde inte stå i finalen just för att han gjort det för United tidigare i turneringen.

The Northern Echo lyssnar till Newcastletränaren Eddie Howe som försvarar sitt beslut att starta med Callum Wilson i stället för Alexander Isak. Svensken får 7 av 10 i betyg för sitt inhopp av Daily Telegraoh och NE prisar honom. ”Det var ett svårt val, det är två oerhört talangfulla spelare men jag var tvungen att välja en”, säger Howe, och motiverar sitt val med att Wilson var bra senast, men medger, ”Alex var elektrisk när han kom in. Han gjorde det riktigt bra, och han och Callum spelade bra ihop i andra halvlek”. Förlusten smärtar.”Det svider extra att vi inte kunde ge dem (supportrarna) en titel i dag”, säger Isak själv till Viaplay.

The Guardian lyfter svenskmatchen i damernas FA-cup. Emma Hayes Chelsea vet till skillnad från Graham Pottes Chelsea hur man vinner (2-0 mot Arsenal). Magdalena Eriksson spelade den här gången från start och Johanna Rytting Kaneryd gjorde ett inhopp i slutminuterna. I Arsenal spelade Stina Blackstenius från start men hennes missar ”visade tydligt att självförtroendet är lågt”, skriver Guardian.

Football Insider fortsätter snurra på Viktor Gyökeres transferkarusell. I januari påstods prislappen vara över 20 miljoner pund. I sommar kan den vara 10-12 milj pund, hävdar FI. Orsaken är att svenskens kontrakt går ut 2024. Efter att Leeds Uniteds namn dykt upp på nytt i förra veckan är det dags för Everton och Bournemouth som är tillbaka den här gången.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport firar att ”Milan är djävlar igen”. Efter seger i går (2-0 mot Atalanta) är de rödsvarta plötsligt ifatt andraplacerade Inter, som åkte på en rejäl näsbränna (0-1 mot Bologna). Och Zlatan Ibrahihimovic var tillbaka på planen efter drygt nio månaders frånvaro. Milans tränare Stefano Pioli: ”Vi har fått tillbaka två ledare i Ibrahimovic och Maignan, det är två lejon”. Själv säger Ibrahimovic, som hoppade in sista kvarten, att han ”lidit mycket” av att inte kunna spela men lägger till, ”När jag är i form är jag starkare än alla andra”. Lite i skymundan gjorde Albin Ekdal en ny stark match. Han får näst högst betyg i Spezia efter tvåmålskytten M’Bala Nzola (2-2 mot Udiense). ”Han är väsentlig för Spezia”, skriver GdS om Ekdal.

Corriere dello Sport följer upp Inters förlust dels med Lautaro Martínez ilskna kommentarer (”Man kan inte spela så här”), dels med att Napoli nu kan ta sikte op Juventus rekord på 102 poäng på en säsong. Försprånget till Inter är redan rekordstort, 18 poäng. Och i Neapel råder scudettofeber. En ny chokladmoussetårta tillägnad Victor Osimhen – komplett med mask – går åt i rasande tempo i staden (se tårtan i klipp nedan). ”Vi var inte beredda på att det skulle bli en sådan succé”, säger Giuseppe Mellone som äger bageriet.

Non credo di sentirmi bene pic.twitter.com/wv0ZxRG5i0 — NAPOLICALIBRO9 (@PaiEstimator) February 25, 2023

SPANIEN

Sport ser det som att ”Barça bjuder på liv åt Real Madrid” med sin oväntade förlust (0-1 mot Almería). ”Det var ett gyllene tillfälle när Real Madrid tappat poäng, och då spelar vi vår sämsta match vid den sämsta tiden på säsongen”, säger tränaren Xavi, ”Det gör mig väldigt arg”. Han är avstängd till nästa match mot Valencia efter att ha fått sitt femte gula kort. ”Jag protesterar när jag inte borde”, säger Xavi självkritiskt. Även Gavi är avstängd till nästa match.

Marca ser det som att ”Barça blir rädda”. En Barça-artikel undrar vad som hänt med Robert Lewandowski. Precis samma tema har Mundo Deportivo, och pekar på bristande understöd till polacken. Marca summerar sedan att ”Den ynka poäng som Real Madrid fick med sig från derbyt kändes som en bestraffning men har nu blivit ett handtag till att klättra tillbaka in i titelstriden”.

Estadio Deportivo suckar över att Sevilla snubblar på ”Samma sten” (2-3 mot Osasuna). Det var också Osasuna som nyligen slog ut Sevilla ur cupen. Sevillamittfältaren Fernando blev utvisad när han redan blivit utbytt. Hans förolämpningar mot domarna gör att han kan riskera fyra-tolv matchers avstängning. I domarrapporten dyker det upp många ”hijo de puta” från Fernandos mun.

La Voz de Galicia firar en storseger för Celta Vigo (3-0 mot Real Valladolid). Williot Swedberg fick nöta bänk igen, men inför matchen peppade tränaren Carlos Carvalhal. ”Han är en spelare som när han får chansen kommer att visa större skicklighet än förut. Han är mer integrerad, mer fokuserad och har mer lyster. Han blir bättre och bättre, och förtjänar en chans, men Luca (de la Torre) spelar mycket bra och även (Franco) Cervi kan spela i samma position. Det är en spelare som har öga för mål, som är snabb och som läser spelet väl”, säger Carvalhal om Swedberg.

FRANKRIKE

L’Equipe skriver om en ”Planet Mbappé”. Det baseras på Marseilletränaren Igor Tudors uttalande efter gårdagens förlust (3-0 till PSG). ”Han är från en annan planet”, sa Tudor. ”Det finns ett PSG utan Mbappé och ett annat PSG med Mbappé”, konstaterar Marseillespelaren Mattéo Guendouzi, vars klubb fortfarande är tvåa men nu åtta poäng efter PSG. Mbappé & Co möttes av jublande fans när de kom tillbaka till Paris (se klipp här). Med två mål i går gick Mbappé upp på Edinson Cavanis rekordnotering på 200 mål för PSG. Han får 9 av 10 i betyg av L’Equipe för gårdagens insats. Hela sex PSG-spelare är med i Omgångens lag (förutom Mbappé även Messi, Nuno Mendes, Marquinhos, Mukiele och Donnarumma). Men PSG fick också ett tungt besked: Presnal Kimpembe skadade sig så pass illa att han missar resten av säsongen.

RMC Sport lyssnar till PSG-presidenten Nasser Al-Khelaïfi som efter den senaste tidens spekulationer försäkrar att tränare Christophe Galtier sitter säkert. ”Jag har hela tiden haft förtroende för min tränare, jag vet vad han kan”, säger Galtier. RMC Sport påminner också om Fifas The Best-galan i Paris i kväll. Lionel Messi, Kylian Mbappé och Karim Benzema är nominerade till Årets spelare på herrsidan, och Beth Mead, Alex Morgan, Alexia Putellas på damsidan. Brasiliens förbundskapten Pia Sundhage är nominerad till Årets tränare på damsidan.

TYSKLAND

Kicker pryder förstasidan med Marc-André ter Stegen som pratar landslag och säger, ”Jag är redo att ta nästa steg”. Han fortsätter: ”Jag aspirerar självfallet på att vara nummer ett i Barcelona, men också i landslaget”. Manuel Neuers skada ger Ter Stegen chansen. I Bundesliga satte Bayern München ner foten i toppmötet (3-0 mot Union Berlin). ”Vi hade ingen chans”, medger Unions tränare Urs Fischer, ”De var två-tre klasser bättre”. Kicker har Emil Forsberg som bäste spelare i RB Leipzigs segermatch i lördags men det räcker inte till någon plats i Kickers Omgångens lag.

Sky Sport noterar att RB Leipzig redan gjort klart med en sommarvärvning. Det är nu bekräftat att Nicolas Seiwald, 21, flyttar från systerklubben RB Salzburg. Den österrikiske landslagsmittfältaren kostar drygt 20 miljoner euro och har skrivit på för fem år.

"Bir başkadır benim memleketim…" pic.twitter.com/cipmCNXUry — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 26, 2023

ÖVRIGT

Hürriyet (Turkiet) uppmärksammar nalleregnet på Besiktas match (0-0 mot Anatalyaspor) – se klipp ovan. Det var för barn drabbade av jordbävningen. Tidningen uppmärksammar också manifestationerna i samband med Fenerbahçes match i lördags – men inte att det skanderades om att regeringen ska avgå – se klipp här.

Blick (Schweiz) ser hur FC Sion-fans bränner en Mario Balotelli-tröja som hängts upp på läktarstängslet. Italienaren, med kaptensbindeln om armen, blev också utbuad när han lämnade planen efter ännu en slätstruken insats. ”Svettas för tröjan eller stick”, skanderar fans efter den senaste förlusten (0-4 mot St Gallen). FC Sion ligger näst sist.

Tubantia (Nederländerna) hör Samuel Armenteros, som gjorde ett hattrick i helgen, ge svar på tal. ”Om jag är tillbaka? Jag har aldrig varit borta”, säger Heraclesanfallaren, men lägger till, ”Det är inte en Armenteros show, vi vann, det är vad som betyder något”. Heracles ligger tvåa i näst högsta ligan.

Het Laatste Nieuws (Belgien) är oroad över att Youri Tielemans kan missa EM-kvalmatchen mot Sverige den 24 mars. Han kommer att undersökas för sin fotskada i dag, men HLN reagerar på att Tielemans efter lördagens match (Leicester-Arsenal) synts på kryckor, vilket ”inte bådar gott”, menar tidningen.