Kraven: Ge Alexander Isak en roll

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mail toppar tidningen med att Brentfords anfallsstjärna Ivan Toney erkänner brott mot bettingregler. En avstängning väntar. Tidningen sätter även strålkastarljus på Alexander Isak. Daily Mail menar att Newcastle måste bestämma sig vilken roll svensken ska ha. ”Han har så många gånger blivit ombedd att byta roll – startspelare, avbytare, anfallare, ytter, nummer 10 – så att det närmast råder förvirring”, menar Mail. Samtidigt påpekar Chronicle att kraven på att Eddie Howe ska spela Isak från start tilltar. På tal om svenskar: Viktor Gyökeres är med i Championships officiella Omgångens lag.

ANNONS

Daily Mirror låter Arsenaltränaren Mikel Arteta lägga en tröstande arm om Chelseakollegan Graham Potter. ”Jag kan till fullo sympatisera för man lider och vet hur det är när man är i de stunderna”, säger Arteta, pekar på de hårda kraven på tränare men också att ”man får inte låta livet förstöras av det”. Potter är under stark press och fans har hotat. Även om klubbledningen fortsatt uttryckt sitt stöd kan situationen bli ohållbar. Negativa resultat härnäst, mot gamla rivalen Leeds och mot Dortmund, skulle skapa en helt förgiftad stämning med fansen.

Daily Telegraph uppger att Manchester City är intresserad av Mateo Kovacic i Chelsea. Och får man tro Football Insider är City också ute efter Ben Chilwell från Londonklubben.

Manchester Evening News uppmärksammar en rad stora spelare som Man United vill köpa i sommar. Men liksom The Athletic påpekar tidningen att United behöver sälja. Enligt The Athletic har Erik ten Hag blivit informerad om att United av FFP-skäl måste sälja för att kunna köpa.

ANNONS

The Guardian hävdar att familjen Glazers skjuter upp en eventuell försäljning av Man United, troligen till maj. Buden har varit en besvikelse till antal och omfång. Shejk Jassim, som leder det qatariska budet, och Jim Ratcliffe är inte beredda att betala mer än 4,5 miljarder pund. Glazers vill ha sex miljarder pund. Inom familjen råder också delade meningar kring försäljningen. Utrymmer ges också åt Man City avancemang i FA-cupen (3-0 mot Bristol City) och Leicesters uttåg (1-2 mot Blackburn), sistnämnda en fjäder i hatten för ex-MFF-tränaren Jon Dahl Tomasson. Phil Foden gjorde två mål för Man City och medgav att tiden efter VM-skadan ”varit en av de värsta perioderna i min karriär”.

The Times uppger att en kartingbana ska byggas under Tottenhams arena som en del i ett 15-årigt avtal med Formel 1. Liberty Media, som äger MLB-laget Atlanta Braves, står bakom det och det spekuleras i att det kan vara början på ett köp av Tottenham.

ANNONS

BBC News fångar upp en engelsk klassiker: supporter som skaffar segertatuering innan match är spelad. Och så går det som det går. Den här gången är det en Newcastle-supporter som tatuerat ligacuptiteln med datum. ”Jag skulle hellre bara ha ett ben”, svarar han på frågan om han inte bara kan ändra en bokstav i tatueringen, från ”NUFC” till ”MUFC”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport känner ”Glädje i Juve” som hade Paul Pogba tillbaka – ”Pog-back” – och som vann Turinderby (4-2 mot Torino). Formen är stark. Kanske kan Juve utmana om en Champions League-plats trots det tunga poängavdraget. ”För att nå dit måste vi göra en exceptionell avslutning, men vi får se, ett steg i taget”, säger Juvertränaren Max Allegri. Längre in i papperstidningen finns en intervju med Albin Ekdal. Samtalet kretsar främst kring Spezias kamp för överlevnad och hans egen roll, ”De (lagkamraterna) är talangfulla, men saknar lite erfarenhet, jag försöker garantera den”, säger han. Och framtiden, är ett avslut nära eller vill han följa i Ibras fotspår? ”Ibra är ett fenomen och han har en annan fysik än jag. Jag tänker inte så mycket på framtiden utan lever i nuet. Det är inte så många år kvar på karriären så jag vill njuta av varje träningspass, varje match. Jag vet inte vad jag gör sedan, kanske återvänder jag till Sverige”, säger Ekdal, vars kontrakt sträcker sig till 2024.

ANNONS

Corriere dello Sport har lika mycket fokus på Roma som på Juventus. ”Ett Roma som tappade huvudet”, som en rubrik lyder (1-2 mot Cremonese). José Mourinho är exempel på att tappa huvud. Han synade det röda kortet efter ilskan kommentarer mot fjärdedomaren. ”Jag vill veta om det finns en ljudinspelning. Jag vill inte bemöta det faktum att Serra är från Turin och att vi spelar mot Juventus på söndag”, säger Mourinho som aldrig viftar bort en konspirationsteori. Han fortsatte, ”Jag måste undersöka om jag kan ta till rättsliga åtgärder”. CdS skrev under tisdagen att Zlatan Ibrahimovic vill förlänga med Milan.

Ansa tar liksom åtskilliga italienska och franska medier fasta på en kommentar från Kylian Mbappé i samband med The Best-galan. Ett fan frågade om en flytt till Serie A. ”Om jag kommer är det bara Milan som gäller”, svarade Mbappé (se klipp här). Det är sedan tidigare känt att Milan är ett favoritlag för Mbappé.

ANNONS

SPANIEN

Marca menar att ”Real Madrid vill dela ut en rejäl smäll” i cupen, där ett El Clásico i väntar i morgon. Det skulle ”demoralisera Barça och öppna upp för fajt om La Liga”, skriver tidningen. Som var på The Best lanserar Marca nu The Worst. Tidningen har nominerat tolv rejält underpresterande spelare från senaste året. I omröstning leder Eden Hazard överlägset. Han har i skrivande stund 55 procent av rösterna. Harry Maguire är tvåa med 15 procent.

AS, liksom hela den spanska sportpressen, ger på morgonen stort utrymme åt den tidigare fotbollsspelaren Pelayo Novo som gått bort, 32 år gammal. Novo blev 2018 rullstolsbunden efter ett fall från tredje våningen på ett hotell han befann sig på med Albacete. På tisdagen omkom Novo efter att ha blivit påkörd av ett tåg.

Sport har letat upp brasilianska supertalangen Vitor Roque som säger, ”Det vore kul att komma till Barça”. Barcelona är sedan en tid ute efter att värva den 18-årige anfallaren från Club Athletico Paranaense. Sport tar även upp att argentinska TyC rapporterar att Barça förhört sig om Julián Álvarez situation i Man City, i hopp om ett lån.

ANNONS

Cadena Cope uppmärksammar att en åskådare som gjorde sig skyldig till rasistiska tillmälen mot Vinícius Jr i samband med Mallorca-Real Madrid den 5 februari har fått sitt straff. Åskådaren döms till böter på 4 000 euro samt läktarförbud på spanska arenor under ett år.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar vad tidningen uppgav redan i går: skandalomsusade förbundspresidenten Noël Le Graët har fått lämna sin post. Vicepresident Philippe Diallo tar tillfälligt över. Först på sidan åtta lämnar tidningen spelet i maktens korridorer för spelet på planen. Lyon fick kämpa sig vidare i cupen mot Ligue 2-motstånd (2-1 mot Grenoble). Amin Sarr spelade från start, gjorde inga mål och får mediokra 5 av 10 i betyg. Än värre är det i Le Figaro, där Sarr utses till en av matchens floppar. Tidningen konstaterar att han missade tre bra lägen i matchen och missade chansen att imponera. ”Allt är inte bortkastat men om han vill ha mer speltid när Alexander Lacazette är tillbaka så måste han göra mer för att övertyga Laurent Blanc”, skriver Le Figaro.

ANNONS

Foot Mercato uppger att Aymeric Laporte är beredd att lämna Manchester City, där han spenderar åtskillig tid på bänken. Barcelona har visat intresse. Samtidigt har Man City fortsatt Josko Gvardiol högst upp på shoppinglistan.

TYSKLAND

SportBild stoltserar med en intervju med Sadio Mané. Han tycker tyska ligan kan mäta sig med engelska. ”Jag är övertygad om att vi snart kommer att se ännu fler Premier League-stjärnor i Bundesliga”, säger Mané. Givetvis flikar tidningen in att Bayern München en längre tid varit intresserade av Harry Kane. Enligt SportBild har Dortmund ögon på en ersättare om Jude Bellingham lämnar i sommar. Det är Naby Keïta, vars kontrakt med Liverpool går ut i sommar. Även RB Leipzih har tidigare rapporterats intresserade. Mittfältaren uppges sugen på en flytt tillbaka till Bundesliga. Frankfurts Daichi Kamada är ett alternativ för Dortmund.

ANNONS

Bild uppger att Bayern München infört en rad disciplinära åtgärder. Punktlighet är den viktigaste. Sen ankomst bestraffas med böter. Iniativet kommer från team manager Kathleen Krüger och lagets psykolog Max Pelka. Nyligen uppmärksammades att Leroy Sané anlänt sent vid upprepade tillfällen.

Sky Sport ger plats åt Wolfsburg, som kan vinna damernas cup för nionde året i rad. Laget är nu semifinalklart (4-0 mot Köln). Rebecka Blomqvist hoppade in sista kvarten.

NDR skriver att tysk polis identifierat två personer för attacken på ungdomsspelare från Kalmar FF. Men polisen avskriver nu koppling till Hansa Rostocks match. I stället handlar det om en 38-åring och hans 15-årige son, som påstås ha misstänkt att en av ungdomarna snattade inne i affären.

ÖVRIGT

Het Laatste Nieuws (Belgien) uppger att Youri Tielemans lär missa EM-kvalmatchen mot Sverige. Leicestermittfältaren väntas bli borta fyra-sex veckor på grund av en fotledsskada. Sverige tar emot Belgien den 24 mars.

ANNONS

Josimar (Norge) lanserar uppseendeväckande uppgifter. Enligt moldaviska säkerhetskällor skulle Conference League-matchen Sheriff Tiraspol-Partizan Belgrad i februari ha utnyttjats för att starta upplopp, med målet att störta regeringen. Uppgifter gör gällande att det kan ha varit ett led i att vidga Putins krig, genom att tillsätta en pro-rysk regering. Två dagar före avspark kom besked från det moldaviska förbundet om att matchen skulle spelas inför tomma läktare. Det var på inrådan från säkerhetstjänsten, dagen efter att president Maia Sandu talat om ryska planer att försöka ta kontroll över landet.

Hürriyet (Turkiet) tar upp beskedet att Fenerbahçefans portats från matchen i Kayserispor på lördag. Det exakta skälet tas inte upp. Men uppgifter pekar på att det är en följd av de regimkritiska yttringarna på Fenerbahçes senaste hemmamatchen. I samband med manifestationerna för jordbävningens offer skanderade fans också att regeringen skulle avgå (se klipp här). Även Besiktasfans gjorde det (se klipp här).

ANNONS

Al Watan (Saudiarabien) uppmärksammar att Cristiano Ronaldo utsetts till Månadens spelare, efter åtta mål och två assist på fyra matcher. Ett av målen har också röstats fram till månadens vackraste.