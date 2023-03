Superbonus hägrar för Lindelöf & Co

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mail skriver att Manchester Uniteds spelare har en fet bonus att vänta om de skulle lyckas med en storslam och vinna fyra titlar. Vardera spelare (hej, Victor Nilsson Lindelöf och Anthony Elanga) kan då casha in 485 000 pund, drygt sex milj kr. United har redan vunnit ligacupen, är i kvartsfinal i FA-cupen, i åttondelsfinal i Europa League och ligger trea i ligan. Vidare hävdar Mail, liksom TalkSport, att Liverpool leder jakten på Mason Mount, som inte lyckats komma överens med Londonklubben om ett nytt kontrakt. The Sun hävdar samtidigt om att lagkamrater till Mount är bekymrade över att kontraktssituationen spillt över på hans framträdanden på planen. Daily Mail fånga också upp La Liga-basen Javier Tebas tydliga besked om Barcelona. ”I nuläget har Barcelona inget utrymme i sin budget för att köpa spelare i kommande transferfönster”, sa Tebas vid ett seminarium arrangerat av Financial Times. Daily Mail skriver att Barça behöver dra in 178 miljoner pund i försäljningar för att kunna värva, och kan då ändå bara värva för 71 milj pund.

The Sun toppar sporten med att Newcastles ägarsituation ”Skapar panik” i Premier League. Enligt The Guardian är klubbar förbannade och kräver granskning sedan det vid en rättegång i USA framkommit uppgifter som beskrivit Newcastles ordförande Yasir al-Rumayyan som sittande i Saudiarabiens regering. Från transfermarknaden uppger The Sun att Tottenham är ute efter att värva Bristol Citys stortalang Alex Scott. Den 19-årige mittfältaren värderas till 25 miljoner pund.

The Times har mer Chelsea. Enligt tidningen har klubben återupplivat intresset för mittbacken Josko Gvardiol. Chelsea försökte köpa den 21-årige kroaten förra sommaren. Gvardiol har tidigare pekats ut som topprioritet för Manchester City.

Sky Sports expert Gary Neville stakar ut framtiden för Harry Kane. ”Om Harry ska lämna så tror jag det är nu”, menar Neville, sorterar bland klubbadresser och kommer till slutsatsen: ”Manchester United är det enda alternativet i England för Harry Kane i sommar”.

Daily Telegraph följer upp budgivningen på Manchester United. Shejk Jassim bin Hamad Al Thani leder det qatariska budet. Hans pappa shejk Hamad bin Jassim Bin Jaber rynkar på näsan åt ett Unitedköp. ”Jag är inget fotbollsfan”, säger han, ”Jag gillar inte den här investeringen”. Mer United: Klubben ska ha fått flera låneförfrågningar på Mason Greenwood från turkiska klubbar samt andra klubbar där transferfönstret är öppet. United håller fortfarande på med sin internutredning sedan polisens utredning mot Greenwood lades ner, och har ännu inte fattat något beslut om 21-åringens framtid.

Chronicle levererar ännu en krönika om att det är dags att ge Alexander Isak chansen. ”Om inte nu så när?”, undrar John Gibson. Han förvånas över att ”Eddie Howe verkar ovillig att starta honom” med tanke på att svensken är en rekordvärvning och anfallet är trubbigt.

Football Insider uppger att Filip Helander är en av sex spelare med utgående kontrakt som under månaden kommer att ha samtal med Rangers om framtiden. Tidigare uppgifter har gjort gällande att den skadedrabbade mittbacken lär lämna klubben i sommar.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport drar stort på en intervju med Interstjärnan Hakan Calhanoglu. GdS frågar om han generellt känner sig undervärderad, och nämner namn som Modric, De Bruyne, Casemiro och Pedri. ”Ja, jag känner mig undervärderad, jag är inte långt från namnen ni nämner. Jag har allt för att vara i nivå med dem. Så som jag utvecklats ser jag mig själv som topp fem i Europa på min position, jag säger det med ödmjukhet men också medvetenhet”, svarar Calhanoglu. Om hatet från fans till förra klubben Milan: ”Man kan säga så här: jag är en idiot för halva stan, en fiende. Halva stan älskar mig, halva hatar mig. Men det är inget jag bryr mig om längre”. Om nytt kontrakt: ”Jag är stolt att Inter vill förlänga, och min önskan är att stanna. Men jag vill stanna i Milano även efter karriären, stanna inom fotbollen. Kanske öppnar jag också en hundraprocentigt turkisk restaurang, staden saknar det”. Inför helgens matcher väntas Albin Ekdal och Isak Hien båda starta i Spezia-Hellas Verona. Emil Holm är fortsatt skadad. ”Tio dagar”, skriver GdS. Zlatan Ibrahimovic börjar på bänken för Milan borta mot Fiorentina.

Corriere dello Sport rotar som andra italienska tidningar runt i bråket mellan Romatränaren José Mourinho och fjärdedomaren Marco Serra i helgens match. Mourinho förhördes under trekvart i går. Roma vill att avstängningen på två matcher stryks helt, och Mourinho kan vara tillbaka på bänken redan mot Juventus på söndag. Serra ska förhöras i dag. Det talas om en lång avstängning. Men CdS är inte övertygad om det. Tidningen menar även att Serra väntas kunna fortsätta döma, kanske ända fram till april, innan eventuell avstängning.

SPANIEN

AS-rubriken ”Mycket hysteri, lite historia” skulle bättre kunna översättas som ”Mycket snack och lite verkstad”. För även om känslor svallade blev det blev inget färgsprakande El Clásico i första cupmatchen. AS påpekar att det var ett ”catenacciospelande Barça” som vann (1-0 mot Real Madrid), och Marca lägger till att Barça bara hade 35 procent bollinnehav. Båda tidningarna noterar samtidigt att Real Madrid inte hade ett enda skott på mål. Förtjänade Barça att vinna? ”Nej, det är ganska uppenbart”, svarade Real Madrid-tränaren Carlo Ancelotti. ”Deras mål var turligt och oförtjänt”, säger målvakten Thibault Courtois. Marca noterar i alla fall att det hettade till mellan Xavi och Carvajal. ”Dåre, du är en dåre”, ska kameror ha fångat upp Barça-tränaren säga. Carvajals svar kunde inte höras på upptagningen.

Sport och Mundo Deportivo är i alla fall nöjda. ”Bedrift på Bernabéu”, ropar Sport ut. ”Ogenomträngliga”, hyllar MD. Försvaret beskrivs som ”fantastiskt”. Ändå står Xavi på sig inför hemmareturen, ”Jag ser fortfarande Real Madrid som favorit”. Båda tidningarna uppmärksammar förstås stort också hoten i samband med en attack mot en butik i Rosario som ägs av Lionel Messis svärföräldrar. Sport har mer Messi. Tidningen hävdar att han planerar att fortsätta spela fotboll i Europa kommande säsongen. En romantisk återkomst i Newells Old Boys är ”helt utesluten”, enligt tidningen, inte heller får flörtarna från Inter Miami och Saudiarabien gehör.

Estadio Deportivo ger exempel på transferryktenas rundgång. Tidningens artikel om Sevillas intresse för Victor Nilsson Lindelöf citeras flitigt. Men i artikeln står att uppgifterna kommer från England. Av allt att döma veckogamla. I dessa engelska uppgifterna hänvisas tillbaka till…Spanien, till notoriskt opålitliga Fichajes.

FRANKRIKE

L’Equipe ger Formel 1 sin fulla uppmärksamhet. Fotbollen hamnar i skymundan. Men här finns små uppdateringar här och var. Sergio Ramos är en sådan. I veckan tog 36-åringen ett bittert farväl till landslaget, men han planerar att fortsätta spela, och det helst i PSG. Kontraktet går ut i sommar. L’Equipe menar att avslutningen på säsongen avgör om det blir en fortsättning i PSG eller ej. Med Presnal Kimpembe skadad lär Sergio Ramos få gott om chanser att visa upp sig. Saudiarabien har redan uppvaktat spanjoren med lukrativt kontrakt, men det får vänta. Semifinalerna i cupen är lottade: Nantes-Lyon och Annecy-Toulouse. L’Equipe porträtterar också Ken Sema, med intervju, i sitt fredagsmagasin med anledning av ”stamningsklippet” som blev viralt.

Canal+ uppger att kontroversiella förbundskaptenen Corinne Diacre inte har några planer på att lämna sin post. Hon är fortsatt inställd på VM. Förbundet har inte heller inlett några diskussioner om en avgång, men hennes roll ska diskuteras nästa vecka. Tidigare har L’Equipe uppgett att ett avslut var nära. Flera stjärnor har den senaste tiden hoppat av landslaget i protest mot Diacres regim.

TYSKLAND

Abendzeitung skriver att Bayern München avblåser jakten på en ny nummer 9 i sommar efter att Eric Maxim Choupo-Moting förlängt. Sport1 är inne på liknande linje. Därmed skulle Harry Kane inte längre vara aktuell. I stället satsar Bayern på Choupo-Moting och Mathys Tel. AZ skriver vidare att Benjamin Pavard oväntat kan förlänga kontraktet. En flytt är inte längre aktuell. ”Jag har aldrig sagt att jag ska flytta”, säger också Pavard. Det nuvarande kontraktet sträcker sig till 2024. Fransmannen kom för övrigt med ett löfte om Bayern vinner trippeln i år: ”Då blonderar jag mig! Det vore något, eller hur?”.

Bild hävdar att både Arsenal och Tottenham är intresserade av Julian Brandt. 26-åringen har imponerat i Dortmund denna säsong. Hans kontrakt sträcker sig till 2024.

Leipziger Volskszeitung förmedlar beskedet från RB Leipzig att Emil Forsberg är en av de spelare som är tillbaka och redo för spel igen. Toppmöte med Dortmund väntar i kväll. Men Kicker tror det blir bänken för svensken. Däremot är storstjärnan Christophe Nkunku aktuell för comeback i startelvan.