Rivalens tränare: ”Gyökeres är Championships Haaland”

The Northern Echo har rubrik om att Viktor Gyökeres är ”Championships Erling Haaland”. Jämförelsen står Sunderlands tränare Tony Mowbray för. Gyökeres bossade när Coventry slog hans lag i helgen. ”Jag säger inte att han (Gyökeres) borde spela i Premier League men vem liknar honom i Premier League för närvarande? Vem är för snabb, för stark och för stor – Haaland är sådan, och Gyökeres ser lite snabbare och lite starkare ut än spelarna han möter i Championship”, säger Mowbray. Gyökeres har de senaste dagarna på nytt kopplats ihop med klubbar som Leeds, Bournemouth och Everton.

Daily Mail går all-in på Chelsea, ”Vilken röra!”. Enligt tidningen upplever Graham Potter den stora truppen som ett problem och har fått ändra träningar efter den. Mail ser också de första tecknen på att ägarnas kompakta förtroende börjar svikta. Kommande matcher mot Leeds och Dortmund ses som centrala för Graham Potters framtid. Enligt The Times lär han i dessa matcher dessutom tvingas klara sig utan nyckelspelaren Thiago Silva, som tvingades utgå mot Tottenham. Daily Star toppar i stället med en ”Chexit”. Utan Europaspel kan Londonklubben i sommar tvingas sälja egenfostrade spelare som Mason Mount, Connor Gallagher och Ruben Loftus Cheek.

Football Insider krokar i med en rad mer eller mindre märkliga uppgifter. Chelseas påstås intresserad av att värva tillbaka Tammy Abraham. Londonklubben har en återköpsklausul med Roma på 80 miljoner euro. Och om Potter lämnar ses Thomas Frank i Brentford som en favorit hos Chelseas klubbledning. På annat håll nämns flera andra namn.

Daily Mirror låter ”Red letter day”, Erik ten Hags tack till fansen, spela mot ”Blue mood”, Pep Guardiolas pengapik till kritikerna. Man Citytränaren fick en fråga om Man United nu på allvar är en utmanare, ”Ja, om de spenderar lite mer pengar”, svarade Guardiola med ett snett leende, ”För inte spenderade de något, va?”. En markering mot Citykritikerna.

The Times pryder sportettan med The Best-vinnaren Lionel Messi. Under natten kom också Fifas detaljerade lista över hur alla röstat. På herrsidan: Svenske landslagskaptenen Victor Nilsson Lindelöf hade i tur och ordning Karim Benzema, Messi och Kylian Mbappé. Förbundskapten Janne Andersson hade Messi, Mbappé, Kevin De Bruyne. På damsidan vann Alexia Putellas men fick inga svenskröster. Landslagskapten Caroline Seger hade i tur och ordning Alexandra Popp, Beth Mead och Aitana Bonmatí, förbundskapten Peter Gerhardsson hade Bonmatí, Leah Williamson och Sam Kerr.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser det som ”Inzaghis sista chans”. Inters vd Giuseppe Marotta ger tränaren sin stöd men efterlyser samtidigt kontinuitet i resultaten. En Champions League-plats är ett minimum. Marotta pratar även om inlånade Romelu Lukakus framtid. ”Lukaku är för närvarande en Chelseaspelare. Efter säsongen återvänder han och sedan väntar ett nytt scenario och vi får se vad som händer. Han vill stanna, det har han gett uttryck för flera gånger, och vi får se om det går att förhandla fram en återkomst till oss”, säger Marotta. Med tanke på att Zlatan Ibrahimovic inte är registrerad för Champions League-spel är GdS övertygad om att det blir fler spelminuter mot Fiorentina på lördag. Onsdag därpå väntar Tottenham. I en intervju med Sport Mediaset nämner Ibra att han kan tänka sig att spela vidare om han känner sig lika fräsch som efter combacken i söndags. Milanfans på Milannews.it har röstat om Milan bör förlänga med 41-åringen. Nästan 78 procent svarar ”ja”. På annat håll skriver tidningen att Napoli försöker förlänga kontraktet med Khvicha Kvaratskhelia. Från 2027 till 2028, från 1,2 milj euro i lön till 2,5 milj euro i lön. Samtidigt är Napoli medveten om att stora bud kan komma från utlandet, kanske uppemot 100 miljoner euro. Isak Hien spelade till sig i sammanhanget hyfsade 5,5 av 10 när Hellas Verona åkte på en storförlust (0-3 mot Fiorentina).

Sky Sport Italia pratar med Alessandro Costacurta, som i helgen förlorade rekordet som äldste spelare i Serie A till Zlatan Ibrahimovic, 41 år och 146 dagar. ”Jag är lite ledsen för det, men rekord är till för att slås. Ibra är ett lejon, en mästare. Jag tror fortfarande han har mer att ge på planen”, säger Costacurta. Ibrahimovic kan också ta ifrån Costacurta rekordet som äldsta målgörare i Serie A. Costacurta gjorde mål i sin farvälmatch, 41 år och 25 dagar gammal. Sky Sport Italia uppmärksammar även att kulttränaren Zdenek Zeman, 75, är tillbaka. För tredje gången tar han över Pescara, för närvarande i Serie C.

SPANIEN

Marca och Mundo Deportivo firar båda The Best-vinnarna på sina förstasidor. Nya spanska förbundskaptenen för herrar, Luis de la Fuente, väcker uppmärksamhet med sina val. Han hade Julián Álvarez som etta följd av Jude Bellingham och Luka Modric. Och vinnaren Lionel Messi röstade på Neymar före Mbappé – båda lagkamrater i PSG. AS upprörs över att ”Fifa ignorerade Real Madrid”. Klubbens framgångar under 2022 avspeglade sig inte alls på galan, fnyser tidningen. Marca skrev inför galakvällen att ”Real Madrid vänder ryggen till Messis och Argentinas The Best”. Den ende från Real Madrid på plats i Paris var Emilio Butragueño, klubbens kommunikationschef.

Sport ger i stället hela förstasidan åt det tunga Barça-beskedet i går. ”Lewandowski KO”. På grund av skada blir det inget spel för polacken i El Clásico på torsdag, den första cupsemifinalmatchen mot Real Madrid. Lewandowski väntas bli borta två veckor. I så fall missar anfallaren även matcher mot Valencia och Athletic Club. Vidare berättar Sport att Barça:s vd Mateu Alemany tackat nej till Aston Villa. Han erbjöds ett avtal med dubbelt så hög lön.

Estadio Deportivo bär på uppmaningen, ”Beticos, res er”. Real Betis har drabbats av det tunga beskedet att nyckelspelaren Nabil Fekir blir borta resten av säsongen på grund av en korsbandsskada. Klubben planerar ingen nödvärvning, vilket det spanska systemet ger utrymme för. Real Betis möter i nästa vecka Manchester United i åttondelsfinal i Europa League.

FRANKRIKE

L’Equipe lägger tonvikten vid turbulensen i franska fotbollsförbundet. Skandalsomsusade presidenten Noël Le Graët väntas officiellt avgå. Därmed förlorar också ifrågasatta damförbundskaptenen Corinne Diacre sitt viktigaste stöd. L’Equipe uppger att förbundet nu ”lutar åt ett avsked” även för Diacre. Flera landslagsstjärnor har hoppat av i protest mot Diacre. Ett besked om att sparka henne väntas inte komma redan i dag, då det skulle ge sken av ge efter för protesterna. Diacre har 18 månader kvar på kontraktet och en årslön på 400 000 euro. Eric Blahic, tidigare Diacres högra hand, är aktuell som ersättare. Om fem månader börjar VM. På annat håll kan man också läsa att AFP fått bekräftat Le Parisiens uppgifter om att en polisutredning om våldtäkt inletts mot PSG-stjärnan Achraf Hakimi. Amin Sarr väntas finnas i startelvan för Lyon i cupmatchen mot Grenoble i kväll.

RMC Sport lägger störst vikt vid The Best-galan i Paris, där Lionel Messi och Alexia Putellas vann priser som Årets spelare. Men även andra drar till sig rubriker. Argentinas målvakt Emiliano Martínez försök sig på en fredstrevare med franska folket. Han blev ”Frankrike fiende nummer 1”, som RMC Sport uttrycker det, med sitt firande och hånande av Kylian Mbappé efter VM-finalen. Nu säger Martínez, ”Ärligt talar, det var bara en fotbollsmatch. Jag älskar Frankrike. Jag har varit här många gånger på semester. Jag älskar fransmän”.

TYSKLAND

Ran gästas av Emil Forsberg, som försvarar RB Leipzigs många värvningar från RB Salzburg, senast Nicolas Seiwald. ”Jag kan förstå det men det bekymrar mig inte”, säger Forsberg, ”De vill komma till oss för att de vet att vi gjort mycket rätt. Ni har sett utvecklingen för Marcel Sabitzer och Konrad Laimer. Många har utvecklats oerhört bra här”. På en fråga om vad han gör när kontraktet går ut 2025, svarar Forsberg skämtsamt, ”Tar över efter Marco (Rose, tränaren – min anm)!”. Men han får en följdfråga om att bli tränare, ”Varför inte? Jag är också mycket intresserad av taktik, det tilltalar mig”. Forsberg avstod måndagens träning efter en muskelkänning, men väntas kunna spela mot Dortmund på fredag.

Bild följer upp Fifa-galan The Best med ett samtal med Lothar Matthäus. Det finns en anledning. Han är den enda tysken att utses till Årets spelare (då var det Fifa/Ballon d’Or). Det var 1990. Förblir han den enda? Matthäus nämner två möjliga spelare. ”Jamal Musiala visar enastående kvaliteter som ger oss hopp – även om bättre resultat för landslaget. Han kan också vinna internationella titlar med Bayern. Den andra som har talangen är Florian Wirz, som vid någon tidpunkt helt klart kommer att lämna Leverkusen”, säger Matthäus.

ÖVRIGT

Tipsbladet (Danmark) fångar upp en svensk med bekymmer efter FC Midtjyllands förlust (0-1 mot Bröndby). ”Astrit Selmani har inte fått den bästa starten sin FC Midtjylland-karriär, och i dag (läs: i går) var inget undantag. Han inledde sin första match från start med att få gult kort efter sju sekunder, vilket i sig är ganska imponerande”, skriver Tipsbladet. Esktra Bladet ger Selmani 1 av 6 i betyg. Andra svenskbetyg från matchen: Joel Andersson 4, Armin Gigovic 2, Kristoffer Olsson 2 (alla FCM) samt Simon Hedlund (Bröndby) 2.

Glos Wielkopolski (Polen) jämför löner inför Lech Poznan-Djurgården. Enligt sammanställningen är lönerna ungefär desamma – ”Den enda skillnaden är att vad Djurgårdens spelare tjänar per månad är vad Lechs tjänar per vecka…”. På måndag eftermiddag meddelade Lech Poznan att 25 000 biljetter redan är sålda till matchen den 9 mars. Det väntas bli slutsålt, cirka 40 000. Djurgården har fått 2 000 biljetter.

Blick skriver en ett nytt kapitel kring krisklubben FC Sion. I helgen brann Mario Balotellis tröja efter ännu en förlust. I går fick sattes tränare Fabio Celestini ”åt sidan en vecka”, vilket på Sion-språk med största sannolikhet innebär sparken, förklarar Bild. I stället kliver klubbpresident Christian Constantin ner och rattar laget de nästkommande matcherna. FC Sion ligger näst sist.