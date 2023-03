Uppgifter: Inter ute efter Lindelöf igen

Headlines Blogg

ENGLAND

The Sun hävdar, med ”exklusivt”-stämpel, att Inter återuppväckt sitt intresse för Victor Nilsson Lindelöf. Den italienska klubben var intresserad av Unitedbacken i januari och väntas nu göra ett nytt försök i sommar. United väntas begära lika mycket som han kostade från Benfica, cirka 31 miljoner pund. The Suns nyhetsetta täcks av uppgiften att Gary Lineker är tillbaka på BBC sedan parterna rökt fredspipa efter den kontroversiella avstängningen förra veckan.

Metro toppar med ”Tross The Boss”, för Arsenals succévärvning och segerorganisatör Leandro Trossard (3-0 mot Fulham). Artetas gäng bara plöjer fram i Premier League. Men Manchester Uniteds maskineri hackade till (0-0 mot Southampton) och tränare Erik Ten Hag hackade på VAR. United fick Casemiro utvisad och avstängd, och Ten Hag tycker hemmalaget skulle haft en straff med sig för hands. ”Definitivt. Det finns inga tvivel”, menar Ten Hag.

ANNONS

The Northern Echo har ”Det perfekt svaret” som rubrik för Newcastles seger (2-1 mot Wolverhampton). Den gäller för Almiron som petades, hoppade in och avgjorde. Den skulle lika gärna kunna gälla Alexander Isak, som äntligen fick starta och gjorde mål. ”Jag har velat spela mer men det har gett mig lite bränsle också”, säger Isak. Lovorden haglar efter matchen. ”Enastående”, säger Jamie Carragher om svenskens insats, och NE har honom som matchens lirare (8 av 10 i betyg). ”Han har allt som en center behöver”, säger tränare Eddie Howe, ”Jag tror han kan skapa stordåd, det är nu upp till oss att få honom att trivas och ge honom understöd”.

Football Insider hävdade i helgen att Rangers beslutat sig för att inte förnya kontraktet med Filip Helander. 29-åringen lämnar därmed klubben i sommar. Det har tidigare spekulerats i att Helander kan återvända till Malmö FF.

ANNONS

The Athletic uppger att Manchester Citys intresse för Ben Chilwell är konkret, även om Chelsea väntas vilja behålla honom. Spelare som uppges aktuella för en flytt i sommar är Mason Mount, Mateo Kovacic, Cesar Azpilicueta, Christian Pulisic, Pierre-Emerick Aubameyang och Ruben Loftus-Cheek, samtliga med ett år kvar på kontraktet. Dessutom kan dörren öppnas för ytterligare sju spelare med två år kvar på kontraktet i den ”massutrensning” som väntar i sommar. Chilwell tillhör dessa spelare och The Athletic utesluter inte att även 27-åringen kan säljas, då Chelsea behöver få in pengar och har täckning på hans plats genom Marc Cucurella.

Daily Mail uppger att Liverpool ser ut att vara hetast i jakten på Fulhams João Palhinha, men The Sun påpekar att även Manchester United jagar 27-åringen, samt att också Newcastle, Chelsea, Arsenal och Tottenham är intresserade.

ANNONS

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport konstaterar att ”Juve är med – men inte Pogba”. Laget närmar sig Champions League-platserna (4-2 mot Sampdoria) men Paul Pogba är på nytt smolk i glädjebägaren. Fransmannen skadade sig inför matchen, och kan enligt GdS bli borta en månad. Medan tvåmålskytten Adrien Rabiot glänste (7,5/10) utnämns Dusan Vlahovic än en gång till sämst i laget (5,5). Milan spelar mot Salernitana i kväll, men Zlatan Ibrahimovic är ännu inte riktigt redo för startelvan. ”I morgon (läs: i dag) kommer han (Ibrahimovic) inte att vara med från början men det kommer han att vara snart. Han blir bättre och bättre”, säger Milans tränare Stefano Pioli. Lyssna och läs också om förbundskapten Janne Anderssons syn på Ibrahimovics landslagsmedverkan i podcasten Lundh.

Corriere dello Sport skickar också ut varningen, ”Nu kommer Juve”. Här finns också gott om plats för ”En galen afton” med Roma. Tränare José Mourinho påbörjade sin två matcher långa avstängning. Han såg i stället matchen i ett litet rum bredvid omklädningsrummet. Ute på arenan hade portugisen fansens stöd. Publiken sjöng om Mourinho och hade banderoller, ”Med Mourinho, till försvar av Roma”, ”Den som försvarar våra färger är vår allierade, kämpa på Mourinho” och ”Ju mer ni slår oss ju mer kämpar vi – på planen 11 Mourinho”. Det var möjligen 11 Mourinho från spelarkarriären de fick. Roma föll överraskande (3-4 mot Salernitana).

ANNONS

Calciomercato uppgav i helgen att både Milan och Juventus håller ögonen på Jens Cajuste i Reims. Det talas vagt om ”kontakter på senare tid med klubbar i Serie A”, men mer än så nämns inte i artikeln.

SPANIEN

Sport jublar över Barcelonas som om allt vore som vanligt (1-0 mot Athletic Club). ”Stor ledning!”, utropar tidningen, och pekar på att niopoängsförsprånget till Real Madrid är återupprättat. Även om Mundo Deportivo har rubrik på samma tema fångar tidningen med bild vad som etsar sig fast: antagonismen från Athleticfansen. Den kommer sig dels av ett kvitteringsmål som blev bortdömt, även om ex-domaren Iturralde González säger att det var korrekt beslut. Men den är också sprungen ur anklagelserna mot Barça i det så kallade Negreira-fallet, den tidigare domartoppen som påstås ha fått pengar av Barça. Låtsassedlar med texten ”MAFIA$” regnade från läktaren i samband med matchen, och Barça var kraftigt utvisslat. ”Den fientliga stämningen förvånar mig och gör mig ledsen. Att döma i förväg gynnar inte samhället”, säger Xavi. Som herrarna tuffar Barças damer på i serietoppen. Fridolina Rolfö var tillbaka efter smärre känningar och avslutade målskyttet för Barcelona (4-0 mot Levante).

ANNONS

Marca drar stort på att Barcelona är ”Trängda”. Real Madrid och Barcelona har haft en vänskaplig tid vid sidan av planen, och bland annat samarbetat kring Super League-projektet. Men i går gick Real Madrid ut i ett hårt uttalande och uttryckte sin ”yttersta oro” över Negreira-anklagelserna. Därmed har alla La Liga-klubbar gjort liknande utspel. Inför matchen i går skrev Barças president Joan Laporta i sociala medier att klubben är utsatt för en smutskastningskampanj. ”Barça är oskyldig” , skriver Laporta på Twitter, och menar Barça är ”utsatt för en kampanj, som involverar alla, för att skada klubbens heder”. Barcelona och Celta Vigo har två spelare var med i Marcas Omgångens lag.

AS gå all-in på Jude Bellingham. Enligt tidningen skickar Real Madrid en agent för att sammanstråla med engelsmannen och hans representanter. Tidningen påpekar att Liverpool också är med i bilden, samt att övergångssumman till Dortmund väntas landa på 100-140 miljoner euro.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe skakar på huvudet, ”Det kan stå dem dyrt”. Olympique de Marseille hade 2-0 fram till slutminuterna men fick ändå bara oavgjort (2-2 mot Strasbourg). Samtidigt vann Lens (4-0 mot Clerment) och är bara två poäng efter OM, som ligger tvåa. Bland OM-fans växer frustrationen. ”Ska vi vara nöjda med en titel på 30 år?”, var ett av banderollbudskap i kurvan. Jens Cajuste fick på nytt hoppa in för Reims och hade på nytt chansen att göra mål i slutminuterna. Den här gången blev det inget men Reims vann ändå (1-0 mot Monaco) och har nu 19 raka matcher utan förlust. Ingen svensk är med i L’Equipes Omgångens lag.

Le Parisien hör Luis Fernandez, expert på Canal+ och tidigare spelare och tränare i PSG, kritisera Kylian Mbappé efter senaste matchen. Superstjärnan sparkade i frustration ner en Brestspelare i lördags, och kickade även till honom i bröstet, men klarade sig ändå undan med gult kort (se incidenten här). För närvarande bär Mbappé kaptensbindeln i PSG. ”Han (Mbappé) är ingen erfaren lagkapten, men en lagkapten får inte bete sig så. Jag är väl medveten om att han är ung, men hans agerande var förvånande. En kapten måste vara ett föredöme”, säger Fernandez, som tror att Mbappé kommer att lära sig av misstaget.

ANNONS

TYSKLAND

Kicker lockar med en intervju med förbundskapten Hansi Flick. Fiaskot i VM för tre månader sedan är färdiganalyserat. Flick anser att Tyskland förtjänade sitt öde men också att spelare påverkades av faktorer ”drivna från utsidan”, som kontroversen kring One Love-bindeln. ”Jag sa tydligt att när vi flög till Oman (där Tyskland höll till före VM, min anm) så skulle fokus vara på fotboll. Det som hände efter det var bara för mycket”, säger Flick. Han berättar även att Thomas Müller inte kommer att kallas till de två nästkommande samlingarna för att ge yngre spelare chansen, ”men det betyder inte att EM är uteslutet”. Kicker påpekar att Flick i stället vill ge utrymme för Kai Havertz. ”Kai är en fantastisk spelare, mycket reflekterande och mogen i sin personlighet. Vårt jobb är att hjälpa en sådan spelare att ta nästa steg och även ta ansvar i landslaget”, säger Flick. Inga svenskar är med i Kickers Omgångens lag.

ANNONS

Bild ger Emil Forsberg nya stavningen ”FOURsberg”, för att svensken i helgen gjorde mål för fjärde ligamatchen i rad. Det har inte hänt tidigare under Forsbergs åtta år i RB Leipzig. ”Jag är inne i ett flow för närvarande, grabbarna håller mig ung”, säger Forsberg leende, ”Det är kul, vi har stora planer”. Han har tagit chansen fullt ut i Dani Olmo och Christopher Nkunkus frånvaro och är nu oumbärlig för tränare Marco Rose. ”Vi behöver honom på tisdag också”, konstaterar Rose inför matchen mot Manchester City, och förklarar att Forsbergs roll sträcker sig utanför planen, ”Han är en bra kille med hög status och är viktig för mig i förbindelsen med laget”. Forsberg lär starta igen mot Man City.

Frankfurter Allgemeine uppmärksammar att Eintracht på nytt rasar mot Neapel inför returmatchen CL mot Napoli. I natt meddelade Eintracht Frankfurt att klubben ”helt kommer att avstå biljetter om inte biljettillgång förändras inom kort”. Tyska fans har på nytt portats av Neapel, den här gången gäller det supportrar med adress i Frankfurt. Matchen spelas på onsdag.